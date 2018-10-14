DHA YURT BÜLTENİ-8

1)BRUNSON\'IN RAHİPLİK YAPTIĞI KİLİSEDE ŞÜKÜR DUASI EDİLDİ

İZMİR\'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan, görülen davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson\'ın ABD\'ye gidişinin ardından 8 yıl önce kurduğu ve rahipliğini yaptığı Diriliş Kilisesi\'nde bugün yapılan ayinde şükür duası edildi, Brunson\'ın hükümlü olduğu sırada yazdığı ilahiler okundu. PKK ve FETÖ\'ye casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezasıyla yargılanan din adamı Andrew Craig Brunson hakkında çıkan ev hapsi ve yurt dışı yasağının kaldırılmasının ardından, İzmir\'deki evinden ayrıldı. Brunson\'ın 8 yıl önce kurduğu ve rahipliğini yaptığı Alsancak Diriliş Klisesi\'nde bugün gerçekleştirilen pazar ayini saat 11.30\'da rahipsiz yapıldı. Kilisede, ayini Brunson\'ın Amerikalı yardımcılarının yönettiği öğrenildi. Kilisenin bulunduğu sokakta çok sayıda sivil polis görev alırken yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. 2 yıldır Rahip Brunson\'ın serbest kalması için her pazar dua edildiğini belirten kilise görevlileri, din adamının sağ salim ABD\'ye ulaşması nedeniyle şükür duası ettiklerini belirtti. Ayinde, Rahip Brunson\'ın tutuklu olduğu sırada yazdığı ilahiler okundu.

Görüntü Dökümü

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- Diriliş Klisesi ve sokağından genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)

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2)PARMAKLARI KAPI KORKULUĞUNA SIKIŞAN ÇOCUK YARALANDI

ŞANLIURFA\'da sokakta oyun oynarken sağ el parmakları demir kapı korkuluğuna sıkışan Muhammed Aslan (7) yaralandı. Aslan\'ın eli, itfaiyenin kestiği demir korkulukla birlikte götürüldüğü hastanede çıkarıldı. Olay, bu sabah Selçuklu Mahallesi\'nde meydana geldi. Sokakta oynayan Muhammed Aslan\'ın sağ el parmakları, kapı korkuluğuna sıkıştı. Aslan\'ın çığlığ sesin duyan vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, çocuğun elinin sıkıştığı bölümü keserek sağlık ekiplerine teslim etti. Aslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Aslan\'ın eli demir korkuluktan çıkarıldı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Çocuğun eli

- İtfaiye ekipleri korkuluğu kesmesi

- Aslan\'a sağlık ekiplerinin müdahale etmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 132 MB

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3)HÜLYA KOÇYİĞİT: \'ATATÜRK\'ÜN HUZURUNDA, İYİ BİR SANATÇI OLMAK İÇİN ANT İÇTİM\'

Türk Sinemasının usta isimlerinden Hülya Koçyiğit, bu yıl 2\'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı\'nda sevenleriyle bir araya geldi. 8 yaşında annesi ile Anıtkabir\'e gittiğini ve Atatürk\'e iyi bir sanatçı olmak için söz verdiğini ifade eden Koçyiğit, \"Annem, Ata\'nın huzuruna çıktığımızda benden iyi bir sanatçı olmamı istemişti. Ben de Atatürk\'ün huzurunda iyi bir sanatçı olacağımın sözünü verdim\" dedi.

2\'nci Kayseri Kitap Fuarı\'na konuşmacı olarak katılan Hülya Koçyiğit, merkez Kocasinan İlçesi Zümrüt Mahallesi\'nde bulunan Dünya Ticaret Merkezi Konferans Salonu\'nda \'Hayatım sinema\' konulu söyleşi programı ile sevenleriyle bir araya geldi. Kayseri\'de kitap fuarına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, \" Yoğun bir ziyaretçi kitlesi var. Gurur duydum. Kayseri Kitap Fuarı, çok zengin ve halkın ilgisi de muhteşem. Kültür ve sanatla ilgilenmek, ona kulak vermek, onu izlemek onun bir parçası olabilmek çok önemli. Sizleri kutlamak istiyorum. Evlatlarınızla birlikte ağaç yaşken eğilir mantığıyla kitap fuarına getiriyorsunuz. Kitap demek bizim kültürümüzü bize yaşatan demektir. Sanat gerçekten çok önemli. Sanat olmasaydı kup kuru bir hayatımız olurdu. Sanat olmasaydı eğer, belki de estetikten, güzellikten, dostluktan, barıştan söz edemeyebilirdik. Sanat, duygularımıza hitap ettiği kadar, düşüncelerimizi de olgunlaştırıyor. Hangi dalı olursa olsun, sanat eserlerin izleyicisi her zaman, ahlaklı,ince düşünceli, insan sever, vatansever ve yardımsever insanlar oluyorlar\" şeklinde konuştu.

\'MUSTAFA KEMAL\'İN SÖZLERİ, SANATI SEÇMEMDE ÖNDER OLDU\'

Mustafa Kemal Atatürk\'ün, sanata verdiği önemden etkilendiğini ve bundan dolayı da sanata ilgi duyduğunu da vurgulayan usta oyuncu Koçyiğit, \"Mustafa Kemal Atatürk\'ün, sanatla ilgili sözleri hep kulaklarımda. Öylesine güzel sözleri var ki, bu sözleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ulu önder Atatürk diyor ki, \'Sinema öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek, barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok, dünya medeniyetinin reçetesini değiştireceği görülecektir. Sinema, dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini sevmelerini, inanmaları sağlayacak, insanlar arasındaki görüş, düşünüş farklarını sevecek, insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır.\' Atatürk\'ün bu sözleri, benim mesleği sevmeme, sinemayı seçmeme, sinema sanatının gücüne inanmama sebep oldu. Hepimizin amacı her şeyden önce, insan olmayı becerebilmek. İnsan olmayı becerebilmek büyük emek istiyor. Öğrenerek, insan olabiliriz. İnsan olmayı öğrenebilmek bir ömür boyu sürer. Önemli olan o yolculuğa çıkabilmek. Bir kez daha iyi ki sinemayı seçmişim, iyi ki sinema var, iyi ki bizi sevenlerimiz var, sinemaya bir kez daha teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

\'ÇÖZÜM SÜRECİNDE GÖREV ALDIĞIM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM\'

Bir izleyicinin çözüm sürecinde üstlendiği görevden dolayı pişman olup olmadığını sorması üzerine ise Hülya Koçyiğit, \"Yaşamım boyunca sadece inandıklarımı yaptım. İnandıklarımın arkasında durdum. Ne kadar çok vatanını seven, vatanına karşı kendini borçlu hisseden, bu ülke insanına tapan, saygı duyan, ülke insanın huzuru, rahatı, gelişmişliği için çırpınan, insan sevgisiyle dolu bir yüreğim var. Bütün sanatçılar gibi ben de barışçı bir insanım. İnsanlar kavga dövüş içinde olsunlar diye değil, tam tersi kol kola girip, el ele tutuşup şarkı söylesin, sosyal yaşamın içinde birbirleriyle olmaktan mutluluk duysunlar isteyen birisiyim\" dedi. Çözüm sürecinde oluşturulan \'Akil İnsanlar Heyetinde\' Marmara Bölgesi üyesi olarak yer alan sinema sanatçısı Koçyiğit, \"Ülkenin barışı için düşünen insanlardan biriydim. Bundan dolayı da bir görev üstlendim. Üstlendiğim görevle de, kalbimdeki barış duygusu tüm vatandaşların kalbinde var mı? Bunu öğrenmek istedim. Eğer varsa bu talebi idarecilere, Başbakana iletmek amacıyla kurulda yer aldım. Bu görevi yaptığım için çok müsterihim. Bu bir vatan göreviydi. Vatanımın huzurunu düşünerek yaptığım bir şeydi. Bunu siyaseten ele alıp, siyasetçiymişim gibi eleştirenler oldu. Ben de sizler gibi bu ülkenin vatandaşıyım. Ama, sorumluluk hisseden bir vatandaşım. Çünkü, 55 yıldır halkın nazarında itibar ve güven kazanmış birsiyim. Bundan dolayı da bir pişmanlık duymadım, duymuyorum. Ne yazık ki 40 yıldır ülkeye verilen bu terör belasına karşı verilen bu iyi niyetin karşılığı anlaşılamadı. Onlar kaybetti. Biz kaybetmeyiz. Hiç bir zamanda kaybetmeyiz, bu durum belki de daha güçlü olmamızı sağladı\" ifadelerine yer verdi.

\'ANITKABİR\'DE EN İYİ SANATÇI OLMAK İÇİN ANT İÇTİM\'

8 yaşında annesi ile birlikte gittiği Anıtkabir ziyaretinden de bahseden oyuncu Koçyiğit, \"Anıtkabir\'de, Atatürk\'ün huzurunda annem bana ant içirdi. Annem, Atatürk\'ün huzurunda benden 3 şey için söz vermemi isteyerek, \'Bu ülkenin en iyi, en büyük sanatçısı olacaksın ve yaptığın işi en iyi yapan insan olacaksın\' demişti. Ben de \'Söz veriyorum, söz veriyorum, söz veriyorum\' demiştim. Annem, söylemiş, ben de tekrar etmiştim. Yıl, 1954\'tü ama, hala dün gibi aklımda. Mesleğim de en iyi olmak, anneme verdiğim sözü tutmak için, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün huzurunda ant içtim\" sözlerine yer verdi.

\'BENİM İÇİN KÜLTÜR SANAT KURULU ÜYELİĞİNDE ÖN PLANDA SİNEMA VAR\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine atanmasının ardından ilk kez Demirören Haber Ajansı (DHA) mikrofonlarına değerlendirmelerde bulunan Hülya Koçyiğit, \"55 yıldır, sinemanın ve sanatın içinde yer alan bir insan olarak böyle bir göreve beni layık gördüğü için öncelikli olarak Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Kurul olarak ilk toplantımızı yapmadık. Bir araya geldiğimiz zaman, görev dağılımı yapılacak. Benim mesleğim sinema, sinema sanatçısıyım. Benim için ön planda elbette ki sinema var. Planlarımızı yaptık, zamanı geldiğinde kamuoyuna açıklayacağız\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Hülya Koçyiğit\'in salona girişinden görüntü

- Hülya Koçyiğit dinleyicilere seslenirken görüntü

- Hülya Koçyiğit ve söyleşiyi dinlemeye gelen vatandaşların sorularını cevaplamasından görüntü

- Sinema Sanatçısı Koçyiğit\'in, çözüm süreci ile ilgili vatandaşlardan gelen soruya cevabı

- 1954 yılında annesiyle birlikte gittiği Anıtkabir\'de yaşadığı ve unutamadığını söylediği anısını anlatırken görüntü

- Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu\'nda görevlendirilmesiyle ilgili Hülya Koçyiğit röportajı

- Diğer, genel- detay görüntüler

(Haber -Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)

DV 1 Dosya 7 dakika 45 saniye / 936 MB

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4)EĞİRDİR GÖLÜ\'NÜN SU SEVİYESİNDEKİ AZALMA ENDİŞELENDİRDİ

TÜRKİYE\'nin en büyük üçüncü gölü olan Eğirdir Gölü\'nde su seviyesindeki azalma yöre halkı tarafından görüntülendi. Bölge halkı son 2 yılda göldeki çekilmenin gözle görülür seviyede arttığını belirterek, yetkilileri önlem almaya davet etti.

Van Gölü ve Tuz Gölü\'nden sonra Türkiye\'nin en büyük üçüncü gölü olan Eğirdir Gölü\'nün \'Hoyran\' olarak bilinen ve çevresinde birçok köyün bulunduğu bölgede su seviyesindeki çekilme yöre halkını endişelendirdi. Gölün bu bölümündeki halk, son 2 yılda suyun yaklaşık 100 metre çekildiğini iddia ederken, bu durumu cep telefonlarıyla görüntüleyerek yetkilileri önlem almaya çağırdı.

Gölün yakınındaki Taşevi Köyü sakinlerinden Osman Çetinkaya, Taşevi Plajı\'nda yapılan iskelenin ayaklarının daha önceki yıllarda suyun içerisinde ve görünmez durumda olduğunu, bu yıl ise tümünün açıkta kaldığını söyledi. Osman Çetinkaya, \"Eğirdir Gölü\'nü arada bir gören insan belki fark etmez ama biz göle yakın yerde yaşadığımız için bunu net bir şekilde görüyoruz. Göl resmen kuruyor. Yetersiz yağışlar, bilinçsiz sulama, buharlaşma her ne derseniz deyin, göl göz göre göre çekiliyor. Buna bir önlem alınmazsa korkarım Burdur Gölü gibi ortada çorak bir araziden başka bir şey kalmayacak\" dedi.

Ortaya çıkan görüntüyü cep telefonuyla kaydeden Osman Çetinkaya, \"Bu görüntüleri devlet büyüklerine, yetkililere hatta siyasetçilere de göndereceğim ve çare isteyeceğim\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Gölün su seviyesindeki azalma (Vatandaş kamerası)

- Vatandaşın azalmayla ilgili konuşması (Vatandaş kamerası)

HABER: Nurettin ARKAN- KAMERA: ISPARTA, (DHA)