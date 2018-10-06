DHA YURT BÜLTENİ 8

Trabzon’da sel gitti, çamur kaldı

TRABZON’un Araklı ilçesinde önceki gece etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel ve heyelanların yaraları sarılmaya çalışılıyor. Sel sularının çekildiği ilçede başlatılan temizlik çalışması sürüyor. Vatandaşlar selden geriye kalan eşyalarını kurtarmaya çalışıyor.

Doğu Karadeniz\'de önceki gece yer yer metrekareye düşen yaklaşık 100 kilogram yağış, Trabzon, Rize ve Artvin’de sel ve heyelanlara neden oldu. Trabzon\'un Araklı ilçesi Kaşıkçı mahallesinde Kaşıkçı deresinin taşması sonucu çevredeki bir cami ile ev ve bazı işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Sel sularını kovalarla tahliye eden ve balçık temizliğini, sürdüren vatandaşlar selden kurtardıkları eşyalarını evlerinden çıkarıyor. İş makineleri de sel taşkını sırasında hasar gören yolların onarımına başladı. Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri de dere yatağına dolan malzemeyi çıkarıyor. AFAD ekipleri ise ilçede hasar tespit çalışmalarına başladı.

‘GİDECEK YERİM KALMADI’

Evini su basan Ümmiye Karakuş, taşan dere sularının eve girdiğini belirterek “Biz evde yoktuk. Taşan dere suları mutfağın penceresini kırarak evin girdi, katı doldurdu. Ev kullanılamaz hale getirdi. Bütün beyaz eşyam, oturma odam, televizyonum, dolabım su ve çamur altında kaldı. Gidecek yerim kalmadı. Kalmaya yerim yok. Komşularımda kalıyorumö dedi.

‘YARDIM BEKLİYORUZ’

Yakup Karakuş da “Komşumuzun durumu iyi değil. Biz devletten gelecek yardımı bekliyoruz. Eğer gelmezse biz komşuları olarak yardımlarla bu hasarı gidermeye çalışacağız. Evdeki her şey perişan oldu, kullanılmaz hale geldi. Burası yaşanacak ya da durulacak vaziyette değil. Böyle afetler yıllardır oluyor. Buradaki ana sorun Bayburt yolu üzerindeki menfezdir.2005’de yıllarında da böyle bir afet yaşandı. Eğer o zaman geniş bir köprü yapılmış olsaydı bugün bu sıkıntıları yaşamamış olurduk. Devletimizden Allah razı olsun buraya ekiplerini, iş makinelerini gönderdi, burada çalışıyorlar. Ama daha öncesinden önlem alınsaydı bunlara gerek kalmazdıö diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI: YARALAR SARILIYOR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu Araklı’da incelemelerde bulundu. Başkan Gümrükçüoğlu yaraların sarılacağını belirterek, “Kaşıkçı bölgemizde gördüğünüz hasar epeyce büyüktür ve buradaki günlük hayatı etkilemiştir. İlk andan itibaren ilk saatlerden itibaren 24 saat esaslı çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri aynı zamanda kamunun diğer kuruluşları Karayolları Bölge Müdürlüğü ve DSİ Bölge Müdürlüğü ile birlikte koordine bir tutum ve çalışma ile şehrin tümünde gereken müdahaleleri yapmayı sürdürmektedir. Camimiz, vatandaşımızın evi olsun onlarında çamurlarının boşaltılması, hasar gören eşyalarının yenilenmesi çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz devletimize milletimize ve halkımıza güveniyoruz.Can kaybının olmaması en büyük tesellimizdir.Bunların hepsini inşallah el birliğiyle temizleyip düzenleyip tekrar eskisinden de daha iyi yararlanılır hale getirmeyi boynumuzun borcu olarak görüyoruz.Tüm halkımıza bölgemize şehrimize geçmiş olsun diyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sel bölgesi DRONE detayları

Sel hasarları

Selden kurtardıkları malzemeleri taşıyanlar

Sel suyu giren cami detayı

Temizlik çalışması yürütenler

Vatandaşlarla röp.

Detaylar

Haber: Selçuk BAŞAR - Kamera: Emre KOLTUK - TRABZON-DHA

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Amasra\'da maden işçileri kulede eylemlerini sürdürüyor

AMASRA(Bartın), (DHA) - BARTIN\'ın Amasra ilçesinde özel maden şirketinin işlerine son verdiği 2 işçi, paralarına alamadıkları gerekçesiyle asansör kulesine çıkarak 50 metre yükseklikte eylemini sürdürüyor.

Amasra\'da faaliyet gösteren özel maden şirketinde çalışan 170\'i sendikalı, 205 işçi, ekonomik kriz olduğu gerekçesiyle 22 Eylül\'de işten çıkartıldı. Aradan geçen zaman içerisinde işçiler, alacağı olan 51 günlük maaş, bayram ikramiyeleri ve kıdem tazminatlarını alamadı. Dün sabah saatlerinde işçiler maden ocağında eyleme başladı. İşçilerden Serdar Aslan ve Bülent Çevik, şirkete ait 80 metre yüksekliğindeki asansör kulesine çıktı. İki arkadaş, kulenin 50 metre yüksekliğinde dururken, uzattıkları iple yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor. Kulede bekleyen işçiler zaman zaman sosyal medyadan canlı yayın yaparak, durumları hakkında bilgiler verdi. İşçiler, yaptıkları yayında, \"Hattat Enerji Amasra 3 nolu kuyusundan direnişimiz devam edecek. Haklarımız yatana kadar, eylemimiz devam edecek. Direnişe devam Hattat\'a selam\" dedi.

Kulenin dibinde ise eylem yapan arkadaşlarına 100 işçi destek verirken, çevik kuvvet ekibi, 112 Acil ekipleri ile Amasra Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekibi de hazır tutuluyor. İşçilerin eylemine destek vermek için sahaya gelen CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, \"İşçilerimizin bu haklı mücadelesinde yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. 2 işçimiz yukarıda bekliyor. İnşallah bu durum en kısa zamanda çözülür. Yukarıya da kimsenin gelmesine izin vermiyorlar. Artık birilerinin bu işçilerimizin sesini duyması gerekir. İşçilerimiz şirkette sadece haklarını istiyorlar. Şirket patronları da gerekeni yapsın. İşçiler paralarını bankada görmediği sürece aşağıya inmeyeceklerini belirtiyorlar. Temennimiz bu konunun bir an önce çözülmesidir.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İşçilerin kuleden yaptığı canlı yayın

-Kulede bekleyen işçiler detay

-Destek veren işçi arkadaşları

-İtfaiye 112 ekiplerinden görüntü

-Milletvekili Aysu Bankoğlu’nun gelmesi

-Bankoğlu açıklaması

Süre: 4.19 Boyut: 478 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)



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Van\'da 118 kaçak göçmen yakalandı

Orhan AŞAN/VAN,(DHA) - VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Gevaş ve İpekyolu ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operayonlarda aralarında kadınların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 118 kaçak göçmen yakalandı.

Polis ekipleri, aldığı ihbar üzerine İpekyolu ve Gevaş ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Metruk evlere düzenlenen operasyonlarda aralarında kadınların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 118 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmen ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alınırken, yakalanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaçak göçmenlerin bulunduğu evden görüntü

-Kaçak göçmenlerin evdeki görüntüleri

-kaçak göçmenlerin odalardaki görüntüleri



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Tuvaletini yapmak isterken 150 metreden yuvarlandı

BURSA\'da baraj kıyısında tuvaletini yapmak isteyen Vedat S. (52), yaklaşık 150 metre yükseklikten yuvarlandı. Ağaçlar sayesinde baraja düşmekten kurtulan, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Vedat S., yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Olay, dün gece Bursa-Keles karayolu Doğancı Barajı\'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte alkol almak için Doğancı Barajı kenarına gelen Vedat S., tuvaletini yapmak için baraj gölü kenarına gitti. Bu sırada dengesini kaybeden Vedat S., uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 150 metre yuvarlanıp, ağaçlara çarparak göle düşmekten kurtulan Vedat S.\'nin düştüğünü fark eden arkadaşları, yardıma koştu. Vedat S.\'yi kendi çabalarıyla çıkaramayan arkadaşları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla sedye ve halat yardımıyla Vedat S. kurtarıldı.

Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Vedat S.\'nin, vücudunda kırıkların olduğu, hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dusen adamın AFAD ekiplerince kurtarılması ve ambulansa taşınması

HABER/KAMERA: BURSA, (DHA)

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Evinden erzak alan teröristleri bildirmeyen köy korucusu imam açığa alındı

GİRESUN’un Alucra ilçesi Aydınyayla köyü inen PKK’lı 2 terörist, iddiaya göre tehdit ettiği imam H.K.’nın evinden erzak aldı. Oğlu A.K.’nın 12 gün sonra ihbarı ile ortaya çıkan olayı güvenlik güçlerine bildirmediği gerekçesiyle hakkında yasal işlem başlatılan köy korucusu da olan imam H.K. açığa alındı. Bölgeye sevk edilen Jandarma Komanda Özel Asayiş timleri teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.

Giresun’un Yağlıdere ilçesi kırsalında, 14 Eylül’de, PKK\'lı 1 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyondan kaçan 2 teröristi yakalamak için bölgede hava destekli operasyonlar sürüyor. Güvenlik güçlerinin izlerini sürdüğü teröristler, Alucra ilçesi Aydınyayla köyünde ortaya çıktı. Köye inen PKK’lı 2 terörist, iddiaya göre tehdit ettiği imam H.K.’nın evinden erzak aldı. Köyün kırsalına kaçan teröristler farklı zamanlarda birkaç kez daha köye gelerek erzak aldığı öne sürüldü. Oğlu A.K.’nın 12 gün sonra ihbarı ile ortaya çıkan olayda köy korucusu da olan imam H.K. hakkında olayı güvenlik güçlerine bildirmemekten dolayı yasal işlem başlatıldı. İmam H.K., açığa alındı.

Güvenlik güçleri, bölgedeki teröristlerin görülmesi ya da alınan duyumların anında kendilerine bildirilmesi yönünde uyarılarda bulundu.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde Gümüşhane, Giresun ve Trabzon illeri kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonlar kapsamında, İçişleri Bakanlığı\'nın \'aranan teröristler listesi\'ndeki \'kırmızı kategori\'de başına 4 milyon lira ödül konulan \'Zeynel\' kod adlı terörist Mehmet Yakışır ile yine aynı kategoride yer alan \'Türk Tarık\' kod adlı terörist Barış Öner etkisiz hale getirilmişti. Karadeniz Açılım Grubu\'ndaki sözde \'lider kadro\'larının etkisiz hale getirilmesinin ardından ağır darbe alan ve dağılan örgütün geride kalan unsurlarının yakalanması için Jandarma Komanda Özel Asayiş Komutanlığı\'na bağlı Jandarma Komando timleri operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Timler, ormanlık, eğimli alanda zorlu arazi koşullarında, terörist grubu etkisiz hale getirmek için operasyonlarla iz sürüyor.

SON TEKNOLOJİK SİLAHLAR KULLANILIYOR

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesindeki timler, operasyona çıktıkları arazide, en son teknolojik yerli silah ve mühimmat ile askeri malzemeleri kullanıyor. Türkiye\'nin ilk keskin nişancı tüfeği \'Bora-12\' ile Türk yapımı silahlı zırhlı personel taşıyıcı \'Ejder\' kullanan askerler, dağ, taş, dere, tepe demeden araziyi didik didik tarıyor. Operasyonlarda, insansız hava aracı (İHA) ile ATAK ve Kobra tipi askeri helikopterler de kullanılıyor. Güvenlik güçleri, kaçış bölgelerini kontrol altına aldığı terörist grubu etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyonlarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Doğu Karadeniz\'de terör operasyon detayları

Drone ile bölge detayları

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR GİRESUN-DHA