DHA YURT BÜLTENİ 8

\'Rockçı imam\' meslekten ihraç edildi

Antalya\'nın Kaş ilçesinde bulunan Pınarbaşı Camii\'nde imamlık yaparken, arkadaşıyla \'FiRock\' adlı müzik grubunu kuran ve \'Rockçı imam\' olarak tanınan Ahmet Muhsin Tüzer (47), meslekten ihraç edildi.

Kaş ilçesindeki Pınarbaşı Camii\'nde imamlık yaparken, Erkin Koray\'ın eski gitaristlerinden Doğan Sakin ve baterist İdris Tübcil ile 2013 yılında \'FiRock\' adlı rock grubunu kuran Ahmet Muhsin Tüzer hakkında, \'izinsiz ve paralı konser vermek\', \'raporlu ya da izinli olmamasına rağmen eşinin memleketi Romanya\'dan iki gün geç dönmek\' nedeniyle temmuz ayında soruşturma açıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Kurulu\'nca Tüzer\'in meslekten ihracına karar verildi. Karar, Ahmet Muhsin Tüzer\'in raporlu olması nedeniyle Pınarbaşı Mahallesi\'nin muhtarı Tevfik Muslu aracılığıyla tebliğ edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Kurulu\'nun 2 Ağustos 2018 tarihli ve 050.03/299 sayılı kararında şöyle denildi:

\"Antalya İli Kaş İlçesi Pınarbaşı Mahallesi Merkez Cami İmam Hatibi Ahmet Muhsin Tüzer hakkında yapılan tahkikat sonucu, durumunu Atama ve Yer Değiştirme Kurulu\'nda görüşülmesi neticesinde, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği\'nin 5/1-B Maddesinde yer alan \'Atamalarında dini öğrenim şartı esas alınan unvanlarda itikat, ibadet, tavır, hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun bilinir olması şeklindeki ortak nitelik şartını kaybettiği gerekçesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu\'nun 98/B Maddesi hükmü gereği Diyanet İşleri Başkanlığı\'ndaki görevinin sona erdirilmesinin uygun olacağına karar verilmiştir.\"

DAHA ÖNCE CEZA ALMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanlığı\'nca daha önce de hakkında soruşturma açılan Ahmet Muhsin Tüzer, 2 kez kınama, 2 kez de uyarı cezası almıştı. Diyanet tarafından 8 Eylül 2016 tarihinde imamlıktan alınarak, Balıkesir\'in Karesi İlçe Müftülüğü\'ne memur olarak atanan Tüzer, Antalya Bölge İdare Mahkemesi\'nde açtığı yürütmeyi durdurma kararıyla görevine iade edilmişti.

ABD VE PORTEKİZ\'DE KONSER VERDİ

Ahmet Muhsin Tüzer, kurduğu grupla ilk konserini 10 Ağustos 2013 tarihinde, Kaş ilçesinde verdi. Antalya\'nın yanı sıra İstanbul\'da da konser veren Tüzer, 23 Nisan 2014 ve 2 Ekim 2014 tarihlerinde ABD\'de, 2016 yılında da Portekiz\'in Porto şehrinde konserler verdi.

\'İSLAM\'IN FARKLI YÖNLERİNİ DÜNYAYA DUYURDUM\'

Karar sonrası açıklama yapan Ahmet Muhsin Tüzer, 1990 yılından beri imamlık yaptığını söyledi. İmamın başarılı olmasının en önemli koşulunun kültür, sanat, edebiyat, şiir, felsefe, tiyatro ve müzikle ilgilenmesi olduğuna inandığını belirten Tüzer, \"İmamlık hayatım boyunca her kesimden insana ışık ve rehber oldum. Onlara dinimizin kutsallarını sevdirdim. Gerçekleştirdiğim işler, yaptığım müzikle yaşama geçirdiğim projelerle imam olarak kamuoyunda ve dünyada ses getirdim. Dünya basınının ilgi odağı oldum. İslam dininin farklı yönlerini tüm dünyaya duyurdum\" dedi.

\'ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIM\'

İstanbul Yerebatan Camii\'nde 1997 yılında müezzinlik yaparken, Romen vatandaşı ve Hristiyan olan Oana Mara Tüzer ile evlendiğini anlatan Tüzer, \"İslam dinine mensup bir imam ile Hristiyan eşinin yaşamı tüm dünyanın ilgi odağı oldu. 3 yıl sonra eşim kendi isteğiyle Müslüman oldu. \'İmam sadece camide değil, cami dışında da önderdir, eğitmendir\' ilkesinden yola çıkarak, her kesimden yabancıya da İslam\'ı anlattım. Müzikle insanları camiye, İslam\'a davet ettim. Bu aşamalarda ölüm tehditleri aldım; ama gençleri aydınlattım. Onlara ışık olmaya çalıştım. Müzik yaparken de asıl görevimi aksatmadım\" diye konuştu.

\'İSNAT EDİLEN SUÇLARIN HİÇBİRİNİ İŞLEMEDİM\'

Kaş ilçesinde konser verirken, yatsı namazını kıldırıp, öyle sahneye çıktığını belirten Ahmet Muhsin Tüzer, \"Verdiğim konserleri izin alarak yaptım. Görevden alma yazısında isnat edilen suçların hiçbirini işlemedim. Bu aşamadan sonra yapacağım mahkemeye başvurarak, bu kararın yanlışlığını hukuk yoluyla ispat etmek\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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//////////// ARŞİV

Ahmet Muhsin Tüzer\'den görüntü

Yapılan röportaj

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)

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TIR\'da 50 kilo esrar ele geçirildi



Bolu\'da, TEM yolunda, sürücüsü durdurulan TIR\'da yapılan aramada, 45 paket halinde 50 kilo esrar ele geçirildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda yaptığı uygulamada, TIR sürücüsünü durdurdu. TIR\'da narkotik köpeği \'Sezar\' ile yapılan aramada, araca gizlenen, 45 paket halinde 50 kilo esrar ele geçirildi. TIR sürücüsü R.T. (55) ise gözaltına alındı. R.T., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Uyuşturucu maddenin bulunması

-Fotoğraflar

Süre: 01.52-Boyut: 210.2 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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İYİ Partili Türkkan: Bu, bir liderin başka bir lideri ölümle tehdit ettiği ilk örnek



İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Genel Başkanı Meral Akşener ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yaşanan polemik ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkkan, Akşener\'in evinin önünde, bir grubun slogan atmasını, \'tükenmişlik sendromu\' olarak değerlendirdi. Türkkan, \"Sayın Devlet Bahçeli dün sosyal medyada Genel Başkanımız Meral Akşener\'i açıkça tehdit eden ifadeler kullandı. Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir liderin başka bir lideri ölümle tehdit ettiği ilk örnektir\" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Genel İdare Kurulu Üyesi Sinem Uludamar, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayar, İYİ Parti Genel Merkezi\'nin \'İyilik Kervanı\' projesi kapsamında Çanakkale\'de partililer ile bir araya geldi. İl Başkanlığındaki toplantıda, Türkiye gündemine dair açıklamalarda bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında yaşanan sözlü tartışmasının yanı sıra, dün akşam Meral Akşener\'in evinin önünde bir grup tarafından slogan atılması olayını da değerlendirdi.

\'TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNDE İLK\'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin, dün sosyal medyada Genel Başkanları Meral Akşener\'i açıkça tehdit eden ifadeler kullandığını belirten Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şunları söyledi:

\"Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir liderin, başka bir lideri ölümle tehdit ettiği ilk örnektir. Ama Sayın Devlet Bahçeli\'nin unuttuğu bir şey var. O da şu, tehdit ettiği kişi asla onun tehditlerine pabuç bırakmayacak kadar cesur bir kadın. Zaten bu partiyi kurarken de hiç kimseye siz şucusunuz, siz bucusunuz diye çıkmadı yola. \'Bu bir cesurlar hareketi\' dedi. Genel Başkanımızla hareket eden bütün cesur insanların da bir araya gelip, kurduğu bir parti. Sayın Genel Başkanımız da bu üsluba ayniyle bir cevap vermekten imtina etti. Ama eğer bir şey yapmayı düşünüyorsanız bu böyle uygun olmaz. Bizim partimiz var, adresimiz var şeklinde bir cevap verdi.\"

\'DAHA ÖNCE KORKUTTUĞU KİŞİLER GİBİ KORKULACAĞINI ZANNETTİ\'

Dün akşam, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in evinin önünde bir grup tarafından slogan atılması olayını da değinen Türkkan, \"40-50 tane genç çocuğu evin önüne gönderip, slogan attırarak daha önce korkuttuğu kişiler gibi korkulacağını zannetti. Sayın Meral Akşener\'in evinin önünde hiç koruma yok. Evinde de koruma yok. Tek başına eşiyle beraber dışarı çıktı. \'Çocuklar ne yapıyorsunuz\' diye hesap sordu. Aslında hesap sordu kelimesi belki çok yapılan tavırla uygun düşmeyebilir. Zira o çocuklar başka anne, babaların çocukları. Birilerinin yönlendirmesiyle oraya gelmiş, genç çocuklar. Onlar da bu yaptıklarının ne kadar doğru olmadığını üzerinden çok zaman geçmeden anlayacaklardır\" diye konuştu.

\'TÜKENMİŞLİK SENDROMU\'

Dün akşam yaşanan olayla ilgili tespitlerini de aktaran Türkkan, \"Dün akşamki hadiseye ait bir tek yorumum var. Bunu siyaseti iyi dillendiren, siyaseti farklı dinamiklerle şekillendiren bir sürü arkadaşımla konuştum. Böyle bir tavrın sebebi ne olabilir diye. Sosyolog birkaç kişi telefon açtı. Kendilerine ait fikirlerini de beyan ettiler. Ama hepsinin ortak bir kanısı var. Dün akşamki tavrın tek bir izahı olabilir. Tükenmişlik sendromu. Böyle bir tavrı sergileyen insanlar tükenmiş insanlardır\" dedi.

\'PROVOKASYONDA BOĞULACAKLAR\'

Türkkan, yerel seçimin birilerinin eteğinin altına girip kendini saydırmadan geçirdikleri bir genel seçim gibi olmayacağını belirterek, \" Bu yerel seçimde herkes kendi eteğindeki taşları dökecek. Herkes tartıya çıkacak. Kimin kaç kilo olduğu ortaya çıkacak\" dedi.

Türkkan, sözlerini şöyle tamamladı:

\"Bunu en iyi gören de Sayın Devlet Bahçeli. Dolayısıyla seçime giderken Türkiye, bir kavga, bir kaos ortamında seçime götürmeye çalışıyorlar. Biz bunların bu oyununa gelmeyeceğiz. Türkiye\'yi huzura, refaha kavuşturmak için yola çıkan bu hareket, bunların bu kirli oyunlarına alet olmayacak. Bizim vaat ettiğimiz bir Türkiye var. Demokrasi içerisinde, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, Cumhuriyetin bütün ilkelerini sonuna kadar benimsemiş, Türkiye\'yi Batı\'nın çok daha ilerisine taşıyacak, müreffeh bir ülke yapacak, bir kadroyla beraber yola çıktık. Bu kadro bunun gereğini yapacak. Bununla ilgili asla taviz vermeyeceğiz. Bu tip kirli oyunlara takılıp, yolumuzdan da vazgeçmeyeceğiz. Yapılan bu kirli oyunların hepsi de, bu kirli oyunları yapanların boğulduğu alanlar olarak kalacak. Göreceksiniz dün akşamki bu provokasyonu yapanlar, yaptıkları bu provokasyonun içinde mutlaka kendileri boğulacaklar.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İyi Parti İl Başkanlığı binasından görüntü.

-Basın toplantısından görüntü.

-Lütfü Türkkan açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

Görüntü HD. Görüntü süresi 4 dakika 31 saniye. 500 MB

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Alevlerin sardığı otomobil hurdaya döndü



Denizli\'de, sürücüsü kırmızı ışıkta beklerlerken, motor kısmında yangın başlayan otomobili alevler sardı. Yangın, itfaiye ekibince söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Adalet Mahallesi 29 Ekim Bulvarı\'nda bulunan Denizli Adliye Sarayı önünde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen Ali Bökeci yönetimindeki 20 PC 975 plakalı otomobillin motor kısmından bir anda alevler yükseldi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında alevler, kısa sürede otomobilin ön kısmını tamamen sardı. Bökeci, hemen aracından inerek, canını kurtarırken, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, su sıkarak, alevleri 10 dakika içinde söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Otomobilin yanmasından görüntü

-Alevlerden görüntü

-İtfaiyenin yangını söndürmesinden görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Park halindeki araç yakıldı



Şanlıurfa’da, park halindeki hafif ticari araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi.

Olay, sabah saatlerinde Eyyüpnebi Mahallesi\'nde meydana geldi. Plakası öğrenilmeyen park halindeki hafif ticari aracı belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verdi. Yanan araç, görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Polis ekipleri sahibinin ifadesine başvurduğu aracı kundaklayan kişi ya da kişilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Alev alan araç

- İtfaiye ekiplerinin gelmesi

- Yanan araca müdahale edilmesi

- Yanan aracı sündürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 19 MB

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Bankada alarm çalınca yangın paniğine kapıldılar

Gaziantep\'te, banka şubesinin çalan yangın alarmı, çalışanlar ile çevredekiler arasında paniğe yol açtı. İtfaiye ekibi, mazgalda biriken atık kağıtların, söndürülmeyen sigara izmaritinden yandığını, çıkan dumanın alarmın çalmasına neden olduğunu belirledi.

Olay, öğle saatlerinde, İncilipınar Mahallesi\'ndeki kamu bankasının şubesinde meydana geldi. Şubede yangın alarmı çalınca paniğe kapılan çalışanlar ile çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Etrafı yanık kokusu da sararken, ihbarla gelen itfaiye ekibi, araştırma başlattı. Bankanın içinde ve dışında araştırma yapan ekipler, duvarın altındaki mazgalda duman görüp, yanık kokusu aldı. Bunun üzerine bankanın bulunduğu binanın otoparkı incelendi. Yapılan araştırmada; mazgalda biriken atık kağıtların, söndürülmeyen sigara izmaritinden yandığı, çıkan dumanın ise alarmın çalmasına neden olduğunu belirlendi. İtfaiye görevlileri, çevredekilerden kovayla istedikleri suyu mazgaldan dökerek, tutuşan kağıtları söndürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiye araçları

- İtfaiyeciyerin araştırmaları

- Mazgalın tesipit edilmesi

- İtfaiyecilyerin mazgala su dökmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ DURUMU: GAZİANTEP\'TEN 05 ANTEP YANGIN KODUYLA GEÇİLDİ

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 253 MB

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Hatay’da fuhuş operasyonu: 14 gözaltı



Hatay’a yurt dışından iş vaadiyle kandırarak getirdikleri yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorladıkları iddia edilen 3\'ü kadın, 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 11 kadın da kurtarıldı.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından iş vaadiyle kandırarak getirdikleri yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorladığı tespit edilen kişileri takibe aldı. Yapılan takibin ardından ekipler, merkez ilçe Antakya\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 13 farklı adrese düzenlenen operasyonda, 1’i Suriye uyruklu 3\'ü kadın 14 kişi gözaltına alındı. Fuhuşa zorlandıkları belirlenen 1’i Suriye, 10’u Fas uyruklu, 11 kadın da kurtarıldı. Kadınlar işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 14 şüpheli, fuhuşa teşvik, aracılık, zorlama ve insan ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Hatay emniyet müdürlüğü genel görüntü

-Şahısların polisler eşliğinde emniyetten çıkarılması

-Şahısların araca bindirilmesi

-Araç içerisindeki şahıslardan görüntü

-Araçların emniyet müdürlüğü önünden adliyeye hareket etmesi

SÜRE: 01.31 BOYUT: 170 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)

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Okulun bahçe kapısı üzerine devrilen öğrenci yoğun bakımda tedavide

Kocaeli\'nin Derince ilçesinde, 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Mehmet Ali İşler okulun demir bahçe kapısının üzerine devrilmesi sonucu yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan çocuğun babası Selahattin İşler, okul idarecilerinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Olay dün saat 15.00 sıralarında, Derince Denizciler Mahallesi\'ndeki Turgut Reis İlkokulu\'nda meydana geldi. 1. sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler okul bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada okulun raylı demir kapısını tutunca üzerine devrildi. Çocuğun demir kapı altında çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar ve okul yöneticileri çocuğun üzerinden hemen demir kapıyı kaldırdı. Okul idarecileri 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan öğrenciye ilk müdahalede bulundu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Mehmet Ali İşler, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Çocuğunun ağır yaralı bir şekilde yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü söyleyen baba Selahattin İşler, \"Olay günü veli toplantısı yapılacağı için çocukları dışarıya çıkartmışlar. Ben Mardin\'e gitmiştim, eşim Reyhan İşler de veli toplantısı için okuldaydı. Daha sonra oğlum demir kapıyı tutunca üzerine devrilmiş. Bende hemen olayı duyunca apar topar Kocaeli\'ne döndüm. Kapı nasıl düşer anlayamadım. Okul yönetiminden şikayetçiyim. Okul kapısı önünde nöbetçi kulübesi var fakat görevli yok. Biz bu öğretmenlere idarecileri çocuğumuz teslim ediyoruz. Bu olayda sorumsuzluk, ihmal var. Bu bir cinayettir. Okul yönetimi ve idarecilerden şikayetçi oldum. Bu işin peşini bırakmayacağım.\" dedi.

\'BUGÜN İŞE GİTMEDİM\'

Kendi çocuğunun da aynı okulda okuduğunu olayın duyunca tedirgin olduğu için işe gitmediğini belirten Fesih Gidik, \"Benim çocuğum da bu okulda okuyor. Hepimizin çocuğunun başına gelebilirdi bu olay. Korku içerisindeyim ve çocuğumun başına bir şey gelir diye işe gidemedim. Okulun çevresinde geziyorum. İhmal var mı bilemiyorum ama olay zaten çok dramatik. Bu olayların olmamasını temenni ediyoruz ama olay olmaması için de tedbir alınması gerekir\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Okuldaki demir kapı görüntüsü ve çevresinden detaylar

-Bir veli ile röp

-Anons

-Babanın hastanede görüntüsü ve hastane girişinden detaylar

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU-DERİNCE-DHA

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Tokat\'ta \'drone\' ile trafik denetimi, ihlalleri azalttı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü belirli noktalarda drone ile denetimlere başladı. Denetimlerle birlikte kural ihlallerinde azalma görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü önünde drone destekli trafik uygulaması yaptı. Ekipler, mobesenin göremediği noktalarda hatalı solama yapan, telefonla konuşan, emniyet kemeri ve kask takmayan sürücüleri drone görüntüleri sayesinde tespit ederek uygulama noktasında durdurarak cezai işlem uyguladı. Uygulamanın ayda 4 gün olmak üzere sene boyunca devam edeceği öğrenildi.

Yapılan uygulama ve denetimler sonucunda Tokat’ta trafik kurallarına uyanların sayısında belirgin bir artış yaşandığına dikkat çeken Trafik Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, \"İlimiz genelinde mobese ve şehir içi harici anayollarda elektronik denetimlere başladık. Drone ile yakın takip, tehlikeli araç kullanma, banketlerde uzun süre bekleme, ayrıca hatalı şerit değiştirme, emniyet kemeri, cep telefonu ile seyir halinde konuşma gibi ihlalleri tespit ediyoruz. Ana arterler üzerinde, çevre yolunda ve şehirler arası yollarda hafta boyu denetimlerimiz sürecek. 1 aylık sürede 20 bin araçta emniyet kemeri denetlendi, 4 bin sürücüye ceza işlem uygulandı. Seyir halinde telefonla konuşan 500 sürücüye ceza işlem uygulandı. Şehir içi yaptığımız denetimler neticesinde emniyet kemeri takma oranı yüzde 30 iken şu anda yüzde 85’e çıktı. Şehirler arası yolculuklarda yüzde 65\'ten 95’lere çıkartıldı. Bu denetimler aralıksız devam edecek. Bizim amacımız vatandaşa ceza işlem uygulamak değil, güvenli bir trafik ortamı sağlamak, kazaları önlemek, can ve mal kayıplarını önlemektir. Kazaların önlenmesi için de vatandaşlarımızın bize destek olmasını istiyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Denetimden görüntüler

-Drone uçurularak araçların kontrol edilmesi

-Şube Müdürünün açıklamaları

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

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Çanakkale\'de İYİ Parti\'den istifa

Çanakkale\'de, İYİ Parti eski İl Başkanı İrfan Dehmen ile Çanakkale Belediye Meclis Üyesi Ufuk Demirbaş\'ın da aralarında bir grup, düzenledikleri basın toplantısıyla partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

İYİ Parti\'nin Çanakkale\'de kurucu il başkanlığını yapan ve milletvekili adayı olmak için görevinden istifa eden İrfan Dehmen, beraberinde Çanakkale Belediye Meclis Üyesi İYİ Parti\'li Ufuk Demirbaş, kurucu il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 20 kişilik bir grup ile basın toplantısı düzenledi.

Bir otelde gerçekleşen basın toplantısıyla, partilerinden istifa ettiklerini açıklayan Dehmen, partiyi Genel Başkan Meral Akşener\'in yönetmediğini ileri sürdü. Siyaset ve fikir üretmeye devam edeceklerini belirten Dehmen, \"Biz bu yola Genel Başkan Sayın Meral Akşener\'in liderliğinde çıktık. Ona inandık ve güvendik. Ancak gelinen son noktada artık partinin onun tarafından yönetilmediği düşüncesindeyiz. Etrafını saran kadroları eski alışkanlıklarını partiye taşımış ve aynı hastalıklı siyaset, yepyeni tertemiz bir partiyi kirleterek bu noktaya gelmiştir. Burada birlikte çalışmaktan, fikir üretip hayata geçirmekten büyük gurur duyduğumuz bu ekip, maalesef artık bu siyasi yapının içerisinde yer almayacaktır\" dedi.

Dehmen, bir basın mensubunun \"Bundan sonra başka bir partide yer alacak mısınız?\" sorusuna ise \"Böyle bir düşüncemiz yok\" şeklinde yanıt verdi.

Çanakkale merkez ve ilçelerinde İYİ Parti\'den istifa edenlerin sayısının ise yaklaşık 250 olduğu iddia edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İstifa eden İYİ partililerden görüntü.

-İrfan Dehmen açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)

Görüntü HD. Görüntü süresi 1 dakika 6 saniye. 122 MB.