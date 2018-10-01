DHA YURT BÜLTENİ 8

1)DÜĞÜN EVİYDİ, YAS EVİNE DÖNDÜ

SİİRT\'in Kurtalan ilçesinde düğün gecesi, gelini almaya giden konvoyda yer alan ve gelin ile damadı taşıyan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, damat Yakup Tunç ile birlikte sürücü Yüksel Pozat\'ın hayatını kaybetmesi, düğün evini yas evine çevirdi.

Kurtalan ilçesinden Siirt merkeze bağlı Sağlarca köyündeki gelin evine giden düğün konvoyu, gelini aldıktan sonra dönüş yolunda, gelin ve damatı taşıyan otomobilin, devrilerek şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada damat Yakup Tunç (25) ile sürücü Yüksel Pozat, hayatını kaybetmiş, gelin ile birlikte biri bebek 4 kişi de yaralanmıştı. Damat Tunç ve sürücü Pozat, bu sabah Kurtalan\'da gözyaşları ve Kürtçe yakılan ağlarla toprağa verildi.

15 GÜN ÖNCE ASKERLİĞİNİ BİTİRMİŞTİ

Damat Yakup Tunç\'un ölümünün ardından bir dram ortaya çıktı. 5 yıl önce inşaatta çalışan babasını kaybettiği ve yetim olduğu için yakınları tarafından çok sevilen damat Yakup Tunç 7 kardeşi daha olduğu öğrenildi. Yetim olduğu için yakınları tarafından sahiplenen Tunç\'a herkes yardım ediyordu. 4 kız ve 4 erkek olmak üzere toplam 8 kardeşlerden 6\'ıncısı olan Yakup\'un 15 gün önce vatani görevini tamamlayarak memleketine döndüğü ortaya çıktı.

Düğünü günü hayatını kaybeden damat Yakup Tunç\'un düğün evi bugün taziye evine döndü. Kuzeni Cemalletin Doğan, damat Yakup Tunç\'un 5 yıl önce babasını kaybettiğini belirterek, \"Acımız büyük öğleden sonra gelin arabasıyla kendilerini köye gönderdik. Bizlerde burada düğün hazırlığını yapıyorduk, ben salon ile ilgileniyordum salonu hazırladım ancak saat 15.45 sıralarında bize haber geldi konvoyun kaza geçirdiğini söylediler. O esnada bizler yıkıldık hemen hastaneye koştuk buradaki telaşımızı bırakıp hastaneye geçtim ve hastanede yaralıları geldiğini gördük ancak damat ve diğer amcamın oğlunu görmedim gelini getirdiklerin gelinimiz ağır yaralıydı ve aradan yarım saat geçtikten sonra acı haberi aldık ve kendisinin öldüğünü söylediler dünya başımıza yıkıldı\" dedi.

BİR GÜN ÖNCE KINA GECESİNİ YAPTIK

Siirt merkez Sağlarca köyü yakınlarında trafik kazası geçirerek hayatını en mutlu gününde kaybeden damat Yakup Tunç\'un amcasının oğlu Hayrettin Tunç ise \"Bir gün önce bu meydanda amcamın oğlunun kına gecesini yaptık ve düğün hazırlıkları yapıyorduk. Ancak düğün günü gelen haberle birlikte ailece yıkıldık ve ne yapacağımızı bilemedik. Şimdi taziyeleri kabul ediyoruz. Bizimle yetkililer yakından ilgilendi. Gelini almak için yakınlarımız gitti ve kaza yaptılar, şuan bizler taziyede gelenleri karşılıyoruz. Yetim çocuktu, askerden yeni geldi ve burada bir market işletiyordu. Acımız çok büyük\" diye konuştu.

KINA GECESİ, ELİ KINALI DAMATIN SON GÖRÜNTÜLERİ

Bu arada damat Yakup Tunç ile gelin Sevda Makay\'ın kına gecesi ve düğünü çekilen video ve fotoğrafları da ortaya çıktı. Görüntülerde damat Yakup Tunç, ellerine yakılan kına ile oynadığı görülüyor. Damat Yakup Tunç\'un gelin Sevda Makay ile çekilen son fotoğrafları da ortaya çıktı. Kaza öncesi gelinin babasının evinden çıkarken, damat Yakup Tunç ve gelin Sevda Makay\'ın birlikte çektirdikleri son fotoğrafı görenler, gözyaşlarına hakim olamadı.

GELİN YOĞUN BAKIMDA

Öte yandan, kazada yaralanan gelin Sevda Makay ile birlikte biri bebe 4 yaralının Siirt Devlet Hastanesi\'ndeki tedavisi sürüyor. Gelin Makay\'ın halen yoğun bakımda tedavi gördüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Damat Yakup Tunç\'un kına gecesinde çekilen görüntüsü

Yakup oynar iken görüntüsü

Yakup\'un amcasının konuşması

Diğer amcasının konuşması

Yakup havaya kaldırılmasının görüntüsü

Taziyeden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/KURTALAN (Siirt)-

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2)SÜMELA MANASTIRI\'NDA DEFİNE SÖYLENTİSİ

TRABZON\'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı\'nda, 3 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılırken, tarihi yapı ile ilgili define söylentisi yayılmaya başladı. Manastırda, endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekibin sürdürdüğü restorasyonda define bulunduğu öne sürüldü. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da \"Bu söylentiler tamamıyla uydurmadır\" dedi. Söylentiler, manastırda define bulunduğunu konu alan \'Sümela\'nın Şifresi-Temel\' filmini anımsattı. Türkiye\'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından Trabzon\'un Maçka ilçesinde Karadağ eteklerindeki tarihi Sümela Manastırı\'nda, 3 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılırken, ortaya atılan define söylentisi kulakta kulağa yayılıyor. Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekibin sürdürdüğü restorasyonda define bulunduğu öne sürüldü. Kentte yayılan söylenti, 2011\'de vizyona giren, Adem Kılıç\'ın yönetmenliğini yaptığı \'Sümela\'nın Şifresi-Temel\' filmini anımsattı. İzleyenleri kahkahaya boğan filmin senaryosu, manastırda define olduğu üzerine kurulmuştu.

\'HAZİNE DEDİKODULARI MANTIKLI GELİYOR\'

Kentte yayılan \'manastırda define bulundu\' söylentilerini mantıklı bulduğunu belirten Ali Dursun Nezir, \"Kaç yıldır \'Manastır bugün-yarın açılacak\' deniyor ama hâlâ açılmadı. \'Manastır içerisinde altın bulundu, o yüzden insanları oyalıyorlar\' diye herkesten duyuyoruz. Açılmamasına ben de hayret ediyorum. Hazine dedikoduları bana da mantıklı geliyor. Manastırın içerisinde hazine olabilir\" dedi.

\'DEMEK Kİ ORADA BİR ŞEYLER VAR\'

Sümela Manastırı\'nda define olduğu iddialarının filmlerle de gündeme geldiğini hatırlatan Ali Sümer de, \"Hazine olduğu dedikoduları kahvehane önlerinde yayılıyor. Ne derece doğrudur, bilemiyoruz. Define dediğinin en fazla bir saatlik işi olabilir. Yıllardır orada restorasyon adı altında neler yapılıyor anlamış değiliz. Sonuçta tarihi bir yer. Yüzyıllar önce orada yaşamış insanlar var. Muhtemelen hazine olabilir ama bu zamana kalır kalmaz, bilemeyiz. Filmlere konu oldu, manastırda hazine var, diye. Demek ki orada bir şeyler var\" diye konuştu.

\'3 YILDA 3 MANASTIR YAPILIR\'

İlçe sakinlerinden Adem Şen de restorasyon çalışmalarının uzun sürmesinden yakındı. Şen, \"Hazine işi kesin midir bilinmez ama kulaktan kulağa yayılıyor. 3 yıldır restorasyon yapılıyor. 3 yılda Sümela gibi 3 manastır daha yapılırdı\" ifadelerini kullandı.

\'SÖYLENTİLER ŞEHİR EFSANESİ\'

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ise iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Başkan Koçhan, şunları kaydetti: \"Bu tür söylentiler bizim kulağımıza da geliyor. Bu söylentiler tamamıyla şehir efsanesidir. Emin olun, ilk bu dedikoduyu çıkaranın kendisi de inanmıştır. Biz sadece gülüyoruz. Sümela Manastırı\'nda define olduğu, 3 yıldır orada define arandığı gibi söylemler tamamıyla gerçek dışıdır. Sümela Manastırı\'nda bir taş düşme çalışması var. Eğer biz 3 yıl önce Sümela Manastırı\'nı apar topar kapatıp da taş temizliğine başlamasaydık şu anda orada bir manastır olmazdı ve bu taş düşmeleri yaralanmalara hatta ölümlere yol açabilirdi. Taş temizleme çalışmalarında ilk iki etap bitti. Şu anda giriş kısmının üst kısmında bir kayada taş düşme tehlikesi var. Bu kaya da bertaraf edilerek inşallah manastırı 2019 yılının başında ziyarete açacağız.\"

\'BU İDDİALAR EFSANEDEN ÖTEYE GEÇMEMİŞTİR\'

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da söylentilerin tamamen uydurma olduğunu belirtti. Ayvazoğlu, şöyle konuştu:

\"Bu söylentiler tamamıyla uydurmadır. Bu dedikodular asılsızdır. Yapmış olduğumuz tadilat boyunca böyle bir şeye kesinlikle rastlanmamıştır. Hazine konusu her zaman efsane olarak ortaya konulmuştur fakat efsaneden öteye geçmemiştir. Sümela bir cazibe merkezidir. Vatandaşlar da Sümela\'nın bu gizemli halinden belli başlı çıkarımlar elde ederek birtakım efsaneler uyduruyor. Tadilat çalışmalarında sona gelindi, bu tür söylemlere kulak asılmamalıdır. Yakında manastırın belli bir yeri turizme açılacak. Herkes, söylemlerin asılsız olduğunu görecek.\"

\'SÜMELA\'NIN ŞİFRESİ TEMEL\' FİLMİNİN KONUSU

Temel, Karadeniz\'de yaşayan saf ve hayallerinin peşinden giden bir delikanlıdır ve bu haliyle herkesin alay konusudur. Kalbinin sesini dinleyen beş parasız Temel, Trabzon\'un en bilindik ve zengin ailelerinden Yücesoy\'ların kızı Zuhal\'e âşık olur. Zuhal\'i babasından isteyen Temel\'i, Hıdır Yücesoy kapı dışarı eder. Sevdiğine ulaşamayan ve hayalleri yıkılan Temel, arkadaşı Turgay\'ın Sümela Manastırı\'nın çatısına çıkarak intihara giriştiğini öğrenir. Arkadaşını vazgeçirmek için manastırın çatısına çıkan Temel, Turgay\'ı ikan etmek yerine kendisi de intihar etmeye karar verir. Onları çatıdan indirmeye çalışan polislerden Sümela Manastırı\'nda büyük bir hazine saklandığını öğrenen Temel intihar etmekten vazgeçip, bahsedilen hazineyi aramaya başlar. Temel, bu sayede hem zengin olacak hem de Zuhal\'e olan aşkını ispatlayacaktır.

SÜMELA MANASTIRI

Maçka\'da Karadağ\'ın Altındere Vadisi\'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında \'Meryem Ana\' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13\'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından manastırda 2010 yılında ise binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti. Sümela Manastırı\'nda, 3 yıldır süren restorasyon çalışması sırasında kuzey çatının üst sağ yamacında tespit edilen ve bugüne kadar girilmemiş gizli bir geçitle ulaşılan alan gün yüzüne çıkarılmıştı. Şapel olduğu belirlenen bölümün gün yüzüne çıkarılması ve ziyarete açılması için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Manastırdan drone görüntüsü

Restorasyon görüntüleri

İlçe sakinleri röp

Başkan Koçhan konuşma

Detaylar

HABER Emre KOLTUK KAMERA: Aleyna KESKİN/MAÇKA (Trabzon), (DHA)-

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3)HEYELAN EVİN DUVARINI YIKTI; GARDIROP FELÇİ KADININ HAYATINI KURTARDI

TRABZON\'un Maçka ilçesinde meydana gelen heyelanda, kayan toprak beraberinde sürüklediği taş kütleriyle yamaçtaki tek katlı evin duvarını yıkarak içeri girdi. Heyelana, odadaki yatağında uyuduğu sırada yakalanan belinden aşağısı tutmayan Nazmiye Çolak\'ın (85) yatağından düştükten sonra ters dönen yatak ile devrilen gardırobun arasında kaldığı ve yakınları tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı.

Olay, önceki gün saat 07.00 sıralarında ilçenin Duralı Mahallesi\'nde meydana geldi. Nazmiye Çolak ile eşi Ahmet Çolak\'ın (86) oturduğu tek katlı evin yukarısında bulunan yamaçta heyelan meydana geldi. Heyelanda kayan toprak beraberinde sürüklediği taş kütleriyle yamaçtaki tek katlı evin duvarını yıkarak içeriye girdi. Olaya odasındaki yatağında uyuduğu sırada yakalanan Nazmiye Çolak, neye uğradığını şaşırdı, korku ve panik yaşadı. Yaşlı kadın, heyelan esnasında yatağından düştü, ters dönen yatak ve devrilen gardrobun arasında oluşan boşlukta kaldı. Heyelan sırasında evde bulunan ve yaşlı kadının bakımını üstelenen akrabası Keziban Çolak (57), durumu komşularına iletti. Toprak yığını önünde devrilen gardrobun set oluşturmasıyla ölümden kurtulan Nazmiye Çolak, komşuları tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Heyelan nedeniyle evin duvarlarında da çatlaklar oluştuğu gözlendi. Olayın ardından duvarı yıkılan ev tedbir amaçlı tahliye edildi, çevredeki diğer ev sakinleri de uyarıldı.

\'DUVAR ÜSTÜME ÇÖKMÜŞ\'

Olayda burnu dahi kanamadan kurtulan Nazmiye Çolak, büyük bir gürültünün ardında kendini yerde bulduğunu belirterek, \"Daha kalkmamıştık \'nedir bu\' dedim. Çok sesler oldu, hiç aklımdan böyle bir şey geçmedi. Çok korktum, üstüme gelen malzemelerin üstüne vurarak \'açın burayı\' diye bağırdım. Evin çöktüğünü bilmiyordum. Meğer duvar üstüme çökmüş. Beni oradan birisi sırtında sırtına alarak çıkarttı\" dedi.

\'HOROZ ERKEN ÖTTÜ\'

Heyelanda evde bulunan Keziban Çolak, kendisini dışarıya zor attığını koşarak komşularından yardım istediğini söyledi. Keziban Çolak, heyelanda duvarın yıkılmasıyla halası Nazmiye Çolak\'ın odada kaldığını belirterek, \"Sabah 5 gibi uyandım içime bir kuşku düştü. Halamı kontrol ettim yatıyordu. Hava aydınlanmadığı için tekrardan yattım. Horoz ötmeye başladı, erkendi, \'bu saatte neden ötüyor?\' dedim. Duruyordum ama sanki bir şey bana \'kalk oturma\' diyordu. Duvardan toprak ve taşların düştüğünü gördüğümde dayımın yanına koşarak \'kalk dayı duvar çökecek\' dedim. Kendimi dışarı attım yukarı doğru baktığımda yamacın kopup geldiğini gördüm. Güvenli bir yere geçip evde bulunan dayıma seslendim. Karşı mahalleye bağırdım. \'Dayımlar öldü, koşun yardım edin\' diye. Mahalleli toplanıp yardıma geldi. Halamı, gelen toprak yatağını duvarın dibine sürükledi. Yatak toprağın etkisiyle yan döndü, gardırop devrildi. Halam, devrilen dolap altında oluşan boşlukta kaldı\" diye konuştu.

\'EMEKLEYEREK KURTARDIK\'

Heyelanda yaşlı kadını bulunduğu yerden çıkaranlardan Temel Çolak, toprak yığınıyla dolan odaya güçlükle ulaştıklarını dile getirerek, \"İçeride kalan yatalak hastamızı yıkılan yerde bulunan küçük bir deliğe girerek sırtımıza alıp bebek gibi emekleyerek oradan 3 kişiyle çıkarttık. Girdiğimiz yere bir kişi zor sığıyordu\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Mahalleden görüntüler

Heyelan alanı görüntüleri

Evden detaylar

Duvarı yıkılan evin içinden görüntüler

Konuşmalar

Detaylar

Boyut: 500 mb

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR/MAÇKA (Trabzon), (DHA)-

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4)EMİNE\'Yİ KURTARMA OPERASYONU

ANTALYA\'da 2\'nci kattaki dairenin kapısının kapanmasıyla evde mahsur kalan 2.5 yaşındaki Emine K., polis ve itfaiyenin merdivenle balkondan girip kapıyı açmasıyla kurtuldu. Daha sonra balkona çıkan Emine, kendisini kurtaran itfaiye ekiplerini izledi.

Polis ile itfaiyeyi harekete geçiren olay, saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi\'nde meydana geldi. Eşi Hayrettin K.\'nın işe gitmesinin ardından Hasibe K., 3 çocuğundan ikisini okula götürmek için hazırlandı. Hasibe K. 2 çocuğuyla kapının dışına çıktıktan sonra daire kapısı aniden kapandı. Bu sırada çiftin minik kızları Emine de içerde kaldı. Daire anahtarını da evde unutan Hasibe K., kapıyı açtırmayı başaramayınca durumu önce eşine, ardından itfaiye ve polise bildirdi.

Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla 2\'nci kat balkonundan içeriye girdi. Balkon kapısını açan ekipler, ardından Emine\'yi kurtardı. Annesine kavuşunca gülmeye başlayan minik Emine, daha sonra balkona çıkarak kendini kurtaran itfaiye ekiplerini izledi.

Kızı Emine\'nin kurtarılmasıyla rahat nefes alan Hayrettin K., \"Kızım ağlayınca çok üzülmüştüm. Kurtarılınca sevindim\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- İfaiye den detay görüntü

- Emniyet mensublarından görüntü

- Çocuğun görüntüsü

89MB//44SN

Haber: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA:Emrah GÜL ANTALYA, (DHA)

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5)POLİSE DİRENİP, ATEŞ AÇAN AMCA- YEĞEN TUTUKLANDI

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde, görevli trafik ekiplerine direnen Ersin K., ile olay yerine gelerek polislere tabanca ile ateş açan yeğeni Umut K., tutuklandı. Çorlu\'nun Omurtak Caddesi üzerinde Atatürk Meydanı çevresinde denetim yapan trafik ekipleri, Ersin K.\'nin kullandığı 34 GFG 40 plakalı otomobili durdurup, sürücüsünden gerekli evrakları istedi. Sürücü Ersin K., aracı emanet aldığını ve evrakları olmadığını söyleyince, yapılan kontrolünde 100 promil alkollü çıktı. Trafik ekipleri aracı otoparka çekileceğini söylemesi üzerine Ersin K., \"Aracın sahibi cezaevinde, aracı alamazsanız\" diyerek cep telefonu ile görüşme yaptıktan sonra olay yerine 7-8 kişilik grup geldi. Grup, \'Ehliyetli sürücü getirdik. Aracı teslim edin\' diye direnmeleri üzerine görevli polisler takviye ekip istedi.

Takviye polis ekiplerinin geldiği sırada uzaklaşan grup içinden bir kişi polislere üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabanca ile 2 el ateş açtı. Açılan ateşte yaralanan olmazken, şüpheliler kaçtı. Polisin olaydan sonra düzenlediği operasyonlarda alkollü araç kullanan Ersin K., ile polislere ateş açtığı belirlenen yeğeni Umut K., yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Ersin K. ile Umut K., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin olay yerinden ayrılması

-Şüphelilerden birinin silahı polise doğrultması

-Şüphenin ateş açması

-Detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-