DHA YURT BÜLTENİ 8

Vahşetin zanlısı, tedavisinin ardından Bursa\'ya getirilecek



Berktuğ ÖNCÜ/BURSA (DHA)-BURSA\'da, eşinden boşanan arkadaşı Şengül Vatansever\'i (35) üzerine benzin döküp yaktıktan sonra yaralı halde sokağa atan ve kendiside yanan Ümit Varol\'un (30) istanbul\'daki tedavisi devam ediyor. Sağlık durumu iyiye giden Varol\'un, hayati tehlikeyi atlattıktan sonra Bursa\'ya gönderileceği ve burada ifadesi alındıktan sonra adliyeye çıkartılacağı öğrenildi.

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi\'nde geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda eşinden boşanan Şengül Vatansever, Kütahyaa Domaniç\'ten gelen erkek arkadaşı Ümit Varol tarafından otomobilde üzerine benzin dökülürek yakıldı. Varol, 2 çocuk annesi genç kadını ağır yaralı olarak otomobilden atıp kaçtı. Şengül Vatansever, yardımına koşan vatandaşlar tarafından ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Bu sırada kendisi de yanan Ümit Varol polis tarafından yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Durumları ağır olan Vatansever ile Varol önce Kocaeli\'nin Derince ilçesindeki yanık merkezine buradanda İstanbul\'a sevk edildi. Şengül Vatansever, perşembe günü doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Öatansever dün Bursa\'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

İstanbul Bağcılar Devlet Hastanesi Yanık Merkezi\'nde yatmakta olan Ümit Varol\'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Henüz ifadesi alınamayan Varol\'un, hayati tehlikeyi atlattıktan sonra önümüzdeki hafta içerisinde polis tarafından Bursa\'ya getirileceği ve ifadesinin alınacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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//// DÜN (Yakılarak, arabadan atılmıştı... ) BAŞLIĞI İLE SERVİS EDİLEN GÖRÜNTÜLER - Haber Kodu : 180928110

Cenaze töreninden görüntüler

-Baba ile röp

-Eski eş ile röp.

-Detaylar

ARŞİV

-Kadının arabadan atılması

-Kadının fotoğrafları

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Trakya Köfte Şenliği, lezzetin ustalarını buluşturdu

TEKİRDAĞ\'ın Süleymanpaşa Belediyesi\'nin düzenlediği Trakya Köfte Şenliği\'nde Trakya\'nın ünlü köftecileri bir araya gelirken, \'Et demek ot demek, ot demek Trakya demek - Trakya Köftelerinin Sırları\' başlıklı panel düzenlendi.



Süleymanpaşa Belediyesi\'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Trakya Köfte Şenliği, özel bir bağ evinde düzenlendi. Şenliğe, Trakya\'nın ünlü köftecilerinin yanı sıra akademisyenler, mutfak profesyonelleri, gurmeler ve yazarlar katıldı. Şenlik kapsamında, \'Et demek ot demek, ot demek Trakya demek - Trakya Köftelerinin Sırları\' başlıklı panel düzenlendi. Panelin açılışında bir konuşma yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Trakya Köfte Şenliği kapsamında Trakya\'nın lezzetiyle ün yapmış köftelerinin bölge için önemli bir marka değeri taşıdığını ve bu değerleri yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Moderatörlüğünü Yemek Kültürü yazarı gazeteci Aylin Öney Tan\'ın yaptığı panele Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu , Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Soysal, Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ali Çakır, Kırklareli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Oral ile Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Ahmetbey ve Uzunköprü\'den köfte ustaları katıldılar.

COĞRAFİ İŞARETLEMENİN ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

Panelde \'Hayvansal üretimde coğrafi işaretler\' başlıklı bir sunum yapan Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Soysal, dünya ve Türkiye\'den örnek uygulamalar ve konuyla ilgili yürütülen çalışmalardan güncel bilgi ve verileri paylaştı.

Yöresel ürünler ve coğrafi işaretleme konusundaki ödüllü çalışmaları ve öncü faaliyetleriyle bilinen YÜCİTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, ideal coğrafi işaretler sisteminin kurulmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak bunun için Türkiye\'nin ulusal tarım politikasının oluşturulması gerektiğine işaret etti.

Kırklareli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Oral, hem Trakya hem de Türkiye genelindeki et ve besi hayvanı yetiştiriciliği üzerindeki araştırma ve çalışmalarından elde ettikleri sonuçları aktardı. Kırklareli Üniversitesi\'nden Ali Çakır ise Trakya köftelerinin lezzetinde bölgenin zengin hayvansal varlığı ve etlerinin kalitesine dikkat çeken bir konuşma yaptı.

Trakya Köfte Şenliği\'ne Tekirdağ\'dan, Edirne\'den, Kırklarelinden, Lüleburgaz, Uzunköprü ve Hayrabolu\'dan yöresel köfte lezzetleri ile katıldılar. Panelde et seçiminden yapım tekniklerine, kendilerine özgü geleneksel köfte hazırlama ve pişirme metotlarını anlatan ustalar, katılımcıların sorularını da cevapladılar. Şenliğe katılan davetliler ise birbirinden lezzetli köfteleri tattılar. Trakya Köfte Senliği\'nde Trakya\'nın ünlü klarnet ustası \'Katil Hasan\' lakaplı Hasan Gizlenci ve ekibi de konser verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Panelden konuşmacıların sığır ve et değerlendirmeleri

-Trakya bölgesinin meşhur köftecilerinin mangal başında konuşmaları

-Mangal da pişirilen köfte detayları

-Gastronomi uzmanlarının köfteleri tadıp yorumlamaları

-Ünlü klarnet ustası Katil hasan müzik ziyafeti

-Ekrem Eşkinat\'ın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Konya\'da iki grubun bıçaklı kavgası: 1\'i ağır 3 yaralı

KONYA’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1\'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Mehmet Akif Mahallesi Mihrivefa Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre Abdulsamet Sağlam, kız kardeşiyle arkadaşlık yaptığı ileri sürülen Mustafa Yağcı ile sokak üzerinde buluştu. Buluşma sırasında çıkan tartışma ikilinin arkadaşlarının da dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Abdulsamet Sağlam karın boşluğundan ve bacağından arkadaşı Murat Dilmeç başından, karşı gruptan Veli Aydın da sol göğüs kısmından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Veli Aydın, arkadaşlarının yardımıyla Konya Numune Hastanesine, Abdulsamet Sağlam ve Murat Dilmeç ise ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Veli Aydın’ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olay yerinde çalışma başlatan Asayiş Şubesi\'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen Hüseyin C., Mustafa Y. ve Rahim V.’yi hastanede gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Polisin olay yerindeki incelemeleri

- Genel ve detaylar

(KJ:Haber-Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ