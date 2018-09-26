DHA YURT BÜLTENİ 8

1)ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞAN UMUT: CUMHURBAŞKANIMIZIN ELİNİ ÖPMEK İSTİYORUM

KARS\'ın Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyünde hayvanları otlatırken geçtiği Ermenistan\'da tutuklanan Umut Ali Özmen (16) özgürlüğüne kavuştu. Özmen, Türkiye\'ye döndüğünde serbest kalmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp elini öpmek istediğini söyledi. Küçükdurduran köyünde yaşayan Altınay- Mustafa Özmen çiftinin oğulları Umut Ali Özmen, 24 Temmuz günü yaylada otlayan hayvanlarını geri getirmeye gitti. Sınırdaki Şiş Tepesi\'ne ulaşan Özmen, merakından dolayı tepeyi aşıp diğer yamaca indi. Bir köylünün ihbarı üzerine Ermenistan askerleri sınırı ihlal eden Umut Ali Özmen\'i gözaltına aldı. Babası Mustafa Özmen\'in 5 saatlik çabası sonucunda Cebeci Sınır Karakolu\'nun kamera kayıtları incelendi ve Umut Ali\'nin Ermenistan\'a götürüldüğü belirlendi. Umut Ali Özmen, burada tutuklanarak cezaevine konuldu. Umut Ali Özmen\'in sınır ihlali nedeniyle yaklaşık 2 aydır Ermenistan\'da tutuklu olmasına ilişkin basına yansıyan haberler üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan\'ı arayarak Umut Ali\'nin iadesini istedi. Paşinyan da Erdoğan\'ın bu talebine olumlu yanıt verdi.

Oğlunu almak için Pazar günü Ervivan\'a giden baba Mustafa, yetkililerle görüştükten sonra öğledin sonra oğlunu cezaevinden aldı. Baba ve oğlu Türkiye\'ye dönebilmek için Ervin\'de evrakların tamamlanmasını bekliyor. Babası ile birlikte Erivan\'da gezen ve cep telefonuna çektiği videoyu Demirören Haber Ajansı\'na gönderen Umut Ali Özmen, \"Sayın Cumhurbaşkınımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın sayesinde, bütün Türkiye\'nin çabalarından dolayı teşekkür ederim. Çıktım şu anda Erivan şehrindeyiz. Çay içiyoruz, gezdik. Türkiye\'ye geçiş yapıncada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp elini öpmek isterim. Teşekkürler\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Umut\' un babasıyla görüntüsü

-Umut un açıklaması

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)-

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2)BM YARDIM KONVOYU SURİYE\'YE GEÇTİ

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından 6 TIR\'lık yardım konvoyu Kilis\'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye\'ye geçiş yaptı.

Suriyeli plakalı TIR\'lara yüklenen yardımlar, BM araçlarının eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan Suriye\'ye geçiş yaptı. Yardım malzemelerinin Halep ve kırsalındaki Suriyeli sivillere dağıtılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- BM eşliğinde geçen tırlar

- Konvoydan görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

92 MB

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3)BAYRAMA İÇİN ÜLKELERİNE GİDEN 22 BİN SURİYELİ DÖNDÜ

KURBAN Bayramı\'nı ülkesinde geçiren 22 bin Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye\'ye dönüş yaptı.

Kilis Valiliği\'nin izniyle 1-18 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı\'nı ülkesinde geçiren 35 bin 840 Suriyeli Türkiye\'ye dönmeye devam ediyor. Türkiye\'ye dönenlerin sayısı bu sabah itibariyle 22 bini buldu. Ülkesine giden Suriyelilerin, tamamının yıl sonuna kadar Türkiye\'ye dönmesi gerekiyor.

Görüntü Dökümü

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- Suriyelilerin gelişi

- Suriyelilerin kontrolden geçmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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4)BAKAN PAKDEMİRLİ, BUZAĞIYI SÜT İLE BESLEDİ

İZMİR\'de bir süt sağım merkezini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, burada bir buzağıyı elleri ile süt vererek besledi. 45 günlük dişi buzağıyı besleyen Pakdemirli, hayvanın başını da okşadı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sabah saatlerinde İzmir\'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı\'ndan helikopterle Bergama\'daki bir süt sağım merkezine gelen Bakan Pakdemirli, merkezin sahibi Arzu Şentürk\'ten çiftlik hakkında bilgi aldı. 1500 büyükbaşın bulunduğu merkezi gezen Pakdemirli, burada bir buzağıyı da elleri ile besledi. 4 aylık buzağıya süt veren Pakdemirli, hayvanın başını da okşadı. Belli hastalıklardan arındırılmış işletme ünvanına sahip olan merkezde, günde 40 ton süt sağımı yapılıp piyasaya satılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Pakdemirli\'nin gelmesi

-Çiftlikte incelemelerde bulunması

-Buzağıyı süt ile beslemesi

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN/-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, (DHA)

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5)DERİK\'E YENİ KAYMAKAMLIK BİNASI SAFİTÜRK\'ÜN ŞEHADET YILDÖNÜMÜNE YETİŞTİRİLİYOR

MARDİN\'in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016 tarihinde odasına yerleştirilen bomba ile makamında şehit edilen ilk Kaymakam olan Muhammed Fatih Safitürk\'ün şehit edildiği Hükümet Konağı, şehadet olayından sonra bir daha kullanılmazken, geçen yıl yıkılan binanın yerine yapılan yeni Hükümet Konağının ise, Safitürk\'ün şehadet yıldönümüne yetiştirileceği belirtildi. Safitürk\'ün şehit edildiği eski bina, olaydan sonra kullanılmamış, yıkımı geçen yıl yapılmıştı. 10 Kasım 2018 tarihinde açılması planlanan yeni Hükümet Konağı 6 bin metrekarelik alanda yaptırılıyor.

Derik İlçesi\'nde 1961 tarihinde dönemin Askeri Mardin Valisi Enver Kuray, tarafından açılışı yapılarak hizmete giren, Kaymakamlık, Adliye, nüfus müdürlüğü, mal müdürlüğü, İlçe Seçim Kurulu ve İcra Müdürlüğü gibi kurumlarının olduğu 2 katlı hükümet Konağı, 10 Kasım 2016 tarihinde Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk\'ün makamına yerleştirilen ve Safitürk\'ün şehit olmasına neden olan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu büyük hasar gördü.

KAYMAKAM ŞEHİT OLDU, BİR DAHA KULLANILMADI

Kaymakamlık binasındaki patlama ve Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk\'ün şehit olmasından sonra Hükümet konğa bir daha kullanılmazken, Kaymakamlık makamı, ilçe emniyet müdürlüğüne taşınırken, diğer kurumlar ise farklı yerlere taşındı. Derik ilçesini 2016 yılının Aralık ayında ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni bir Derik Hükümet Konağı\'nın yapılması için talimat verdi. Bakan Soylu\'nun talimatı üzerine Prof. Dr. Aydın Ayaydın Caddesi\'ndeki mevcut binanın yıkılması ve yeni binanın yapılması için ihale yapıldı. Safitürk\'ün şehit edildiği eski binanın yakımı geçen yıl tamamlanırken, yeni Hükümet Konağının yapımına ise bu yıl Nisan ayında başlandı.

ŞEHADET YILDÖNÜMÜNDE AÇILACAK

Derik ilçesinde yapımı süren yeni Hükümet Konağında 150 işçi çalışırken, tamamlanması ve açılışının Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk\'ün şehit edildiği 10 Kasım\'ın yıldönümüne yetiştirileceği belirtildi. Yeni Hükümet Konağını yapan firmanın yetkilisi Adnan Yüksel, 6 bin metrekare alanda yapılan inşatın maliyetinin 10 milyon lira olduğunu ve 150 kişinin görev aldığını söyledi. Binayı, Mardin mimarisine özgü olarak yaptıklarını ifade eden Yüksel, dış cephenin Midyat\'tan getirilen taşlarla döşeneceğini belirterek, \"Nisan ayında yapımına başladığımız Derik Hükümet Konağı binamız özverili bir çalışmayla bitmeye yakın bir haldedir. Planlamış olduğumuz bitim süresi Ekim ayının sonudur. İlçemiz çok güzel bir hizmet binasına kavuşmuş olacak. Binamız 6 bin metrekare alana sahip. İçerisinde ilçedeki tüm idari birimler, müdürlükler bulunmaktadır. Toplam 4 katan oluşmaktadır. Mardin mimarisine uygun bir şekilde Midyat taşıyla dış cephesi yapılmaktadır. Hükümet konağı yeşil alan, kapalı ve açık otoparklardan oluşmaktadır. Projeye uygun çalışmalarımız hızla devam etmektedir\"dedi.

Görüntü dökümü:

-Eski hükümet konağının arşiv görüntüleri

-Yeni hükümek konağı inşaatından görüntü

-İnşaattaki çalışmalar

-Yüksel\'in konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA) -

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6)TARIMA 4 MİLYON LİRALIK NEFES

ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) Başkan vekili Halil Bülbül, finansmana erişimde sorun yaşayan üyeler için yenilenen Nefes Kredisi ile ATB olarak yaklaşık 4 milyon liralık kredinin 6 ay anapara ödemesiz, 12 ay eşit taksitli geri ödemeli, toplam 18 ay vadeli kullandırılacağını açıkladı.

ATB\'nin eylül ayı meclis toplantısı, ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Yönetim Kurulu Başkan vekili Halil Bülbül, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı. ATB meclisinde döviz kurundan kaynaklanan ekonomik sorunlar dile getirildi. Ekonomide yaşananları herhangi bir faktöre ya da kaynağa bağlamanın kalıcı çözümlere ulaşımı etkisiz kıldığına dikkat çeken Halil Bülbül, ekonomi ve iş dünyasını etkileyen sorunların çok boyutlu faktörlerden kaynaklandığını söyledi. Bülbül, yılın ilk çeyreğinde yüzde 15 artan döviz kurunun bugün yaşananlara dair öncü bir gösterge olduğunu belirtti.

TARIM SEKTÖRÜNÜ İLGİLENDİREN 4 BAŞLIK

Yeni ekonomik programda sektörle doğrudan ilgili dört ana başlık olduğunu kaydeden Bülbül, \"Tarım ürünleriyle ilgili tahminlerin sağlıklı yapılabilmesi için bir erken uyarı sisteminin kurulması. Gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmasının yakından takip edileceği ürün gözetim mekanizmasının kurulması. Tarımda Milli Birlik Projesi\'nin uygulanması, hal yasası çalışmalarına destek olunması. Atıl tarım arazilerinin tarımsal üretime kazandırılması için gerekli kurumsal ve hukuki altyapı oluşturulması\" dedi. Bülbül, gelecek üç yıllık dönemde sektörün içinde bulunduğu durumdan çıkması ve sürdürülebilir büyüme eğilimine kavuşturulması bakımından bu dört maddenin başarılı olmasını temenni ettiklerini söyledi.

MALİYET ARTTI, FİNANSMANA ERİŞİM ZORLAŞTI

Sektörün geçmiş dönem ve yıllara oranla daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bülbül, \"Örneğin buğday eken bir üreticinin iklim koşullarına bağlı olarak dekarda 350 kilogram verim alması ve mahsulünün kilogramını ortama 1 TL düzeyinden satması halinde kar elde etmesi zorlaşmıştır. Mevcut koşullarda emek, zaman ve aile işgücü ücret karşılığı gibi maliyetlerin ilave edilmemesine rağmen elde edilen gelir ancak zarar eşiğine denk gelmektedir. Bu durum yem, ilaç, işçilik vb. giderlerdeki artış sonrası hayvancılık için ve gübre, elektrik, fide vb. girdilerdeki artışlar sonrası örtü altı üretim için de geçerlidir. Bir problem de finansman maliyetlerindeki artışlar ve finansmana erişimde karşılaşılan zorlukların derecesinin artması\" dedi.

KRİZ VARSA ÇARE DE VAR

Üretimi teşvik, katma değer yaratmak ve üretenin daha fazla gelir etmesini sağlama amacıyla YÖREX projesi kapsamında üzerlerine düşen görevi yapmaya çalıştıklarına da değinen Bülbül, \"2009 yılında TOBB\'un \'Kriz varsa çare de var\' seferberliğindeki çalışmalarımızdan ürettiğimiz yöresel ürünler ve coğrafi işaretler projemiz ile YÖREX fuarımız, bizim olana ve üretene sahip çıkma, yerinde istihdamı sağlama, yerli ve milli üretim ile tüketimi teşvik etme ve kent markalarının yaratılmasına olanak sağlama gibi birçok alt hedefle hayat bulmuştur. Bu amaçlarla 9\'uncu YÖREX\'i 24-28 Ekim tarihlerinde Antalya Expo Center Fuar Merkezi\'nde (ANFAŞ) 70\'in üzerinde il ve 400\'ün üzerinde firma, kurum ve kuruluşun katılımıyla düzenleyeceğiz\" diye konuştu.

4 MİLYONLUK NEFES KREDİSİ

Finansmana erişimde sorun yaşayan üyelerin düşük faizli kredi kullanmalarına destek olmak amacıyla \'Nefes Kredisi\' kampanyasının üçüncüsünün 20 Eylül itibariyle yenilendiğini de açıklayan Bülbül, \"ATB olarak ilave kaynak ile yaklaşık 4 milyon tutarında bir krediyi üyelerimizin kullanımına sunduk. Üyelerimizin kullanacağı kredi 6 ay anapara ödemesiz, 12 ay eşit taksitli geri ödemeli, toplam 18 ay vadeli olacaktır. Vadenin uzatılması ve kısaltılması mümkün olmayacak. Kullanılacak kredinin brüt faiz oranı aylık yüzde 1.85. Daha çok üyemizin krediden faydalanabilmesi açısından kullandırılacak kredilerin limiti ise azami 100 bin TL olarak sınırlandırılmıştır\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Toplantı salonundan detay görüntü

- Başkan vekili Halil Bülbül\'ün konuşması

398 MB /// 03.35\"

HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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7)HİLVAN\'DA DEDAŞ EKİBİNE SALDIRI: 3 YARALI

ŞANLIURFA\'nın Hilvan ilçesinde kaçak elektrik ve tarımsal sulama kullanımı tespiti yapmak için giden Dicle Elektrik Dağıtım (DEDAŞ) ekibi, 50 kişilik grubun saldırısına uğradı. 3 görevlinin sopalarla yaralandığı saldırıyı jandarma havaya ateş açarak sonlandırdı.

Dicle Elektrik Dağıtım Enerji Kayıpları Yöneticiliği Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekipleri, kaçak elektrik ve tarımsal sulama kullananları tespit etmek üzere 200 haneli Kuskunlu Mahallesi\'ne gitti. Jandarma ekiplerinin de eşlik ettiği kontrolde, DEDAŞ ekipleri, kayıt dışı elektrik kullanımını belirlenmesini engellemeye çalışan 50 kişilik grubun saldırısana uğradı. DEDAŞ ekibine saldıranları jandarma havaya ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştı. Gerginliğin yaşandığı olayda 3 görevli taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Denetim sırasında ekiplerin tarımsal sulamada kullanılan trafolara taktıkları Otomatik Sayaç Okuma Sistemini söken kalabalık, DEDAŞ\'a ait araçlara da zarar verdi.

Jandarma ekipleri yaşananların ardından DEDAŞ ekibine saldıran 6 kişiyi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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- DEDAŞ ekiplerine tepki gösteren mahalle sakinleri

- Jandarmaya fiziki müdahalede bulunan saldırganlar

- Olay yerinde yaşanan gerginlik

- Genel ve detay görüntüler

( Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 381MB

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