DHA YURT BÜLTENİ 8

1)SEDANUR\'UN BULUNMASI İÇİN KÖY DİDİK DİDİK ARANIYOR

KARS\'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyündeki evinin önünde, 16 Eylül\'de kaybolan Sedanur Güzel\'in (9) bulunmasına yönelik çalışmalar 3\'üncü gün de sürdürüldü. Köydeki evler, samanlıklar ve bolaştılan foseptikler arandı.Kağızman\'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan-Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Sedanur Güzel, 16 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde evlerinin önünde kayboldu. Kızlarından haber alamayan aile fertleri, köylülerle kırsalda arama çalışması yaptı. Uzun süren aramalardan sonuç alınamayınca jandarmaya haber verildi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu\'nun 3\'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel\'in bulunması için köylüler seferber oldu.

Kayıp Sedanur\'u arama çalışmalarına, 3\'üncü günde de sabah saatlerinden itibaren devam edildi. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler her yerde Sedanur\'u aradı. İz takip köpeği \'Atak\'ın da kullanıldığı aramalarda, köydeki foseptiklere boşaltılarak bakıldı. Ekipler; tüm evleri, samanlıkları ve otlakları taradı. Sedanur\'un kendi evine gelme ihtimali üzerine odalara, yatak ve yorganların içine varıncaya kadar, gün içinde defalarca bakılıyor. İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ile Kağızman Kaymakamı Ercan Öte de her gün köye gelerek, çalışmalar hakkında bilgi alıyor.

Öte yandan ekipler, Sedanur\'un kaybolmadan önce birlikte oynadığı arkadaşlarının bilgisine başvurdu. Anne Handan ile baba Abdullah Güzel ise dün akşam saatlerinde, Paslı Jandarma Karakolu\'na götürüldü. Jandarma, Güzel çiftinin de ifadesine başvurdu. Kızının kaybolmadan önce kendisinden piknik yapmak için ekmek istediğini söyleyen Handan Güzel, Sedanur\'un bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Görüntü Dökümü

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-Arama çalışmaları

-Ekiplerin evde arama yapması

-Samanlıkları araması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)

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2)ANTALYA\'DA YANGIN: 5 HEKTARLIK ORMAN YANDI

ANTALYA\'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangında 5 hektarlık alan yandı. Yanmak üzere olan bir kaplumbağa itfaiye erleri tarafından kurtarılarak, su içirildi.Yangın, saat 08.20 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi\'nde bulunan otluk ve çalılık alanda başladı. Nedeni bilinmeyen yangın, rüzgârın da etkisiyle hızla büyüyüp ormanlık alana sıçradı. Ormanlık alandan duman çıktığını görenler, durumu 112 Acil Yardım Hattı\'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı\'na bağlı ekipler ile Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yoğun dumana rağmen rüzgâra karşı mücadele gelen ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında 5 hektarlık alan yandı.Yangın sırasında alevler arasında kalan bir kaplumbağa, itfaiye eri tarafından kurtarıldı. Su içirilen kaplumbağa güvenli bir alana bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasından görüntü

Orman ve Belediye itfaiye araçlarının görüntüsü

Zarar gören ağaçlardan görüntü

İtfaiye erinin kablumbağa yı su ile soğuturken görüntüsü

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

250 MB -- 02.16 // HD

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3)BAYRAM İÇİN ÜLKELERİNE GİDEN 15 BİN SURİYELİ DÖNDÜ

KURBAN Bayramı\'nı ülkesinde geçiren 15 bin Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye dönüş yaptı.Kilis Valiliği\'nin izniyle 1-18 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı\'nı ülkesinde geçiren 35 bin 840 Suriyeli Türkiye\'ye dönmeye devam ediyor. Türkiye\'ye dönenlerin sayısı bu sabah itibariyle 15 bini buldu. Suriye’nin dört bir tarafına dağılan Suriyeliler, Halep’in Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı\'ndan işlemleri yapıldıktan sonra Öncüpınar Soınır Kapısı\'na otobüslerle getirilip, yaşadıkları şehirlere gidiyor.

Görüntü Dökümü

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- Suriyelilerin gelişinden görüntüler

- İşlemleri yapılan Suriyeliler

- Yapılan röportajlar

- Suriyelilerin geçişleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS (DHA)

231 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)HAREKETLİ YAŞAM İÇİN ARAÇLARINI BIRAKIP, YÜRÜDÜLER

EDİRNE\'de bir grup, Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle araçlarını bırakarak yürüyüş yaptı. Korteje katılan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, \"Edirne halkının böyle güzel bir şehirde yürümenin farkındalığını görmesini istiyoruz. O anlamda da biz istiyoruz ki Edirneliler hem toplu taşıma araçlarını kullansınlar, hem de yürüyerek işlerine ve yollarına devam etsinler\" dedi.Edirne Belediyesi, Avrupa Birliği Hareketlilik Haftası nedeniyle ‘Aracını bırak, yürü’ etkinliği düzenlendi. Hareketli bir yaşam ile karbon salınımına dikkat çekmek için düzenlenen etkinliğe Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ile bir grup katıldı. Fatih Mahallesi\'ndeki etkinlikte konuşan Tanrıkulu, birçok yere yürüyerek gidilebileceğini göstermek için etkinlikler düzenlediklerini belirterek, \"16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerimiz devam ediyor. Bu şehirde de yürüyerek işlerimize gidebileceğimizi ve birçok yere yürüyerek varabileceğimizi göstermek için etkinlikler yapıyoruz. Bu tür etkinlikleri ve halkımızla olan bu tür diyalogları arttırarak buranın daha çevreci ve daha az kirletilen bir şehir olmasını istiyoruz. Çünkü araçlardan çıkan karbonmonoksit gazı ve karbon seviyesinin artışı insan sağlığına çok zararlı. Betonlaşma zararı daha çok arttırıyor. Biz de yürüyerek daha sağlıklı olalım istiyoruz. Avrupa’nın en obez ülkesinin Türkiye olduğunu okudum. Ve çok üzüldüm. Edirne halkının böyle güzel bir şehirde yürümenin farkındalığını görmesini istiyoruz. O anlamda da biz istiyoruz ki Edirneliler hem toplu taşıma araçlarını kullansınlar, hem de yürüyerek işlerine ve yollarına devam etsinlerö dedi.

\'Aracını bırak, yürü\' etkinliğine katılanlar ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 1 kilometrelik yürüyüş parkurunu tamamladı.

Görüntü Dökümü

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-Etkinliğe katılan grup

-Tanrıkulu\'nun açıklaması

-Yürüyüş ve katılanlar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)EL YAZMASI TEVRAT CİNAYETİNDE HAPİS CEZALARI ONANDI

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde 1400 yıllık elyazması Tevrat\'ı satmaya çalıştığı iddia edilen Murat Ünal\'ı (34) öldürmek suçundan yargılanan, tutuklu sanıklar Harun Varış ve Hicran Ceylan\'a verilen \'ağırlaştırılmış ömür boyu\', Beytullah Altuntaş\'a verilen \'ömür boyu\' ve Süleyman Ceylan hakkında verilen 18 yıl hapis cezası kararı bölge adliye mahkemesi tarafından onandı.

Manavgat\'ta 2016\'nın Kasım ayında Harun Varış\'la evden çıkan Murat Ünal\'dan haber alınamaması üzerine ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma çalışmalarını sürdürürken Murat Ünal\'ın cesedi Oymapınar Baraj Gölü Değirmenli Mahallesi yakınlarındaki İshak Seydi Tepesi mevkisinde çobanlar tarafından iki kolu kesik, göğüs kafesi yarılmış olarak bulundu.

Ailesi, Murat Ünal\'ın arkadaşı Harun Varış\'la birlikte 1400 yıllık elyazması Tevrat\'ı satmaya çalıştığını ve bu nedenle cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia etti. Soruşturmayı bu yönde sürdüren ekipler, geçen yıl şubat ayında cinayetle ilgili Harun Varış\'la birlikte, Antalya Barosu\'na kayıtlı kadın avukat Hicran Ceylan, Süleyman Ceylan, Beytullah Altuntaş, C.C., C.K., D.V., E.A., Ö.A., T.Ç.\'yı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Harun Varış, Hicran Ceylan, Beytullah Altuntaş, Süleyman Ceylan, D.V., E.A. ve T.Ç.tutuklanırken, C.C., C.K. ve Ö.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Duruşmalar sırasında tutuklu sanıklardan D.V., E.A. ve T.Ç. de tahliye edildi.

4 SANIĞA HAPİS CEZASI VERİLDİ

Olaya ilişkin Manavgat 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan yargılama sonunda Hicran Ceylan ve Harun Varış hakkında \'tasarlayarak kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası veren mahkeme heyeti, takdir indirimi yapmadı. Beytullah Altuntaş\'a da önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası veren heyet, sanığın duruşmalardaki tavrı ve ifadeleriyle adaletin yerine getirilmesini sağladığı için cezasında indirim uygulayarak ömür boyu hapse çevirdi. Mahkeme tutuklu sanık Süleyman Ceylan\'a da 18 yıl hapis cezası verdi.

Kararda diğer sanıklar hakkında cinayet suçundan beraat kararı verildi.

CEZALARI ONADI

Davanın sonuçlanmasının ardından taraflar ayrı ayrı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi\'ne kararla ilgili istinaf başvurusu yaptı. Başvurular üzerine Manavgat 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nin kararını inceleyen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4\'üncü Ceza Dairesi kararında şöyle denildi:

\"İstinaf başvurusunun esastan reddine ve dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine, Hicran Ceylan, Harun Varış, Beytullah Altuntaş, Süleyman Ceylan yönünden \'tasarlayarak kasten öldürme ve bu suça katılmak\' yönünden verilen mahkumiyet; E.A. ve T.Ç. yönünden verilen \'kasten öldürme\' suçundan beraat, D.V. yönünden \'tasarlayarak kasten öldürme suçuna katılmak\' suçundan beraat kararları yönünden istinaf başvurusunun esastan reddine itiraz yolu açık olmak üzere oybirliği karar verildi. C.C., Ö.A., C.K. ve H.A. yönünden verilen beraat kararlarına ilişkin yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine ve kararların kesinleşmesine oy birliğiyle karar verildi.\"

Davanın taraflarının Bölge Adliye Mahkemesi 4\'üncü Ceza Dairesi\'nin kararının tebliğ edilmesinden sonra Yargıtay\'a itirazda bulunacakları öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Manavgat Adliyesi\'nden genel görüntü

- Anne Hatice Yaka\'nın açıklaması (Arşiv)

- Abla Kezban Ünal\'ın Tevrat\'la ilgili açıklaması

- Sanıkların adliyeye getirilmesi ve götürülmesi (Arşiv)

- Anne Hatice Yaka\'nın açıklaması (Arşiv)

- Abla Ümmü Ünal\'ın açıklaması (Arşiv)

- Duruşmalar sırasında yaşanan gerginlik (Arşiv)

- Murat Ünal\'ın ailesinin polis nezaretinde adliyeden gönderilmesi (Arşiv)

- Murat Ünal fotoğrafı

- Harun Varış ve Murat Ünal fotoğrafı

- Harun Varış fotoğrafı

- Hicran Ceylan fotoğrafı

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HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

