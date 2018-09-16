DHA YURT BÜLTENİ 8

Hakkari\'de 2 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari merkeze bağlı Kavaklı köyü kırsalında sürdürülen operasyonlarda, jandarma ekiplerinin \"Teslim ol\" çağrılarına ateşle karşılık veren, 1\'i kadın 2 PKK\'lı terörist, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliği\'nce Kavaklı köyü Çobandağı bölgesinde, jandarma ekiplerince sürdürülen operasyonda çıkan çatışmada, 1\'i kadın 2 PKK\'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

\"14.09.2018 günü düzenlenen hava harekâtı ile 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği İlimiz Merkez Kavaklı Köyü Çobandağı Bölgesinde 16.09.2018 günü Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Timleri tarafından icra edilen operasyonda tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubunun teslim ol çağrısına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1’i kadın olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Hava harekatı ile birlikte aynı bölgede devam eden operasyonlar neticesinde son üç günde toplamda 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

HAKKARİ, (DHA)

======================================

Çanakkale’de 85 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale\'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na lastik botla geçmeye çalışan 85 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege\'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Assos\'un 1 mil açığında içinde kaçakların bulunduğu lastik botun Midilli Adası\'na doğru gittiğini tespit etti. Ekipler, durdurdukları lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 58 kaçağı yakaladı. Burunucu mevki açıklarında da yine Midilli Adası\'na doğru giden lastik botta 27 Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak yakalandı.

Küçükkuyu Beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen toplam 85 kaçağa, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaçakların Küçükkuyu Beldesi\'ne getirilmelerinden görüntüler.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

======================================

Otomobille çarpışan taksideki baba ile 2 oğlu öldü (2)

OTOPSİLERİ TAMAMLANDI

Şanlıurfa\'da otomobille çarpışan takside yaralanıp, hastanede yaşamını yitiren Emin Karaman (65) ile oğulları Ömer (20) ve Reşit Karaman\'ın (45), Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsileri tamamlandı. Baba ve 2 oğlunun cenazeleri, işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracının gelmesi

- Cenazeyi cenaze aracına konulması

- Yakınlarının ağlaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA (DHA)

142 MB

======================================

Gelin ve damat, düğün öncesi feribotta eğlendi

Çanakkale\'nin Kuzey Ege Denizi\'ndeki turizm cenneti Bozcaada\'ya yaz mevsimi boyunca tatilcileri taşıyan feribot, gelin ve damadın eğlencesine sahne oldu. Geyikli\'den Bozcaada\'ya giden feribottaki Esin (30) ve Samet Baş (30) çifti, akşamki düğün öncesi davul ve klarnet eşliğinde oynayıp dans etti. Feribottaki tatilciler ise şaşkın bakışlarla eğlenceyi izledi.

Bozcaada’da restoran işleten Samet Baş ile Esin Baş, dün, akşamki düğünleri öncesi Çanakkale\'ye kuaföre gitti. Çift, dönüşte gelin arabasıyla Geyikli’den tarifeli seferini yapan feribota bindi. Feribot hareket ettikten bir süre sonra davul ve klarnet sesi yankılanmaya başladı. Baş çifti, gelin arabasından inip, müzik eliğinde oynadı. Yolculuk boyunca davul ve klarnet sesi susmadı. Eğlence, zaman zaman keman eşliğinde gelin ve damadın dans etmesiyle romantik bir hal aldı. Tatilciler ise tebessüm ve şaşkın bakışlarla Bozcaada’ya kadar eğlenceye izledi. Samet Baş, eşi Esin ile birlikte hayatlarının en mutlu günlerini yaşadıklarını belirterek, \"Bozcaada\'da yaşayan insanlar için gemide başlar eğlence\" dedi.

Feribot, Bozcaada iskelesine yanaştığında bir sürpriz de çiftin arkadaşları yaptı.Tüm araçlar indikten sonra feribotun kapağına bir araç çapraz olarak park edildi ve gelin arabısının önü kesildi. Gelin ve damat bir süre daha feribotta arkadaşları ile birlikte oynadı.

Esin ve Samet Baş çifti, Bozcaada Kale Dibi\'ndeki bir kafede yapılan düğünle dünya evine girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Gelin ve damadın feribotta oynamasından ve dans etmesinden görüntüler.

Damat Samet Baş ile röp.

Feribottaki yolcuların gelin ve damadın oynunu izlemesinden görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)

======================================

Şanlıurfa\'da 1 kişinin öldüğü ailelerin kavgası kamerada



Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesinde, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı iki aile arasındaki taşlı, sopalı ve bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Kavgada piknik tüpüyle çevredekilere saldıran kişi de görüntülerde yer aldı.

Olay, geçen salı günü, Kale Mahallesi Gerger Caddesi\'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan Kalender ve Kantarmış ailelerinin fertleri arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp taşların, sopaların ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Zekeri, Hakan ve Cuma Kantarmış yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Kavgada bıçakla ağır yaralanan Hakan Kantarmış, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Taşlı, sopalı ve bıçaklı kavganın çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Tarafların birbirine saldırdığı anların yer aldığı görüntülerde, piknik tüpüyle çevredekilere saldıran kişi ise dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Yaşana arbede

- Piknik tüpü ve sopalarla saldıranlar

- Yaşanan panik

- Birbirine saldıran taraflar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 97 MB

======================================

Hayvanlar için motosiklet üzerinde 3 bin 500 kilometre

Almanya\'nın Bielefeld kentinde kuaförlük yapan Gürkan Yoğurtçu (49), yaz tatilini geçireceği memleketi Mersin\'e, hayvan haklarına dikkat çekmek için motosikletiyle geldi. 3 bin 500 kilometreyi iki teker üstünde kat eden Yoğurtçu, hayvan barınaklarına 4 bin Euro tutarında kedi-köpek maması yardımında bulundu.

1990 yılında Mersin\'den Almanya\'ya giden kuaför Gürkan Yoğurtçu, babasının 50 yıllık motosikletinin sepetine bindirdiği köpeği ile sokaklarda tur atması ile tanındı. Kısa sürede Almanların sevgisi kazanan ve kuaför dükkanının bir bölümünde köpek ve kedilerin tüylerini kesen Yoğurtçu, buradan kazandığı parayı sokak hayvanlarına mama alınması için Mersin\'deki kardeşine göndermeye başladı. Hayvan haklarına dikkat çekmek için çeşitli projeler de üreten Yoğurtçu, son olarak yaşadığı Bielefeld kentinden Mersin\'e motosikleti ile geldi. Biriktirdiği 4 bin Euro\'yu Mersin\'de sokak hayvanları için harcayan Yoğurtçu, ihtiyaç sahiplerine de çeşitli yardımlarda bulundu. Bununla da yetinmeyen Yoğurtçu, Mersin Üniversitesi (MEÜ) içerisindeki barınağın görevlisi ile birlikte hazırladığı mamaları hayvanlara kendi elleri ile yedirdi.

ÖNCE MÜŞTERİLERİ, SONRA KÖPEKLERİ TRAŞ EDİYOR

İki teker üzerinde 3 bin 500 kilometre kat eden ve amacının hayvanlara ve hayvan haklarına dikkat çekmek olduğunu belirten \'Çılgın Türk\' lakaplı Gürkan Yoğurtçu, \"Yurtdışında kuaförlük yapıyorum. Almanya\'daki dükkanımda bir tane odam var. Orada köpeklerin tüylerini kesiyorum. Buradan aldığım parayı Mersin\'e yollayarak, buradaki hayvanların bakımlarını üstleniyorum. Tüm Türkiye\'ye yardım etmek isterim ama tek başıma olduğum için sadece Mersin\'deki hayvanlara yardım edebiliyorum. Gücüm olsa hepsine yardım etmek isterim\" dedi.

DUYARLILIK İSTEDİ

Herkesi hayvanlar konusunda duyarlı olmaya davet eden Yoğurtçu, \"Yollarda gelirken birçok dinlenme tesisi vardı. Burada mola verip yemek yiyen insanlarımızın artan yemekleri çöpe döktüklerini gördüm. Oradaki hayvanları düşünerek, çöpe atılan yemekleri çıkartıp bi kenara koydum. Çevredeki hayvanlar o yemekleri yiyorlardı. Yemekleri çöpe dökeceğimize bu canlara verelim. Bazıları, \'Hayvan giren eve melekler girmez, uğurluksuz olur\' diyorlar. Ben kendim hacıyım, Kabe\'de her taraf kedi doluydu. Şok oldum. Allah\'ın yarattığı bir kul, can. Onları sevmemiz lazım\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Gürkan Yoğurtçu\'nun motosikleti ile barınağa gelişi

- Motorsikletin aynasından detay görüntü

- Kediyi sevmesinden detay görüntü

- Mamayı barınağa götürmesi

- Gürkan Yoğurtçu ile röportaj

- Mama taşımasından görüntü

- Köpekleri sevmesinden genel ve detay görüntüler

- Bir kedinin mama torbasını açmaya çalışması

- Hazırlanan mamaların hayvanlara verilmek üzere barınağa getirilmesi

- Köpeğe eli ile mama yedirmesinden detay

- Mama kabı arkasındakı bir köpeğin görüntüsü

- Yakıt tankındaki Türk Bayrağı\'nın detay görüntüsü

SÜRE: 03\'31\" BOYUT: 386 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

======================================

İdilb\'e sınır Hatay\'da, Suriyelilerin çoğu esnaf



Esad rejimi ve Rusya\'nın operasyon hazırlığındaki İdlib\'e sınır Hatay\'da, resmi kayıtlara göre 315 bin Suriyeli yaşıyor. Suriyelilerin büyük bölümü kentte esnaflık yapıyor. Bazı mahallelerde Suriyeli esnaf sayısı, Türk esnaf sayısından fazla. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kayıt dışı olanlarla birlikte kentteki Suriyeli sayısının 500 bine ulaştığını belirterek, \"Suriyeliler burada kendi çaplarında küçük esnaflığa başladı. Bunlar birçok iş alanında kendini gösterirken, bizim gençlerimiz işsiz kalmaya başladı. Olası yeni yeni göç dalgasını kaldıramayız\" dedi.

İç savaşın 7 yıldır sürdüğü Suriye\'de Esad rejimi ve Rusya\'nın, muhalif grupların son kalesi İdlib kentine yönelik operasyon hazırlığı, Türkiye\'ye yeni bir göç dalgası riskini gündeme getirdi. Olası operasyonda 3 milyon Suriyelinin kaçarak sınıra yığılması bekleniyor. İdlib\'in sınır komşusu 1 milyon 600 bin nüfuslu Hatay\'da, resmi kayıtlara göre 315 bin Suriyeli yaşıyor. Bunlardan yaklaşık 45 bini kamplarda, geriye kalanlar İdlib\'in kuzey sınırında yer alan Reyhanlı ve batısında bulunan Yayladağı ile Kırıkhan, Hassa, Altınözü ve merkez Antakya ilçelerinde kiraladıkları evlerde hayatını sürdürüyor.

ÇOĞU ESNAF

Suriyelilerin büyük bölümü Hatay\'da esnaflık yapıyor. Kentte hemen hemen her iş alanında Suriyelileri görmek mümkün. Bazı mahallelerde Suriyeli esnaf sayısı, Türk esnaf sayısından fazla. Suriyeliler, genelde kendi vatandaşlarının iş yerlerinden alışveriş yapıyor. Bu işyerleri az da olsa Türk müşterilere de hizmet veriyor.

Antakya\'nın Saraykent Mahallesi\'nde market işleten Bayram Tuzsuz, mahalledeki esnafın yüzde 70-80\'inin Suriyeli olduğunu söyledi. Tuzsuz, \"Bu bizi çok etkilemedi. Çünkü mahallede manav yoktu, kıyafet, ayakkabı satan, televizyon tamircisi, çamaşır makinesi tamircisi, dondurmacı yoktu, onlar bu işleri yapıyorlar\" dedi.

\'İDLİB\'DE HAYAT ÇOK ZOR\'

2011 yılında ailesiyle İdlib\'den Hatay\'a gelen ve Suriyeli erkek kuaförünün yanında çırak olarak çalışan Bilal Fido (15), okulu bırakıp ailesinin geçimine katkı yapmak için çalışmaya başladığını söyledi. Bir kardeşinin de köftecide çalıştığını anlatan Fido, \"Hatay\'da çok mutluyum\" dedi. 4 yıl önce İdlib\'den gelen ve telefon kılıfı satışı yapan Ahmet Tenzeri (43) ise, \"İdlib çok sıkıntı, devamlı savaş, bomba. Türkiye\'ye geldim, burası çok rahat. Burada çalışıyorum, her şey güzel\" diye konuştu.

BAŞKAN SAVAŞ: 500 BİN SURİYELİ VAR

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kayıt dışında olanlarla birlikte Hatay\'da 500 bin civarında Suriyeli yaşadığını söyledi. Başkan Savaş, 2-3-4 Suriyelinin bir evde yaşadığını, kentte her 4 kişiden 1\'inin Suriyeli olduğunu belirtti. 7 yıldır Suriyelilerle yaşadıklarını ifade eden Başkan Savaş, şöyle konuştu:

\"Önceleri bizim insanımız biraz gerildi. Psikolojik ve sosyolojik açıdan gerçekten sıkıntılar yaşadık. Daha sonra bunlara alışırken ekonomik problemler çıkmaya başladı. Çünkü bunlar kendi çaplarında küçük esnaflıkla başladılar. Tarlada veya zanaatkarların yanında çalışarak birçok iş alanında Hatay\'da kendilerini gösterirken, bizim burada çalışan gençlerimiz işsiz kalmaya başladı. Haftada 500-600 TL ile çalışan gençlerimiz, 150-200 lirayı kabul etmeye başladılar. Bizdeki gençlerde ekonomik problemler başladı. Ev fiyatları arttı. Yeni evlenen insanlar bu artan fiyatlara karşı gelemediler. Yani ekonomik anlamda sıkıntılar yaşamaya başladık. Bu da sosyal açıdan insanları sıkıntıya sokmakta.\"

\'YENİ GÖÇÜ KALDIRAMAYIZ\'

Başkan Savaş, belediye olarak 500 bin kişiye ekstradan baktıklarını, hizmet vermeye çalıştıklarını da söyleyerek, şöyle devam etti:

\"Türkiye\'nin ortalama kırsal kesimi yüzde 24,5 iken Hatay\'ın kırsal kesimi yüzde 50,5. Bu da daha çok altyapı, yol, içme suyu, kanalizasyon, arıtma tesisi ihtiyacı demek. Hal böyleyken yeni büyükşehir olan Hatay\'a 500 bin misafirin gelmesi demek, aşırı yük demek. Yaklaşık 5 yıldır Suriyeliler nedeniyle artan nüfus için ekstra katkı gelecek diye bekliyoruz; ama kendi imkanlarımızla ekstra 500 bin kişinin de hizmetini görüyoruz. Bu nedenlerle olası yeni göç dalgasını kaldıramayız, istemiyoruz da. Orada göçmesi muhtemel kitleyi, sınırın dibinde yeni yerleşim alanları oluşturarak orada barınmalarını sağlamak mühim olan. Bizim ordumuz, yeteri kadar orada önlem almış durumda. Bizim ilk günden bu yana düşüncemiz, Suriye\'nin bitişiğinde güvenli bölgeler oluşturmak, orada gelen misafirlerin bütün ihtiyaçlarını gidermek, ondan sonraki süreçte de hemen barışı sağlamaktır.\"

\'YARDIM YERİNE KANIN DURDURULMASINDAN YANAYIZ\'

Başkan Savaş, Suriyeliler ile Türk halkı arasında kültürel ve entelektüel birikim anlamında 30-40 yıllık fark olduğunu, bunun da sorun yarattığını belirtti. Sivil toplum kuruluşlarının Suriyelilere yardım için Hatay\'a geldiğini hatırlatan Başkan Savaş, \"Bu güzel bir hareket; ama biz Suriyelilere yardım edileceğine akan kanın durdurulmasından yanayız. Akan kan durursa Suriyelilere yardım ve onların memleketlerine geri dönme ihtimali daha artacaktır. Egemen güçlerin savaşın bitmesine katkı sağlamasını istiyoruz. Sadece buradaki komplikasyonları giderme, ailelere geçici yardım etme, barınma, giyim, sağlık, eğitim, gıda yardımları dışında savaşı bir an önce bitirirlerse tüm dünya rahat edecektir. Çünkü oradan kaçan çocukların çoğunu okutamıyorsunuz. Okumayan çocuklar bugün kalem tutamıyor, yarın silah tutacaktır. Artık dünya çok küçüldü. Teknoloji gelişti. Buradaki teröristin Ortadoğu\'da, Avrupa\'da, Amerika\'da boy göstermeyeceğini kimse söyleyemez\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

-Suriyeli esnaflar

-Suriyeli esnafların yoğun olduğu mahalleler

-Suriyeli esnaflar Ahmet Tenzeri ile röp.

-Suriyeli berber çırağı Bilal Fido ile röp.

-Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile röp. -Suriyeli esnaflardan detaylar

Süre: 05.19 Boyut: 596 MB

Haber-Kamera: Ersin ERCAN- Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)

======================================

Ceylanpınar\'da dönercide yangın



Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesinde, yağın ateşle tutuşması sonucu çıkan yangında iş yerinde hasar meydana geldi.

Ceylanpınar ilçe merkezinde bir dönercide, yağın tutuşmasıyla alev, işyerini sardı. Yangına iş yerinde bulunanlar önce kendi imkanlarıyla müdahale etti. Ardından ihbarla gelen itfaiye ekipleri çalışma yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü. İş yerinde hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

- İşyerinden çıkan dumanlar

- Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri

- Koplanan vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 160 MB

======================================



