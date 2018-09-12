DHA YURT BÜLTENİ 8

Yayla yolunda kaza: 5 ölü, 11 yaralı (2)



VALİLİK: 5 ÖLÜ, 11 YARALI

Giresun\'un Espiye ilçesinde yayladan dönenleri taşıyan minibüsün dere yatağına yuvarlandığı kazada ölü sayısı 5\'e çıktı. Kazada yaralananların sayısının ise 11 olduğu belirtildi.

Giresun Valiliği de kazaya ilişkin açıklama yaptı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"Bugün saat 10.00 sıralarında Espiye Ericek köyü Kökdiken Mahallesi mevkiinde, minibüs virajı alamayarak dere yatağına yuvarlanmıştır. Minibüste bulunan 17 yolcudan; 3’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştır.Yaralılarımızın tedavileri; olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla sevk edildikleri hastanelerimizde devam etmektedir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz\" denildi.

Görüntü dökümü

-Kazadan genel ve detaylar

İlçe ve hastane önünden görüntüler

HABER: Hakan KABAHASANOĞLU KAMERA: Selçuk BAŞAR/GİRESUN-DHA

======================================

\'Kaçırıldı\' ihbarı yapılan galerici ve eşi, otomobilde yanmış halde bulundu



Nevşehir\'in Acıgöl ilçesinde, galerici Mustafa Şahin Akkoç (76) ile eşi Ayfer Akkoç (73), otomobillerinin içinde yanmış cesetleri bulundu. Çift için dün akşam saatlerinde kaçırıldıkları yönünde ihbar yapıldığı öğrenildi.

Nevşehir\'in Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyünde bugün tarlaların arasından geçen yolda bir aracın yandığını gören çoban, emniyet güçlerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, hafif ticari aracın yandığını ve içinde 2 kişinin bulunduğunu belirledi. Olay yerine itfaiye, jandarma olay yeri inceleme ekipleri ile Cumhuriyet Savcısı, Emniyet Müdürlüğü yetkilileri gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan çalışma sonucu, araç içinde ölü halde bulunanların Mustafa Şahin Akkoç ile eşi Ayfer Akkoç olduğu belirlendi.

\'KAÇIRILDILAR\' İHBARI

Bu arada dün akşam saatlerinde, Nevşehir yakınlarındaki bağ evlerinde oturan Mustafa ve Ayfer Akkoç\'un silahlı kişiler tarafından kaçırıldığı ihbarı yapıldığı, jandarma ve polisin il genelinde yaptığı çalışmalara rağmen çifte ulaşılamadığı öğrenildi. Jandarma ve polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:

---------------

-Yaşlı çiftin ölübulunduğu araçta jandarmanın yaptığı inceleme

-Yanan aracın çekiciyle götürülmesi

-Köylülerden olayı duyan ve olay yerine gelenlerin konuşmaları

-Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışması

-Cenazelerin araçla olay yerinden götürülmesi

-Detay

Haber-Görüntü: Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR,DHA)

4 Dakika 11 saniye/133 MB

=====================================

Antalya açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem (2)

JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI: DAHA DÜŞÜK DEPREMLER BEKLİYORUZ

Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Engin Erarslan, Antalya\'da dün ve bugün meydana gelen depremlerle ilgili açıklama yaptı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı\'nın (AFAD) verdiği bilgiye göre, saat 09.21\'de merkez üssü Kumluca ilçesinin yaklaşık 65 kilometre açıklarında 40 kilometre derinlikte 5.2 büyüklükte deprem meydana geldiğini hatırlatan Başkanı Engin Erarslan, dün de sabaha karşı saat 02.00 sıralarında Döşemealtı ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem yaşandığını kaydetti. Döşemealtı depremi ile Kumluca depreminin birbirini tetikleme ihtimalinin güçlü olduğunu belirten Erarslan, “Akdeniz\'de sürekli depremler oluyor. Türkiye levhası Afrika\'nın sıkıştırmasıyla sürekli bir deprem ülkesi. Antalya\'da da diri ve sönmüş fay hatları bulunmakta. Bu faydalarda ara ara tetiklenmiş depremler oluşmaktadır. Son depremler de bu durumun bir kanıtı. Bu iki depremden sonra yeni depremler bekliyoruz. Ancak daha az büyüklükte olacaktır\" dedi.

ANTALYA\'DA 4 DEPREM KUŞAĞI DA GÖRÜLÜYOR

Engin Erarslan, Antalya\'da 4 deprem kuşağının görüldüğünü söyledi. Merkezin 2 ve 3, Alanya\'ya doğru gidildiğinde 4\'üncü deprem kuşağının yer aldığını belirten Erarslan, 1\'inci deprem kuşağının ise Fethiye\'ye doğru görüldüğünü aktardı.

\'1999 ÖNCESİNE DÖNDÜK\'

Jeofizik Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Atakan Yüklü de Türkiye\'nin deprem bölgesi olduğunun sürekli göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. 1999\'da meydana gelen büyük depremden sonra kısa yerel yönetimler anlamında düzgün çalışmalar yapıldığını belirten Yüklü, daha sonra tekrardan yeniden 1999 yılındaki depremin öncesine dönüldüğüne dikkati çekti. Yüklü, “Deprem bir jeofizik gerçeği, bina bazlı zemin etütlerinde jeofizik çalışmalarının gereği kadar yapılmadığını görüyoruz. Jeofizik mühendisleri olarak zemin etüdü yaparken, küçük bir deprem yaratıyoruz. Zemin davranışını inceleyip daha sonra olası büyük bir depremde zeminin nasıl bir tepki vereceğini hesaplayabiliyoruz. Bu çalışmalar denetim olmadığı için gerilemiş durumda. Kötü bir cümle ama yerel yönetim anlamında 1999 yılının öncesine döndük diyebiliriz\" diye konuştu.

ESKİ MAHALLELER İVEDİLEKLE İNCELENMELİ

Atakan Yüklü, Antalya\'da zemin etütleri konusunda Büyükşehir, Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı belediyelerinin iyi durumda olduğunu dile getirdi. İlçe belediyelerin çoğunda teknik kadro olmadığı için zemin etütlerinde bilimsel eksikler olduğunu anlatan Yüklü, “Bina yapılmadan önce jeofizik etütleri usulüne uygun yapmak gerekiyor. Antalya\'da 1999 yılından önce yapılmış binaların incelenmesi gerekiyor. Eğer oturduğunuz bina 1999 yılından önce yapılmış ise hiçbir şekilde hasar vermeden binanın sağlamlığını tespit edilmesi gerekiyor. Antalya\'daki eski mahallelerinin ivedilikle yapılarının incelenmesi gerekiyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

- Sokaklardan görüntü

- Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Engin Erarslan açıklama

- Jeofizik Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Atakan Yüklü açıklama

- Detay

Kaset Durumu: Link geçildi

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

======================================

Düğün konvoyu kırmızı ışıkta durdu, araçlardan inenler oynadı

Sivas\'ta düğün konvoyunun kırmızı ışıkta durduğu esnada araçlardan inenler, davul- zurna eşliğinde oynadı.

Olay, Sularbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı ışıklı kavşağında meydana geldi. Düğün konvoyunun ve gelin arabasının kırmızı ışıkta durduğu sırada, davul ve zurna ile araçlarından inenler oyun havası eşliğinde oynadılar. Damat da gruba eşlik etti. Yeşil ışığın yanmasıyla birlikte araçlara binen düğün konvoyundakiler, korna sesleri eşliğinde yollarına devam etti. Bu anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

-Vatandaşların kırmızı ışıkta oynaması

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)-

Kamera: SİVAS-DHA)

(102 MB)

======================================

Cilvegözü\'nden Suriye\'ye konteyner taşındı



Hatay’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Suriye\'ye ev olarak kullanılacağı belirtilen konteyner gönderildi.

Gaziantep’ten TIR’lara yüklenen konteynerler Reyhanlı\'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı\'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından gümrük sahasına girdi. Konteynerlerin Suriye tarafında ne amaçla girdiği konusunda bilgi alınamadı.

Öte yandan Suriye’nin İdlib kentine ihracat yüklü TIR’ların Cilvegözü’nden geçiş yoğunluğu devam ediyor. Günde ortalama 250 TIR çıkış yapıyor. İnsani yardım ve tüccar malı yüklü olan TIR’lar Cilvegözü ile Suriye’nin Bab-El Hava Sınır kapısı arasındaki ara bölgede yüklerini boşaltıyor.



Görüntü Dökümü

--------------------------

-Konteyner yüklü TIR’lar

-Cilvegözü Gümrük Kapısı

-Cilvegözü tabelası

-Gümrük sahasına geçen TIR’lar

-İhracat yüklü TIR2ların kapıdan giriş ve çıkış görüntüler

-Genel detaylar

SÜRE: 02\'48\" BOYUT: 314 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU- Eser PAZARBAŞI /REYHANLI(Hatay),(DHA)

======================================

Adalet Bakanı Gül: Darbeye selam duran bir yargı anlayışı geride kaldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 12 Eylül askeri darbesine atıfta bulanarak, \"Artık darbeye selam duran bir yargı, demokrasi ve adalet anlayışı geride kaldı\" dedi. Artık darbecilerden hesap sorulduğunu belirten Gül, \"15 Temmuz akşamında itibaren cuntacılardan, darbecilerden hesap soran hakim ve savcılarımızı adliye koridorlarında bu nöbeti hala tutan yargı teşkilatımızı ve mensuplarını buradan milletim adına saygıyla şükranla bir minnetle anıyorum\" dedi.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi\'nin açılış törenine katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, \"Adalet, devletin esasıdır, temelidir. Adaletin olmadığı yerde, toplum ve coğrafyalarda iyilik değil, kötülük hükümran olur. Bugün Suriye\'de göğ ekin biçilmiş gibi çocukları annelerinden ayıran işte bu kötülüktür. Akdenizi mülteci kabristanına çeviren işte bu körlüktür. Sadece Filistin\'de, Myanmar\'da, Somali\'de müstekbirler değil, Slovenya sınırında mülteci kadına uzanan eller; vicdan, merhamet ve adalet duygularını öldüren ellerdir. Hak ve adalet ölçüsünden uzaklaşmış gelişmiş ülkelerin dünyanın dört bir yanındaki siyasi, ekonomik ve askeri saldırıları en başta kendi retoriklerini, ezberlerini bozmaktadır. Hak, adalet ve vicdan gibi değerleri çekip alınca geriye sadece siyasi bir küstahlık kalmaktadır\" dedi.

DARBEYE SELAM DURAN YARGI ANLAYIŞI GERİDE KALDI

Bugün 12 Eylül askeri darbesinin 38\'inci yıldönümü olduğuna da değinen Gül, \"12 Eylül\'ün 38’inci yıldönümünde beklentilerimizi yükselten çok neden var. 38 yıl öncesinin maalesef başarıya ulaşmış bu askeri müdahale, demokratik kurumlarımızla birlikte adliyemizi, adalet duygumuzun da üstüne karabasan gibi çökmüştü. \'Bir sağdan bir soldan\' diyerek adaleti matematik hesabına dönüştüren, yargıyı da siyasi denge unsuruna dönüştüren ve yaşlarını büyüterek çocukların dar ağacına gönderildiği melun darbeyi hep beraber yaşadık. Hukukun, demokrasinin ve adaletin ayaklar altına alındığını, bir oradan bir buradan, ideolojik kamplara ayırarak, infaz edildiği, çocuklarımızın, yavrularımızın geleceğine kastedildiği darbe dönemini bu milletimiz inşallah bir daha yaşamayacaktır. Demokrasimiz, yargı teşkilatımız ve ülkemiz daha güçlüdür. Bu dönemin acılarını asla unutmadık, unutmayacağız. Bugün şunu büyük bir sevinçle ifade etmek isterim ki; o gün darbeye selam duran, yaşlarını büyüterek çocuklarımızı dar ağacına götüren darbecilere selam duran bir yargı vardı, ama 15 Temmuz\'da darbecileri yargılayan bir yargımız var. Hamdolsun, bunu tüm Türkiye olarak gördük. Artık darbeye selam duran bir yargı, demokrasi ve adalet anlayışı geride kaldı. Türkiye\'nin demokrasisi güçlendi. Bugün darbecilerden hesap sorulmaktadır. Adliye koridorlarında da 15 Temmuz akşamında itibaren cuntacılardan darbecilerden hesap soran hakim ve savcılarımızı adliye koridorlarında bu nöbeti hala tutan yargı teşkilatımızı ve mensuplarını buradan milletim adına saygıyla şükranla bir minnetle anıyorum ve teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

MİLLETİN YARGIYA OLAN GÜVENİ ARTTI

Milletin yargıya olan güveninin artığını da belirten Gül, \"Anayasa değil, Pensilvanya’dan gelen talimata göre karar veren yargı mensuplarından Türk yargısı tasfiye edilmiştir, temizlenmiştir. yaralarını travmasını telafi etme noktasında büyük hızla ilerliyoruz. Umut ediyorum ki; önümüzdeki yıldan itibaren tüm reformlarımızı, stratejik planımızı da telafi etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın bu konuda her geçen gün olumlu mesafe aldığımızı göreceğine inanıyorumö dedi.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ YÜZDE 70\'LERE VARAN İŞ PERFORMANSI YAKALADI

Bölge Adliye Mahkemeleri\'nin yüzde 70\'lere varan iş performansı yakaladığını da ifade eden Gül, \"100 günlük eylem planında yer bulan Sakarya ve Konya istinaflarının da açılması hedefimiz vardı. Adli yılla birlikte bu iki yerde de istinafımız açıldı. Bu yerlerde istinaf bakımından, yetkili yer bakımından Konya olacak ve böylece Antalya ve Ankara istinafları da rahat bir nefes alacak. Oradaki dosyaların gecikmesi de böylece önlenmiş olacak. Hedefimiz istinaflarla bu önemli reformu ülke geneline yine yaygınlaştırmak. Böylece istinaflarla birlikte, hem yeni bir gözün daha yargıda üç dereceli bir yargılamanın yapılması sayesinde daha güvenli bir adalet mekanizması işlemekte, yargıya güven ve adalet daha yerinde teşhis edilmektedir. Vatandaşlarımız içinde yüksek bir hukuki tatmin sağlamaktadır. Makul sürede yargılamada gerçekten çok önemli bir mesafe almaktayız. Sonuçlanan dosyalara baktığımızda, bölge adliye mahkemeleri yüzde 70\'lere varan bir iş performansı yakaladığını memnuniyetle görmekteyiz. Böylece yine yargılamalarda yüksek yargıda iş yükü azalmakta, Yargıtay\'a ve Danıştay\'a davam gitti, ama Allah bilir ne zaman gelecek, onaylanacak, ya da bozulacak şeklindeki düşünceler artık tarihin hatıraları arasında yer almaktadır. Çünkü istinafta kesinleşmekte, çok daha güvenli bir şekilde yargılamalar sağlanmaktadır. Hem süre hızlanmakta, hem de esas itibariyle adaletli, daha doğru kararlar verilmekte\" dedi.

Görüntü dökümü:

---------------------------------

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül konuşması

-Bakandan detaylar

Haber:Tolga YANIK-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA))

====================================================

Reyhanlı şehitlerinin yakını: İçimize güneş doğdu



Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde, 2013 yılındaki bombalı terör saldırısının faillerini yönlendiren, Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan Yusuf Nazik\'in MİT tarafından Suriye\'nin Lazkiye kentinde yakalanarak, Türkiye\'ye getirilmesi, hayatının kaybeden 53 kişinin yakınlarını mutlu etti. 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, diğer kaçak zanlıların da yakalanmasını istedi.

Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden 53 kişinin yakınlarının da katılımıyla basın toplantısı düzenledi. Saldırının faillerinden Yusuf Nazik\'in MİT operasyonu ile Lazkiye\'de yakalanmasını değerlendiren Tuna, \"Bilindiği gibi Yusuf Nazik Suriye\'nin Lazkiye kentinde paketlenip getirildi. Bizim saat 07.30\'da haberimiz oldu. Şehit aileleri MİT, devletimizin güvenlik görevlilerine teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun\" dedi.

Zanlının yakalanmasından dolayı şehit aileleri olarak memnun olduklarını ifade eden Tuna şunları söyledi:

\"Tük milleti olarak birik ve beraberlik içerisindeyiz. Devletimizin her zaman yanındayız ve aldığı her kararın arkasındayız. İçimizde güneş doğdu. Ancak biz bundan yetinmiyoruz. Daha Mihraç Ural, Mehmet Gezer ve 9 firari var. Onlarında yakalanarak hesap vermelerini bekliyoruz. Devletimiz var olsun.\"

11 Mayıs patlamasında yakınlarını kaybeden Döne Kuvvet ve Edibe Çalım da yaptıkları konuşmalarında, Yusuf Nazik\'in yakalanmasından dolayı sevindiklerini dile getirdi.

Görüntü dökümü

------------------------

- 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna\'nın açıklaması

- Dernek binasında açıklamaya katılanlardan görüntü

- Diğer konuşanlardan görüntü

- 11 Mayıs’ta şehit olanların fotoğrafları

- 11 Mayıs şehitler anıtından görüntü

SÜRE: 03\'12\" BOYUT:365 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU- Eser PAZARBAŞI /REYHANLI(Hatay),(DHA)

======================================

Jandarmadan \'kaplumbağa kurtarma\' operasyonu

DİYARBAKIR\'ın kırsal kesiminde operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, bir kuyuya atıldıkları düşünülen 10 kaplumbağayı kuyudan çıkararak doğaya bıraktı. Silvan, Hazro ve Lice kırsalında Jandarma ekiplerince sürdürülen, \"Bayrak-90\" operasyonuna katılan timler, Lice ilçesi Kerpiçören mahallesinde bir kuyuda mahsur kalan 10 kaplumbağaya rastladı. Bahçelerdeki sebzeleri yedikleri gerekçesi ile toplanarak kuyuya atıldığı düşünülen kaplumbağalar için harekete geçen jandarma ekipleri, kuyuya bellerine bağladıkları iplerle inerek kamsur kalan kaplumbağaları kurtardı. Kuyudan çıkartılan kaplumbağalar doğaya salındı.

Görüntü Dökümü:

-Askerin iple kuyuya inmesi

-Kaplumbağaları çuvala doldurması

-Kaplumbağaların doğaya salınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)

