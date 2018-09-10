DHA YURT BÜLTENİ 8

Şehit oğlunun tabutuna sarılıp ağladı (2)

TÖREN DÜZENLENDİ

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin için Sabancı Merkez Camii\'nde tören düzenlendi. Uğurlama törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardındangötürüldüğü Kabasakal Mezarlığı\'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Törendeki askerlerden detay

- Şehidin anne baba ve kardeşlerinden genel ve detay görüntüler

- Şehidin bir yakınının sağlık ekibi tarafından tören alanına getirilmesi

- Şehidin tören alanındaki tabutundan detay görüntüler

- Cenaze namazına katılan yakınları ve protokolden görüntüler

- Babadan detay

- Kardeşinden detay

- Cenaze namazının kılınması

- Tabutun götürülmesi

- Yakınlarının görüntüsü

- Adana Valisi Mahmut Demirtaş\'ın babanın elini tutarak yürümesi

SÜRE:01\'50\" BOYUT:201 mb

Haber-Kamera:Akif ÖZDEMİR-Sude UÇAROĞLU/ADANA,(DHA)

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Eşiyle dünyayı gezen Şırnaklı çiftçi: Yabancılarla işaret dili ile anlaşıyorduk



ŞIRNAK\'ın Balverenh beldesinde oturup çiftçilik ile uğraşmasına rağmen 10 yıldır Ortadoğu ve Uzakdoğu\'da eşi Taybet Artuç ile 10 ülkeyi gezen Feyzullah Artuç, fakir bir çoban olduğu için zamanında köyden kimsenin evlenmesi için kendisine kız vermediğini belirterek, \"Şırnak\'ta görücü usulü ile Taybet benimle evlendiği için onu çok seviyorum. Ben hiçbir zaman kadın ve erkeği ayırt etmedim. Ben ırk, dil, din ayrımı yapmadım. Burada hayat müşterektir. Ben eşimi seviyorum. O da insan ben de insanım. O da çalışıyor ben de çalışıyorum. Beraber çalışıyoruz, beraber de yiyoruz\" dedi.

Balveren beldesinde yaşayan 50 yaşındaki çiftçi Feyzullah ve 48 yaşındaki 5 çocuk annesi eşi Taybet Artuç, son 10 yılda 10 ülkeyi gezdi. Bölgedeki insanların aksine bütün yurt dışı gezilerinde eşini yanından ayırmadığını söyleyen Feyzullah Artuç, eşi ile evlilik ve gezi hikâyelerini de DHA muhabirine anlattı.

\'ÇİFTÇİLİK İLE UĞRAŞTIĞIM İÇİN ANNEMİN KÖYDE İSTEDİĞİ HİÇBİR KIZI VERMEDİLER BANA\'

Feyzullah Artuç, yoksul bir ailenin çocuğu olarak köyde dünyaya geldiğini ifade ederek, \"Ben köy çocuğuyum. Balveren beldesinin kırsal kesiminde büyüdüm. Hayvancılıkla uğraştık. Fakir bir ailenin çocuğuyum. İlkel dediğimiz şartlarda yatıp büyüdük. Çiftçilik ile uğraştığım için annemin köyde istediği hiçbir kızı vermediler bana. Çünkü ben çobandım. Rençberlikle uğraşıyordum. Ben onların kızlarını ekine, buğday biçmeye götürecekmişim. Dolayısıyla bana vermediler. Annemde Şırnak\'a gitti. Tanımadığımız Uğur ailesinden hanımı istediler. Tabi görücü usulü ile beni oraya götürmeden, beni anlatmışlar. Annem, \'Oğlumuz daha okula gidiyor, biz köyde kalıyoruz\' demişler ama kırsal kesimden söz etmemişler. Vermemezlik etmesinler diye. Onlarda Taybet hanımı bana verdiler. Biz de onu önce köye getirdik. Sonra ahıra götürdük. Orda hayvanlarımız vardı\" dedi.

\'DİL BİLMEDİĞİM HALDE ORDA İNSANLAR BİZE HOŞGÖRÜ İLE BAKTI\'

Eşi Taybet Artuç ile çeşitli yerleri gezmeyi amaçladığını anlatan Feyzullah Aytuç, ilk ziyaretini Çanakkale\'ye yaptığını söyledi. Yurtdışında gittiği ülkelerde dil bilmediklerini ve yöresel kıyafetlerle gezdiklerini söyleyen Artuç, \"Dışarıya açılmadan önce Türkiye\'den başladık. Tabi eşimi gerçekten çok seviyorum. O da beni seviyor. Ben bir köylü çocuğuyum eşimle birlikte dışarıya açılmak istedik. Önce Çanakkale, Bodrum, Marmaris ve Türkiye\'nin tarihi ve turistik yerlerine gittik. Ondan sonra 2010\'lu yıllarda Suriye\'ye gittik, Irak, Tahran, Gürcistan, Ermenistan, Rusya\'ya gittik. Dil bilmediğim halde orda insanlar biz hoşgörü ile baktı. Anlaştık onlarla. Moskova\'da kendi yöresel kıyafetlerimizle fotoğraf çektik. Zaten biz kültür gezi amacıyla gittik. Şırnaklıyız kendi kıyafetlerimiz ile gittik. Kimseden bir tepki almadık. Orada bizden kat kat ilerde olan sosyal ve kültürel altyapıyla tanıştık. Japon, Çinli ve daha birçok kafile ile karşılaştık. Bizlere nereli olduğumuzu sordular. Şırnaklı olduğumuzu, Kürt olduğumuzu anlattık. Yöresel kıyafetimiz olduğunu, Kürtlerin giyimi kuşamının bu şekilde olduğunu anlattık. Yabancı dil bilmediğimiz için yabancılarla işaret dili ile anlaşıyorduk. Gideceğimiz yerleri öğrenmeye çalıştık. Japonya ziyaretinden sonra niye Küba\'ya, Brezilya\'ya ve diğer Avrupa ülkelerine gitmiyoruz dedik. Bu yıl Küba\'ya gittik, sosyalizmi yerinde inceleme fırsatı bulduk. İnsanlarla kültür alışverişinde bulunduk. 50 yaşındayız, gelecek sene de Mısır\'a gitmeyi düşünüyoruz. Mısır piramitlerini, Kahire Üniversitesini ziyaret etmeyi düşünüyoruz. Avrupa\'ya gitmeyi düşünüyoruz. Biz Şırnaklı olarak rençberlikle uğraşıyoruz. Ama dünyaya açılmak istiyoruz. Dünyada olup bitenlerden haberdar olmak istiyoruz. Dünyadaki sistemleri tanımak istiyoruz. Gerçekten bizim bu Ortadoğu coğrafyasında kan içinde, gerçekten ileri demokrasi ile yönetilen ülkeleri görüş, sosyal hayatlarını yerinde görmek istiyoruz\" diye konuştu.

\'HİÇBİR ZAMAN KADIN VE ERKEĞİ AYIRT ETMEDİM\'

Feyzullah Artuç, bölgede feodal yaşamdan ötürü kadınların hakkının yeterince verilmediğini; eşi Taybet Artuç ile kendini eşit olarak gördüğünü söyleyerek, \"Muhafazakâr ailelerde kadının değeri bellidir. Ama, ben hiçbir zaman kadın ve erkeği ayırt etmedim. Ben ırk, dil, din ayrımı yapmadım. Burada hayat müşterektir. Ben eşimi seviyorum. O da insan ben de insanım. O da çalışıyor ben de çalışıyorum. Beraber çalışıyoruz, beraberde yiyoruz. Yemek onun da hakkı. Burada kadının özgür olabilmesi için önce kendi sosyal güvencesini kazanması lazım, kendi kazanması lazım. Ben eşime hak veriyorum. Ama eşime tüm haklarını veremem ama eşimin tüm haklarını bilmesi lazım. Bana karşı kendini korumayı bilmesi lazım. Önce kendi hakkını savunması lazım sonra başkasının hakkını savunabilmeli. Eşim domates ekiyor, buğday, biçiyor, büfeye bakıyor. Yani bunu yapmadan, onu götüremem çünkü maddi olarak imkânımız elvermez. Ama beraber çalışıyoruz yemek, gezmek, tozmak onun da hakkı. Ama toplumda kadına hak verilmiyor. Kadının kendi hakkını savunması lazım ben nasıl ondan izinsiz başka şehirlere ülkelere gidebiliyorsam, onun da aynı haklara sahip olması lazım ve girişimde bulunması lazım\" dedi.

\"KOMŞULARIMIZ \'KOCAN NEREYE GİDİYORSA SEN DE ORAYA GİDİYORSUN. ÇOCUKLARI ÖYLE BIRAKIYORSUNUZ\' DEDİLER\"

Taybet Artuç da eşiyle birlikte yaptıkları gezilerden keyif aldığını ifade ederek, \"Eşim de, ben de çalışıyorum. Ev işleri yapıyorum, çiftçilik yapıyorum. İneğe bakıyorum, domates ekiyorum, okul kantinine bakıyorum. 5 çocuğum var 3 erkek 2 kız. Eşim bana, \'Ben 50 yaşında, sen 48 yaşındasın biraz kendimize bakalım, yurtdışına devletlere gidelim, onların kültürleri ile kendi kültürlerimizi karşılaştıralım\' dedi. Ben önce gitmeyeceğimi söyledim. İlk başlarda zorla gidiyordum ama şimdi alıştım. Her yerin bir adetti, örfü, geleneği var ben de yöresel kıyafetle kendi örfümü adetimi tanıtıyorum. Eşim istediği için ben de onunla gidiyorum. Çok mutluyuz. O beni seviyor, ben de onu seviyorum. Komşularımız \'Kocan nereye gidiyorsa sende oraya gidiyorsun. Çocukları öyle bırakıyorsunuz\' dediler. Ben de çocuklar büyümüş kendilerine bakıyorlar. Bize muhtaç değiller dedim. Ben hem çocuklarıma bakıyorum hem de gidip geziyorum. Kocam istiyor ben de gidiyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Feyzullah Artuç\'un konuşması

-Taybet Artuç\'un konuşması

-Taybet Artuç\'un kadının inek sağması

-Feyzullah Artuç\'un kocanın ahırı temizlemesi

-Bahçeden domates, biber salatalık toplanması

-Artuç çiftinin gezdikleri ülkelerde çektiği görüntüler

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)

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Bağevinde basılan 12 zanlıdan ilginç savunma : \" C-12 koğuş buluşması\"

Kayseri\'de FETÖ/PYD soruşturması kapsamında tutuklanıp, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan ve örgütsel faaliyetlerini bağevlerinde \"oturma\" adı altında sürdürdükleri iddia edilen 12 şüpheliden bazıları \" Biz, cezaevinde C-12 koğuşunda kalıyorduk. O nedenle dışarda cezaevi günlerini anmak için buluşuyoruz\"ifadesi verdi. Bazı zanlılarda \" Cezaevi dahil bizi baskılayıp, bir arada tutmak isteyen abiler yüzünden toplanıyoruz\" dediler.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin 4 gün önce , merkez Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi\'nde eski belediye çalışanı Ö.F\'nin bağ evinde FETÖ üyelerinin her hafta toplantı yaptığı bilgisi üzerine 10 şüpheli tek tek yakalandı. Kimlik ve UYAP kayıtlarında yapılan kontrollerde,10 zanlının tamamının daha önce FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanıp yargılandığı, ceza alıp bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldukları saptanırken, şüphelilerin sorgusu sürerken, bu kişilerle irtibatlı oldukları belirlenen meslekten ihraç öğretmen A.V. ve eski itfaiyeci T.B ile birlikte sayı 12\'ye yükseldi. A.V. ve T.B.\'nin de diğer şüpheliler gibi FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklandığı, cezaevinde bir süre kaldıktan sonra tahliye oldukları belirlendi.

C-12 KOĞUŞU BULUŞMASI

Gözaltına alınan 5\'i öğretmen, 2\'si işadamı,1\'i memur, 1\'i işçi, 1\'i esnaf ve 2 eski belediyeci çalışan Ö.F.\'nin Emniyet Müdürlüğündeki sorgularında , hüküm giydikleri cezaları İstinaf Mahkemesine taşıdıkları o nedenle dışarda olduklarını belirterek \" Biz, Nevşehir Kapalı Cezaevi C-12 koğuşunda FETÖ/PYD terör örgütü üyeliğinden belirli sürelerde yattık. O nedenle aramızda koğuş arkadaşlığı oluştu. Cezaevinden çıktıktan sonra zaman zaman bir araya gelip, yemek yiyip, sohbet ediyoruz. Örgütsel bir faaliyetimiz yok.\" ifadesi verdi. Ancak, gözaltındaki 2 zanlı ise, \" C-12 koğuşunda kaldığımız süreçte de örgütün üst düzey yöneticilerinin ülke dışına çıktıklarını, bizlerin demirparmaklıkların ardında yattığımızı söylediğimizde abi konumundaki M.A, (Ahiretinizi mahvetmek mi istiyorsunuz. Böyle konuşmayın) diye bizi baskılıyordu. Cezaevinden çıktıktan sonra da yaptıkları toplantılara katılmaya zorluyorlardı\"şeklinde yazılı beyanda bulundu

ZANLILARIN GİZLEDİKLERİ TELEFONLARDA BY LOCK KALINTILARI BULUNDU

FETÖ/PYD terör örgütü üyesi olmaktan cezaevinde yatan ve aldıkları hükümler onanmaya gönderilen zanlılardan 3\'nün daha önce kullanmadıkları cep telefonlarında yapılan incelemede By Lock kalıntıları bulundu.

FETÖ soruşturması kapsamında 4 gün önce gözaltına alınan 12 kişi sorgularının tamamlanmasının ardından Kayseri Emniyet Müdürlüğünde sağlık kontrolü için Adli Tabipliğe, buradaki işlemlerinin ardından da Kayseri Adliyesine geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. 12 şüphelinin bu kez nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine FETÖ/PYD adına örgütsel faaliyetleri sürdürdükleri gerekçesiyle çıkarıldı.

Görüntü Dökümü:

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- FETÖ üyelerinin Emniyet Müdürlüğünden sağlık kontrolü için çıkarılışı

- Polis otobüsüne bindirilmesi

- Diğer görüntüler

Haber: Oktay ENSARİ-Kamera:Yasin DALKILIÇ KAYSERİ(DHA)

2 dakika 14 saniye /74MB

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Usmanov\'un \'güzel kızı\' Marmaris\'te ilgi uyandırdı

ÖZBEK asıllı Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov\'un Türkçe ve Özbekçe\'de \'güzel kız\' anlamına gelen \'Dilbar\' isimli ultra lüks yatı Muğla\'nın Marmaris ilçesine geldi.

Bugün öğle saatlerinde Marmaris Gümrük Limanı\'na demirleyen 156 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğinde ve 15 bin 500 groston ağırlığında olan \'Dilbar\' isimli yat, ilgi odağı oldu. Dış görünüşü açık fildişi renkler ve bronz aksamların kullandığı, üzerinde helikopteri ve iç alanında 3 bin 800 metrekare yaşam alanı bulunan, 20 lüks suitte misafirlerini ağırlayabilen yatta, 47 mürettebat görev yapıyor. 2008 yılında yapılan ve son 2 seneye kadar hiçbir medya organında yer almayan ultra lüks yat, 22.7 knot hız yapabiliyor. Dünyanın en pahalı yatları arasında 8\'inci sırada gösterilen Dilbar\'ın, İzmir\'in Aliğa ilçesinden gelecek olan tankerlerden yakıt ikmali yapılması ve gerekli bakımları sonrasında, Yunan adalarına, ardından Akdeniz\'e geçeceği öğrenildi. Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov\'un yatta olmadığı, akrabaların tatil yaptığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-ÖZBEK asıllı Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov\'un yatı Dilbar\'ın görüntüsü

-Mega yatın üzerindeki helikopterin çeşitli açılardan görüntüsü

-Mega yatla turistlerin öz çekim yapması

-Mega yatla özçekim yapan bir kişi ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)



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Dünyaca ünlü ralli pilotu Mikkelsen, kullandığı aracın üretimini inceledi



Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-DÜNYACA ünlü ralli pilotu Andreas Mikkelsen, Dünya Ralli Şampiyonası\'nın Türkiye ayağı öncesinde kullandığı aracın üretildiği fabrikayı gezdi.

Marmaris\'te 13-16 Eylül\'de düzenlenecek olan Dünya Ralli Şampiyonası\'nın 10. yarışı olan Türkiye Rallisi öncesinde Hyundai\'nin dünyaca ünlü pilotu Andreas Mikkelsen ve co-pilot Andreas Thomas Jeger, yarıştığı aracın üretildiği İzmit\'teki Hyundai fabrikasını ziyaret etti. Aracın üretim sürecini baştan sona inceleyen Mikkelsen, daha sonra kendisi için özel olarak üretilen ralli otomobilini kullandı. Gezi sonrasında tercüman aracılığıyla yaptığı konuşmada Türkiye\'yi ve fabrikayı çok beğendiğini söyleyen Mikkelsen, \"Öncelikle misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü Türkiye\'ye geldiğimde ilk bunu fark ettim. Çok konukseversiniz, çok misafirperversiniz. Herkesin ilgisi çok büyük. Fabrikanın da çok ilginç yerleri vardı. Benim için en dikkat çekici yer ise pres atölyesiydi. Preste o makinaların düz sacı nasıl şekillendirdiğini görmek heyecan vericiydi. Burası benim kullandığım aracın evi, biz otomobilleri buradan alıyoruz ve onları daha sonra ralli otomobili haline dönüştürüyoruz. O yüzden burada, aracımın kendi evinde yarışacak olmaktan dolayı oldukça fazla heyecan duyuyoruz. Haftasonu Marmaris\'te Türkiye Rallisi var. Otomobilimize güveniyoruz. Oldukça güçlü, kuvvetli, dayanıklı bir araç\" dedi.

Marmaris\'te düzenlenecek ralliye de değinen ünlü pilot Mikkelsen, \"Etapları tanımıyoruz ama gördüğümüz kadarıyla oldukça kırıcı etaplar var. Biz otomobilimize güveniyoruz. O yüzden kendi evimizde, şampiyonada ve sürücüler klasmanındaki liderliğimizi geliştirip, puan farkını da açmak istiyoruz. İlk kez yarışacağımız bir parkur olduğu için hakkında çok fazla bir bilgiye sahip değiliz. Ama gördüğümüz kadarıyla hava çok sıcak ve kırıcı. Çok risk alarak maksimum hızla gitmek çok mantıklı olmayacak gibi. Aracı da korumamız lazım. O yüzden aradaki dengeyi yarın ve bugünkü antrenmanlarda kurup, daha sonra bu tecrübeyi yarış içerisinde kullanacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mikkelsen\'in fabrikayı gezmesi

- fabrika içinden detaylar

- Mikkelsen ile röp.

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)

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Cilvegözü\'nden Suriye\'ye mermer ihracatı

SURİYE\'nin yeniden imarında kullanılmak üzere TIR’lara yüklü mermerler, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan İdlib\'e gönderiliyor.

Türkiye\'nin çeşitli bölgelerinden TIR\'lara yüklenen mermerler Reyhanlı\'daki Civegözü Gümrük Kapısı\'na geliyor. Buradaki işlemlerin ardından Suriye\'ye gönderilmek üzere çıkışı sağlanıyor. TIR\'larda yüklü mermerler Cilvegözü ile Suriye Sınır Kapısı Bab-El Hava arasındaki ara bölgede boşaltılıyor. Türkiye\'den ihraç edilen mermerler Suriye’nin yeniden imarında kullanılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Cilvegözü Gümrük Kapısı görüntüsü

- Mermer yüklü TIR’lar

- Gümrük sahasına girerken

- TIR’da yüklü mermer görüntüsü

SÜRE:1’37’’ BOYUT: 189 MB

Haber:Ferhat DERVİŞOĞLU-Kamera: Eser PAZARBAŞI /REYHANLI(Hatay),(DHA)

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Park halindeki otomobil yandı

ŞANLIURFA’da park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Eyyübiye Mahallesi\'nde meydana geldi. İbrahim K.’ya ait park halindeki otomobil, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Alev alev yanan otomobil

- Olay yerinden yükselen dumanlar

- Olay yerinde toplanan vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA (DHA)

43 MB