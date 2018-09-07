DHA YURT BÜLTENİ 8

1)KONTEYNER VE BETON BLOK YÜKLÜ TIR\'LAR SURİYE YOLUNDA

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde klimalı konteyner ve beton blok yüklü 10 TIR, Cilvegözü Sınır Kapısı\'ndan Suriye tarafına taşındı.

Rusya ve Suriye ordusunun İdlib\'e askeri müdahaleleri nedeniyle olası göç hareketlerine karşı klimalı konteyner ve beton yüklü 10 TIR, Cilvegözü Sınır Kapısı\'ndan Suriye tarafına götürüldü. Beton blokların ve konteynerlerin, Türkiye sınırına yakın kamp alanlarına yerleştirileceği düşünülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Cilvegözü sınır kapısı

- Tırlara yüklü Beton blok ve klimalı konteynerların gelişi

- Sınır kapısından geçmeleri

SÜRE:01\'09\" BOYUT: 130 MB

Haber-Kamera: Eser PAZARBAŞI/REYHANLI,(HATAY),(DHA)

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2)DİYARBAKIR\'DA 60 KOYUN TELEF OLDU



DİYARBAKIR\'ın Eğil ilçesine bağlı Oyalı köyüne otlatılmaya götürülen 200 koyundan 60\'ı, telef oldu. Koyunların, yakındaki fabrikanın atık buğdaylarını yedikten sonra telef olduğu öne sürüldü. Koyunların telef olmasının yanı sıra çok sayıda hayvanda da hastalık olduğu belirtilirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri köye gelip, tutanak tuttu. Buğday atıkları ve telef olan koyunlardan alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Eğil\'in Oyalı köyünde yaşayan Nusret Karakaş\'a ait yaklaşık 200 koyun, dün, çoban tarafından otlatılmaya götürüldü. Koyunların köy yakınındaki alanda otladığı sırada çoban, iddiaya göre, bölgede bulunan buğday fabrikasından atık boşaltıldığını gördü. Çoban ardından koyunların atık buğdayları yediğini fark etti. Köye getirilen 60 koyun, bir süre sonra peş peşe telef oldu. Hayvanların sahibi Nusret Karakaş, durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, köyde ve hayvanların otlatıldığı alanda inceleme yaptı. Hayvanların yediği atık buğdaydan, otlatıldıkları alandan ve hayvanlardan alınan numuneler, analiz yapılmak üzerine Elazığ\'daki laboratuvara gönderildi.

Nusret Karakaş\'a ait yaklaşık 60 koyun, dünden beri telef olurken, köydeki bazı hayvanların da hastalandığı belirtildi. Karakaş, \"Dün çoban, hayvanları fabrikanın yanında otlatırken, mola vermiş. Bu sırada hayvanların fabrikanın dışına atılan atık buğdayları yediğini görmüş, onları uzaklaştırmış. Ama dönerken, hayvanların bazıları hastalanarak, düşmeye başlamışlar. Köye geldiklerinde birçoğu hastaydı daha sonra teker teker telef olmaya başladılar. Ben de yetkililere haber verdim. 60 hayvanım telef oldu. Diğer 100\'e yakın koyunum da can çekişiyor. Fabrika neden atıklarını dışarı atıyor? Bu fabrikanın etrafı tel; atığı dışarı atmışlar, zehirli olup olmadığını bilmiyoruz. Oradaki buğdayı yemişler. Benim hayvanlarım hasta değil, bundan eminim. Bu sert maddeyi yiyen her hayvan telef oldu\" diye konuştu.

Koyunların telef olmasıyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin köydeki çalışmaları sürerken, analiz raporu hazırlanacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Köyden detaylar

-Telef olan hayvanlar

-Ekiplerin yaptığı inceleme

-Karakaş\'ın konuşması

-Hayvanların otlatıldığı alan

-Muhabir anons

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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3)TOKAT\'TA SEL MAĞDURLARINDAN DSİ\'YE TEPKİ

TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde dün yaşanan sel baskını ile birlikte mağdur olan Ahmet Yesevi Mahallesi sakinleri, mahalle içinden geçen derenin ıslah çalışmalarının yarım bırakılmasına tepki gösterdi.

Dün ilçe genelinde etkili olan sağanak yağış ve dolu sonrası birçok evi su bastı. Cadde üzerinde park halinde bulunan araçlar metrelerce sürüklenirken vatandaşlar Ahmet Yesevi Mahallesi içinden geçen Killik Deresinin ıslah çalışmalarının yarım bırakılmasına tepki gösterdi. Mahallede 2014, 2015 ve 2016 yılının Haziran ayında etkili olan sağanak yağışlar su baskınları yaşanmasına sebep oldu. 7 yıl önce derenin bir bölümü Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ıslah edildi. Ancak evlerin bulunduğu noktada kamulaştırma problemi sebebiyle çalışma yapılmadı. Killik Deresinin ıslah edilen bölümünün ucu ise açık bırakıldı. 2014 yılında Erbaa Belediyesi bölgede yaşanan probleminin çözülmesi için kamulaş7tırma çalışması yaptı. 2016 yılında kamulaştırma çalışması tamamlanarak derenin geçeceği alan DSİ\'ye bırakıldı. DSİ geçtiğimiz ay derenin evlerin içinden geçen 300 metrelik bölümünde kazı çalışması başlattı. Ancak ekipler çalışmayı tamamlamadan bölgeden ayrıldı. Dün yaşanan sağanak yağış sonrası dereden gelen yağmur suları su baskınlarına ve araçların sürüklenmesine sebep oldu.

\"YARDIM BEKLİYORUZ\"

Aracı sel sularına kapılıp metrelerce sürüklenen Rahman Özdemir \"Ben kendimi bildim bileli burası böyle. Yapılmıyor, bakılmıyor. Devlet Su İşleri gelip bakmıyor. Daha sonra sel felaketi olduktan sonra da görüntü bu. Araçlarımız kullanılmaz durumda. Sadece benim değil komşularımın araçları da öyle. Benim arabam nerden bakarsan 700-800 metre suda sürüklenmiş. Biz devlet büyüklerinden yapılmasını istiyoruz. Yardım bekliyoruz. Devlet Su İşleri çalışmayı başlatalı bir ay kadar oldu. Malzeme eksik demişler. Daha sonra malzeme gelmiş ama Devlet Su İşleri gelip bakmamış, yapmamışlar.\" dedi.

DSİ\'nin ıslah çalışması başlattığını ancak çalışmayı yarım bıraktığını ifade eden Mahalle sakinlerinden Zeki Karabıyık ise \"Bu kanalın durumu Devlet Su İşleri başlattı, devam etmedi. 20 gün oldu başlayalı daha böylece duruyor.\" diye konuştu. Belediye ekipleri ucu açık bırakılan kanalın önünde çalışma başlatırken AFAD yetkililerinin de hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Diğer yandan DSİ yetkilileri ise projenin hazırlandığını, devlet tarafından ödeneğin çıkmasının ardından ihale yapılıp dere ıslahı çalışmalarının tamamlanacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Sel yerinden görüntüler

-Rahman Özdemir röportaj

-Dere yatağından görüntüler

-Zeki Karabıyık röportaj

-Genel Detay

Haber-Kamera:İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)-

(313 MB HD Görüntü)

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4)KIRIKKALE’DE EŞ ZAMANLI UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 KİŞİ TUTUKLANDI

KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Kırıkkale de, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen M.B.E , Y.M, U.D ve E.B hakkında 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonunda şüphelilerin ikamet ettikleri 4 ayrı adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bonzai maddesi ve uyuşturucu madde çoğaltmada kullanılan katkı maddesi elde edildi. M.B.E , Y.M, U.D ve E.B adlı şüpheliler gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Polis ve savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Keskin Kapalı Cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Uyuşturucu zanlıların adliyeye sevk edilmesi

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)

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5)ARAZİ KAVGASINDA KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ

GAZİANTEP\'te, Adem B. arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınpederi Ahmet Batar\'ı (49), av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.

Olay, dün gece Tokdemir Mahallesi\'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli olan Adem B. ile kayınpederi Ahmet Batar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında öfkelenen Adem B. yanındaki tüfekle kayınpederine ateş açmaya başladı. Tüfekten çıkan saçmalara hedef olarak ağır yaralanan Ahmet Batar, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin kaldırdığı hastanede yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Batar\'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konulurken, Adem B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp\'tan görüntüler

- Cenaze aracı

- Jandarma aracı

- Yakınlarından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mustafa KANLI, Taha AYHAN-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 126 MB

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6)\'SON TROYALI\'NIN İSKELETİ BULUNDU

ÇANAKKALE\'deki 5 bin yıllık geçmişe ışık tutan Troya Ören Yeri\'nde, güney kapısı ile Roma dönemi agorasında devam eden kazılarda, Doğu Roma dönemine ait \'son Troyalı\'nın iskeleti bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, mezarda ayrıca ilk kez, Helenistik dönem dolgularında pişmiş topraktan yapılmış, Dardanos Atlısı olarak tanımlanan terakotanın renklendirilmiş haline ve üzerinde parmak izine ulaştıklarını söyledi.

Başta Uzakdoğu ülkelerinden olmak üzere dünyanın dört bir yanından her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Troya Ören Yeri\'nde, 2018 Troya Yılı\'nda kazılar, İçdaş ana sponsorluğunda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan başkanlığında, 40 kişilik ekip ile devam ediyor.

Troya Ören Yeri\'nde, güney kapısı ile Roma dönemine ait agora bölümünde devam eden kazı çalışmalarında, Doğu Roma döneminde mezarlık olarak kullanılan bir alan tespit edildi. Alanda, Doğu Roma dönemine ait \'son Troyalı\'nın iskeleti bulundu. Kazı ekibi tarafından titizlikle temizlenerek gün yüzüne çıkarılan iskeletin üzerinde, Troya kutsal alanını ziyaret eden kişilere verilen ya da satılan hediyelik eşya niteliği taşıyan Dardanos Atlı terakotasının ilk kez renkli olanı bulundu. Üzerinde kırmızı parçacıkları olan eserin, günümüzden 2 bin 300 yıl öncesine ait olduğu belirlendi.

Troya Ören Yeri Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, iki aydır devam eden bu sezon kazılarında artık sona yaklaştıklarını söyledi. Kazılarda ulaştıkları sonuçlara ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Rüstem Aslan, şöyle konuştu:

\"Agora alanında yaptığımız bu kazıların amacı Homeros Troyası olarak adlandırılan son Tunç Çağı klasiğinin dışındaki mimarı buluntuları anlamaya yönelik çalışmalardı. Özellikle bu sene, önceki yıllarda bulduğumuz bazı verileri destekleyen veriler elde ettik. Aslında Troya krokisine baktığımızda, Troya\'da büyük tahribata yol açan M.S. 500\'de iki büyük deprem oluyor. Depremden sonra buranın, İlyon\'un, Troya\'nın birkaç yüzyıl terk edildiğini biliyoruz. 11\'inci yüzyıldan sonra, 13\'üncü yüzyılın ortalarına kadar tekrar burada Doğu Roma dönemi dediğimiz dönemde bir yerleşmenin olduğunu biliyoruz. Bu alanın da o dönemde mezarlık olarak kullanıldığı konusunda yaklaşık son 3 yılda pek çok veri elimize geçti. Mezarlık alanıyla ilgili son bulduğumuz iskelet de temizleniyor. Açığa çıkartılıyor. 13\'üncü yüzyılın ortalarındaki son Troyalı’nın iskeleti olarak bunu tanımlayabiliriz. Aynı zamanda burada üst tabakalarda, Helenistik tabakalarda da güney girişinin bir kutsal alan olduğu konusunda elimizde pek çok arkeolojik veriler var. Daha önceki kazılarda diğer kutsal alanlarda çıkan bazı pişmiş toprak eserleri, kabartma eserleri burada da bulduk. Bu sene de bunlardan bir tanesi karşımıza çıktı.\"

DARDANOS ATLISI’NIN RENKLİSİNE İLK KEZ ULAŞILDI

Kazı Başkanı Aslan, Agora açmasında özellikle Doğu Roma dönemi mezarlığının dolguları ile bu alandaki Helenistik dönem dolgularında ilk kez pişmiş topraktan yapılmış, kırmızı renkli Dardanos Atlısı olarak tanımlanan terakotasının renklendirilmiş halini tespit ettiklerini söyledi. Aslan, \" Özellikle Dardanos Atlısı olarak betimlenen bu tür terakotalar, Troya\'daki kutsal alanda karşımıza çıkıyor. Batı kutsal alanı, Atina Tapınağı kutsal alanı ve güney girişinde ilk kez yoğun bir şekilde pişmiş toprak terakotalar karşımıza çıkıyor. Bu sene karşımıza ilk kez renkli, kırmızı parçacıkları olan Dardanos Atlı terakotasını bulduk. Dikkatli bakıldığında, yaşken dokunulduğu için arkasında parmak izi de belirgin bir şekilde görülebiliyor. Kutsal alanlarda karşımıza çıkan eser, belki o dönemdeki Troya kutsal alanını ziyaret eden kişilere verilen ya da satılan hediyelik eşya niteliği taşıyor. Üzerinde bir atlı betimlemesi var. Bu eser, batı kutsal alanından sonra güneydeki kalıntıların da bir kutsal alan olarak kullanılmış olduğu konusundaki önemli verilerden bir tanesi. Önümüzdeki dönemdeki kazılarda da bu konuyla ilgili çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Troya Ören Yerindeki Truva atından görüntü.

-Troya Ören Yerinden genel ve detay görüntü.

-Troya Ören Yerinde Agora bölümündeki kazı çalışmalarından görüntü.

-Agora bölümünde gün yüzüne çıkarılan iskeletten genel ve detay görüntü.

-Rüstem Aslan ile röp.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

Görüntü HD. Görüntü süresi 4 dakika 24 saniye. 487 MB.

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