DHA YURT BÜLTENİ 8

Zorla imzalatılan senedi ödemeyen esnafın dükkanını böyle yaktılar

MUĞLA\'nın Fethiye ilçesindeki bir mobilya imalatçısına zorla senet imzalattırdıkları, ödemeyince ise işyerini benzin dökerek yaktıkları öne sürülen 3 kişi, gözaltına alındı. İmalathanenin yakılma anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Taşyaka Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi üzerindeki işyerinde mobilya imalatı yapan S.B., iş yaptığı, Marmaris\'te yaşayan K.A. (Kerem Akar), M.K. (Murat Kurtalış) ve Y.A.T. (Yiğit Alp Tunalı) ile anlaşmazlığa düştü. İddiaya göre bu 3 zanlı, S.B.\'den parasını ödeyip satmak üzere mal aldı. Ancak ürünü satamayan zanlılar, S.B.\'den parayı geri istedi. S.B.\'nin kabul etmemesi üzerine 3 zanlı, işletmeye gitti. Zanlılar tehdit edip 140 bin lirasını aldığı S.B\'ye, zorla 100 bin liralık da senet imzalattı. Daha sonra S.B\'den senedi ödemesini isteyen, ancak para alamayan zanlılar, geçen 16 Temmuz\'da mobilya imalatçısının dükkanına gitti. İddiaya göre çalışanları zorla dışarı çıkaran 3 zanlı, işletmedeki mobilya ve makinelere benzin dökerek, yaktı. Zanlılar olay yerinden ayrılırken, yangın büyümeden çalışanlar ve itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. O anlar ise işyerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. K.A., M.K. ve Y.A.T., geçen cumartesi günü yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen K.A., M.K. ve Y.A.T. tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İşyerinin yakılma anı güvenlik kamerası

- Zanlıların adliyeye çıkarılması

Haber- Kamera: Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============

Bakan Gül, Bölge Adliye Mahkemesi açılışı için Sakarya\'da (2)

\'15 TEMMUZ İHANETİNİN HESABININ SÜRATLE SORULMASI KONUSUNDA TOPLUMDA ÇOK GÜÇLÜ VE HAKLI BİR BEKLENTİ VAR\'

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi\'nin açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan Bakan Gül, istinaf mahkemelerinde FETÖ dosyalarının karara bağlanacağını belirterek, \"Başta darbe girişimi davaları olmak üzere FETÖ yargılamaları ilk derece mahkemelerinde çok önemli bir aşama kaydetmiş bulunmaktadır. İlk derece mahkemelerinde günden güne artan karar sayılarıyla birlikte konu artık istinaf mahkemelerimizin gündemi haline gelmiştir. Bu sebeple bu mahkemeler başta bu darbe yargılamaları olmak üzere yine ilk dereceden gelen dosyaları karara bağlayacaktır. 15 Temmuz ihanetinin hesabının süratle sorulması, faillerin hak ettiği cezaları almaları konusunda toplumda çok güçlü ve haklı ve büyük bir beklenti vardır. Elbette bu beklentiye cevap verilirken adil bir yargılamanın gereklerine de riayet edilerek bu sonuç tamamlanacaktır.\" dedi.

\'YARGI SÜREÇLERİ DAHA ŞEFFAF, DAHA ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR HALE GELECEK\'

Bakan Gül, hükümet olarak yeni dönemde hayata geçirilecek Yargı Reformu Strateji Belgesi\'nin takvime bağlandığını ifade ederek, şöyle dedi:

\"Hizmet ve yenilik adımlarını, güncelleme çalışmaları devam eden yargı reformu strateji belgemizi de bir takvime ve eksene bağladık. Bunu da kısa süre içinde paydaşlarımızla, toplumun her kesimiyle birlikte oluşturacağız ve güncelleyeceğiz. Hükümetimizin 100 günlük eylem planında da müjdesini verdiğimiz Yargıda Hedef uygulamasını da yeni adli yılla birlikte başlatmış olduk. 1457 ayrı dava türünde ve 220 soruşturma türünde azami süreleri belirledik. Bu süreleri ilk 4 aylık uygulama sonunda dava taraflarıyla vatandaşlarımızla paylaşacağız. Artık bir soruşturma başladığında yada bir dava açıldığında yargının kum saati işlemeye başlayacak. Yargı süreçleri daha şeffaf, daha öngörülebilir bir hale gelecektir. Uygulama sayesinde sistemin geciken ya da tıkanan yerlerini de tespit etmiş olacağız.\"

\'BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN SONUÇLANDIRDIĞI DOSYA SAYISI 836 BİN\'

Bölge adliyelerindeki istinaf mahkemeleriyle 5 yılda tamamlanan dosyaların 1 yılda tamamlanacak hale geldiğini söyleyen Bakan Gül, şöyle konuştu:

\"Artık istinaf başvurularımız Sakarya ve Kocaeli\'ndeki vatandaşlarımız İstanbul\'a, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın\'daki vatandaşlarımız da Ankara\'ya taşınmayacak. İstatistiklerle istinaf mahkemelerinin çok önemli mesafeler kat ettiğini göstermektedir. Bölge Adliye Mahkemelerinin sonuçlandırdığı dosya sayısı 836 bin civarındadır yani yüzde 68\'i istinaflarda sonuçlanmıştır. Bu çok önemli rakamdır. Yargıtay\'a göre ceza mahkemelerinin görülen süresi yaklaşık 5\'te 1, hukuk dosyalarında ise 3\'te 1 azalmıştır. Yani 5 yılda Yargıtay\'da tamamlanacak bir dosya istinafta 1 yılda kesinleşebilmiştir. 3 yılda Yargıtay\'da tamamlanacak bir hukuk dosyası istinafta 1 yılda tamamlanmıştır. Bu vatandaşımızın da davasının kesinleşmesi anlamında çok önemli bir adımdır.\"

Konuşmasının ardından hizmete giren mahkeme binasında incelemelerde bulunan Bakan Gül, daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi\'ni ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Salon genel görüntü

Tören alanı

Bakanın gelişi

Bakana hediye verilmesi

Konuşmalar

Bakan salon incelemesi

Detaylar

============

Kemer\'de 4 kişiyi yaralayan ve cinsel tacizle suçlanan Sudanlı tutuklandı

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde 3 gün önce saldırdığı 3\'ü çocuk 4 kişiyi yaralayan ve adli kontrolle bırakılan Sudanlı Doninic Ngor (23), 5 kadının cinsel taciz nedeniyle suç duyurusunda bulunması üzerine yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Kemer\'de geçen pazar günü 3\'ü çocuk 4 kişiyi yaralayan ve aynı gün gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle bırakılan Dominic Ngor, pazartesi günü 5 kadının cinsel taciz nedeniyle suç duyurusunda bulunmasının ardından yeniden takibe alındı. Polisin 36 saat süren titiz çalışmasının ardından Dominic Ngor, Akdeniz Üniversitesi kampüsünde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak ilçeye getirildi.

Yaz dönemi Kemer\'de çalışan ve burada ikamet ettiği belirtilen Dominic Ngor, İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece \'taciz\', \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' ve \'kasten yaralama\' suçlarından tutuklandı.

Dominic Ngor\'un pazar günü bilinmeyen nedenle saldırdığı ve ağır yaraladığı I.Ç. (15) adlı kız çocuğuyla otel işletmecisi İrfan Bozdoğan\'ın (35) tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Dominic Ngor\'un yaraladığı diğer 2 kız çocuğunun ise ayakta tedavi edildiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Hükümet Konağı yazısından detay

- Şüphelinin araçla getirilmesi

- Polis logosu detay

244 MB /// 01.15\"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================



Trafik ışıkları üzerine yuva yapan kumruya şemsiyeli koruma

İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde bir hayvansever, trafik ışıklarının tepesine yuva yapan kumruyu aşırı sıcaklardan korumak için direğin üstüne bir şemsiye monte etti.

Atatürk Caddesi\'ndeki refüjde bulunan trafik ışığı direğine bir kumru yuva yaptı. Kumrunun sıcaktan etkilenmemesi için bir hayvansever direğe 12 gün önce şemsiye monte etti. Trafik ışıklarının bulunduğu direğin tepesindeki şemsiye görenlerin ilgisini çekiyor. İlçede 30 yıldır veterinerlik yapan Hakan Erdoğan, trafik ışığının üzerine yuva yapan kumruyu uzun süredir takip ettiğini söyledi. Erdoğan, \"Bu harika bir kumru. Bana yuvadan düşmüş çok sayıda kumru yavruları geliyor. Onları tedavi ettikten sonra koruyucu annelik olarak bu gördüğünüz kumrunun yuvasına bırakıyoruz. O da sağ olsun bakıyor, büyütüyor. Sonra başka bir yere taşıyor. Yuvadaki 2 yavruyu 1.5 ay önce koyduk. Bir hayvansever benden önce davranıp, yuvanın üzerine şemsiye koymuş. Bunu yapmayı ben de düşünüyordum. Kumru ve yavrular bu sayede aşırı sıcaklardan etkilenmiyor\" dedi.

Bu tür olayların herkese örnek olması gerektiğini belirten Erdoğan, \"İnsancıl bir olay. Ödemişli olarak bu görüntüden gurur duyuyorum. Kumru böyle yuvasında mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz. Buraya bu şemsiyeyi koyan hayvansever arkadaşımızı merak edip, birkaç kez sosyal paylaşım sitesi üzerinden yazdım. Tanışıp, tebrik etmek istedim ama bir türlü bulamadım. Eğer bu haberi okuyorsa bu duyarlı vatandaşımız, buyursun, gelsin çay ikram edip tanışmak ve tebrik etmek istiyorum\" diye konuştu.

Her gün yüzlerce aracın geçtiği, trafiğin yoğun olduğu noktalardan biri olmasına rağmen kumrunun uzun zamandır direği mesken tuttuğunu ifade eden çevredeki esnaf ise şemsiyeyi kimin monte ettiğini görmediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Atatürk Caddesi\'ndeki kefüjde bulunan trafik ışığına yuva yapan kumruyu sıcaktan korumak için monte edilen şemsiyedeng örütntü

-Anne kumrunun trafik ışığı üzerindeki yuvasından görüntü

-Veteriner Hakan Erdoğan ile röp.

-Anne kumrunun görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

===============

Fırat Nehri\'nde boğulan kardeşler yan yana toprağa verildi

GAZİANTEP\'in Karkamış ilçesinde, dün girdikleri Fırat Nehri\'nde boğulan Kadir Özpolat (35) ile kardeşi Seyit Özpolat\'ın (25) cenazeleri yan yana toprağa verildi.



Dün akşam saatlerinde Kadir Özpolat serinlemek için Fırat Nehri’ne girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Kadir Özpolat\'ı gören kardeşi Seyit Özpolat da suya atladı. İki kardeş, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen dalgıçlar, yaptıkları aramayla iki kardeşin cesetlerine ulaştı. Sudan çıkarılıp Gaziantep Adli Tıp Kurumu\'nda otopsileri yapılan kardeşlerin cenazesi, ailesine teslim edildi. Kardeşler, Asri Mezarlık\'ta öğle vakti kıldırılan cenaze namazlarının ardından yan yana kazılan mezarlara gözyaşlarıyla defnedildi. Kardeşlerden Seyit Özpolat’ın nişanlı olduğu ve iki ay sonra evleneceği, Kadir Özpolat\'ın ise evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Kadir Özpolat\'ın fotoğrafı

- Seyit Özpolat\'ın fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Cenazelerin araca konulması

- Cenaze aracının çıkışı

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA

195 MB

======================================

