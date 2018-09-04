DHA YURT BÜLTENİ 8

RUSYA\'DAN İDLİB\'E HAVA SALDIRISI, SINIRDA ÖNLEMLER ARTIRILDI (2)

1)20\'DEN FAZLA HAVA SALDIRISI

Suriye\'nin İdlib kentine yönelik sabah saatlerinden beri Rus ve rejim savaş uçakları tarafından 20\'den fazla hava saldırısı düzenlendi. Saat 11.00\'den itibaren Suriye\'nin Lazkiye kenti yakınlarındaki Hmeymim askeri üssünden kalkan Rusya\'ya ait savaş uçakları, İdlib\'in Cisir Şugur ilçesinde bulunan Tahriru\'ş Şam Heyeti (HTŞ) kontrolündeki bölgeleri hedef aldı. Rus savaş uçaklarının yanı sıra aynı bölgedeki bazı noktalara, Esad rejimine ait savaş uçakları tarafından da hava saldırısı düzenlendi.

Rusya ve Suriye rejimine ait savaş uçaklarının şu ana kadar İdlib\'in Cisir Şugur ilçe merkezi ile Eneb, Canudiye, Sermaniye, Mişek, Mihambel, Katron Çiftliği, Hacı Hamut Çiftliği, Sararif, Cedraya, Beşlamun, Sahan, Keferdin, Lej, Besnekol, Gani, Zeyzun, Maruç ve Cebel Zaviye bölgelerini hedef aldığı öğrenildi.

Hava saldırılarında şu ana kadar 2 kişinin öldüğü belirtilirken, Keferdin köyünde, bombardımanda yıkılan bazı yerleşim alanlarının enkazında kalanlar olduğu bildirildi.

Öte yandan hava saldırılarının düzenlendiği bazı bölgelerin, Esad rejimine ait tanklarla da karadan ateş altına alındığı kaydedildi.

KREMLİN\'DEN AÇIKLAMA

Rusya tarafından da bombardımanın ardından ilk açıklama geldi. Kremlin\'den yapılan açıklamada, \"İdlib\'deki son durum, Tahran Zirvesi\'nde ele alınacak. Trump\'ın uyarıları, sorunun çözümü için yardımcı değil. İdlib, teröristlerin yuvası. Militanlar, üslerimizi tehdit ediyor\" denildi.

Hasan KIRMIZITAŞ-GAZİANTEP/DHA

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(ÖZEL)

2) ADIYAMAN\'DA 12 KİŞİLİK İŞE 1685 BAŞVURU

ADIYAMAN\'da, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü\'nde temizlik personeli olarak 12 kişinin istihdam edileceği işe, 1685 başvuru yapıldı. Yoğun başvuru üzerine işe alınacaklar, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

KYK bünyesinde, temizlik personeli olarak 12 kişinin istihdam edileceği işe, 1685 başvuru oldu. Başvurunun fazla olması nedeniyle istihdam edilecek kişilerin noter huzurunda, kurayla belirlenmesine karar verildi. Kurumun toplantı salonunda düzenlenen kurayla istihdam edilecek 12 kişi belirlendi. Kurada isimleri çıkanlar, büyük sevinç yaşarken, çıkmayanlar ise üzüldü.

KYK İl Müdürü Sami Köroğlu, \"Devlet kurumlarının personel ihtiyacı sürekli işçi kadroları ile gerçekleşecek. Temizlik gibi alanlarda da başvuruların noter tespitinden sonra sözlü sınava alınması sağlanacak. Güvenlik personeli alımları ise KPSS puanları ile alındıktan sonra bunun belli bir oranını sözlü sınava tabi tutulması ile ihtiyaçlar giderilecektir. Çok fazla talep söz konusu oldu. Bugün buradaki misafirlerimize, meslektaşlarımıza katkısı olan herkese teşekkür ederim\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- KYK İl Müdürlüğü

- Çekiliş yapılması

- Çekilişi bekleyenler

- KYK İl Müdürü Sami Köroğlu ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 250 MB

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3)MAYDOS KİLİSETEPE HÖYÜĞÜ\'NDE 4 BİN YILLIK SAVUNMA DUVARI KALINTILARI

ÇANAKKALE\'nin Eceabat ilçe merkezinde bulunan 5 bin yıllık geçmişe sahip Maydos Kilisetepe Höyüğü\'nde 13 Temmuz\'da başlayan kazı çalışmalarında, Homeros\'un anlattığı döneme ait 3 bin 500 yıllık savunma duvarı ile Homeros dönemi öncesine ait 4 bin yıllık savunma duvarı kalıntıları bulundu.Eceabat ilçesinde 2010 yılında Maydos Kilisetepe Höyüğü\'nde başlayan kazılarda 9\'uncu sezona girildi. Bu yıl 13 Temmuz’da başlayan kazı çalışmaları, 15 Eylül’de sona erecek. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Göksel Sazcı başkanlığında yaklaşık 25 kişilik bir ekip ile Maydos Kilisetepe Höyüğü\'nde başlanan bu yılki çalışmalarda Tunç Çağı\'na ait eserler ile Homeros\'un anlattığı döneme ait 3 bin 500 yıllık savunma duvarı ile Homeros dönemi öncesine ait 4 bin yıllık savunma duvarı kalıntıları bulundu. Bulunan savunma duvarı kalıntılar, şehrin o dönemde savunma sistemi ihtiyacına sahip olan önemli bir yerleşim yeri olduğunu ortaya çıkardı.

VALİ YARDIMCISI İNCELEMELERDE BULUNDU

Çanakkale Vali Yardımcısı ve Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Belediye Başkan Yardımcısı Recep Tutucu, Maydos Kilisetepe Höyüğünde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı\'dan devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

SAVUNMA DUVARLARI TESPİT ETTİK

ÇOMÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Göksel Sazcı, Maydos Kilisete Höyüğü\'ndeki çalışmaların bu yıl 13 Temmuz’da başladığını söyledi. Kazı çalışmalarının 15 Eylül\'de sona ereceğini belirten Doç. Dr. Göksel Sazcı, şunları söyledi:

\"Arkeolojik kazılarımızda bu yıl 9\'uncu sezonunu gerçekleştiriyoruz. 2010 yılında kazı çalışmalarına başladık. Bu yılın önemli neticeleri, savunma sistemiyle ilgili olanlar. Savunma sisteminde Troya\'yla çağdaş olan bir yerleşimin savunma duvarını bulduk. Ve bu duvarın sona erdiği, giriş olması beklenilen bir alanı ortaya çıkardık. Homeros’un anlattığı Troya’dan eski olan Troya 3-4-5 dönemleriyle ilgili bir savunma duvarları tespit ettik. Bu savunma duvarının ilginç özelliği dışa bakan kısmının testere dişi şeklinde olması. Onun dışında höyük’te merkeze doğru çalışmalar yaptık. Buradaki atık toprağı attık. Arkaik Geometrik döneme ait kalıntılar, yapılar ortaya çıkarttık. Onun dışında Bizans dönemine ait saklama küpleri ve yakın döneme ait mezarlar ortaya çıkarttık.\"

TROYA\'NIN BALKANLAR-AVRUPA BAĞLANTISINI SAĞLAYAN YERLEŞİM YERİ

Maydos Kilisetepe Höyüğü\'nün olduğu bölgenin boğazın Avrupa yakasında Kilye Koyu\'nun hemen arkasında yer aldığını ifade eden Doç. Dr. Göksel Sazcı, \"Biliyorsunuz boğazı kontrol edebilmek stratejik, askeri ve ticari açıdan önem arz ediyor. Ve hiçbir dönemde boğazı tek taraftan kontrol edebilmeniz mümkün değil. Nasıl yakın dönemde tabyalar karşılıklı inşa edilmişse, yada biraz daha eskiye gidecek olursak, Osmanlı döneminde kaleler karşılıklı inşa edilmişse, antik dönemlerde de bu şekilde düşünmek lazım. Boğaz giriş kontrolünü Anadolu ayağını Troya kontrol ediyor olmalı. Avrupa yakası kısmını da Maydos kontrol ediyor olmalı. Çünkü bizim burada tespit ettiğimiz buluntular, hem Troya\'yla paralel, Troya’da bulunan buluntularla eş değer buluntular. Hem de Trakya\'da olması sebebiyle Balkanlar\'dan Trakya\'dan gelen buluntular var. Yani biz burada bir nevi Troya’nın ikinci yerleşimi olarak düşünebiliriz. Troya’nın Balkanlar- Avrupa bağlantısını sağlayan yerleşim yeri olan Maydos’u tanımlayabiliriz\" dedi.

ÇANAKKALE\'NİN ZENGİN TOPRAKLARINDA BİR MEDENİYETİN IŞIKLARI DAHA

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise \"Çanakkale\'nin zengin topraklarında bir medeniyetin ışıkları daha ortaya çıkmaya başladı. Çanakkale\'de Eceabat\'ta ikinci bir Troya gün yüzüne çıkmaya başladı. Maydos Kilisetepe Höyüğü dediğimiz bu saha da daha önceden bir çalışma başlamıştı. Tabi kazı başkanımız ve heyet mütevazi ve kıt imkanlarla çok başarılı işler yapıyorlardı. Fakat son yıllarda bu kazı çalışmaları daha da hızlandı. Umut ediyorum ki Troya\'dan sonra Çanakkale\'de dünya medeniyet tarihine arkeoloji tarihine ışık tutacak ikinci birçok önemli antik saha ortaya çıkmaya başladı. Gerek arkeolojik tarih bilimine vereceği katkıyla, gerek balkan coğrafyasının tarihine vereceği katkıyla burası çok önemli bir tarihi mekan haline gelecek\" diye konuştu.

ESERLERİN TARİHÇESİNİ ANLATTI

Kazı bölgesinde gerçekleştirilen incelemenin ardından Doç. Dr. Göksel Sazcı, Çanakkale Vali Yardımcısı ve Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Belediye Başkan Yardımcısı Recep Tutucu\'ya geçmiş yıllarda kazı çalışmalarında bulunan 4 bin 200 yıllık çanak ile küçük desti, fincan ve mozaik eserlerin tarihçeleri hakkında bilgi verdi.

Görüntü Dökümü

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-Maydos Kilisetepe Höyüğünden genel ve detay görüntü.

-Maydos Kilisete Höyüğünde bulunan savunma duvarı kalıntılarından görüntü.

-Maydos Kilisetepe Höyündeki incelemelerden görüntü.

-Maydos Kilisetepe Höyündeki kazı çalışmalarından görüntü.

-Doç. Dr. Göksel Sazcı açıklama görüntüsü.

-Alan Başkanı İsmail Kaşdemir açıklama görüntüsü.

-Maydos Kilisetepe Höyüğünde bulunan eserlerden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

Görüntü HD. Görüntü süresi 5 dakika 22 saniye. 595 MB.

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4)YARALI BULUNAN DOĞANA TEDAVİ

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, arazide yaralı bulunan doğan, belediyenin veterineri tarafından tedaviye alındı. Yüksekova\'daki boş arazide yaralı doğanı görüp, alan ilçe sakini, belediye veterinerliğine teslim etti. Kanadının kırık olduğu belirlenen doğan, veteriner Hekim Kaçan tarafından tedavisi yapılmak üzere gözetim altına alındı. Hayvanın gerekli tedavilerine başladıklarını belirten Kaçan, \"Tedavisi yapıldıktan sonra 1 hafta içerisinde doğal yaşamına bırakacağız. Doğan, yırtıcı kuş olup, et ile besleniyor. Biz de ona göre besin ihtiyacını karşılayacağız. 1 hafta boyunca tedavisini devam ettirip, doğal yaşam alanına bırakacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı kuş\'tan gör

-Yaralı kuş\'u veteriner tarafından tedavi edilirken

-Kuş\'un beslenmesinden gör

-Belediye veterineri Hekim Kaçan ile röp

-Genel detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) -

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