DHA YURT BÜLTENİ-8

YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI, 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İzmit\'te, 4 katlı apartmanın en üst katında bulunan evin yatak odasında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, apartmanda mahsur kalanları yangın merdivenleri ile kurtardı. Dumandan etkilenen 10 kişi hastanelere kaldırıldı.

Yangın, Tepecik Mahallesi İnönü Caddesi Limonluk Geçidinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. K.C.İ. adlı kişiye ait olduğu öğrenilen evin yatak odasından bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 4 katlı bina ve yan tarafında bulunan 7 katlı apartmanı dumanlar kapladı. Apartman sakinleri itfaiye ve 112 Acili arayarak yardım istedi. Aralarında çocukların da bulunduğu apartman sakinleri, evlerde mahsur kaldı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, mahsur kalanları yangın merdivenleri ile kurtardı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Dumandan etkilenen 2\'si çocuk 10 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Apartmanın içini bir anda dumanların kapladığını söyleyen Güzin Tuncay, \"Bir anda evin içerisini dumanlar kapladı. Ne yapacağımızı şaşırdık. İtfaiye gelip yangını söndürerek bizleri kurtardı.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Binada mahsur kalan vatandaş

-İtfaiye ekipleri

-Dumandan etkilenen Güzin Tuncay ile röp.

-Dumandan etkilenen bir vatandaş itfaiye oksijeni ile hava verilip ambulansa götürülmesi

-Apartmandan indirilen bir çocuk

-İtfaiye, 112 detayları

(Haber-Kamera: Ergün AYAZ-İZMİT-DHA

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SURİYELİLERİN BAYRAM DÖNÜŞÜ BAŞLADI

Kurban Bayramı nedeniyle ülkesine giden Suriyelilerin Türkiye\'ye dönüşü başladı.

Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan pasaport, geçici koruma kimlik belgesi ve aldıkları randevu ile Cilvgözü Gümrük Kapısı\'ndan çıkış yapan Suriyeliler, bayram ziyaretini tamamlayarak Türkiye\'ye gelmeye başladı. Kurban Bayramı\'nda toplam 47 bin Suriyelinin gittiği Cilvegözü’ne gelen Suriyeliler gümrük muhafaza ve polis kontrolünden sonra Türkiye’ye giriş yapıyor. Suriyeliler, Kurban Bayramı için 6 Ağustos günü çıkış yapmaya başlamış ve 19 Ağustos’a kadar devam etmişti. Bugün başlayan dönüşler ise 30 Aralık 2018 gününe kadar devam edecek.

Görüntü Dökümü

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-Cilvegözü Gümrük Kapısı

-Suriyelileri getiren otobüs

-Suriyelilerden detay görüntü

(SÜRE: 35’)(BOYUT: 18.8 MB)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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4 akrabasını 2 dönümlük araziden pay isteyip, alamadığı için öldürmüş



Şanlıurfa\'nın Bozova ilçesinde, dün akşam 4 kişinin öldüğü silahlı kavganın, 2 dönümlük arazi yüzünden çıktığı belirtildi. Kendisine araziden pay verilmediği gerekçesiyle tartıştığı 2 amcasını, halasını ve yengesini öldürüp, kayıplara karışan Ramazan Şahin\'in yakalanması için jandarma, özel ekip kurdu.

Gaziantep\'te oturduğu belirlenen Ramazan Şahin, telefonla aradığı amcası Şeyho Şahin\'den, iddiaya göre, Bozova\'nın Kızlar Mahallesi\'nde dedesinden kalan 2 dönümlük arazi için pay istedi. Amcasının olumsuz yanıt vermesi üzerine dün akşam Bozova\'ya giden Ramazan Şahin, yakınlarıyla tartıştı. Şahin, tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine yanındaki tabancayla yakınlarına peş peşe ateş açtı. Kurşunlara hedef olan Ramazan Şahin\'in amcaları Şeyho ile Şeyhmüslüm (62), halası Narin Şahin (25) ve yengesi Emine Şahin (60) yaşamını yitirdi. 4 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu\'ndan dün gece alınarak, toprağa verildi.

YAKALANMASI İÇİN ÖZEL EKİP

Mahallede 4 akrabasını öldürüp, kayıplara karışan Ramazan Şahin\'in yakalanması için jandarma bünyesinde 8 kişilik özel ekip kuruldu. Özel ekip, kent merkezi ile ilçe girişindeki MOBESE ve güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)

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\'İçinde 17 yaşında Aleyna yaşıyor\'

Antalya\'da trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen Aleyna Hatun Budanır\'ın (17) kalbi nakledilen Burak Zeybek (24), iyileştikten sonra ilk iş olarak Budanır ailesini ziyaret edeceğini söyledi. Burak\'ın annesi Müzeyyen Zeybek ise \"\'Acılarım çok\' deyince \'Annem, içinde 17 yaşında bir Aleyna yaşıyor\' dedim. O da çok sevindi. Ona anlattım ailesini\" dedi.

Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi 12\'nci sınıf öğrencisi Aleyna Hatun Budanır, okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı Burdur- Antalya yolu üzerindeki çamaşırhaneden 16 Ağustos günü saat 08.00 sıralarında çıkıp, servis aracına bindi. Antalya yönünde giden servis sürücüsü, iddiaya göre, yan yola girmeden Aleyna Hatun\'u ana yol üzerinde indirdi. Yolun karşısına geçmek isteyen Aleyna Hatun\'a, H.K. yönetimindeki 07 FC 645 plakalı otomobil çarptı. Vücudunda birçok kırık, iç organlarında ise hasar oluşan Aleyna Hatun Budanır, sağlık görevlilerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürüldü.

4 KİŞİYE NAKİL

Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Aleyna Hatun\'un beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından babası Şahimerdan Budanır\'ın onayıyla kalbi, böbrekleri, karaciğeri, akciğeri, pankreası ve 2 korneası, organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere operasyonla alındı. Aleyna Hatun\'un kalbi Burak Zeybek\'e, karaciğeri Kemal Çevik\'e (62), böbrekleri de Mehmet Taşkın (42) ve Recep Dede\'ye (55) nakledildi. Akciğer ve pankreas ise kullanılamadı. Aleyna Hatun Budanır\'ın kornealarının da uygun hastalara nakledileceği belirtildi.

\'İLK İŞİM AİLESİYLE GÖRÜŞMEK OLACAK\'

Aleyna Hatun Budanır\'ın kalbinin nakledildiği Burak Zeybek\'in Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğum Bakım Servisi\'nde tedavisi sürüyor. Sağlık durumu iyiye giden Zeybek, \"Aleyna\'nın ailesine çok teşekkür ederim. İyileştikten sonra ilk işim ailesiyle görüşmek olacak\" diye konuştu. Burak Zeybek, organ nakli çağrısında da bulundu.

\'1 YILLIK SÜREÇ ÇOK ZORLU GEÇTİ\'

Çocuklarını tedavi sürecinde yalnız bırakmayan Müzeyyen- Ali Zeybek çifti de tedavinin tamamlanmasını bekliyor. Müzeyyen Zeybek, \"Burak, 2017 yılının Temmuz ayında birden rahatsızlandı. Daha önce hiçbir rahatsızlığı yoktu. Önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gittik. Orada kalp yetmezliği teşhisi koydular ve hemen yatması gerektiğini söylediler. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne geldik 20 gün yoğun bakıma yatırdılar. 1 yıllık süreç çok zorlu geçti. Kalp kapasitesinin yüzde 10\'larda çalıştığını öğrendik. Yaklaşık 1 yıl çok halsiz ve güçsüz geçti. 1 yılı geçen süre organ bekleme sırasında bulunuyorduk\" dedi.

\'ONA AİLESİNİ ANLATTIM\'

Burak\'a kalp nakledileceği haberini aldıklarında kurban kestiklerini aktaran Müzeyyen Zeybek, \"Espri yapıp, kurban kesme anını yaşıyorduk. O sırada telefon geldi. Burak kalp çıktığını söyledi. Hemen her şeyi bıraktık ve Burak ile ikimiz yola çıktık. Aleyna\'nın ailesine teşekkür ediyor, başsağlığı diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye\'ye sesleniyorum; organ bağışı yapsınlar, hayat kurtarsınlar. Biz daha önce böyle bir bağış olduğunu bilmiyorduk. Bizler de artık organ bağışçısı olduk. Herkese örnek olmak istiyoruz. Burak\'ın kız arkadaşı var, çok hayali var. İşlerini ve hayallerini gerçekleştirmek istiyordu. Hatta nakil için hastaneye gelirken \'Nakil olmasam mı?\' diyordu. Artık normal gıda beslenmesine de başlandı, her şey yolunda gidiyor. \'Çok az da olsa acılarım var\' diyor, o da geçecektir. \'Acılarım çok\' deyince \'Annem, içinde 17 yaşında bir Aleyna yaşıyor\' dedim. O da çok sevindi, ona anlattım ailesini. \'İyileşince ziyaretine gidelim\' dedi. İyileşince ilk işimiz aileyi ziyaret etmek olacak. Ziyaret edip, teşekkür edeceğiz\" diye konuştu.

\'ARTIK AİLE OLDUK\'

Baba Ali Zeybek de bağışçı aileye sabır dileyip, teşekkür etti. Zeybek, \"Cenazeye katıldık. Acılarını paylaştık. Karşılıklı memnuniyetimizi paylaşıp, acılarını paylaştığımızı söyledik. Memnun oldular. Artık bir aile olduk, geliş- gidişlerimiz olacak. Bu kader olayı; Allah\'ın takdiridir böyle bir olayın yaşanması. Herkesi organ bağışına davet ediyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane dış plan detayı

- Müzeyyen Zeybek’in \'Annem, içinde 17 yaşında bir Aleyna yaşıyor\' demesi

- Burak Zeybek’in kısa konuşması

- Müzeyyen Zeybek detay

- Müzeyyen Zeybek röportaj

- Ali Zeybek röportaj

- Müzeyyen ve Ali Zeybek’ten detay

HABER: Erol AKKIR- KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)

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Batmanlı kadınlar, kadın cinayetlerine karşı imamlardan destek istedi

Batman\'da, son bir ay içerisinde 2 kadının eşleri tarafından öldürülmesine tepki gösteren Düşünce ve İnanç Kadın Platformu üyeleri, yaptıkları basın açıklamasıyla kanaat önderleri, imamlar, kamu ve sivil toplum kuruluşlarından, kadın cinayetlerinin önlenmesi için destek istedi.

Kent merkezinde, son bir ay içerisinde Kübra Oğur\'un sokak ortasında, Cahide İhnan\'ın ise bir markette eşleri tarafından öldürülmesi kentte faaliyet gösteren kadın derneklerinin tepkisine yolaçtı. Aralarında, Birlik Vakfı, İHH, Eğitim Bir-Sen, Ensar, TÜRKAB, Batman ile El Ele, Diyanet Sen, Aile Der, Özgür Der, Davet ve Kardeşlik Vakfı, BEYDER kadın komisyonları üyelerinin oluşturduğu Düşünce ve İnanç Kadın Platformu üyeleri, Atatürk Parkın\'da toplanarak, kadın cinayetlerine dikkat çekti. Bir araya gelen kadınlar adına konuşan KADEM Batman Temsilcisi Avukat Adile Gürbüz, kanaat önderleri, imamlar, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinden kadın cinayetlerinin önlenmesi için daha çok mücadele etmelerini isteyerek, \"Eşleri tarafından saldırıya uğrayan Cahide İnan ve Kübra Oğur yaşamını kaybetti. Kurban bayramını taziyelerin derin üzüntüsüyle geçirdiğimiz bu saldırıları lanetliyoruz. En temel hak yaşama hakkıdır. Yaşam hakkının kutsallığı yüce kitabımız Kuranı Kerim de \'Kim bir insanı (suçsuz yere) öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de suçsuz bir insanı ölümden kurtarırsa, sanki bütün insanları ölümden kurtarmış gibidir\' ayeti kerimesiyle yer bulmuş. Anayasamız ve ceza kanunlarımızla da yaşam hakkı, suçluya en ağır cezalarla korunmuştur\" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından kadınlar, sessiz bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü

-Parkta toplanan kadınlar

-Adile Gürbüz\'ün konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)-

