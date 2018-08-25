DHA YURT BÜLTENİ-8

1)TARTIŞTIĞI EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ; KIZINI ARAYIP \'ANNENİZ ÖLDÜ\' DEDİ



ÇORUM\'da Şaban Eker (65), tartıştığı eşi Elif Eker\'i (58) boğarak öldürdü. Cinayetin ardından il dışında yaşan kızını arayıp \"Anneniz öldü\" diyen Eker, polise giderek teslim oldu. Olay, bugün Karakeçili Mahallesi Fatih Caddesi\'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Şaban Eker ile eşi Elif Eker arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şaban Eker, eşini boğarak öldürdü. İl dışında bulunan kızını cep telefonu ile arayan Eker, \"Anneniz öldü\" dedi, ardından da İl Emniyet Müdürlüğü\'ne gidip eşini öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Şaban Eker gözaltına alınırken, adrese sevk edilen polis ekipleri Elif Eker\'i, yatak odasında ölü olarak buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Elif Eker\'in cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gönderildi. Şaban Eker\'in polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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2)HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİLİN BAGAJINDA 5 ÇOCUK

ŞANLIURFA\'da bagajında 5 çocuğun oturduğu hareket halindeki otomobili görenler gözlerine inanamadı. Atatürk Bulvarı\'nda dün gece ilerleyen sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin kapağı açık bagajında 6- 7 yaşlarında 5 çocuk otururken görüldü. Görenleri hayrete düşüren çocukların tehlikeli yolcuğunu görenler, sürücüye tepki gösterdi. Bagajda oturup ayaklarını dışarıya sarkıtan çocukların bulunduğu otomobilin sürücüsü, tehlikeye rağmen vatandaşların uyarısına aldırmadan aracıyla ilerleyip gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

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- Hareket halindeki otomobil

- Otomobilin bagajında bulunan çocuklar

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 16 MB

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)

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3)ADANA\'DA \'FİRMA BİLET SATIP, OTOBÜS GÖNDERMEDİ\' İDDİASI

ADANA\'da yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmadan bilet satın aldıklarını belirten bazı kişiler, kalkış saatinde otogara otobüs gönderilmediğini öne sürüp, mağdur olduklarını söyledi. Otogardaki bürosu kapalı olan firmanın yetkililerine ulaşamadıklarını dile getiren yolcular, \'korsan\' taşımacılık yapanlarla seyahat etmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Türkiye\'nin çeşitli kentlerine gitmek için Adana\'da yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmadan bilet alanlar, otogara geldi. Yolcular, iddiaya göre, Adana Otogarı\'nda bilet satın aldıkları firmanın bürosunun kapalı olduğunu gördü. Kalkış saatinde 21 No\'lu perona gelen yolcular, otobüslerinin olmadığını fark etti. Kalkış saatinin geçmesine rağmen otobüsleri gelmeyen yolcular, duruma tepki gösterdi. Mehmet Kuraklı, dün akşamdan beri muhatap bulamadıklarını dile getirerek, \"Yüzlerce mağdur var. Başka yerden korsan bilet aldık\" dedi. Muhittin Cemal ise Ankara\'ya seyahat etmek üzere Osmaniye\'nin Kadirli ilçesinde otobüse bindiklerini; ancak Adana\'da indirildiklerini öne sürerek, \"Bizi orta yerde bıraktılar. Otobüste 10- 15 kişi vardı. Kişi başı 90 TL paramız gitti. Ankara, İzmir, her tarafa gidecek mağdurlar var. Dolandırıldık\" diye konuştu.

Necla Gedik de Ankara otobüsünün saat 10.00\'da kalkması gerekirken, hala beklediğini ve firmanın otogardaki bürosu kapalı olduğu için muhatap bulamadıklarını söyledi. Ayhan Arslan ise biletlerin iptal olduğunu duyduklarını belirterek, \"Bugün de gitmezlerse büyük şeyler çıkabilir. İnsanları kandırıyorlar, ayıptır\" dedi.

Öte yandan şirket çalışanı Sadık Yaşar, otogardaki büronun taşeron tarafından işletildiğini, şirkete ödeme yapmayınca kapatıldığını öne sürdü.

Görüntü Dökümü

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- Otogardaki kalabalıktan detay

- Otobüs firmasının görüntüsü

- Mağdur olan vatandaşlarla röp.

- Firmada çalışanı ile röp.

- Otobüs bekleyen mağdur vatandaşların genel ve detay görüntüleri

- Firmanın otobüslerinden detay görüntüler

- Kalabalıktan genel görüntüler

- Otogar tabelasından görüntüler

SÜRE:03\'22\" BOYUT: 372 MB

Haber:Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

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