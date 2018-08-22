DHA YURT BÜLTENİ 8

Takla atan otomobildeki hamile kadın öldü, eşi yaralandı

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp takla atarak aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 aylık hamile Günay Yılmaz (23) öldü, sürücü eşi Samet Yılmaz (28) ise yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde ilçenin Kozluca Mahallesi yolunda meydana geldi. İlçe merkezine giden Samet Yılmaz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, taklalar atarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan Samet Yılmaz ile yanındaki eşi Günay Yılmaz yaralandı.

Çevre sakinleri tarafından araçtan çıkarılan Yılmaz çifti, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Günay Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kurtarma çalışmaları

-Hastaneye götürülmesi

-Kaza yerinden detaylar

HABER/KAMERA: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, Bursa (DHA)

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Trabzon’da sel ve heyelan; karayolu ulaşıma kapandı (2)

MAHALLEYİ SEL SULARI BASTI

Trabzon´da etkisini artıran sağanak, Akçaabat ilçesinde sel ve heyelana neden oldu. İlçenin Derecik Mahallesi\'ndeki bazı yollar sel ve heyelan sonucu ulaşıma kapandı, bazı araçlar yolda kaldı. Yağışlar sonucu, 5 katlı bir apartmanın yanından akan sel suları caddeyi sular altında bıraktı. Bir otomobilde sel sularına kapılmaktan son anda kurtarıldı. Selde park halindeki bir otomobil de bir süre sürüklendi. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zorluk yaşadı, apartman altlarına sığındı.

YENİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; Doğu Karadeniz\'de halen devam sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar Trabzon\'un doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin\'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (35-65 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sel detayları

Haber-Kamera: Fatih TURAN TRABZON (DHA)

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Kansere yenilen Tokat AFAD Müdürü toprağa verildi

TOKAT\'ta bir süredir böbrek kanseri tedavisi gören İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Turan Uzun(51)hastanede yaşamını yitirdi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü, evli ve 4 çocuk babası Turan Uzun\'a, yaklaşık 5 ay önce rahatsızlığı dolayısıyla gittiği hastanede böbrek kanseri teşhisi konuldu. Uzun, 3 ay önce tedavi için Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne başvurdu. Burada tedavisi sürerken, dün gece fenalaşan Uzun, yaşamını yitirdi. Tokat\'a getirilen Turan Uzun\'un cenazesi bugün Behzat Camisi\'nde öğle saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh-i Şirvani Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Cenazeye Vali Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, daire amirleri, meslektaşları ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Görüntü Dökümü:

-Cenazeden görüntü

-Cenaze namazının kılınışı ve uğurlanması

-Fotoğrafı

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)



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Adana\'da iki grup çatıştı; yoldan geçen Berfin de vuruldu

ADANA\'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, taraflardan 2 kişi ile yoldan geçen motosikletteki Berfin Yaşar (8) ve bir iş yeri sahibi yaralandı. Küçük Berfin ve 3 yaralı tedaviye alındı.

Olay, Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Sözlü kavganın büyümesinin ardından taraflar birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Bu sırada akrabasının arkasında motosikletle olay yerinden geçen Berfin Yaşar, tüfekten çıkan saçmalarını isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye götürülen küçük kız, tedaviye alınırken, silahlı kavgada ağır yaralanan Mehmet Y. ve Umut B. de hastaneye kaldırıldı. Çatışma sırasında çevredeki bir otomobil ve iş yeri de zarar gördü. İş yeri sahibi Resul Savuç\'un da av tüfeğinden çıkan saçmalarla hafif yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen polisler, kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden genel görüntü

- Polis araçları ve kalabalığın görüntüsü

- Yerdeki mermilerin görüntüsü

- İşletme sahibinin aracı göstermesi

- Aracın kırılan camının görüntüsü

- Dönercinin genel görüntüsü

- İşletme sahibinin konuşması

SÜRE: 02\'32\" BOYUT:281 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera: ADANA,(DHA)



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Boğulma tehlikesi geçiren kardeşlerin kurtarılma anı böyle görüntülendi

SİNOP’ta girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren Samet (17) ve Kadir Karayel (18) kardeşler, dalgıç ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Hayati tehlikeleri bulunan 2 kardeş hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Akliman sahilinde meydana geldi. Çorum’dan tatil için Sinop’a gelen Samet ve Kadir Karayel adlı kardeşler, serinlemek için denize girdi. Denizde akıntıya kapılarak sürüklenen 2 kardeş için vatandaşlar yardım çağrısında bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşların da yardımıyla 30 dakika sonra 2 kardeşi kıyıya çıkardı. Bu sırada sahilde bulunan bir kadın doktor kardeşlere ilk müdahalede bulundu, kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, ambulansla alınan 2 kardeş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kardeşlerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Boğulma tehlikesi geçiren kardeşlerin görüntüleri / DRONE

Kurtarılma anları

Kıyıda müdahale edilmesi

Detaylar

Haber-Kamera: Esra AKSU SİNOP-DHA

Boyut: 229 mb. Süre: 2.04 dk.



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Merdivenden düşen minik Bigen, yaşam savaşını kaybetti

GAZİANTEP\'te, evlerinin merdiveninden düşüp yaralanan 2 yaşındaki Bigen Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede 20 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Narlıkuyu Mahallesi\'nde oturan Yılmaz ailesinin çocukları Bigen, 2 Ağustos\'ta oynarken merdivenlerden düştü. Ağır yaralanan Bigen YIlmaz, yakınları tarafından Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Minik Bigen, buradaki ilk müdahalesinin ardından da özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Bigen Yılmaz, bu sabah yaşamını yitirdi.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan küçük çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adli Tıp Kurumu

- Morg önünde bekleyenler

- Ölen çocuğun morgdan çıkarılışı

- Yakınlarının eğlaması

- Cenaze aracının morgdan ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ-GAZİANTEP (DHA)

150 MB

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HDP\'li Temelli\'den Bakan Soylu\'ya eleştiri

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Ramazan Bayramı arifesinde Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde 4 kişinin öldüğü olayın aydınlatılamamasını eleştirdi. Temelli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'ya seslenerek, \"Kutlanacak bir bayram yok, gözaltına alınacak suçlular var. Sen oraya buraya gidip bayram kutlamasına katılacağına önce bu suçluları yakala\" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, beraberinde partisinin milletvekilleri ve üyeleriyle bayramlaşmak için Şanlıurfa\'ya geldi. HDP Haliliye İlçe Başkanlığı\'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde partililere hitap eden Temelli, Ramazan Bayramı öncesi Suruç\'ta çıkan olayda AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız\'ın ağabeyi ile HDP üyesi baba ve 2 oğlunun öldüğünü hatırlattı. Olayın aydınlatılamadığını ve suçluların korunduğunu öne süren Temelli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'yu eleştirdiği konuşmasında şöyle dedi:

\"Bayram vesilesiyle bir araya geldik. Bayram yakınlaşmadır, kucaklaşmadır. Bayram acıların birlikte dindirilmesidir. Bayram yüzleşmedir, umuttur ama ne yazık ki bu bayramda da yine bu güzel duygulardan uzağa düştük. Çok büyük acılar yaşadık. Bu acılara son vermenin yolu yine birlikte mücadelemizden, yan yana gelmemizden geçiyor. Bugün karşı karşıya kaldığımız bu iktidar bu topraklara, bu coğrafyaya acıdan, zulümden, savaştan, şiddetten başka bir şey vermiyor. Çok değil bundan 2 ay önce yine burada, Suruç\'ta Şenyaşar Ailesi\'ne de bu acıyı, bu zulmü verdiler. Evet, 3 tane arkadaşımız Suruç Devlet Hastanesi\'nde, herkesin gözü önünde katledildi. Valisinin, bakanının, polisinin, bütün o hastanede çalışanların gözü önünde katledildi. Bir kardeşimizin bedeninden 17 farklı silahın mermisi çıkartıldı, bu 17 kişiden biri bile halen gözaltında değil, gözaltına alınmış değil. Oysa İçişleri Bakanı meydan meydan dolaşıyor, bize hakaret ediyor, bize saldırıyor, bizi düşmanlaştırıyor, sonra da diyor ki \'Bayramınız kutlu olsun\'. Hayır, kutlanacak bir bayram yok, gözaltına alınacak suçlular var. Sen oraya buraya gidip bayram kutlamasına katılacağına önce bu suçluları yakala. İçişleri Bakanı HDP düşmanlığı yaparak, HDP\'ye saldırarak, Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan\'a hakaret ederek bakanlığını yaptığını sanıyor. Ben buradan, 2 ay geçmiş olmasına rağmen Şenyaşar Ailesi\'nden yitirdiğimiz 3 arkadaşımızın faillerine ulaşılmamış olunmasından dolayı İçişleri Bakanını istifaya davet ediyorum.\"

Tunceli\'deki orman yangınıyla ilgili de konuşan Temelli, \"Bakın günlerdir Dersim yanıyor, 2 haftadır yanıyor. Diyoruz ki \'Bu yangına müdahale edin\'. Nasıl ki Ege\'de, Marmara\'da bir yangın çıktığında müdahale ediyorsunuz, Dersim\'deki yangına da öyle müdahale edin. Hava söndürme araçlarını, uçaklarını yollayın. Bunun üzerine bakan beni arıyor, ilgileneceğini söylüyor. Müdür beni arıyor telaşla ilgileneceğini söylüyor. Diyorum ki \'Sizin müdahale etmemeniz siyasi bir karardır. Bir an önce Dersim\'e, yangına müdahale edin\'. \'Tamam\' diyorlar ama yine müdahale etmiyorlar\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sezai Temelli\'nin partiye gelmesi

- Temelli\'nin partililerle bayramlaşması

- Temelli\'nin konuşma yapması

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

413 MB

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Gölcük\'te kurban bayramında piknik keyfi

BOLU,(DHA)- BOLU\'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, bayramın 2\'nci gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Bolu merkeze 13 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanları içindeki Gölcük Tabiat Parkı, Kurban Bayramı\'nda yoğun ilgi gördü. Bayramın 1 ve 2\'nci gününde tabiat parkına 3 bine yakın araç giriş yaptı. Bayramın 2\'nci günü havanın da güzel olmasını fırsat bilen tatilciler tabiat parkına akın etti. Gölcük girişindeki otoparklar tamamen doldu. Arap turistler de Gölcük Tabiat Parkı\'na akın etti. Tatilciler, göl çevresinde ayrılan alanda mangallarını yakıp kurban etlerini pişirdi. Güzel manzara eşliğinde piknik yapan tatilcilerden göl çevresinde tur atıp fotoğraf çektirdi. Vatandaşlar göl çevresinde bisiklete binip golf arabalarıyla tur atarak eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Gölcük manzaraları

-Kalabalıktan görüntüler

-Fotoğraf çekilenler

-Röportaj

Dosya adı: blgolcukbayram/Süre: 02.08-Boyut: 241 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)



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Ünlü popçu Derya Uluğ Marmaris\'te tatilcileri coşturdu

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesindeki Güney Ege\'nin en büyük kapalı diskosunda sahne alan ünlü popçu Derya Uluğ, hareketli şarkılarıyla bayram tatilcilerini coşturdu.

Marmaris Barlar Sokağı\'nda, Güney Ege\'nin en büyük kapalı diskosunda Kurban Bayramı\'nın 2\'nci günü sahne alan pop müziğinin yeni isimlerinden Derya Uluğ, tatilcileri coşturdu. 2500 kişinin doldurduğu diskoda, ilk olarak DJ\'ler hareketli şarkılarla tatilcileri gönüllerince eğlendirdi. Sahnede gösterisi yapan Rus dansçılar, geceye renk kattı. İki yıl önce \"Okyanus\" adlı albümüyle piyasaya hızlı giriş yapan ve kısa sürede gençlerin favori ismi olan Derya Uluğ, saat 01.30\'da sahneye geldiğinde coşku daha da arttı. Uluğ, sahne performansıyla göz doldurdu. Çoğunluğu genç tatilcilerin doldurduğu diskoda \"Okyanus\" parçasını istek üzerine üç defa söyleyen şarkıcı, iki saat kaldığı sahnede hareketli şarkıları ve danslarıyla diskoyu dolduranlara uzun süre unutamayacakları bir tatil eğlencesi yaşattı. Konser bitiminde hayranlarının istediğini kırmayan Derya Uluğ, birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Derya Uluğ\'un sahne performansından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Toplam: 3 dakika 41 saniye-266 MB görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Çanakkale\'de lastik botlarda 70 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası\'na lastik botla gitmek isteyen 70 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonla yakalandı.

Kuzey Ege\'de kaçakların yasa dışı geçişlerini önlemek amacıyla devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Küçükkuyu beldesinde sahilden 1 mil açıkta lastik botla Yunanistan\'ın Midilli adasına geçiş yapmak isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bota operasyon düzenledi. Operasyonda Afganistan uyruklu 59 kaçak yakalandı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği bir diğer operasyonda ise Kadırga Burnu açıklarından lastik botla Midilli Adası\'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 11 kaçak gözaltına alındı.

Afganistan uyruklu toplam 70 kaçak, Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirildi. Kaçaklar işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yakalanan kaçaklardan görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

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Kilisli demirciler, kurban kellesi ütüyor

KİLİS\'te kesilen kurbanların kellelerinin temizliği ve derideki tüylerin ütülmesi demirci ustaları için yeni bir kazanç kapısı oldu

Kilis’te kurbanlarını kesen vatandaşlar, hayvanın kellesinin temizliği için demircilerin yolunu tutuyor. Demir işlemek için yakılan ateşler, bu kez kurbanlık hayvanların kellelerinin temizliği işine yarıyor. Hayvan başına 10 lira alan demirci ustaları, kelleleri ateşte temizliyor. Demirci ustası Mehmet Macit, bayramda iş yerlerini kelle ütmek için açtıklarını belirterek, \"Sadece kurban bayramında bu işi yapıyoruz. Kurbanlarını kesen vatandaşlar kelleleri ütecek zamanları veya yerleri olmadığı için bize getiriyor. Kor ateşte kelleleri 10 lira karşılığında ütüyoruz\" dedi.

Kilisli vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını ve kızgın ateşte kelleleri üterek zamandan tasarruf ettiklerini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Demirci dükkanı ve yapılan çalışmalar

- Kor ateşte kelle ütülmesi

- İş yeri sahibi ve müşteri ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS (DHA)

315 MB