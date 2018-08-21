DHA YURT BÜLTENİ 8

Acemi kasaplar hastanelere akın etti

GAZİANTEP\'te, bayramda kurban kesmek isteyen çok sayıda kişi kazayla kendisini yaralayınca hastanelere koştu.

Gaziantep\'te bayram telaşı, sabah erken saatlerde camilerde kılınan namazın ardından başladı. Kesimlerin başlamasının ardından kendisini yaralayan birçok acemi kasap hastanelere koştu. Hayvanları keserken zor anlar yaşayan ve çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Devlet hastanesi acil girişi

- Acil servise gelen yaralılar

- Yaralıların pansuman yaptırdıktan sonra çıkması

- Genel ve detay görüntüler

(KJ:Haber- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

93 MB

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Erzurum\'da kurbanlar çocukların gözü önünde kesildi, acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) (DHA) - ERZURUM\'da Kurban Bayramı\'nın ilk gününde hastaneler yine acemi kasaplarla doldu. Kurbanlarını keserken ya da yardım ederken kesici aletlerle yaralanan bir çok kişi hastanelerin acil servislerine akın etti. Tüm uyarılara rağmen kurbanlar yine çocukların gözü önünde kesildi. Dövizdeki yükseliş nedeniyle birçok kurban da satıcının elinde kaldı.

Kentte bayram namazının ardından kurban kesimi başladı. Kasap ya da sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıklar, Büyükşehir Belediyesi\'nin Kurban Timi\'nde görevli ekipler tarafından uyuşturucu iğne atan silahlarla etkisiz hale getirildi. Büyükşehir Belediyesinin birçok noktaya kurduğu kesimhaneye ise halk ilgi gösterdi. Kusemhanelerin ççevresi kurban derilerini almak için bölgeye gelen dernek üyeleri ile doldu.

Evinin bahçesinde ya da arazide kurban kesenler bu yıl geçen yıllara göre daha az oldu. Uzmanların uyarılarına rağmen bazıları kurbanları yine çocukların gözleri önünde kesti.

Dövizdeki yükseliş nedeniyle bu yıl kurban satışlarının beklenen seviyede olmadığını söyleyen besici Faruk Dolar \"Kurban fiyatları geçen yılla aynı seviyede. Ama alıcı yok. Bu yıl kurban baramında beklenen satışlar olmadı. Kurban bayramının ilk günü bile satış noktalarında bekledik. 12 tane büyükbaş hayvandan sekizini satabildim. Kalanları da satamazsam evime götüreceğim\" diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kurban Satış yerinden detay

-Elde kalan kurbanlıklar

-Faruk Dolar ile röp

-Kurban satıcısı ile röp

-Kurban kesim manzaraları

-Çocukların kurban kesilirken korkması

-Hastana acil tabelası

-Acemi kasapların koşarak hastaneye gelmesi

-Acemi kasaplar ile röp

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 05.40 BOYUT: 633 MB

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Antalyalılar kurbanlarını kesim merkezlerinde kesti

ANTALYA\'da Kurban Bayramı heyecanı, gün doğumuyla başladı. Bayram namazını kılan Antalyalılar, kurbanlıklarını kestirmek için belediyelerin hazırladığı kesim merkezlerine gitti.

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarını kesmek için sabah erken saatlerden itibaren kesimhanelere gelen Antalyalılar, kurbanlıklarının kesimini bekledi. Profesyonel kasaplar kurbanları kurallara uygun şekilde kesti, sahipleri ise etlerini parçalayarak poşetledi.

Kasap bulamayan vatandaşların bazıları ise kurbanlarını arkadaşlarının yardımıyla yere yatırıp kesti. Belediye ekipleri gün boyunca kesimhaneleri temiz tutmak için çalıştı. Temizlik işçileri, kesilen her kurbanın ardından kan akan bölgeyi suyla yıkayıp paspasladı.

Kurban kesim merkezlerinde çocuklar, kurban kesimlerini izledi. Kimisi kesilen kurbanı tutarak ailesine yardımcı oldu, kimi kurbanlığın başını okşayarak sevdi, kimisi ise uzaktan ürkek bakışlarla kesilme anlarını izledi.

Kesimhanelerde kurban kesimi yapılırken mahalle aralarında ise tek tek kurban kesenler görüldü. Evlerinin bahçesinde bulunan ağaçlara astıkları kurbanlarını kesen Antalyalılar, birbirleriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kesim merkezinden görüntü

Kurban etlerini ayıranlardan görüntü

Kasapların çalışmasından görüntü

Küçük çocukların önünde kesim

Detaylar

312 MB --- 02.49 // HD

Kaset Durum: Link Geçiliyor

(Haber: İbrahim LALELİ-Semih ERSÖZLER-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)



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Acemi kasaplar acil servisleri doldurdu

DENİZLİ ve Uşak\'ta Kurban Bayramı\'nın ilk gününde, acemi kasaplar hastanelerin acil servislerini doldurdu. Denizli\'de bugün saat 12.00 itibari ile 122, Uşak\'ta ise 66 acemi kasap tedavi için başvurdu.

Kurban Bayramı\'nın acemi kasapları yine acil servislere koştu. Denizli ve Uşak\'ta kurbanlarını keserken, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar, yakınları tarafından hastanelere kaldırıldı. Kesikleri derin olanlara dikiş atıldı. Denizli\'de bugün saat 12.00 itibari ile 122, Uşak\'ta ise 66 kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Denizli\'deki acemi kasaplardan acil servislerde görüntü

-Uşak\'taki acemi kasaplardan hastanede görüntü

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ - Feyzi DAVULCU UŞAK, (DHA)

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Kırıkkale\'de acemi kasaplar hastanelere koştu

KIRIKKALE\'de Kurban Bayramının ilk gününde kurban keserken yaralanan 111 vatandaş, soluğu hastanede aldı.

Kırıkkale\'de bayramın ilk gününde hastanelerin ve polikliniklerin acil servisleri, kurban kesmek isterken kendilerini yaralayan acemi kasaplarla doldu. Kendi kurbanını kendi kesmek isteyen vatandaşlar, hayvanların boynuz darbesiyle ya da kesici aletlerle kendini yaraladı. Genellikle kol, parmak ve bacaklarından yaralanan 111 vatandaşın bazılarına ayakta müdahale edildi.

Görüntü metni:

-Hastane acil servisi

-Acemi kasapların hastaneye gelişi

-Yaralananların tedavi görmesi

Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE,(DHA)

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500 dolar bozdurana, kuaförlük hizmetleri ücretsiz

Turgay ipek / ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da erkek kuaförleri Tolga Gürbüz ile Ferit Teper, yükselen döviz kuruna tepki olarak 500 dolar bozdurana ücretsiz kuaförlük hizmeti kampanyası başlattı.

Merkez Yakutiye ilçesinde daha önce \'Afrin\'deki Mehmedim\'in babasına, kardeşine, çocuklarına tıraş bizden\' kampanyası başlatan erkek kuaföründe bu kez de dövize tepki için kampanya başlatıldı. Gürbüz ve Teper, iş yerine astıkları, pankartla 500 dolar bozdurup makbuzunu getirene kuaförlük hizmetlerinin ücretsiz olduğunu duyurdu. Türk lirasına sahip çıkılmasını isteyen Gürbüz ve Teper herkesi imkânı ölçüsünde destek olmaya çağırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın çağrısına kendilerininde bu kampanya ile destek verdiğini belirten Tolga Gürbüz, Amerika\'nın dolar üzerinde yaptığı oyunun bozulmak üzere olduğunu söyledi. Doların her geçen gün düşeceğine inandıklarını söyleyen Gürbüz, \"Duyan duymayana söylesin. 500 doları bozdurup getiren herkes işyerimizde ücretsiz kuaförlük hizmeti alacaktır. Eğer elimizdeki doları bozdurmazsak, onu harcayabilecek ülkemiz kalmayabilir. Çok şükür dolar düşmeye başladı. Eğer bunda bizimde küçücükde olsa bir katkımız olursa ne mutlu bize\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kuaförün dışından detay

-Cama astığı pankart

-Kuaförde bulunan müşteriler

-Kuaförde traş olanlardan detay

-Tolga Gürbüz ile röp

-Kuaförde traş olan vatandaş ile röp

Haber: Turgay İPEK / Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 02.36 BOYUT: 292 MB