DHA YURT BÜLTENİ 8

4 askerin şehit olduğu saldırısıyla ilgili HDP ve DBP\'li 2 başkan adliyede

ADIYAMAN\'ın merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında 4 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili toplam 33 şüpheli gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, PKK\'ya katılıp öldürülen kızı ve 6 yakını ile kardeşi halen terör örgütü saflarında yer alan HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir\'in cebinden, üzerinde \'Top gol oldu 15 Ağustos 2.ci yer\' yazılı not kağıdı çıktı. Özdemir ve Kömür Belde Belediye Başkanı DBP\'li Yusuf Yuka\'nın da aralarında olduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

15 Ağustos\'ta merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalındaki mermer ocağını basan PKK\'lı teröristler, iş makineleri ile konteynerleri ateşe verip kaçtı. PKK\'lı teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon kapsamında 16 Ağustos\'ta merkeze bağlı Kuyucak köyü kırsalına giden zırhlı aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 1, kazaen açılan dost ateşiyle ise 4 asker şehit oldu. Soruşturma kapsamında öcne aralarında Kömür Belde Belediye Başkanı DBP\'li Yusuf Yuka ile HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir\'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Ardından genişletilen operasyon kapsamında 25 kişi daha gözaltına alındı.

KIZI ÖLDÜRÜLDÜ, YAKINLARI PKK\'LI

Gözaltına alınan şüphelilerin HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir\'in cebinden, üzerinde \'Top gol oldu 15 Ağustos 2.ci yer\' yazılı not kağıdı çıktı. 2011 yılında CHP İlçe Başkanlığı da yaptığı belirlenen Özdemir\'in, PKK\'ya katılıp \'Roza Semsur\' kod adını kullanan kızı Suna Özdemir\'in ise Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce Hakkari\'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi\'nde 2011 yılında düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı. Özdemir\'in kayınbiraderi Seyit Ahmet Özdemir ve yeğeni Mehmet Özdemir ile 4 akrabasının da terör örgütü PKK\'nın dağ kadrosundayken operasyonlarda öldürüldüğü, kardeşi Şeyhmus Özdemir\'in de yine PKK bünyesinde yer aldığı ve yurtdışına kaçarak İsviçre\'ye yerleştiği belirlendi.

Jandarmada sorguları tamamlanan aralarında Kömür Belde Belediye Başkanı DBP\'li Yusuf Yuka ve HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir\'in de bulunduğu 4 kişi, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki diğer şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliye Sarayı

- Jandarma ekiplerin önlem alması

- Şüpheliler araçlardan indirilmesi

- Şüpheliler adliyeye götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ADIYAMAN (DHA)

170 MB

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Höyükte kaçak kazıda gazdan etkilenip fenalaştı

BURDUR\'da kaçak kazı için girdiği höyükte karbonmonoksit gazından etkilenerek fenalaşan İ.C. (60), AFAD ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Burdur\'da İ.C. ve M.T. (24), Burdur- Fethiye karayolunun 20\'nci kilometresindeki Yassıgüme köyü yakınlarındaki bir höyüğe girdi. İddiaya göre kaçak kazı yapan 2 kişi kazdıkları tünelde aydınlatma amacıyla çalıştırdıkları bir motor nedeniyle karbonmonoksit gazından etkilendi. M.T. kendi imkanlarıyla tünelden çıkmayı başarırken, İ.C. ise fenalaştı.

M.T.\'nin saat 04.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1.5 saatlik çalışmanın ardından İ.C. kazı yaptıkları yerden çıkarıldı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürülen İ.C. yoğun bakım ünitesine alınırken, M.T. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Höyükten genel görüntü

- Açılan çukurdan detay

- Olay yerinden detaylar

100 MB /// 01.41\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Tuvalet kavgasında bıçaklandı, 27 günlük yaşam savaşını kaybetti

KONYA’da yaklaşık bir ay önce apartman önündeki kulübenin arkasına tuvaletini yaptığı iddiasıyla Aykut Keçeci ile apartmanda oturan Ali Dalkılıç arasında çıkan kavgada, Keçeci’nin yanında bulunan arkadaşı Şevki Nenğ (31) bıçakla ağır yaralandı. Şevki Nenğ, 2 gün önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, olayın şüphelisi Ali Dalkılıç tutuklandı. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçen 21 Temmuz günü 03.50 sıralarında Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Piri Esat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Aykut Keçeci, cadde üzerindeki bir apartmanın önündeki kulübenin arkasına tuvaletini yaparken, apartmanda oturan Ali Dalkılıç kendisine tepki gösterdi. Keçeci ve yanındaki arkadaşı Şevki Nenğ ile Ali Dalkılıç ve arkadaşları arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Ali Dalkılıç yanında getirdiği bıçakla Şevki Nenğ’i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Nenğ, çağırılan ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak Şevki Nenğ, önceki gün yaşamını yitirdi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısı Ali Dalkılıç’ı saklandığı babaannesinin evinde yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinin ardında adliyeye sevk edilen Ali Dalkılıç tutuklandı. Olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından, cinayet anının kaydedildiği ortaya çıktı.

Görüntü dökümü:

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-Şüpheli Ali Dalkılıç\'ın adliyeye sevk edilmesi

-Güvenlik kamerası Şevki Nenğ\'in bıçakla yaralanması

-detaylar

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)



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Köpeği kazada öldü, yaralı kuşu da kalp masajıyla hayata döndürdü

KARAMAN\'ın Ermenek ilçesinde Ali Demir\'in (41) beslediği kangal cinsi köpek, zinciri koparıp yola çıkması üzerine otobüsün çarpması sonucu öldü. Köpeğinin üzüntüsünü yaşayan Demir, aynı gün önüne düşen bir kuşu ise parmağıyla kalp masajı yapıp hayata döndürdü.

Galerici Ali Demir\'in, ofisinin bahçesinde beslediği kangal cinsi köpeklerden biri geçen cuma günü zincirini koparıp yola çıktı. Bu sırada otobüsün çarpması sonucu köpek öldü. Çok sevdiği köpeğinin üzüntüsünü yaşayan Demir, işyerinin bahçesinde oturduğu sırada önüne bir kuş düştü. Kuşun alıp kontrol eden Demir, kalbinin çalışmadığını fark edince işaret parmağıyla kalp masajı yapıp kuşu yeniden hayata döndürdü. Ardından kuşu doğaya bıraktı. Demir\'in, kuşa kalp masajı yapması ve doğaya bırakma anı da yakınları tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Köpeğinin ölmesine üzüldüğünü belirten Demir, şunları söyledi:

\"Uzun süredir beslediğimiz kangal köpeğimiz bağını koparıp, yola çıkmış ve dikkatsiz bir otobüs şoförü tarafından ezildi. Ben bu olaya çok üzülmüştüm. Bu olaydan kısa bir süre sonra ofisin bahçesinde oturduğum zaman önümüze bir kuş düştü. Elime alıp baktım. Kalbinin çalışmadığını fark ettim. Daha önce televizyonda hayvanlara yapılan kalp masajını izlemiştim. İşaret parmağımla kalp masajı yaptım. Bir süre sonra kuşun kalbi çalıştı. Bu bana teselli oldu. Yüce Mevlam, bir tane can alırken, bir tane canın geri dönmesine beni vesile etti. Bundan dolayı çok mutlu oldum. Ofisin içine klimalı ortamda bir iki saat kuşu beklettik. Su içirdik. Sonra kendine gelince doğaya bıraktım.\"

Hayvanlara karşı herkesi duyarlı olmaya davet eden Demir, \"Biz biraz daha dikkatli olursak, onlarında yaşama şansı artar. Araç kullanırken köpek ya da bir canlı gördüğümüzde hızımı düşürelim. Çarptıysak bile onları bir veterinere götürelim. Onlarda can taşıyor.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kuşa kalp masajı yapması

- Kuşun kendine gelmesi

- Doğaya bırakılması

- Demir\'in beslediği diğer köpekleri sevmesi

- Röp.

Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN (DHA)

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Bursalı nakliyeci Yalova\'da bıçaklanarak öldürüldü

BURSA’nın İznik içesinde ikamet eden ve nakliyecilik yapan İsmail Tokkazan (43), Yalova’nın Esadiye Köyü mevkiinde yol boyundaki ormanlık alanda vücudunun birçok yerinden bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Olay yerine gelen ailesi sinir krizi geçirirken, ablası Rahime Tosun, kardeşinin S.S. isimli kişi tarafından parası için öldürüldüğünü iddia etti.

Edinilen bilgiye kamyonu ile nakliyecilik yapan İsmail Tokkazan, dün akşam saatlerinde İstanbul Yaş Sebze ve Meyve Hali’nden Bursa’nın İznik İlçesindeki evine dönmek üzere yola çıktı. Yolda ablası ve kardeşleri ile telefonda görüşen Tokkazan\'dan daha sonra haber alınamadı. Tokkazan eve dönmeyince ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgede arama başlattı. Sabah saatlerine kadar devam eden aramalar sırasında Tokkazan\'ın 34 FHH 15 plakalı kamyonu Yalova’nın Esadiye Köyü mevkiinde bulundu. Aramaları bu bölgede yoğunlaştıran jandarma ekipleri, araçtan yaklaşık 150 metre ötede ormanlık alanda İsmail Tokkazan’ın cansız bedenine ulaştı. Yapılan ilk incelemede Tokkazan\'ın vücudunda çok sayıda bıçak yarası belirlendi. Durumu öğrenerek olay yerine gelen Tokkazan\'ın ablası ve kardeşleri, sinir krizi geçirdi.

Evli ve 1 çocuk babası İsmail Tokkazan’ın ablası Rahime Tosun, kardeşinin cinayete kurban gittiğini iddia etti. Abla Tosun, \"Kardeşimle telefonla görüştüğümde S.K. isimli iflas etmiş bir arkadaşına rastladığını, bu kişinin sinir krizi geçirdiğini anlattı. Kardeşim nakliyecilik yapıyordu. Dün da işten dönüyordu ve yanında 30-40 bin lira para vardı. S.K kardeşimde o parayı olduğunu biliyor ve bir yerde onu bekleyip arabasına binmiş sanıyorum. Evden kaçmış, eşinden boşanmış bir kişi. Kardeşimi takip etti herhalde. Arabaya binip, sonra da krize giriyorum diyerek kardeşimi araçtan indirmiş diye düşünüyorum. Kardeşimi onun öldürdüğünü düşünüyoruzö dedi.

Olay yerine ise 112 Acil Servisi ve Cenaze Nakil Aracı çağırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş tahkikat başlatan Yalova Jandarması, cinayet şüphelisi S.K.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Alandan deray görüntüler

-Cesedin çıkarılması

-Ölenin ablası ile röportaj

Süre:1.50 - Boyut:206 mn

HABER/KAMERA: Süheyla GÖZDERELİLER/Mehmet BULDU/YALOVA,(DHA)

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Otomobil traktörle çarpıştı: 3 yaralı

OSMANİYE\'de, anayoldan tali yola dönüş yapmak isteyen traktörle, karşı yönden gelen otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaniye Kadirli Karayolu Cevdetiye Beldesi\'nde meydana geldi. Osmaniye yönünden Kadirli ilçesine doğru seyir halinde olan 80 AS 481 plakalı Halil Özçelik yönetimindeki otomobil, iddiaya göre karşı yönden gelip sola dönüş yapmak isteyen H.K.\'nın kullandığı 80 EC 032 plakalı traktör ile çarpıştı. Kaza sonucunda otomobilin motor kısmı zarar görürken, traktörün ise tekerleri yerinde çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Traktör sürücü kazadan yara almadan kurulurken, otomobil sürücüsü Halil Özçelik ile araçta yolcu olarak bulunan eşi ve yeğeni kentte bulunan hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kazaya karışan otomobilin plakasından detay görüntü

- Traktör ve otomobilden genel görüntü

- Olay yerindeki kalabalık

- Otomobilin ön kısmından detay

- Traktörden detay

- Olay yerindeki ambulansın görüntüsü

SÜRE:48\" BOYUT: 25.5 MB

Haber: İbrahim EMÜL -Kamera: OSMANİYE,(DHA)

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ÖZEL - Kurbanlık koyunları üst geçitten hayvan pazarına götürüyor

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde Hüseyin Durmaz\'ın satışa çıkardığı kurbanlık koyunları, üst geçidi kullanarak hayvan pazarına götürmesi ilginç görüntü oluşturdu.

Besici Hüseyin Durmaz, Kurban Bayramı nedeniyle satışa çıkardığı 15 koyunu her gün Beyler Mahallesi\'nde bulunan hayvan pazarına götürüyor. Durmaz, pazara giderken hayvanları demir yolu üzerindeki üst geçitten karşı tarafa geçiriyor. Kurbanlık koyunların, üst geçidin merdivenlerini çıkıp geçmesi ilginç görüntü oluşturdu.

Koyunların güvenli şekilde pazara götürmek için üst geçidi kullandığını belirten Hüseyin Demir, \"Hayvanlarım üst geçidi kullanırken zorlanmıyor. Bu şekilde hem güvenli hem de pazara giderken 5 kilometrelik yolu kısaltmış oluyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Üstgeçit

- Yayaların üstgeçidi kullanması

- Koyunların üstgeçidi kullanması

- Hüseyin Demir ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP (DHA)

97 MB

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\'Ben Antep\'im\' tanıtım filmini 1 milyon kişi izledi

GAZİANTEP\'te Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'in de yer alıp seslendirdiği, Gaziantep’in anlatıldığı \'Ben Antep\'im\' adlı film, sosyal medyada 24 saat geçmeden 1 milyon kişi tarafından izlendi.

Gaziantep Büyükşehir Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı’nı bir arada yürüten Fatma Şahin’in hem seslendirip; hem de kısa bir bölümünde yer aldığı film Gaziantep’i ve Gaziantep insanını anlatıyor. \"Ben burada doğdum. Bu topraklarda, bu yağmurlarda büyüdüm. Buranın rüzgârı, buranın kokusu benim. Burada öğrendim memleket nedir, vatan nedir, sevda nedir? Çocukken koşturduğum dar eski evlerin arasında başladı ilk arkadaşlıklarım\" mısralarıyla başlayan \'Ben Antep\'im\' filmi tamamıyla Gaziantep’te, Gazianteplilerin katılımıyla çekildi. Şahin’in seslendirmesini yaptığı metnin devamında ise emeğin, çabanın, inanarak mücadele etmenin, dürüstlüğün ve ahlakın önemi anlatılıyor:

\"İlk kez burada öğrendim emeğin ne denli değerli olduğunu, çaba gösterdiğinde birin nasıl bin verdiğini, mücadele ede ede kazanmayı, inanırsan başaramayacağın hiçbir şey olmadığını burada gördüm. Dürüstlüğün, ahlakın hayattaki en büyük erdem olduğunu, Zenginlik dediğinin bir arada olmak olduğunu bu şehirde öğrendim.\"

Tanıtım filminin devamında yine Başkan Şahin’in seslendirmesiyle Gaziantep’in tarihinden, kültüründen, esnaf kültüründen, üretici bir şehir olmasından ve binlerce yıllık geçmişinden bahsedilerek, gazi şehrin modern yüzüne ve geleceğine işaret ediliyor:

\"Buranın tadı, buranın lezzeti, buranın baharatı, buranın esnafı, buranın bakırcısı, buranın kutnucusu benim. Ben binlerce yıllık bir kültürün mirasçısı, ben bu şehrin geleceği, ben bu şehrin yeni yüzü, ben dünyanın en güzel coğrafyalarından biri, ben Antep’im.. Ben Gaziantep’im…\"

Tam hali 3 dakika, 10 saniye olan ve her kesimden Gazianteplilerin gözünden şehrin değerlerinin aktarıldığı film, çok sayıda övgü aldığı sosyal medya mecralarının yanı sıra anlık mesajlaşma servisleri üzerinden de yoğun şekilde paylaşılmaya devam ediyor. Film, yayınladığı sosyal medyada 24 saat geçmeden 1 milyon kişi tarafından izlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tanıtım filmi

- Filmden görüntüler

- Fatma Şahin

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP (DHA)

456 MB

