DHA YURT BÜLTENİ 8

Karaya oturan gemide tahliye işlemleri başladı

ÇANAKKALE\'de, Kabatape\'den-Gökçeada\'ya saat 09.00\'da sefer gerçekleştiren \'Gökçeada 1\' isimli feribot, Kuzu Limanı\'na yaklaşık 30 metre kala, makine arızası nedeniyle karaya oturdu. Feribotta bulunan 170 yolcu ve 64 aracın tahliyesine başlandı.

Bugün sabah saat 09.00\'da Çanakkale Kapatape Limanı\'ndan Gökçeada ilçesine hareket eden Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.\'ye ait \'Gökçeada 1\' isimli feribot, saat 11.00 sıralarında Kuzu Limanı\'na yaklaşık 30 metre kala, manevra sırasında karaya oturdu. İncelemede, feribotun makine arızası nedeniyle karaya oturduğu belirlendi. Feribottaki 170 yolcu ile 64 aracın tahliyesi için ekipler beklendi. Gelen ekiplerin feribotta yaptığı incelemenin ardından Sahil Güvenlik botuyla yolcuların tahliye işlemleri başladı. Tahliye işlemleri tamamlandıktan sonra geminin kurtarılması için çalışmalara başlanacağı belirtildi.

3 YIL ÖNCE DE KARAYA OTURDU

Gökçeada ilçesi Kuzu Limanı Taşocakları mevkisinde Nisan 2015\'te de \'Gökçeada 1\' feribotu 188 yolcusu ve 39 araçla karaya oturmuş, yolcular 14 saat sonra tahliye edilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Karaya oturan gemiden görüntü.

-Tahliye işlemlerinden görüntü.

-Tahliye olan yolculardan görüntü.

-Gemiden tahliye için anonstan görüntü.

-Gemi içinde tahliye için bekleyen yolculardan görüntü.

Haber-Kamera: Vural BOZOK/GÖKÇEADA(Çanakkale), (DHA)

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4 yıl sonra depremde ölen oğlunun mezarını buldu

GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - 17 Ağustos Depreminde depremde enkaz altından kurtarılan ancak hayatını hastanede kaybeden oğlunun mezarına DNA testi ile 4 yıl sonra kimsesizler mezarlığında bulan Emine Cebeci, hala 18 yaşındaki oğlu Serkan Yapıcı\'nın ölümünün acısını yaşadığını söyledi.

Oğlunun mezarını bulmak adına verdiği mücadeleyi anlatan Emine Cebeci, 17 Ağustos 1999 yılında depreme Gölcük Kavaklı sahilindeki 6 katlı binadaki oğlu Serkan Yapıcı ile yakalandığını söyledi. Oğlunun cansız bedenini 4 yıl sonra kimsesizler mezarlığında bulduğunu belirten Emine Cebeci, \"Gölcük Kavaklı sahilinde oğlum ile birlikte depremi yaşamıştık. Oğlum astsubaylığı kazanmıştı evraklarını teslim edecekti. O 45 saniyeyi diyorlar ya bizim evimiz 10 saniyede yıkıldı. Sadece bizim binamız yıkıldı zannediyordum ama Gölcük yıkılmış. Enkazda 16 saat kaldım. Oğlumla birkaç saat sonra konuşmaya başladık enkaz altında. Benden önce enkazdan oğlumu çıkardılar. Ben hastaneye gittiğimde oğlumun GATA\'ya gönderildiğini söylediler. Daha sonra beni de GATA\'ya götürdüler ama oğlumla bir türlü görüşemedik. 8 ayda 14 kere ameliyat oldum.\" dedi.

Tedavisinin ardından koltuk değnekleri ile Gölcük\'e geldiğini belirten Emine Cebeci, \"Koltuk değnekleriyle çıkıp Gölcük\'e geldiğimde oğlumu aramaya devam ettim. Benim oğlumun dışında çok kayıp vardı. 4 yıl mahkemelerde mücadele ettim parasını yatırdım ve kimsesizler mezarlığında açtırdığımız 18 mezarın 11\'incisinde oğlum çıktı. DNA testiyle tespit ettik. Sonra ayrı bir mezar açıp oğlumu mezarına koyduk\" dedi. Emine Cebeci depremin üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen hala oğlunun ölümünün acısını yaşadığını ve özleminin çoğaldığını söyledi.

\'DNA İÇİN BÜTÇE AYRILMADI\'

Depremin üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen DNA testi yaptıramadıkları için yakınlarını bulamayanlar olduğunu ifade eden Emine Cebeci, şöyle konuştu:

\"Diğer kayıplarımız da var. 1,5 sene önce yine 15 mezar açıldı. Kocaeli Üniversitesi\'nde kemikler DNA testi için beklemekte ve bu kadar duyarsızlık ve sorumsuzluk olmaz. O insanlar DNA parasını yatıramıyor diye beklemekteler. Bir bütçede ayrılmadı bu işlemler için. O zaman açılmasaydı bu mezarlar. Madem DNA testi yapılmayacaktı o insanların acıları niye tazelendi ve niye açıldı? Ben 4 senede ulaştım ama 19 senedir DNA testi yaptıramayan ve ulaşamayan aileler var.\"

DEPREM UNUTULDU

Depremin unutulduğunu ve tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden Cebeci, \"Ayrıca çoğu sorumsuz insan depremi unuttu. Yüksek katlar yapılıyor. Beklediğimiz bir deprem var. Bir Kocaeli\'ne yetemediniz bir İstanbul\'a bir Bursa\'ya nasıl yetmeyi düşünüyorsunuz. Arama kurtarma cihazları nerede? Gölcük\'te bulunabilir ama İstanbul\'da malzemeler alışveriş merkezlerinin altlarında depolarında. Ben tedbirlerin alınmasını ve sorumluluğa bir kez daha davet ediyorum.\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Emine Cebeci ile rop

-Oğlunun fotoğraflı

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Kurbanlık satıcıları son günü bekliyor

KONYA\'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kentin çeşitli yerlerine kurulan kurban pazarlarına getirilen kurbanlıklar alıcı bekliyor. Küçükbaş kurbanlıkların fiyatı 750 ila 1400 lira arasında değişirken, büyükbaş kurbanlıklar ise 5 bin ila 15 bin lira arasında satışa sunuldu. Besiciler, satışların son güne doğru artacağını umduklarını söyledi.

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Cadddesi üzerinde kurulan kurban pazarında hareketlilik başladı. Pazarda, büyükbaş kurbanlıklar 5 bin ila 15 bin lira arasında, küçükbaş kurbanlıklar ise 750 ila 1400 lira arasında fiyata satılıyor.

Karapınar ilçesinden pazara büyükbaş hayvanlarını getiren İbrahim Aktaş, artan yem fiyatlarının kurbanlıklara da yansıdığını söyledi. Aktaş, \"5-6 gün önce pazara geldik. Şu an satışlarımız normal ama geçen yıl gibi değil tabii ki. Çünkü yem fiyatlarına zam geldiği için önceki bayrama göre biraz pahalı ama vatandaş gelip fiyat soruyor. Hafta sonunu bekliyoruz. O zaman daha fazla bir yoğunluk olacağını düşünüyoruz. Kurban alımlarını belki de arife gününe saklıyorlar\" dedi. Besicilerden Emin Yavuz ise 5 gün önce pazara geldiğini belirterek, satışlardan pek memnun olmadığını, 20 hayvandan 5 büyükbaş satabildiğini aktardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kurbanlıklardan görüntüler

-Ropörtajlar

-Detaylar

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA))

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Teknelerle Marmaris Tarihi sergisi açılacak

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesindeki Denizcilik ve Eğitim Merkezi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında, 28-31 Ağustos arasında, bir marinada \'Teknelerle Marmaris Tarihi\' konulu el yapımı maket teknelerden oluşan sergi açacak.

Maket Ustası Şeref Nural Çayırlı tarafından 10 yıl süren bir çalışmayla yapılan \'Ertuğrul Firkateyni\', \'süngerci tekneleri\', \'Arap tekneleri\', \'Nusret Mayın Gemisi\', \'Paraçele\' (Bozburun Kayığı) ve çeşitli guletleri tasvir eden 68 eser, \'Teknelerle Marmaris Tarihi\' konulu el yapımı maket tekne serisinde halka sunulacak.

Marmaris tarihini maket teknelerle anlatacaklarını söyleyen Marmaris Denizcilik ve Eğitim Merkezi Kurucusu Kaptan Kenan Özdemir, \"Marmaris, M.Ö. döneminden bugüne kadar çok önemli bir liman şehri. Açılacak sergimizde amacımız, Marmaris\'in tarihini anlatmak. 1890 yılında 16 Eylül\'de Japonya\'da batan Ertuğrul Firkateyninde sergide yerini alıyor. 1800-1803 yılları arasında Marmaris Körfezine gelen İngiliz Donanması\'na ait tekneler de yer alıyor. Ayrıca tarihimizde büyük yer tutan Nusret Mayın Gemisi, Marmaris ile özdeşleşmiş dünyada adını duyurmuş süngerci tekneleri gibi birçok eserimizi sergileyeceğiz. Marmaris\'in tarihine konu olmuş bu tekneler, orijinaline birebir aynı küçültülmüş halidir. Herkes tekne maketi yapabilir. Ama bu özenle yapılmış eserler, Marmaris tarihine ışık tutmaktadır\" dedi.

Maket ustası Şeref Nural Çayırlı, \"Marmaris tarihi için çok önemli eserler. Gelecek nesillerimize tarihimizi aktarmak zorundayız. 10 yılda yaptığım birebir tekne maketlerinin Marmaris tarihi ile ilgili bağlantısının anlatıldığı özgeçmişleri, sergimizde yer alacak\" diye konuştu.

Marmaris Denizcilik ve Eğitim Merkezi kurucularından Süleyman Ekin, \"5 yıl önce Marmaris\'te ilk ve tek olan kurumumuzu kurduk. Kurulduğu günden bugüne kadar Marmaris ve Türkiye\'de hatta yabancı ülkelerinden birçok kişiye gemi adamlığı eğitimleri verdik. Dört bir tarafımız denizlerle çevrili. Denizcilikle ilgili tarihi pek bilmiyoruz. Marmaris\'in deniz tarihi, çıkan tarihi eserlerle M.Ö. yıllara dayanmakta. Yeni kuşağa bu tarihimizi anlatmak ve bilinçlendirmek için 28-31 Ağustos arasında tarihi gemilerin maketlerinden oluşan sergimizi açıyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Marmaris Denizcilik ve Eğitim Merkezi önünde iki kurucusuyla görüntü

- Sergi için hazırlanan maketlerden görüntü

- Marmaris Denizcilik ve Eğitim Merkezi Kurucusu Kaptan Kenan Özdemir röp.

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

(Toplam: 2 dakika 10 saniye-156 MB HD görüntü)



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Beton mikseri halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı

DÜZCE\'de, beton mikserinin özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Aziziye Mahallesi Nezih Tücüncüoğlu Bulvarı\'nda meydana geldi. Ercan Küçükkaya idaresindeki 81 DB 501 plakalı beton mikseri Adem Yıldız idaresindeki 81 ER 405 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Otobüsün cam kenarında bulunan yolcular Ahmet Yüksel ve Melike Işıklı ile otobüse çarpan beton mikserinin sürücüsü Ercan Küçükkaya yaralandı. 112 Acil ekiplerinin otobüs içerisinde yaptığı müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Otobüs şoförü Adem Yıldız, \"Ben pazaryeri istikametine giderken yan yoldan çıkan beton mikseri bana çarptı. Ben kaçtım ve biraz daha gaza bastım, ancak bu kadar kurtarabildim\" dedi.

Kazaya karışan otobüste bulunan yolcular, başka bir otobüse alınarak yolculuklarına devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Kaza alanından görüntü

Beton mikseri sürücüsüne şoför mahallinde müdahale görüntü

Beton mikseri sürücüsünün çıkarılırken görüntüsü

Yaralıların halk otobüsü içerisinde müdahale ve çıkarılırken görüntüsü

Otobüs şoförü ve yolcular ile röp ve detaylar

Haber-Kamera Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Trabzon\'da kurbanlıkların coğu satıldı

TRABZON\'da Kurban Bayramı\'na sayılı günle kala, Anadolu\'nun değişik illerinden kentte getirilen kurbanlıkların satışı sürüyor. Hayvancılar, bu yılkı sezonun bereketli geçtiğini belirterek, kurulan alanda küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarının yüzde 60\'ını sattıklarını söyledi.

Kurban Bayramı\'na az bir süre kala, Trabzon\'da kurulan alanda çevre iller Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı\'dan getirilen hayvanların satışına devam ediliyor. Fiyatların geçen seneye oranla fazla değişmediği gözlenen pazarda, bu yıl ki fiyatlar da bin ile 15 bin lira arasında değişiyor. Pazarın 670 kilogramlık en pahalı büyükbaş hayvanı da, 15 bin liradan alıcısını bekliyor.

\'MÜŞTERİDE PUSLU BİR HAVA VAR\'

Bayburt\'tan kente gelen Tuncay Şeker, döviz kurundaki dengesizliğin hem alıcıya, hem de satıcıya yansıdığını belirtti. Şeker, \"20- 21 yıldır buraya geliyorum. Bu yıl satışlarda bir değişiklik yok. Fakat müşteride biraz daha puslu bir hava var. Her halde döviz kurunun getirdiği dengesizlik bütün esnafa vatandaşa yansıdı. Büyük baş hayvanlar küçükbaşlara göre daha uygun oluyor. Pazar esnafı müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor. Herkes hayvanını satıp da biran önce evine dönme gayreti içerisindeö dedi.

\'SATIŞLAR BU YIL GÜZEL\'

Hayvanlarını satmak için Gümüşhane\'den gelen Selim Tok ise, bu yılki satışlardan memnun olduğunu söyledi. Tok, \"Satışlar bu yıl güzel. Hayvanların yüzde 60-70\'i satılmış durumda. Hayvanların 3\' te 1\'i kaldı. Fiyatlar geçen seneye oranla hemen hemen aynı. Hayvanların kilosu et olarak ortalama 38, 40, 42 liradan gidiyor. Pazarın dişi hayvan olarak en büyük hayvanı bende. Canlı kilo ağırlığı 675 kilogram. Fiyatına 13 bin 500 lira istiyoruz. Müşterisini beklemekteyizö diye konuştu.

Pazarda 15 bin liradan alıcısını bekleyen 670 kiloluk hayvanın sahibi Zafer Şengün ise, alandaki hayvanlarının yüzde 60\'ının satıldığını kaydetti.

Görüntü Dökümü

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Kurban pazarından detaylar

Röportajlar

Boyut: 474 mb

HABER: SELÇUK BAŞAR KAMERA: EMRE KOLTUK/DHA

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Van\'da koyun taşıyan kamyonda 105 kilo eroin ele geçirildi

VAN\'ın Edremit ilçesinde koyun taşıyan kamyonun kasasında, kalaslar arasına zulalanmış 104 kilo 735 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde yol kontrolleri yaptı. Ekipler, Van\'dan İstansbul yönüne giden ve koyun taşıyan kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Kamyonda narkrotik köpeği \'Alfa\' ile yapılan aramalarda, kasadaki kalaslar içerisinde zulalanmış 200 paket halinde toplam 104 kilo 735 gram eroin ele geçirildi. Kamyon sürücüsü H.Ö.\'nün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bu yıl 01 Ocak- 15 Ağustos tarihleri arasında yapılan kontrol ve operasyonlarda ise toplam 4 ton eroin ele geçirildiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Koyunların kamyondan indirilmesi

-Kamyonda narkotik köpek ile yapılan arama

-Eroin paketlerinin çıkarılması

-Eroinden görüntü

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Komi, aşçı ve pastacı çırağı kursiyerlerine sertifika

OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, \'Haydi Gençler Geleceğe\' projesi kapsamında düzenlenen, garson - komi, aşçı ve pastacı çırağı kurslarını başarıyla tamamlayan, 18-29 yaş arası 48 gence sertifikaları dağıtıldı.

Cebelibereket Kültür Merkezi\'ndeki törene Vali Ömer Faruk Coşkun, Vali Yardımcısı Metin Esen, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Belediye Başkan Yardımcısı Sehavet Arslankurt, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyun, İl Milli Eğitim Müdür Yarımcısı Basri Doğan, kursiyer öğrenciler ve öğretmenleri katıldı. Programda bir konuşma yapan Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, istihdama yönelik mesleki eğitim ve beceri kazandırma kurslarını içeren, \"Haydi Gençler Geleceğe 3\" isimli proje ile Osmaniye\'de özellikle göçle gelen, anne veya babasından ayrı yetişen ve kenar mahallelerde yaşamını sürdüren gençlere yönelik açılan kursların 12 ağustos\'ta sona erdiğini ifade etti. Müdür Gökduman, \"Kurs süresince piknik ve sinema etkinliği yapılmış, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli psikolog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından seminerler verilmiştir. Bu seminerlerle gençlerimiz kurs süresince sadece meslek edindirme eğitimleri almakla kalmayıp, aynı zamanda özgüvenlerinin artırılmasına ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca kurs süresince görevlilerimiz tarafından kursiyer aileleri ziyaret edilerek kursiyerlerimizin her an yanında olduğumuz hissi verilmiştir\" dedi.

Konuşmasında gençlere de seslenen Gökduman, \"Herkesin bir hedefi olmalı. Hayatınızın sonunda nerede olacağınızı bilmek istiyorsanız, nereye gittiğinizi bilmek zorundasınız. Bu nedenle kendinize doğru hedefler belirleyiniz. Hedefe ulaşmada size yolunuzu, aldığınız eğitim, iradeniz, azim ve kararlılığınız gösterecektir. Önünüze belki birçok engel çıkacak, zorlanacak, tökezleyecek fakat asla yılmayacaksınız. Başarılı olmak adına dikilecek, dik duracak, engelleri bir bir aşacak başarılı, mutlu ve özlemini çektiğiniz güzel bir yaşam süreceğinizi ümit ediyorum.\" diye konuştu. Daha sonra ise Vali Ömer Faruk Coşkun, kursiyer öğrencilere sertifikalarını dağıttı. Kurs öğretmenleri Yiğit Düzgün ve Selda Uzbay\'a da teşekkür plaketi veren Vali Coşkun, öğrencilere de hayatta başarılar diledi. Program, ikramların ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Vali Coşkun öğrencilerle tokalaşırken

- Öğrencilerden detay görüntü

- TDP Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısının açılış konuşması yapması

- Vali Coşkun\'un kursiyerlere sertifikalarını dağıtması

- İkramlar ve kursiyerlerden detay

- Toplu fotoğraf çekimi

- Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman\'ın konuşması

SÜRE: 03\'09\" BOYUT: 99.8 MB

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)