DHA YURT BÜLTENİ-8

(ÖZEL)

1)YARGIYA TAŞINAN UZUNGÖL’ÜN \'İMAR PLANI\' İPTAL EDİLDİ

TRABZON\'un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de, 2014 yılında hazırlanan ve bazı vatandaşların itirazları nedeniyle yargıya taşınan ‘Koruma Amaçlı İmar Planı’, Samsun Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından iptal edildi. Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Uzungöl’ü bu aşamaya imarsızlığın getirdiğini savundu, \"Sit, Tabiat Parkı ve Özel Çevre Koruma alanı olan Uzungöl’de imar planları gecikince vatandaş kaçak yapıya yönlendi\" dedi. Doğu Karadeniz Bölgesi\'nin önemli turizm merkezlerinden Çaykara ilçesindeki Uzungöl\'de doğal yapıyı korumak, yapılaşmayı planlı hale getirmek amacıyla 2008 yılında \'Koruma Amaçlı İmar Planı\'nı hazırlandı. Ancak, plan vatandaşların itirazlar nedeniyle yargıya taşındı. Trabzon Bölge İdare Mahkemesi, 2009 yılında planı iptal etti. Uzungöl\'de, 2013 yılında yeniden \'Koruma Amaçlı İmar Planı\' hazırlanması için çalışma başlatıldı. Dönemin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından İmar Planı hazırlatıldı. Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından kabul edilen plan, 2014 yılında bakanlık tarafından onaylandı. Ancak yapılan itirazlar nedeniyle plan ikinci kez yargıya taşlındı. Samsun İstinaf Mahkemesi, önceki hafta Uzungöl\'ün İmar Planı\'nı yeniden iptal etti. Doğal sit, Tabiat Parkı, Özel Çevre Koruma ile Turizm Gelişim Alanı statülerine sahip Uzungöl tüm bu koruma karalarına rağmen Koruma Amaçlı İmar Planı olmayınca kaçak yapılara teslim oldu, imar kirliliği tartışmaları ile gündeme geldi.

‘UZUNGÖL’Ü HENÜZ KAYBETMİŞ DEĞİLİZ’

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, İmar Planı’nın yargı tarafından iptal edildiğini açıkladı, şuan itibariyle Uzungöl’ün İmar Planı’nın olmadığını söyledi. Yaşanan gelişmelere rağmen Uzungöl’ü henüz kaybetmediklerini kaydeden Başkan Tok, \"Bugünkü tarihi itibarıyla Samsun İstinaf Mahkemesi’nin vermiş olduğu karara binaen, 2014 yılında çıkan imar planı bugünkü tarihi itibarıyla iptal olmuştur. Bu aşamaya gelme nedeni birazda imarsızlıktan kaynaklanıyor. Burası sit alanı, tabiat parkı ve özel çevre alanı olduğu için yapılan imar planı çalışmalarıyla beraber gecikmesi vatandaşımızı kaçak yapıya sürükledi. Yapılan iş kesinlikle doğru değildir. Uzungöl dünyada bir cennettir. Aslında Uzungöl’ü henüz kaybetmiş değiliz. İnşallah bundan sonraki süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın tespitiyle beraber, ‘Uzungöl’ün durumu çok iyi değil’ demesi ve konuyla yakından ilgilemesi, bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Uzungöl, kaybedilecek bir turizm beldesi değildirö dedi.

KÜÇÜK İŞLETMELER BİR ARADA TOPLANMALI’

Uzungöl’de işletme sahibi İsmail Sezgin, bölgedeki küçük işletmelerin imar barışı kapsamına alınmadığını söyledi. Sezgin, “Küçük işletmeler imar barışına girmiyor, büyük işletmeler zaten imar barışından yararlandı. Yapılması gereken düzenlemeler yol üstünde bulunan küçük işletmelerin bir yerde toplamakö diye konuştu.

Uzungöl’ü ziyarete gelen turizmci Dilek Karaca da, doğanın bozulmadan ve sanayileşmeden butik turizme devam edilmesi gerektiğine işaret etti. Karaca, “Uzungöl’le ilgili yeni bir yapılaşma söz konusu, temennimiz şu; muhteşem doğasını bozmadan, sanayileşmeden buradaki butik turizme devam etmelerini öneririm. Çarşılar dağınık, bir yerde toplanabilirlerö ifadesinde bulundu.

‘BÖYLE GİDERSE UZUNGÖL CEHENNEM OLMAYA ADAY’

Tur rehberi Özkan Çetin ise, yapılaşmanın çok yoğun olduğunu ve bu şekilde devam ederse Uzungöl’ün cehennem olmaya aday olacağını öne sürerek şöyle dedi:

“Uzungöl’ün 18 sene önceki halini biliyorum. İmar yoktu, yapılaşma yoktu. Oldukça doğal ve güzel bir yerdi. Çok yoğun bir yapılaşma var. Gerçekten kaçak yapıların önüne geçilecekse bu Uzungöl için bir nimettir. Artık bundan daha fazla kaçak yapı olmasın. Yapılacak bir şey varsa da planlı yapılırsa Uzungöl bundan zarar görmez. Ama kaçak yapılar sistemsiz alt yapısız ve düzensiz bir şekilde olacaksa ve böyle giderse Uzungöl cehennem olmaya adayö

Görüntü Dökümü

-----------------------

Uzungölden detaylar

Drone görüntüsü

Röportajlar

Boyut: 475 Mb

(Haber: SelçukK BAŞAR Kamera: EMRE KOLTUK/DHA

===================================================

2)İL ÖZEL İDARESİ\'NİN VİDANJÖRÜNDEN DEREYE ATIK BIRAKILMASINA SORUŞTURMA

KIRKLARELİ\'nin Demirköy ilçesinde, İl Özel İdaresi\'ne ait resmi plakalı vidanjörden Mutlu Deresi\'ne kanalizasyon atıkları boşaltıldı. Bu anlar, bölgede hayvancılık yapanlar tarafından görüntülenirken, dereye vidanjörden 8 kez atık bırakıldığı öne sürüldü. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Demirköy ilçesindeki Balaban köyü mevkisinde, hayvanların sulandığı Mutlu Deresi\'ne, Kırklareli İl Özel İdaresi\'ne ait resmi plakalı vidanjörden kanalizasyon atıkları bırakıldı. Bu anlar, bölgede hayvancılık yapanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu. Çevre dernekleri üyeleri, derede hayvanların sulandığını belirterek, kanalizasyon atıklarının, tüm canlıların sağlığını tehdit edeceğini vurguladı.

VALİLİKTEN SORUŞTURMA

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Özel İdaresi\'ne ait vidanjörden dereye atık bırakılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Vali Bilgin, doğanın kirletilmesine müsaade etmeyeceklerini belirterek, \"Dupnisa Mağarası\'na foseptik yapmamızdaki amaç, dereyi kirletmemek. Kamu görevlisi olarak böyle bir talimat vermemize rağmen gidip, ilgili kişinin foseptikten atıkları çekip, dereye akıtması açık bir suçtur. Devletin parası da israf edilmektedir. Böyle bir şey olamaz. Çevreye zarar vermek açıkça budur. İlgili kişi hakkında soruşturma başlatıldı\" dedi.

KIRKLARELİ, (DHA) -

===========================================================

Sakarya\'da darbe girişimini yöneten komutanlara müebbet hapis (EK)

3)58 SANIK CEZALANDIRILDI

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği\'ni işgal girişiminde bulunulması ile ilgili 86\'sı tutuklu 222 sanık ile ilgili dava Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüldü. Sakarya\'da işgal girişimini yönettiği gerekçesiyle tutuklu olan 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun ile ona görevi darbe girişiminden 2 gün önce devreden eski tugay komutanı Kurmay Albay Bahri Gürhan, Sakarya Eski Merkez Komutanı Albay Ahmet Üzer, Eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan ile çok sayıda rütbelinin de aralarında bulunduğu askerler için mahkeme kararını verdi. Sanıklardan Uğur Coşkun, Ahmet Üzer ve İlhan Aysal, duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mahkeme başkanı, kimlik tespitinin ardından 222 kişi hakkında verilen kararı açıkladı. Açıklanan kararda Sakarya\'da darbeyi yönettiği iddiasıyla tutuklu bulunan Kurmay Albay Uğur Coşkun ile valilik işgalinde yanında bulunan Sakarya Merkez Komutanı Albay Ahmet Üzer \'anayasayı ihlal\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 56 sanık hakkında ise \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım\' ve \'Silahlı terör örgütü üyeliği\' gibi bir çok suçtan 20 yıla kadar hapis cezası verildi. Diğer 164 kişinin ise tahliye ve beraatine karar verildi.

SALON ÖNÜ KARIŞTI

Duruşma sonunda salon içinde ve önünde feryatlar yükseldi. Ceza alan tutuklu sanıkların yakınları üzüntüden, hakkında beraat kararı verilen sanıkların yakınları ise mutluluktan gözyaşı döktü. Valilikte yaralanan ve davaya müşteki olarak katılanların yakınları ve ceza alan sanık askerlerin yakınları birbirlerine girdi. Hazır bekleyen çevik kuvvet ekipleri, olaya müdahale ederek kavgayı ayırdı. Bazı sanık yakınları salon önünde yere yığılarak fenalık geçirdi.

Görüntü Dökümü

---------------------

Ağlayanlardan görüntü

Genel görüntü

Detaylar

SAKARYA/DHA

=====================================================

4)850 KİLOLUK AY-YILDIZLI BOĞAYI, ERDOĞAN\'A HEDİYE EDECEKLER

DOĞUŞTAN üzerinde ay- yıldız bulunan 2 yaşındaki \'Cesur\' adı verilen 850 kiloluk boğa, kesmeye kıyamayan Kayserili sahipleri tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hediye edilecek. Kocasinan ilçesinde Karaca Haycancılığa ait besi çiftliğinde sahipleri tarafından özenle bakılan Simental cinsi boğanın sol tarafında Türk bayrağınının simgeleri ay-yıldızı görenler şaşkınlık yaşıyor. Karaca ailesinin fertlerinden Süleyman Karaca, \'Cesur\' adını verdikleri hayvanlarının üzerinde ay- yıldızla doğduğunu belirterek, \"2 yıldır iyi bakılarak büyüdü ve sol yanındaki ay- yıldız daha belirgin hale geldi. Şu ana kadar çok talibi çıkmasına karşın satmadık. Çünkü bu bizim gururumuz. Üzerinde ay- yıldızlı bayrağımızı taşıyor. Günde 10 kilo yem yiyor. Şu an 850 kilo civarında. Hayvanı görmeye gelenler oluyor. Çoğu kişi de inanmıyor. \'Çizim mi yaptınız\' diye soruyor. Bu orijinal, Allah vergisi\" dedi.

\'KESMEYE KIYAMADIK\'

Kurban Bayramı\'nın yaklaştığına dikkat çeken Karaca, Cesur\'u kendilerinin kesmeye kıyamadığını belirterek, \" Ay-yıldızlı hayvanımızı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a hediye etmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın kıyamayacağını düşünüyorum. 50 yıldır bu işi yapıyoruz. Bu iş bizim dede mesleğimiz. Böyle bir şeye daha önce rastlamadık\" diye konuştu

\'KÜLLİYEYE GÖNDERECEĞİZ\'

Kayseri Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Özet de, atalarının ve kendisinin uzun yıllardır besicilik- et işiyle uğraştığını ifade ederek, bugüne kadar büyükbaş hayvanlarda böylesine belirgin ve orijinal ay-yıldız görmediğini söyledi. Özet, \"Karaca ailesinin de onayıyla bu boğayı Kayseri Ticaret Borsası olarak satın alıp, süsleyip, Cumhurbaşkanımıza hediye olarak külliyeye göndereceğiz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

-Simental cinsi hayvandan görüntü

-Ay yıldız şeklinden görüntü

-Röportajlar

-Genel detay

Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 4 Dakika 8 Saniye / 498 MB

=====================================================

5)BIÇAKLAR KURBANLIKLAR İÇİN BİLENMEYE BAŞLADI

ŞANLIURFA’da, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte bıçakla da tezgahlarda yerini aldı. Vatandaşlar, Bıçakçılar Çarşısı’nda bıçakçıların yolunu tuttu. Bayrama sayılı günler kala Bıçakçılar Çarşısı’nda hareketlilik yaşanmaya başladı. Kurbanlık kesimi için vatandaşların bıçaklarını bileletmek ya da yeni bıçak almak için çarşının yolunu tutuyor. Çarşı esnaflarından Ahmet Kaya, bayrak öncesi yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi. Bıçak bilenmesinin de yapılması kadar önemli olduğunu ifade eden Kaya, \"Bayrama sayılı günler kaldı. İnsanlar hayvanlar eziyet görmesin diye bıçaklarını biletmek için bize getiriyorlar. Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Günlük ortalama bu çarşıda 1 bin civarında bıçak biliyoruz. Bıçakların güzel bir şekilde bilenip bilenmediğini bıçağın tırnağın üzerine sürtüldüğünde hiçbir takılma yapmadan kayması ve iz bırakmaması ve takılmadan kağıt kesilmesiyle test edilebilir\" dedi.

Şanlıurfa’da tezgahlarda yerini alan bıçaklar 5 ile 50 lira arasında satışa sunulurken, bileletmek için de 2 ile 5 lira arasında para talep ediliyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Bıçakçılar pazarı

- Vatandaşlar bıçak almaları

- Bıçak ustaları bıçakları bilemesi

- Esnafa Ahmet Kaya ile röportaj

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1 GB