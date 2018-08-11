DHA YURT BÜLTENİ 8

Antalya\'da orman yangını (1)

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 2 saat süren çalışmayla söndürüldü.

Oymapınar Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, 4 helikopter, 1 amfibik uçak, 25 arazöz ve 2 dozerle müdahale etti. Yangın ekiplerin havadan ve karadan süren 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Ekipler havadan ve karada soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının ne kadar bir alana zarar verdiğinin belirlenmesi için inceleme yapılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangın alanı havadan görüntü

Kaset Durumu: Link geçildi

Haber: Mithat ABAKAN- Kamera: MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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İzmir\'de plastik fabrikasında yangın



İZMİR\'in Menemen ilçesine bağlı Ulukent yakınlarındaki bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

Bugün saat 13.30 sıralarında, Menemen\'e bağlı Ulukent yakınlarındaki bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle gözyüzüne yükselen siyah dumanlar, İzmir\'in birçok yerinden görüldü. Fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi, söndürme çalışmalarına başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yanan fabrikadan görüntü

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)

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Ahırdaki yangında, hayvanlarda yanıklar oluştu

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, samanlıkta başlayıp, ahıra sıçrayan yangında 6 büyükbaş hayvanda yanıklar oluştu.

Beyler Mahallesi\'nde besici Kadir Usluol\'a ait samanlıkta gece geç saatlerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sabah karşı hayvanlarına yem vermek için ahıra giren Kadir Usluol, alevleri ve dumanları görünce itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, hayvanlar yanmaktan kurtarıldı. Yangın nedeniyle 6 büyükbaş hayvanda birinci derece yanıklar meydana geldiği belirlendi. Yangın nedeniyle ahırda hasar meydana gelirkenr, veteriner Bülent Durna, dumandan etkilenen ve birinci derece yanık oluşan hayvanların vücut ateşini düşürmek amacıyla buz uygulayıp, serum ve iğne yaptıklarını belirterek, yanıklar için ise yağ sürdüklerini söyledi.

Hayvanların sahibi Kadir Usluol ise, \"Her zaman yaptığımız gibi sabah saat 04.00 sıralarında kalkıp hayvanları yemlemek istedim. Kapıya çıktığımda ahırda alevlerin ve dumanların yükseldiğini görünce şok oldum. Hemen ailenin diğer üyelerinin kaldırarak hayvanlarımızı kurtarmak için çaba harcadık. Kurtarana kadar hayvanlarımız birinci derece yangınla bu hale geldi\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Beyler Mahallesi

- Yanan samanlık ve ahır

- İtfaiye ve iş makinleri çalışması

- Yanan ineklerin tedavi yapılması

- Kadir Usluol\'un anlatımı

- Veteriner Bülent Durna\'nın anlatımı

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kadir ÇELİK-Kamera: GAZİANTEP (DHA)

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80 yaşındaki doktorun hayali gerçeğe döndü

SERDİVAN(Sakarya),(DHA) - İSTANBUL\'da görev yapan 80 yaşındaki doktor Bilge Erdem, rüyalarına giren paraşüt ile uçma hayalini Sakarya\'nın Serdivan ilçesinde gerçeğe dönüştürdü.

İstanbul\'da özel bir hastanede görev yapan Yrd. Doç. Dr. Bilge Erdem, kendisini çocukluktan bu yana rüyalarında uçarken görüyordu. Doktor Bilge Erdem\'in bu hayali, 80\'inci yaş kutlamalarında gerçeğe döndü. Çocukları ve torunlarının sürprizi ile Sakarya\'nın Serdivan ilçesinde paraşüt tepesi olarak bilinen Kıraantepe\'ye gelen Bilge Erdem, yamaç paraşütçüsü Cevat Kılınç ile birlikte yaklaşık yarım saat kadar uçtu. Erdem unutulmaz bir doğum günü yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yamaç paraşütü ile uçarken görüntü

Röp

HABER: Aziz GÜVENER/SAKARYA

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CHP\'li Özel, \"İmza veren de vermeyen de CHP\'lidir ve kardeştir\"

CHP Manisa İl Başkanlığı\'nca düzenlenen Genişletilmiş Danışma Kurulu Toplantısı\'nda konuşan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, parti içi kurultay ve imza tartışmalarıyla ilgili, \"İmza veren de vermeyen de CHP\'lidir ve kardeştir. Bugün kurultay isteyen, istemeyen veya yarın bir başka tercihte bulunacak olan ya da olmayan herkes kardeştir. CHP\'nin iç mücadelesi, minör bir mücadeledir, bize dair bir mücadeledir\" dedi.

CHP Manisa İl Başkanlığı, 24 Haziran seçim sonuçlarının değerlendirmesini yapmak ve ilerleyen günlerdeki yerel seçimlerde yol haritasını belirlemek amacıyla tüm partili yöneticilerin, kadın kolları, gençlik kolları, ilçe teşkilatlarının katıldığı Genişletilmiş Danışma Kurulu Toplantısı düzenledi. Dernekler ve Odalar binasının konferans salonunda düzenlenen toplantıya; CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, diğer CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakıroğlu ve Bekin Başevirgen de katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, doların yükselişinin Türkiye\'yi büyük sıkıntıya sokacağını dile getirdi. CHP\'li Balaban, \"Doların yükselmesi, Euro\'nun yükselmesi bizi sevindirmiyor. Tam tersine üzüyor. Dolar 6.40. Zam yağmuru başladı. Doların bu kadar yükselmesi, Türkiye\'nin ekonomisinin iflas ettiğinin maalesef acı gerçeğidir. Çözüm, demokrasidir, üretimdir, topyekun tasarruf ve kalkınma seferberliğidir\" diye konuştu.

Toplantıda söz alan CHP\'li Özel, partililere seslendi. Parti içi eleştirilerin sosyal medya üzerinden değil, parti içinde kendi aralarında yapılması gerektiğinin altını çizen Özel, \"Bu zorlu ve türbülanslı günlerden de hep birlikte çıkmanın yolunu arayacağız. Bunu nerede arayacağız? Bunu Facebook sayfalarında, Twitter mesajlarında, sosyal medyada aramayacağız. Bunu partinin değerlerine, partinin evlatlarına, kardeşlerine ve 24 Haziran günü faşizme karşı birlikte mücadele etme yemini ettiklerimize karşı saldırarak, eleştirilerde bulunarak, haksızlık yaparak, iftiralarda bulunarak aramayacağız. Bunun yapıldığı mecralar, elbette ki canımızı incitiyor. Kendi içimizde eleştirerek, gerekirse ağır eleştirerek, hem de yol göstererek ve geleceğe yönelik ışık tutarak tartışmak, hepimizin boynunu borcu. Güçlü ve geleneği olan ailelere bu yakışır. Biz, bize yakışanı yapmak zorundayız\" diye konuştu.

DOLAR\'IN YÜKSELİŞİNİ ELEŞTİRDİ

CHP\'li Özel, konuşmasının ikinci kısmında, dolardaki yükselişi eleştirerek, yükselişin kendilerini endişelendirdiğini ifade etti. CHP\'li Özel, \"Berat Albayrak\'ın herkesin umutla beklediği toplantısından hiçbir umut çıkmadı. Toplantının başlangıcında 6 TL olan doların, toplantı bitişinde 6.80 TL\'ye kadar çıkması ve şuan 6.40 TL\'de seyretmesi, gerçekten hepimizin yüreğini yakıyor, bizi endişelendiriyor. Sonuçları mutfağa, pazara yansıyacak. Alınan benzine, mazota, ÖTV üzerinden tükettiğimiz her şeye yansıyacak. Maalesef bu ağır krizin bedelini yine yoksul vatandaş ödeyecek. Milyar dolarları olan, zaten kendilerini kur sepetiyle güvence altına almış durumda. Çok Türk lirası olanlar bile, belki zarara uğrayacaklar ama, 70 sülalesine değil 60 sülalesine yetecek para banka hesaplarında duracak. Ancak ay sonunu getirmekte güçlük çeken vatandaş, borçlu, emekli veya iş arayanların umutları her geçen gün tükenecek\" dedi.

\"BU SÜREÇTE HERKESE İHTİYAÇ VAR\"

Doların yükselmesi ile ilgili eleştirilerini sürdüren Özel, \"24 Haziran\'da \'Yetkiyi verin görün\' dedi. Ekonomiyi damada; fakirin, emeklinin ve yoksulun geleceğini Allah\'a emanet etti. 6 aydır makroekonomide Marmara Üniversitesi\'nde ders aldığını söylüyor Berat Albayrak\'ın. Akıllı ülkelerde son 6 ayda kayınpederinin teşvikiyle Ekonomi Bakanlığı\'na hazırlanmak için ders alanlar değil, o dersi verenler, o damadın okuduğu kitabı yazanlar, o kitabı yazanların oluşturduğu büyük kadrolar, makroekonomik dengelere bilimsel çözümler üretirler, bilimsel katkılar sağlarlar. Şimdi aile şirketine dönüşmüş bir Türkiye Cumhuriyeti\'nin tek adamın ve onun damadının elinde savruluşuna, şahitlik ediyoruz. Bu süreçte hepimize ihtiyaç var. Anamuhalefet ve tüm muhalefet partilere ihtiyaç var\" dedi.

\"İMZA VEREN DE VERMEYEN DE CHP\'LİDİR VE KARDEŞTİR\"

CHP\'nin bir aile olduğunu, aile içi tartışmaların kendi içerisinde yapılması gerektiğine tekrar vurgu yapan Özel, \"Elbette kendi iç tartışmalarımız yapılacak. CHP\'yi ortadan yarılan, iki kutba ayrılmış, birbiriyle kavgalıymış gibi göstermek isteyenlere karşı herkesin tekrar etmesi gereken bir şey var. Ben meclis kürsüsünde sorulan parti içi mücadeleyle ilgili hiçbir soruya cevap vermedim. \'Burası tüm CHP\'liler adına kullandığımız kürsüdür\' dedim. İmza veren de vermeyen de CHP\'lidir ve kardeştir. Bugün kurultay isteyen, istemeyen veya yarın bir başka tercihte bulunacak olan veya olmayan herkes kardeştir. CHP\'nin iç mücadelesi minör bir mücadeledir ve bize dair bir mücadeledir. Ama bu ülke için verdiği mücadele esas ve dışa dair bir mücadeledir. Ülke menfaatlerini ayrımsız olarak gözeten bir mücadeledir. Milli mücadelenin partisine, Türkiye\'nin tüm zorluklarına rağmen bugünlere gelebilmiş ayakta durabilen partisine her şeyden çok ihtiyaç var. Bizim birbirimize, bu ülkenin hepimize ihtiyacı var\" dedi.

CHP\'li Özel\'in konuşmasının ardından toplantı basına kapalı sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Toplantıdan görüntü

- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel\'in açıklaması

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

