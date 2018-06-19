DHA YURT BÜLTENİ 8

1 - FETÖ yalanıyla 511 Almanı 7 milyon Euro dolandıran 11 kişiye gözaltı

ANTALYA\'da kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla telefonla aradıkları 511 Alman vatandaşını FETÖ yalanıyla dolandırdığı öne sürülen 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin 7 milyon euro vurgun yaptıkları tespit edildi.

Alman polissinin istihbaratı üzerine harekete geçen, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bu ülkenin vatandaşlarını dolandırdığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Almanya\'nın Bavyera eyaletinden gelen 3 polis de Türk polisi ile birlikte çalıştı. Yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler, 8 ayrı adrese düzenlenen operasyonla 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Almanya doğumlu olan ve Almancayı ana dili gibi konuşan şüphelilerin, kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla X-Line adlı program üzerinden yaşlıları aradığı kaydedildi. Kendilerini Alman polisi gibi tanıtan şüphelilerin, müştekilere, \"Türkiye\'deki FETÖ soruşturmasında örgüte destek verdiğiniz gerekçesiyle hakkınızda tutuklama var. Tutuklamanızı kaldırmanız için bize 12 bin 500 euro vermeniz gerekiyor\" dedikleri öne sürüldü. Şüphelilerin, inandırıcı olmak için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanmış gibi gösterilen sahte müzekkereleri de kargoyla müştekilerin evlerine gönderdikleri belirtildi. Almanya\'daki örgüt üyesi 2 kişinin de polis gibi müştekilerin evine gidip parayı elden aldıkları kaydedildi. Şüphelilerin bu şekilde 511 Almanı 7 milyon euro dolandırdıkları ifade edildi.

Gözaltına alınanlar arasında örgüt elebaşları Y.I. (35), F.K. (34) ve Ö.Y. (34) ile Alman vatandaşı Ester Daniela D.\'nin de yer aldığı kaydedildi. Antalya\'da lüks bir hayat sürdükleri belirtilen şüphelilerin, Almanya\'da çeşitli suçlara karıştığı iddiasıyla sınır dışı edildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şahısların sağlık konturolune götürülüşü

-şahısların tek tek görüntüsü

-Çete liderinin yakın görüntüsü ekip otosunu bindirilişi (beyaz gömlekli gözlüklü)

-Şahısların asayişten çıkarılması

Haber:Bülent TATOĞULLARI- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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2 - ÖZEL - Yol kenarında bulunan kızıl şahin tedaviye alındı

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, Muzaffer Sütçü, yol kenarında bitkin halde bulduğu nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim etti.

Muzaffer Sütçü, aracıyla ilerlerken ilçe kırsalında yol kenarında bitkin haldeki kızıl şahini buldu. Sütçü, aracına aldığı şahini, ilçe merkezine getirip, Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliği\'ne teslim etti. 2 yaşında ve nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş türleri arasında yer alan kızıl şahin, görevliler tarafından ilk kontrolleri yapıldıktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'ne gönderildi. Kızıl şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Süt aracındaki kızıl şahin

- Muzaffer Sütçü\'nün açıklaması

- Muzaffer Sütçü\'nün şahini teslim etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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3 - Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı başladı (1)

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)\'nde düzenlenen \"Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2018 Arama Kurtarma Tatbikatı\" bugün başladı.

Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde KKTC\'de her yıl düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2018 Arama Kurtarma Tatbikatı\'nın basın brifingine Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Bülent Olcay, Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Önder Gündüz başta olmak üzere çok sayıda subay ve sivil personel katıldı. Şehit Teğmen Caner Gönyeli\'nin eşi Nükhet Gönyeli, kızları Nihal ve Nil Gönyeli ile torunu Nükhet Şehsuvaroğlu başta olmak üzere çok sayıda yakını da brifingde hazır bulundu. Nükhet Gönyeli\'ye Tuğgeneral Tevfik Algan ve Tuğamiral Bülent Olcay tarafından plaket verildi.

84 ARAMA KURTARMA FAALİYETİ YAPILDI

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Algan, tatbikatın kara ve deniz safhası olmak üzere 3 senaryo halinde yapılacağını açıkladı. Bugüne kadar gerçekleşen arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin veriler de paylaşan Tuğgeneral Algan, \"KKTC Arama Kurtarma birliklerince 26 Mart 2003 tarihinden itibaren bugüne kadar Gazimağusa-Karpaz güney bölgesinde 29, Girne bölgesi 46, Erenköy bölgesinde 6 ve uluslararası sularda 3 olmak üzere toplam 84 adet arama kurtarma faaliyeti görevi icra edilmiştir\" dedi.

KARA SAFHASI BUGÜN BAŞLADI

Arama kurtarma tatbikatına Türkiye ve KKTC dışındaki 5 ülkeden 7 kişi katılıyor. Kara safhası ile bugün başlayan tatbikatın, deniz safhasının ise yarın yapılması planlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Brifing

Tatbikattan görüntüler

Haber- Kamera: Özgür Deniz KAYA-Güven USTA/GİRNE, (DHA)

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4 - Piknikçiler tüfekle vurulmuş erkek cesedi buldu

GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde, Fırat Nehri yakınlarında piknik yapanlar, Mehmet Salih Parlak\'ın (25) cesedini buldu. Parlak\'ın av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi.

Olay, dün gece Nizip ilçesine bağlı Kayaönü Mahallesi\'nde meydana geldi. Fırat Nehri yakınlarında piknik yapanlar, yerde hareketsiz yatan bir erkeği görünce durumu jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Mehmet Salip Parlak olduğu belirlenen kişinin av tüfeğiyle vurulduğu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından Parlak\'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. Parlak\'ın cenazesi, burada yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, olayın cinayet ya da intihar olup olmadığı araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mehmet Salih Parlak\'ın fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracının gelişi

- Cenazenin araca konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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5 - Tatile gelen kız arkadaşına otelde sürpriz evlilik teklifi yaptı

ANKARA\'da görüntü teknisyenliği yapan Nuh Güleç (31), Antalya\'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan kız arkadaşı Esra Kaptan\'a (29) amfi tiyatroda yüzlerce kişinin önünde sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Manavgat\'ın Kızılağaç bölgesindeki bir otele 16 Haziran\'da ailesiyle tatile gelen Esra Kaptan\'ın Ankara\'da oturan erkek arkadaşı görüntü teknisyeni Nuh Güleç, dün akşam otele geldi. Otel yetkililerine kız arkadaşına evlilik teklifi yapacağını söyleyen Nuh Güleç, kendisine yardımcı olup olmayacaklarını sordu. Otel yetkilileri de talebe olumlu yanıt verdi. Bunun üzerine Nuh Güleç, aynı akşam otelin amfi tiyatrosunda animasyon gösterisi sırasında teklifi yapmaya karar verdi.

AMFİ TİYATRODA TEKLİFİ YAPTI

Animasyon gösterisinin yapıldığı 1200 kişilik amfi tiyatroda sunucu tarafından \"Bugün otelimize gelen 1500\'üncü misafire ödül vereceğiz\" diyerek sahneye Nuh Güleç çağrıldı. Durumdan habersiz gösteriyi izlemek için amfi tiyatroda bulunan Esra Kaptan, Nuh Güleç\'i karşısında görünce şaşırdı. Daha sonra Esra Kaptan\'ı sahneye davet eden Nuh Güleç, önünde diz çöküp, tektaş yüzüğü uzatarak, \"Ömrümün geri kalanı olur musun?\" diye evlilik teklifinde bulundu. Sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan Esra Kaptan, tatilcilerin alkışları arasında teklife \'Evet\' yanıtı verdi. Sunucu sesin iyi duyulmadığı gerekçesiyle evlilik teklifini birkaç kez tekrarlattı.

ANİDEN GELİŞTİ

Nuh Güleç, otelde evlilik teklifi yapma fikrinin aniden geliştiğini belirterek, asıl planının Ankara\'da kız arkadaşına evinin önünde dev ekran kurarak, drone ile balkona yüzük göndererek teklif yapmak olduğunu söyledi. Kız arkadaşının bayramda tatile gideceklerini söylemesi üzerine de otelde böyle bir teklifi yapmaya karar verdiğini anlatan Güleç, \"Bu otel benim tanıdığım, bildiğim ve zaman zaman tatil yaptığım bir yer. Daha rahat yapabileceğimi düşündüm. Buraya geldim, arkadaşlardan rica ettim. Yardımcı oldular\" dedi.

Nuh Güleç, Ankara\'dan Manavgat\'a gelirken, kız arkadaşına ise İstanbul\'a gittiğini söylediğini de belirtti.

\'HEYECAN VERİCİ BİR DUYGU\'

Yüzlerce kişinin önünde evlilik teklifi alan Esra Kaptan da oldukça şaşırdığını kaydederek, \"Aslında bu evlenme teklifini bekliyordum. Bir türlü gelmek bilmediğini düşünüyordum. Nuh da bana hep sürpriz olduğunu söyledi. Toplum önünde olmak daha heyecan verici bir duygu. Nuh\'u sahnede görmek beni şaşırttı. Heyecanlandım, çok mutlu oldum\" diye konuştu.

Nuh Güleç evlilik teklifinin ardından Ankara\'ya dönerken, kız arkadaşı Esra Kaptan ise ailesiyle tatiline devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Amfi tiyatroda gösterilerden görüntü

- Nuh Güleç\'in sahneye çağrılması

- Evlilik teklifi

- Nuh Güleç ve Esra Kaptan röportaj

- Detay görüntüler

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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