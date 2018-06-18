DHA YURT BÜLTENİ-8

Sele kapılan Rüzgar, 100 kişilik ekip ve amfibik araçla aranıyor (EK)

1)CESEDİ BULUNDU

Manisa\'nın Selendi ilçesinde, bulundukları yerdeki topağın çökmesiyle sel sularına kapılıp, annesi ve ağabeyinin gözü önünde Selendi Çayı\'na sürüklenerek gözden kaybolan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir\'in, düştüğü yere 15 kilometre mesafedeki Çalık Mahallesi\'nde cesedine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri tarafından çocuğun cesedi Selendi Çayı\'ndan çıkartıldı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Özdemir\'in cesedi, Selendi Devlet Hastanesi Morgu\'na götürüldü. Selendi Kaymakamı Erkut Pamuk da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Uğur ÇAKMAK / SELENDİ (Manisa), (DHA)

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2)KAYBOLAN KÜÇÜK MEYRA\'YA TERLİKLERİNDEN ULAŞILDI

BURSA\'nın Keles ilçesinde dün akşam teyzesinin 5 yaşındaki oğlu ile evlerinin önünde oynarken kaybolan 3 yaşındaki Meyra Abi, olaydan 3 saat sonra bir ağacın altında uyurken bulundu. Küçük kızı aramaya çıkanlar, Meyra\'ya yürürken ayağından çıkan terliklerinden ulaştı. Bursa\'da oturan Nilgül ve Ramazan Abi çifti dün yakınlarıyla bayramlaşmak için Keles ilçesinin kırsal Düvenli Mahallesi\'ne gitti. Abi çiftinin Meyra ile teyzesinin oğlu Mert Aydoğdu evlerinin önünde oynarken kayboldu. Çocuklara ulaşamayan aileler panik halinde JAK ve AFAD\'a haber verdiler. Kaybolan Mert bir süre sonra yürüyerek eve dönerken Meyra\'ya ise ulaşılamadı. Çevrede arama yapan vatandaşlar Meyra\'ya kaybolduktan 3 saat sonra yürürken ayağından çıkan terliklerinden ulaştılar. Meyra bir süre sonra bir ağacın altında uyurken bulundu. Ailesinin kucağında Keles Devlet Hastanesi\'ne götürülen Meyra, bir süre müşahade altında tutulup taburcu edildi. Kaybolma olayı ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü

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Arama çalışmaları ve küçük kızın bulunması

BURSA/DHA

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3)BAKAN ÖZLÜ: ENDÜSTRİ BÖLGELERİ İLE TÜRK SANAYİSİNE SIÇRAMA YAPTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, mega endüstri bölgeleri için çalışma yürüttüklerini belirterek, \"Türkiye\'de denize entegre bölgede denize mega endüstri bölgeleri kurulması çalışmasını başlattık. Bu endüstri bölgeleri ile Türkiye\'ye, Türk sanayisine bir sıçrama yaptırmayı hedefliyoruz. İlk örneklerini Filyos, Trabzon yatırım adası ve Adana Ceyhan\'da göreceğiz\" dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce\'de partisinin seçim bürosunun açılışına katıldı. bilgiler veren Bakan Özlü, sanayide büyüme ve genişleme yapmak istediklerini ifade ederek, \"Mega endüstri bölgeleri bakanlığımızın son 1,5 yıldır yürüttüğü çalışmaların sonucudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı her rakamın altında çok ciddi hesaplar vardır, çalışmalar vardır. Biz Türkiye\'nin bir sıçrama yapabilmesi için sanayide derinlik kazanması, sanayide genişlik kazanmasını istiyoruz. Bu çerçevede Türkiye\'de denize entegre bölgede denize mega endüstri bölgeleri kurulması çalışmasını başlattık. Bu çalışma Malezya ve Singapur\'da örnekleri görülen büyük ekonomik bölgeler gibi olacak. Doğu Karadeniz\'de, batı Karadeniz\'de, kuzey Ege ve güney Marmara olmak üzere bölgede olacak. Bunun bir örneği Singapur\'dadır. Singapur\'da ki endüstri bölgesinin olduğu alandaki ekonomik katma değer ekonomik ölçek 66 milyar dolardır. Biz bu endüstri bölgeleri ile Türkiye\'ye Türk sanayisine bir sıçrama yaptırmayı hedefliyoruz. Güzel bir proje inşallah ilk örneklerini Filyos, Trabzon yatırım adası ve Adana Ceyhan\'da göreceğiz.\" dedi.

Özlü, istihdam rakamlarında da artış yaşandığına dikkat çekerek, \"432 bin kişiye geçen yılın aynı ayına göre daha fazla iş imkanı sağladık. Türkiye\'de biliyorsunuz iş gücüne katılım oranı her geçen gün artıyor. Türkiye Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde özellikle Euro bölgesindeki 24 ülke içerisinde en fazla istihdam sağlayan ülke oldu 2017 yılında. 2012-2016 arasındaki yıllarda da Avrupa Birliği ortalamasının toplamından üzerinde istihdam sağlayan bir ülkeyiz. Türkiye büyüyor, 7.4 büyüme sağladık. Geçen senede böyleydi, bu senede böyle. Bu büyüme otomatik olarak istihdama yansıyor. Yine sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliğinin sonucudur. İkinci çeyrekte de birinci çeyreğe oranlı büyüme olacağını göstergeler bize gösteriyor.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Seçim bürosunun açılışı

Bakanın açıklamaları ve detaylar var

Dosya adı bakanseçimbürosu.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -

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4)ABDÜLLATİF ŞENER: \'KANDİL OPERASYONU SEMBOLİK Mİ?

CHP Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kandil\'e yönelik yürütülen operasyonla ilgili , \"Kandil operasyonu sembolik bir operasyon mu olacak, yoksa sonuç alıcı bir operasyon mu olacak? Bu konuda hükümet bizi bilgilendirirse memnun olurum\" dedi. Ak Parti kurucusu ve eski başbakan yardımcısı CHP Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener, bir otelde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kandil\'e yönelik operasyona değinen Şener, operasyonun sembolik olup, olmadığını sordu. Şener şöyle konuştu, \" Seçim öncesi Kandil\'e gidilebilir mi, gidilmez mi diye tartışma yapmayı gerek görmem. Niye gerek görmem? Bir şey milli menfaatlerimiz gereği yapılması gerekiyorsa bu yapılır. Bunu iktidarın belli, özel takvime bağlaması üzerinde de durmam. Eğer Kandil\'e gitmeyi planlıyorlarsa eğer Kandil\'e yönelik bir operasyon yapacaklarsa bunu da yapsınlar derim. Kandil\'de şu an kim var? Ne var, acaba PKK orada mı? Onu da bilmiyorum. Seçimlerin yoğunluğu nedeniyle onu da incelemiş değilim. Kandil operasyonu sembolik bir operasyon mu olacak, yoksa sonuç alıcı bir operasyon mu olacak? Bu konuda hükümet bizi bilgilendirirse memnun olurum.\"

MHP\'DEN OY ALAMAYACAGINI ERDOĞAN DA BİLİYOR

Ak Parti ve MHP arasında yapılan Cumhur İttifakını da değerlendiren Şener, Erdoğan\'ın MHP\'den oy alamayacağını iddia etti. Şener, \"Öyle zannediyorum ki, MHP\'den oy alamayacağını sayın Erdoğan\'da biliyordur. Üstelikle MHP ile bir araya geldiği için bazı seçmen kesimlerinin de kendisinden uzaklaşacağını biliyordur. Ama böyle bir ittifakı yaptı. Neden yapt? MHP ile bir ittifak görüntüsü içerisinde olarak doğrudan doğruya milliyetçi algısı, milli algıyı güçlendirmek hesapları yapmıştır olsa olsa.\" diye konuştu.

BÖYLE BİR SİYASET OLAMAZ

Ak Parti\'nin seçim çalışmaları sırasında Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı olayına da değinen Şener, \"Netice de insanın öldürüldüğü olay. Taraflar sorunlarını çözmek için şiddeti gerek görmüşler demek ki. İnsanlar sorununu çözmek için siyasette şiddeti gerek görüyorsa, bazı parti mensupları şiddeti gerekli görüyorsa, orada siyaset olamaz. Orada demokrasi olamaz, orada topyekün yanlış şeyler vardır.\" dedi.

EKONOMİ KÜÇÜLÜYOR

Ekonominin büyümediğini aksine ekonominin küçüldüğünü belirten Şener, şunları söyledi:

\"2002-2007 arasında ortalama yüzde 7\'lik bir büyüme oranı vardı. 2008-2017 arasında yıllık 3,5\'lük bir büyüme oranı var. Büyüme oranı son yıllarda düşmüştür. Ne kadar düşmüştür; cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye\'nin yıllık büyüme performansı ortalama yüzde 5 olduğu halde yüzde 5\'i bile tutturamamış bir iktidardan bahsediyorum.\"

Görüntü Dökümü

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-Abdullatif Şener ve toplantıdan detay

- Şener\'in açıklaması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

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5)HASTANEDE DOKTOR VE GÜVENLİKÇİYE SALDIRAN 2 KİŞİYE TEKRAR GÖZALTI



SAMSUN\'da cuma akşamı, kafede karıştıkları kavgada yaralanıp, tedaviye gittikleri özel hastanede, doktor ve güvenlik görevlisine saldırarak kaçan, gözaltına alındıktan sonra da serbest bırakılan 2 şüpheliyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Valiliğin talimatıyla şüpheliler Gürkan S. ile Süleyman Sait K. tekrar gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. Hastane Başhekimi Adem Dirican, saldırıya uğrayan doktorun 40 günlük \'iş göremez\' raporu aldığını söyledi.

Merkez Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir kafede cuma günü çıkan kavgada yaralanan ve alkollü oldukları iddia edilen 8 kişi, tedavi için ilçedeki özel bir hastaneye gitti. Hastanede olay çıkaran grupta bulunan Gürkan S. ile Süleyman Sait K., kendilerine müdahale etmek isteyen doktor Abdul Fettah Noor ile özel güvenlik görevlisi T.Y.\'ye saldırdı. Doktor yüzüne isabet eden tekmeyle yere düştü. Yere düşen doktora vurmaya devam eden saldırganlar, ardından kaçtı.

Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olay sonrası, doktor ve güvenlik görevlisi saldırganlardan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler Gürkan S. ile Süleyman Sait K., dün çıkarıldıkları Samsun Adliyesi\'nde savcılığa ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

VALİLİK DEVREYE GİRDİ

Büyük tepki çeken olayın ardından Samsun Valiliği devreye girdi. Valiliğin talimatıyla haklarında tekrar yakalama kararı çıkarılan Gürkan S. ile Süleyman Sait K. bugün polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DOKTOR 40 GÜN RAPOR ALDI

Saldırıya uğrayan acil servis doktoru Abdul Fettah Noor\'un sağlık durumu hakkında bilgi veren hastanenin Başhekimi Adem Dirican, doktorun 40 gün iş göremez raporu aldığını söyledi. Dirican, \"Doktorumuzun sol omzunda kopma kırığı var. Yine o bölgede ciddi bir ödemi var. Aldığı darbelerden dolayı göğüs kafesinde yani akciğer dokusunda zedelenme var. Yani vücut darbe aldığında beyin ve akciğer bir ileri bir geri gidip gelince zedelenmiş. Bunun yanında psikolojik olarak da çok sıkıntıya girdi. Şu anda hayati tehlikesi yok. Kolunu bandaja aldık. Şu anda 40 günlük iş göremez raporu aldı ama iyileşme sürecine göre değişecektir\" dedi.

Samsun Tabip Odası Başkanı Murat Erkan ise acil servis doktoru Abdul Fettah Noor\'a ve özel güvenlik görevlisine yapılan saldırıyı kınayarak, olaya ilk günden beri müdahil olduklarını belirtti. Takip Odası Başkanı Murat Erkan, \"Olayı takip ettik. Şu aşamaya kadar da takip ediyoruz. Olay çok çirkin. Gelinen nokta sağlık alanında bu şekilde devam ederse, hizmet edilemeyecek noktaya geldi. Acil servislerde artık bir önlem alınması ayrı, bunun yanında idarecilerin ve hükümetin başta olmak üzere sağlık hizmeti veren sağlıkçılar için \'kimse kılına bile dokunamaz\' diye dillendirilmesi gerekiyor. Sürekli sağlık camiasına ve hekimlere karşı davranışlar görüyoruz\" diye konuştu.

Bu olayın Samsun\'da ilk olmadığını bu gidişle de son olmayacağını ifade eden Erkan, şöyle dedi:

\"Samsun\'da yığınla acillerde, aile sağlık merkezlerinde, hastanelerde birçok şiddet olayı var. Her gün Türkiye genelinde 31 sağlık çalışanı şiddete uğruyor. Bu, Sağlık Bakanlığı\'nın kendi beyaz kod kaydıdır. Yapılan olayı kınıyoruz. Tedbirlerin alınması için illa bir hekim arkadaşımızın ölmesi gerekmiyor. Arkadaşımızın kolu kırık, yüzünde yaralanmalar var. Bunu belli başlı psikopat kişilerin, sorunlu kişilerin olayı olarak değerlendirip de geçiştirmeye asla izin vermeyeceğiz. Bu olaylar Samsun\'da ilk değil, böyle devam ederse son da olmayacak. O gün acilde sağlık çalışanları ve hekim arkadaş darp edilirken, üzerlerinde silah da olabilirdi, kesici alet de olabilirdi. Ciddi sakatlanmalar da olabilirdi. Hatta o anda acilde hizmet görenler de zarar görebilirdi. Yani çok boyutlu düşünmek ve değerlendirmek gerekiyor. Geçiştirirseniz daha büyüğü ile karşınıza çıkar. O zaman hem vicdanen hem hukuken sorumluluğunuz daha büyük olur.\"

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)-

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6)GPS İLE YERİ TESPİT EDİLEN TIR SÜRÜCÜSÜ, ÖLÜ BULUNDU

BURSA\'da, TIR sürücüsü Sinan Gerçin (45) yağmur suyu kanalında ölü bulundu. Sinan Gerçin\'in cesedini, kendisine telefonla ulaşamayıp aracın yerini GPS (Küresel yer belirleme sistemi) ile tespit eden çalıştığı şirketin görevlileri buldu.

Bursa\'dan 16 RA 609 çekici plakalı TIR\'ı ile Ankara istikametine gitmekte olan Sinan Gerçin ile çalıştığı şirketin görevlileri telefonla zaman zaman irtibat kurdu. Ancak bir süre sonra görevliler Gerçin\'e ulaşamadı. GPS ile TIR\'ın yerini belirleyen şirket çalışanları, Demirtaş viyadüğü yakınında yağmur suyu kanalında Sinan Gerçin\'i ölü olarak buldu. Gerçin\'in kesin ölüm nedeni, savcılık incelemesi sonucu belirlenecek.

Görüntü Dökümü

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1 dakika

Olay yerinden görüntüler

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-

