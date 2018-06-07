DHA YURT BÜLTENİ- 8

Askerlerin taşındığı midibüs ile polis aracı çarpıştı: 33 asker ve 2 polis yaralı (EK)

1)EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Kars İl Emniyet Müdürlüğü\'nce polis aracı ile askerlerin taşındığı midibüsün çarpışmacı sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Kazada yaralanıp, hastanelerde tedaviye alınan 33 asker ile 2 polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen açıklama, şöyle: \"07.06.2018 günü saat 10:30 sıralarında idaremiz havalimanı kavşağında meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasında, bölge trafik kavşağı istikametinden hava alanı kavşağına seyir eden 36 FF 976 plaka sayılı askeri şahısları taşıyan Isuzu marka yarım otobüse, havalimanı tarafından kavşağa giren ve kırmızı ışığı ihlal eden 07 GTL 32 plaka sayılı Volvo jeep\'in çarpması sonucu yarım otobüs savrularak kavşak içinde direğe ve kavşak içinde bulunan 36 A 5936 plaka sayılı ekip otosuna arkadan çarparak devrilmiştir. Kazadan dolayı ilimiz devlet hastanesine 20 asker, 2 polis yaralı olarak intikal ettirilmiş. İlimiz araştırma hastanesine 13 askeri personel intikal etmiş. Toplamda 35 yaralı intikal etmiş olup şu an için hayati tehlikeleri yoktur. Gerekli tahkikata başlanılmıştır.\"

KARS/DHA

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2)YÜKSEKOVA\'YA UÇAKLARLA ASKERİ SEVKİYAT YAPILDI

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde uçak hareketliliği yaşandı. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı\'na gelen askeri kargo uçaklarından askerler indi, malzeme indirildi.

Kandil\'e yapılacak olan operasyon için hazırlıklar sürerken, bugün saat 11.00 sıralarında Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi Havalimanı\'nda askeri hareketlilik yaşandı. Art arda alanan inen 3 askeri kargo uçağından çok sayıda asker indi, malzemeler indirildi. Uçakların havalimanına inişi sırasında ise yoğun güvenlik önlemi alındı. Uçakların inişini ardından da havalimanına çok sayıda askeri midibüsün gittiği görüldü.

Bu arada, ilçede dün gece de askeri hareketlilik yaşandı. Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı\'ndan çıkan 20\'ye yakın zırhlı personel taşıyıcının güvenlik önlemleri altında İran ve Irak\'a sınırı olan Şemdinli ilçesine doğru gittikleri görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Ard arda Yüksekova ilçe merkezi üzerinen geçen uçaklar

-Uçaklardan genel ve detaylar

-Askeri konvoyun ilçe merkezinden Şedinli istikametine gidişi

-Detay

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-

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3)BAKAN AĞBAL: KAMUDA ÇALIŞANLARIN MAAŞLARI 13 HAZİRAN\'DA YATACAK

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, “Bütün kamu görevlilerimiz, memur, sözleşmeli memur, işçi ve diğer statülerde çalışan bütün kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran’da hesaplarına yatacakö dedi.

Bayburt’a gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, valiliği ziyaret etti, açıklamalarda bulundu. Kamu çalışanlarının maaş alacakları ile ilgili konuşan Bakan Ağbal, “Kamu görevlilerinin her ayın 15’inde maaşlarını alıyorlar. Haziran ayı maaşları bayramın 1’inci gününe geliyor. Bugün bütün bakanlıklara kamu kurum ve kuruluşlarına bir genelge gönderdik. Bütün kamu görevlilerimiz, memur, sözleşmeli memur, işçi ve diğer statülerde çalışan bütün kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran’da hesaplarına yatacak. Dolayısıyla mübarek Ramazan Bayramı’na girmeden bütün kamu görevlilerimiz de maaşlarını almış olacak. Bütün kamu kurum ve kuruluşları gerekeli hazırlıkları yapıyorlar. Bu konuda bakan olarak gerekli talimatı verdim. Bakanlık olarak bu konuyu takip ediyoruz. Bayram girmeden önce nasıl emeklilerimizin aylıklarını ödediysek, nasıl emeklilerimize Ramazan Bayramı ikramiyesini ödediysek şimdi de kamu çalışanlarımızın aylıklarını da bayram girmeden önce ödemiş oluyoruz. Yaklaşık 3 milyon 700 bin kamu çalışanı bu şekilde bayram girmeden önce maaşlarını almış olacakö dedi.

Görüntü Dökümü

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Bakan Naci Ağbal açıklamaları

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ BAYBURT DHA

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4)ANTALYA HAVALİMANI\'NDA OY KULLANMA İŞLEMLERİ BAŞLADI

TÜRKİYE\'nin yurtdışına açılan kapısı Antalya\'da 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için yurtdışı seçmenlerin oy kullanma işlemleri başladı. Antalya Havalimanı\'nda hizmet veren 2 dış hatlar terminalinde 5 sandık kuruldu. Saat 08.00\'den itibaren tatil veya memleket ziyaretleri için Türkiye\'ye gelen Türk vatandaşları sandıklarda oylarını kullanmaya başladı. İlginin yoğun olduğu gözlenen oy kullanma işlemi için sandık görevlileri seçmenlere bilgilendirmeyle birlikte, biri cumhurbaşkanı adayları diğeri de milletvekilliği için siyasi partilerin yer aldığı iki pusula ile bir zarf veriyor. Kabinde oyunu kullanan vatandaşlar her iki oy pusulasını da tek zarfın içine koyarak, sandığa atıyor. Kabinlerde, oy kullanma işlemi sırasında fotoğraf makinesi ve cep telefonu ile girilemeyeceğine dair uyarı yazısı da bulunuyor.

ABD\'nin San Diego kentinde öğrenci olan Kağan Şahin oyunu kullandıktan sonra, \"Ülkemizin durumunu biliyoruz, inşallah hayırlısı olur\" dedi.

KKTC\'de öğrenci olan Elif Çelik ise Girne Amerikan Üniversitesi\'nde iç mimarlık okuduğunu ve oy kullanmak için Antalya Havalimanı\'na geldiğini belirterek, \"Oyumu kullandım, inşallah hayırlı sonuçlarla çıkarız, vatana millete hayırlı olsun\" diye konuştu.

Almanya\'nın Bremen kentinde yaşayan ve aslen Uşaklı olduklarını belirten Akif Karahan, şöyle dedi:

\"Oy işlemleri başladığı için bugün geldik ve bayramda memlekete gideceğiz. Yurtdışında ikamet ettiğimiz için mecburen gümrük kapılarında kullanıyoruz, memleketimizde kullanamıyoruz. Onun için memlekete gitmeden oyumuzu kullanalım öyle gidelim dedik.\"

Görüntü Dökümü

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- Görevlilerden detay görüntü

- Sandıktan detay görüntü

- oy kullananlardan detay görüntü

- Oy kullananlardan detay görüntü

- Oy kullanan vatandaşlarla röp

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Haber:Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL ANTALYA(DHA)

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4)MİLLETVEKİLİ ADAYI PAZARDA KADINLARLA KUCAKLAŞTI

BARTIN\'da seçim çalışmalarını sürdüren CHP\'nin 1\'nci sıra milletvekili adayı avukat 29 yaşındaki Aysu Bankoğlu, pazarda satış yapan kadınlarla kucaklaştı. Aysu Bankoğlu, Meclis\'te gençlerin ve kadınların sesi olacağını söyledi.

Meclise 2 milletvekili gönderecek olan Bartın\'da, CHP\'nin birinci sıra milletvekili adayı Aysu Bankoğlu oldu. Aysu Bankoğlu, seçimler yaklaşırken çalışmalarını yoğunlaştırdı. Aysu Bankoğlu, kent merkezinde bulunan köylü kadınların ürünlerini sattığı pazarda kadınlarla kucaklaştı. Kadın pazarcı esnafı Aysu Bankoğlu\'na sarılıp başarılar diledi. Aysu Bankoğlu kadınların sorunlarını dinleyip seçilmesi halinde elinden geleni yapacağını söyledi. Kadınlardan ve gençlerden büyük ilgi gören Bankoğlu, akşamları ise köylerde düzenlenen iftarlara katılıyor. Bankoğlu bazı köylerde kimi zaman pat pat denilen tarım aracına, bazen de traktöre binerek gezmesi dikkat çekti.

Kadınların ve gençlerin Meclis\'teki sesi olacağını belirten Bankoğlu, \"Baskın bir seçim kararı ile karşı karşıyayız. Ciddi bir tempo için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kendimize güveniyoruz. Çok heyecanlıyız, umutluyuz. Ben kadınlarla ve gençlerle bir araya gelmek adına daha çok çalışmalarımı yürütüyorum. Kadınlar ve gençlerin siyasette temsilen karar alma mekanizmalarında ve üst makamlarda olmaları oldukça önemli ve kadınlar da kadınlar tarafından temsil edileceği için oldukça memnunlar.\" dedi.

Milletvekili olacağına inandığını söyleyen Bankoğlu, şöyle konuştu:

\"Bartın\'da şimdiye kadar hiç kadın milletvekili olmamış. Bende 2015 yılında kadın milletvekili adayı idim. O yüzden de inşallah bu seçimde milletvekili olacağım. Ve kadınların da bundan çok memnun olacağını düşünüyorum. Seçildiğimde hem gençleri ve kadınların mecliste sesi olacağım. Ben sürekli halkın içindeyim. Kapı kapı ziyaretler yapıyorum.\"

Görüntü Dökümü

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-Aysu Bankoğlu köy iftarına katılması

-Köylere giderken ilginç telefon konuşması

-Pazar esnaflarını ziyaret

-Vatandaşların ilgisi

-Bankoğlu ile diyologlar

-Bankoğlu röp.

/Süre: 6.18 Boyut: 705 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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5)KUTSAL TOPRAKLARA GİDECEKLERİ ÜCRETSİZ TIRAŞ EDİYOR

BALIKESİR\'de berberlik yapan Levent Kaner, hacca ve umreye gidecek olanları, 20 yıldır ücretsiz tıraş ediyor. Kaner, iş yerini, tıraş ettiği kişilerin kutsal topraklardan döndüğünde kendisi için getirdiği hediye tespihlerle süslüyor.

Merkez Karesi ilçesinde berberlik yapan Levent Kaner, hac ve umre için kutsal topraklara gidecek kişileri ücretsiz tıraş ederek, anlamlı davranış sergiliyor. Bu geleneği 20 yıldır sürdüren Kaner, ücretsiz hizmetten yararlanan müşterilerinin, kutsal topraklardan dönerken, teşekkür için kendisine tespih aldığını söyledi. Getirilen hediye tespihleri iş yerine asan Kaner, kutsal topraklara gidenlere çeşitli hediyeler verildiği için böyle bir gelenek başlattığını belirtti. Kaner, bu uygulama dolayısıyla mahalleden kutsal topraklara giden birçok kişinin, tıraş için iş yerine geldiğini anlattı.

Hacca ve umreye gideceklerin, tıraş olarak yola çıktığını aktaran Levent Kaner, ücretsiz tıraş karşılığında kutsal topraklardan ne istediği sorulunca \'tespih\' yanıtını verdiğini söyledi. Kaner, \"Kutsal topraklara giden vatandaşlardan sadece getirebilirlerse tespih istiyorum. Onlar da bana gelirken, tespih getiriyorlar. Ben de hacca ve umreye giderlerken onların tıraşlarından ücret almıyorum. Bu geleneğe bir müşterimin hacdan dönüşünde bana tespih hediye etmesi ile başladım. O zamandan beri kutsal topraklara gidecek müşterilerimden ücret almıyorum. Onlar da bana hediye olarak tespih getiriyor ve iş yerindeki aynalara asıyorum\" diye konuştu.

Tıraş için yıllardır Levent Kaner\'e geldiğini anlatan mahalle sakinlerinden Ziyaettin Gökdemir, anlamlı davranışı dolayısıyla teşekkür ederek, \"Levent kardeşim, ben bildim bileli kutsal topraklara gidecek müşterilerinden tıraş ücreti almıyor. Daha sonra hac ve umreden gelenler de ona tespih hediye ediyorlar. Berberimiz, mahallemizde kutsal topraklara gidecek olan vatandaşların ilk tercih ettiği yerlerden. Yıllardır da bu geleneği sürdürüyor. Biz de mahallemizde hac ve umreye gideceklere Levent kardeşimizi öneriyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Berber dükkanından ve traş yapılırken görüntüler

- Berber Levent Kaner ile röportaj

- Traş ve tespih görüntüleri

- Müşteri Ziyaettin Gökdemir ile röportaj

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

Görüntü: HD, Süresi: 2 dakika 51 saniye, Boyut: 527 MB



