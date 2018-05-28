DHA YURT BÜLTENİ-8

İnce, mezun olduğu fakültede diplomasının fotokopisini seçmenlerle paylaştı

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisinin de mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi\'ne gelerek, burada seçmenlere diplomasının fotokopisini dağıttı. İnce, fakülte önünde 1986 yılında mezun olduğu sınıf arkadaşları ve hocalarıyla da toplu fotoğraf çektirdi.

Balıkesir\'de partisinin düzenlediği miting öncesinde havayoluyla kente gelen Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, mitinge geçmeden önce 1986 yılında mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesine geldi. Muharrem İnce\'yi burada vatandaşlar ve partililer karşıladı. Mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi içerisine giren Muharrem İnce, burada partilileri uyararak sadece mezun olduğu sınıf arkadaşları ve hocaları ile bir araya geleceğini belirterek, fakültenin dışına çıkmalarını istedi. Ardından İnce, Necatibey Eğitim Fakültesi girişinde mezun olduğu sınıf arkadaşları, dönem arkadaşları ve hocaları ile buluştu. Arkadaşlarının lakaplarını tek tek söyleyen İnce, toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Muharrem İnce, sohbet ve fotoğraf çekiminin ardından seçmenlere mezun olduğu fakültenin diplomasını dağıttı ve kaç dönem okuduğundan bahsetti.Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi dekanlığını ziyaret ettikten sonra fakülte bahçesi ve kantinini gezen Muharrem İnce, kendisine gösterilen yoğun ilginin ardından Kuvayi Milliye Meydanı\'nda vatandaşlara seslenmek üzere fakülteden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fakülteden genel ve detay görüntü

-Muharrem İnce’nin fakülte önüne gelmesi

-Muharrem İnce’nin okul arkadaşları ile bir araya gelmesi

-Muharrem İnce’nin diplomasını dağıtması

-Muharrem İnce fakülte içinde gezmesi

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ -Devrim DERİN- Fatih Emrah ERDOĞAN /BALIKESİR(DHA)

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Öğretmen çifte ateş eden sanık hakkında mahkeme kararını verdi

Çorum’da evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan öğretmen çiftin davasında karar çıktı. Tutuklu yargılanan sanık “Caydırmak için havaya ateş ettim. Kötü bir niyetim yoktu” dedi.

Olay 2017 yılı Ekim ayında Çorum’un Buharaevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Milli Eğitim Müdürlüğü’nde müfettiş İbrahim K. ile öğretmen eşi Meral K., işe gitmek üzere evden çıktı. Çiftin, otomobile binmek üzereyken, aralarında önceden husumet bulunan Ahmet Fevzi B. tarafından önleri kesildi. Saldırgan elinde tabanca ile karı kocanın üzerine yürüyerek havaya ateş etti. Bu sırada İbrahim K. otomobiline binip uzaklaştı. Olay yerinde kalan eşi Meral K. ise Ahmet Fevzi B. ile tartışmaya başladı. Şüphelinin elindeki tabancayı almaya çalışan Meral K. yaşadığı korkuya daha fazla dayanamayarak baygınlık geçirdi. Silahlı saldırgana yaklaşamayan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Kendisini bu eyleminden vazgeçirmek için çaba gösterenlerin yaklaşmasına da izin vermeyen Ahmet Fevzi B. elindeki tabancayla havaya ateş etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Emniyette sorgusu tamamlanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

KARAR ÇIKTI

Hakkında “kasten yaralama”, “silahlı tehdit”, “mala zarar verme”, “ruhsatsız silah bulundurma” suçlarında dava açılan sanık, Çorum Asliye Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı.Meral K’nin idarecilik yaptığı okulun elektrik işlerini ihale ile aldığını ifade eden sanık, “ Ben Meral hanımı rahatsız etmedim. Bana Meral hanımın ilgisinin olduğunu sandım. Meral Hanım bazı konuları eşine anlatmış, Eşi beni tehdit etmişti. Bu konuyu konuşmak için gitmiştim. Meral hanım ve eşi sabah evden çıkmıştı. Meral hanımın eşinin elini beline attığın gördüm. Ben de silahıma sarıldım. Silahım tutukluk yapmıştı. Tutukluğu giderirken silah ateş aldı ve araçlarına isabet etti. İbrahim K, aracıyla bölgeden uzaklaştı. Kötü bir amacım yoktu” dedi. Meral K. ise Ahmet Fevzi B’nin yalan söylediğini iddia ederek, “Şahsın beni rahatsız ettiğini eşime söylemiştim. Eşim bu kişiyi uyarmıştı. Cumhuriyet savcılığına da suç duyurusunda bulunmuştuk. Olayın olduğu gün Ahmet Fevzi B. kapımızın önüne kadar gelip, eşimi hedef alarak ateş etti. Eşimde aracıyla uzaklaştı. Uzaklaşmasa daha kötü şeyler olabilirdi” diye konuştu. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Ahmet Fevzi B’ye 6136 sayılı kanuna muhalefet ve ateşli silah bulundurma suçundan 10 ay hapis ve 500 TL para cezası, silahlı tehdit suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası, mala zarar verme suçundan 2 bin TL para cezası, kasten yaralama suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası veridi. Toplamda 2 bin 500 TL para, 3 yıl 9 ay da hapis cezasına çarptırılan sanık, cezaevinde kaldığı süre gözetilerek adli kontrol şartı ile tahliye edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kavga etme, ateş açma ve polislerin gelme anından görüntü

-Detaylar

(SÜRE: 3. Dk) - (BOYUT 118 MB)

Haber:ÇORUM,(DHA)

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Samet\'i, ırmakta arama çalışması yeniden başladı



Antalya\'da, 10 gün önce Manavgat Irmağı\'na düşerek kaybolan Samet Durmuş Vurkun\'u (5) arama çalışmalarına AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından yeniden başlandı.

Manavgat ilçesi Bucakşeyhler Mahallesi\'nde 18 Mayıs Cuma günü, turizm sektöründe çalışan babası İbrahim, annesi Zeynep, kardeşleri Ömer (2) ve 8 aylık Hira ile gittiği piknikte Manavgat Irmağı\'na düşerek kaybolan Samet Durmuş Vurkun, çeşitli kurumlara mensup dalgıçlarca su altında ve ırmak kenarında arandı. Manavgat Irmağı üzerindeki barajların suyunun kesilerek yapılan aramalar, küçük Samet\'in düştüğü bölgeyle ilçe merkezine kadar olan bölgede su altında sürdürülmesine rağmen sonuç alınamadı. Hem aranması hedeflenen bölgenin arandığı hem de ırmağın debisi çok yüksek olduğu için su altından daha fazla arama yapılmasının mümkün olmayacağı gerekçesiyle aramalar sonlandırıldı. Geçen cuma günü anne Zeynep ve baba İbrahim Vurkun\'un Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit\'le görüşmesinin ardından bugün ırmak kenarında su üzerinden AFAD ekipleri tarafından aramalara yeniden başlandı. Bir insanın suyun altında 10 günden fazla kalamayacağını belirten yetkililer, AFAD ekiplerinin ırmak kenarlarında her yeri arayacaklarını belirtti. Samet\'i bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na ait bir botun da sahil kesimini sürekli taradığı belirtildi.

Haber:Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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Bayramda Antalya otelleri yüzde 100 dolu

Haziran ayını yoğun geçirecek Türkiye\'de 24 Haziran seçiminden önce dinlenmek isteyenlerin tek fırsatı, 3,5 günlük Ramazan Bayramı tatili. Ramazan Bayramı tatilinde Antalya\'daki otellerin yüzde 100 dolu olduğu belirtildi.

Haziran, Türkiye için hareketli bir ay olacak. 24 Haziran\'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi nedeniyle siyasi partiler ve adayların miting alanlarını gezdiği yoğun propaganda süreci yaşanıyor. Bu sürecin yanı sıra, 8 Haziran Cuma günü 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle 18 milyon öğrenci, 1 milyon 66 bin öğretmen üç aylık yaz tatiline çıkacak. 15-18 Haziran tarihlerinde ise üç günlük Ramazan Bayramı tatili yaşanacak. Seçim propagandaları, okulların kapanması ve Ramazan Bayramı\'yla devam eden haziranın 24\'ünde ise Türkiye sandık başına gidecek. 30 Haziran Cumartesi günü de Yükseköğretim Kurumları Sınavı yapılacak. Haziran ayının son gününe kadar devam edecek bu süreçte, cumhurbaşkanı adaylarından birinin yüzde 50\'yi geçememesi halinde seçimin ikinci turu 8 Temmuz\'da yapılacak.

HAZİRANDAKİ TEK TATİL FIRSATI BAYRAM

Yoğun haziran döneminde tek tatil fırsatı olan 3,5 günlük Ramazan Bayramı tatili için sahil kentlerine büyük ilgi var. Turizm sektörü temsilcileri, Ramazan Bayramı tatili için başta Antalya olmak üzere Ege\'de de Bodrum, Çeşme, Marmaris, Kuşadası gibi tatil beldelerine yoğun talep olduğunu açıkladı. Özellikle yurt dışından turistlerin yoğun ilgi gösteridiği Antalya\'da Ramazan Bayramı döneminde otellerde yüzde 100 doluluk bekleniyor.

ANTALYA YÜZDE 100 DOLULUK BEKLİYOR

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, iç pazarın hem Ramazan ayı hem seçim nedeniyle oldukça durgun olduğunu, bayram nedeniyle hareketlenme olduğunu kaydetti. Okulların kapanıyor olması ve uzun bir Ramazan döneminden sonra insanların tatile çıkma ihtiyacının oluştuğunu aktaran Duran, 30 Haziran\'a ertelenen üniversite sınavları nedeniyle hareketliliğin istenilen düzeyde olmadığını dile getirdi. Seçim sebebiyle erken rezervasyonlarda ertelemenin ücretsiz yapıldığını hatırlatan Duran, “Ama bayram döneminde yurt dışı pazarları da çok yoğun. Rusya şu anda güldür güldür akıyor. Antalya 20 Mayıs\'ta 2 milyon turist sayısına ulaştı. Çok ciddi akış var. Bodrum, Çeşme\'deki arkadaşlar bayram ve bayram sonrasındaki haftada yüksek doluluklar olduğunu söylüyor. Antalya\'nın ise yüzde 100 civarında, yüzde 95\'in üzerinde gideceği kesin\" dedi.

BEKLENTİNİN ÜZERİNDE TALEP

Bayram için ciddi hareketlilik yaşandığını belirten ETS Tur Genel Müdür Yardımcısı Suat Özbek, kısa bir tatil süresi olmasına rağmen çok talep gördüğünü açıkladı. Mevsim itibariyle de deniz, güneş, kum tatilinin tercih edildiğini aktaran Suat Özbek, “Antalya, Bodrum en çok talep gören destinasyonlar. Beklentimizin üzerinde taleple karşı karşıyayız. Yurt dışına baktığımızda yakın destinasyonlar Orta Avrupa başkentleri, İtalya başa olmak üzere yoğun talep görüyor. Disneylandlı Paris turları, Benelüks turu, Venedik, Floransa, Roma gibi alternatifler de değerlendiriliyor. Bayram için gecelik 100-150 TL\'den 2 bin TL\'ye kadar alternatifler mevcut. Yurt dışı turlar ise örneğin otobüsle bir günlük Sofya turu 99 Euro\'dan başlayıp, 2 bin Euro\'ya kadar 8 gecelik ABD turuna kadar değişiyor\" diye konuştu.

GEMİ TURLARI DOLMAK ÜZERE

Bayram tatili için Yunan adalarına yönelik özel gemi turları olduğunu da anlatan Özbek, \"Yunan adaları turunda bir gemimiz var ve Çeşme Limanı hareketli. 2 Haziran\'dan eylül sonuna kadar her perşembe ve pazar çıkışlı planlanmış durumda. Çok yoğun ilgi var. Bu turlar da çok uygun fiyatlarda satın alınabilir durumda ve yurt dışı turlarından biraz ayrışıyor. Ramazan Bayramı\'nda ise 14 Haziran hareketli bir programımız mevcut ve daha 20-25 gün olmasına rağmen yüzde 75\'i dolmuş durumda. 400 kabinli bir gemi. Bir hafta, 10 gün içinde Yunan adaları planlaması kapanır. Gemi turlarımız 249 Euro\'dan başlıyor\" dedi.

YURT DIŞI TALEP DE YOĞUN

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ise Ramazan bayramının dört günlük bir dönemi kapsadığına işaret ederek, “Zaten yabancı turistin de çok yoğun olduğu bir dönem. Özellikle Antalya sahilleri açısından söyleyebilirim, bu dönemde yüzde 80 doluluklara ulaşmış durumdayız. Bayram dönemini de yurt dışı talep ve iç pazardan oluşacak taleple ciddi yoğunlukla geçireceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Havalimanı görüntü

- Sahil görüntü

- Havuzdaki tatilciler

- Otellerden drone görüntüsü

Haber: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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Harabeye dönen 4 asırlık ahşap cami, restore edilecek

Samsun\'un Tekkeköy ilçesinde bulunan 400 yıllık ahşap cami, tavanında ve tabanındaki çökmelere nedeniyle harabeye döndü. Tekkeköy Belediyesi yetkilileri, caminin restore edilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

Samsun\'da Tekkeköy ilçesi Balcalı Mahallesi\'nde bulunan ve kullanılmayan tarihi ahşap cami, bakımsızlık nedeniyle çürümeye başladı. Yaklaşık 400 yıl önce Osmanlı döneminde yapıldığı belirtilen ve yapımında bazı bölümlerinde çivi kullanılmaması için kurt boğazı tekniği uygulanan caminin çatısı ve zemininde çökmeler oluştu. Tarihi caminin bu durumu yürekleri sızlatırken, Tekkeköy Belediyesi\'nin tescilli caminin restorasyon yapılması için planlama içinde olduğu önümüzdeki sene çalışmalara başlanılacağı belirtildi. Tekkeköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şeref Aydın, \"Tekkeköy sınırları içinde 5 tane ahşap camimiz var. Bunlardan birisi de Balcalı Mahallesi\'nde. Maalesef yılların vermiş olduğu yaşanmışlıkla biraz harabe hale dönüşmüş ve daha da kötüye gitmekte. Bizde Tekkeköy Belediyesi olarak önce onunu tespitini ve tescilini yaptırdık. Müze Müdürlüğü tescilledi. Bu cami 17\'nci yüzyıl Osmanlı dönemine ait bir ahşap cami. Çok güzel bir ahşap mimariye sahip. Tavanda ve tabanda, pencerelerin kenarlarında da yıpranmalar başlamış. Daha da kötüye gitmeden restorasyon edilmesi gerektiğini düşünüyoruz\" dedi.

\'İBADETE AÇILIP, TURİZME KAZANDIRILACAK\'

Restorasyonun bir süreç olduğunu belirten Aydın, \"Koruma kurulu süreci, onların denetimi ve onayında bunu yapmak zorundayız. Biz Tekkeköy Belediyesi olarak 5 yıllık programımıza aldık, restorasyon kapsamına giren diğer tarihi dokularla beraber Balcalı Ahşap Camisi de restorasyon kapsamındadır. Önümüzdeki süreçlerde de orasını restore edip, hem ibadete, hem de turizme kazandırılması için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Restorasyon ve restütisyon projeleri hazırlayıp koruma kurulundan onay aldıktan sonra bütçesini de hazırlayıp en kısa sürede restorasyon çalışmalarına başlamayı amaçlıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Camiden dronla çekilmiş detaylar

-Caminin içinden detay

-Röportaj

(SÜRE:4.35 Dk) (BOYUT:515.08 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)



