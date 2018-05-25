DHA YURT BÜLTENİ-8

1)GENELKURMAY BAŞKANI AKAR, KUVVET KOMUTANLARIYLA HATAY\'DA

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Hatay\'a geldi.

Hatay Havalanı\'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile gelen Orgenaral Hulusi Akar, askeri yetkililer tarafından karşılandı. Komutanlar, geniş güvenlik önlemi altında kent merkezine geçti. Komutanların sınır birliklerinde inceleme yapacağı bildirildi.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) -

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2)MUHARREM İNCE UŞAK\'TA

CUMHURİYET Halk Partisi\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Uşak\'a geldi.

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul\'dan uçakla Uşak\'a geldi. Uşak Havalimanı\'nda İnce\'yi CHP\'nin 24 Haziran\'da yapılacak seçimlerdeki milletvekili adayları Özkan Yalım, İsmet Akın, Ali Karaoba, CHP Uşak İl Başkanı Naci Sancar ve partililer karşıladı. Seçim otobüsüne binen İnce, partililerin ve vatandaşların oluşturduğu konvoyla şehir merkezine doğru yola çıktı.

Havalimanı çıkışında ise İnce\'yi, yaklaşık 50 kamyondan oluşan kamyoncular korna çalarak karşıladı. Otobüsten inen İnce, bir kamyonun direksiyonuna geçti. Daha sonra şehir turuna devam eden İnce, yol kenarında hayvanlarını otlatan bir vatandaşı görünce tekrar otobüsünden indi. Vatandaşla sohbet eden İnce, yem fiyatını sordu, fiyatların yüksek olduğunu yanıtını aldı. İnce konuştuğu vatandaşa \"Hayvana ahırda küspe verince üstün başın kokar\" dedi. Vatandaş da \"Aynen öyle, benim de üstüm kokuyor\" dedi. İnce, \"Ben o kokuyu iyi bilirim, ben o kokudan rahatsız olmam\" diye konuştu.

Cuma namazını kılacağı camiye gitmek için caddeden ilerleyen ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İnce, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı. İnce daha sonra cuma namazını kılmak için Çakaloz Camii\'ne geçti. İnce\'ye vatandaşlar burada da yoğun ilgi gösterdi.

Muharrem İnce, cuma namazının ardından, vatandaşlara seslenmek üzere mitingin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Meydanı\'na geçecek.

Görüntü Dökümü

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- Havalimanından görüntü

- Şehir turundan görüntü

- İnce\'nin camiye gelişi

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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3)ÇIRAY, İYİ PARTİ\'NİN İLK İCRAATINI AÇIKLADI: OHAL\'İ KALDIRACAĞIZ

İYİ Parti İzmir milletvekili adaylarını tanıttı. Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi\'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü İzmir Milletvekili Aytun Çıray, AK Partili bazı belediye başkanlarının görevden alınmasını hatırlatarak, \"Metal yorgunluğu gerekçesiyle belediye başkanlarını görevden aldılar. Bizzat metal yorgunu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dır\" diye konuştu. Çıray, İYİ Parti\'nin ilk icraatının da OHAL\'i kaldırmak olacağını öne sürdü.

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı, 27\'nci dönem milletvekili adaylarını, kamuoyuna tanıttı. Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi\'nde düzenlenen tanıtım toplantısına, adayların tamamı katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi. Salonda \"Cumhurbaşkanı Meral Akşener\" sloganları atıldı. Salonda üzerinde \"Kurtar bizi Meral Abla\" yazılı pankartlar yer aldı. İYİ Parti Genel Sekreteri ve İzmir milletvekili adayı Aytun Çıray, AK Parti\'nin bazı belediye başkanlarını görevden almasını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı eleştirdi. Bu dönemde iktidarı almaya hazır olduklarını söyleyen Çıray, \"Devlet ciddiyet ister. Bu sabah kalktığımızda dolar 4.80 rekorunu kırdı. 3 puan faiz artışına rağmen olan bu. Türkiye üretemez hale gelmiş. Türk milletinin hane halkı gelirinin yarısı borç öder hale gelmiş. Bir ülkede tasarruf oranı yüzde 12\'ye düşmüş

Burada yatırım yapamazsınız. Biz gidersek batarsanız dediler. İşte biz bunların bu silahını ellerinden aldık. Türkiye\'de istikrarsızlıktan söz ediyorsak bu iktidar, istikrarsızlığın kaynağıdır. Yeninin yerini hiçbir şey tutamaz. Türkiye\'de yenilik İYİ Parti ve Meral Akşener\'dedir. Bu yeniliği iktidar partisi fark ettiği için bir takım belediye başkanlarını istifa ettirdiler. Bu imaja da \'metal yorgunluğu\' dediler. Bizzat metal yorgunu olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan\'dır\" diye konuştu.

ÇIRAY İYİ PARTİ\'NİN İLK İCRAATINI AÇIKLADI

Parti kurulurken bir çok zorlukla karşılaştıklarını açıklayan Aytun Çıray, seçimleri kazandıklarında ilk işlerinin Olağanüstü Hal\'i (OHAL) kaldırmak olacağını öne sürerek, şöyle konuştu:

\"İYİ Parti tek adam devletine giden yolun önündeki en büyük engeldir. Tarih başta genel başkan olmak üzere hepimize bir görev verdi. Atatürk\'ün kurduğu bu büyük cumhuriyeti yeniden çok partili hayatta yaşatma misyonuna sahibiz. Bunu başarmaya gelecek dönemler için mecburuz. Çocuklarımızın nasıl yaşayacağına biz karar vereceğiz. Bu süreçte kimseyi dışlamadan Türkiye\'yi, rejimi yeniden rayına oturtacağız. İlk yapacağımız iş, OHAL\'i kaldırmak olacak. Ayıp, Türkiye\'nin OHAL\'de seçime gitmesini ayıplıyorum. Bu milleti küçük düşürmektir. Biz dünyada bunu hak etmiyoruz. Bir milletten korkan yöneticiler olur mu? Protestodan korkan yönetici olur mu? \'İnsanlar yürümesin, terör olur\' diyorlar. Senin görevin teröristleri korumak değil, özgürce yürümek isteyenleri teröristlerden korumaktır. Gençlerden korkuyorlar. Arkadaşlarımızın kurdukları çadırlara saldırıyorlar. Bu millet için bunlar vız gelir tırıs gider. Kurtuluş Savaşı vermiş bir milleti korkutabilirler mi? Türkiye\'de hukuk devletini yeniden inşa edeceğiz. En iyi projemiz, parlamenter sistemi bu ülkede inşa etmek.\"

Aday gösterilmeyenlere de seslenen Çıray, \"Kırılan olduğunu sanmıyorum. Aday olanlara teşekkür ediyoruz. 600 kişi yazmak zorundaydık, şartlar böyleydi. Dağ taş dolaşacağız. Biz işimizi yapacağız. Bu salon bir iktidar müjdecisi\" dedi.

\'BENİM RAKİBİM BİNALİ YILDIRIM\'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu da konuşma yaptı. Dervişoğlu, \"Başka siyasi partilere tanınan hakların demokrasi, hukuki adalet çiğnenerek İYİ Parti\'den esirgeneceğini tahmin etmiyorduk. Bu ceberut iktidara rağmen hala halk hukuk, demokrasi ve adaletin varlığına inanmak istiyor. Partimiz kurulduğu günden itibaren bu ceberut iktidarın ve yandaşlarının tuzaklarını aşmaya çalışıyor. Onun için de bazı işler acele yapılmak zorunda kalınıyor\" diye konuştu. MHP\'de siyaset yaptığı günleri de hatırlatan Dervişoğlu, şöyle dedi:

\"İzmir\'de başka bir partide 10 yıl il başkanlığı yaptım, iktidar olduğu dönemde de teşkilat yöneticisiydim. Böyle bir siyasi atmosfer görmedim o partide. Şimdi İYİ Parti\'de baktım ki herkes iyiye hasret kalmış. Genel merkezimiz İzmir adaylıklarıyla dolmaya başladı. Bu sevindirici ama genel merkezi zorlayan bir durumdu. Genel merkezimiz kardeşler, dostlar, iyiler arasında bir tercih yapmak mecburiyetiyle karşı karşıya kaldı. Aday adayı olan yüzlercesi de iyiydi, hizmet etmek kapasitesine sahip insanlardı. Ama her iki listeye de 14 kişi yazılmak zorundaydı. Aday arkadaşlarımızın emeklerine saygı duyuyorum. Akıttıkları terlerin şahidiyim. Zor bir süreçten geliyorlar, en azından onlar da benim kadar birinci sırayı hak ediyorlar. Bizim iki bölgede 28 adayımız var ama İzmir\'in tek adayı var. O da Meral Akşener\'dir. Her iki bölge de adaylarımızla çalışacağız. Genel sekreterimiz ikinci bölgede, rakibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Benim de rakibim Başbakan Binali Yıldırım. Ama Meral Akşener\'in ismi bu ikisine de yeter.\"

DERVİŞOĞLU\'NDAN İDDİALI AÇIKLAMA

Seçim kampanyası süresince gürültü ve çevre kirliliği olacağını, bu nedenle özür dileyen Dervişoğlu, iddialı bir çıkış yaptı. Dervişoğlu, \"Bu dönemde çevre, gürültü kirliliği olacak. Öncelikle müsebbibi biz değiliz. İzmirliler bize hak versinler. Ceberut bir iktidara karşı kıt kaynaklarla mücadele vereceğiz. İzmirlilerden şimdiden çevreye vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Adalet ve Kalkınma Partisi\'ne vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı kimseye bir özür borcumuz yok. Onları İzmir\'den uğurlayacağız\" diye konuştu. Adaylar arasında ülkücülerin, Aleviler\'in, Kürtler\'in olduğunu belirten Müsavat Dervişoğlu, \"Bu kadar farklı görüşten insanı nasıl bir arada tutuyorsunuz\' diyorlar. Bizim derdimiz kutuplaştırmak değil, kucaklaştırmaktır. Onun için bir arada olmaktan mutlu oluyoruz. Kim, nereden geldi diye düşünmeyin. Her şey en ince ayrıntısına kadar incelenerek gelmiştir. 14 adaylığın hepsine talibiz\" dedi.

İYİ Parti\'nin İzmir\'de en çok oyu AK Parti\'den alacağını ileri süren Dervişoğlu, şunları söyledi:

\"Bir rivayete göre CHP\'den çok oy alıyoruz, bir rivayete göre MHP\'den çok oy alıyormuşuz. Ben size bir müjde veriyorum. Biz en çok oyu Adalet ve Kalkınma Partisi\'nden alacağız. Bugün bize Adalet ve Kalkınma Partisi\'nden gelecek oyları ölçümleyemiyoruz. Çünkü çok yoğun bir baskı var. Birileri de bunu medet görüyor. Bu millet korkuyor sanıyor. Bu millet korkmuyor. Hesap soracağı anı bekliyor. Türk milleti zafer kazanmadan önce çekilmesini çok iyi biliyor. Sutre gerisinde bekliyor ve hesap günü sandıkların başına gitmeyi bekliyor.\"

İYİ Parti İzmir Milletvekili adayları şu şekilde:

BİRİNCİ BÖLGE

Dursun Müsavat Dervişoğlu

Yıldırım Ulupınar

Mehmet Tezkan

Çiğdem Özer

Doğukan Demirel

Osman Varol

Bülent Kırılmaz

Serap Özöktem

Ülkü Doğan

Hüseyin Hakan Işık

Burcu Bostancıoğlu

İbrahim Dönertaş

Kadir Gürel

Gizem Albaş

İKİNCİ BÖLGE ADAYLAR

Aytun Çıray

Mustafa Kerpişci

Şengül Hablemitoğlu

Hüsmen Kırkpınar

Behice Yıldız Ünsal

Metin Dökmeciler

Anıl Selek

Nadir Gergin

İlker Gül

Salih Atakan Duran

Hayrı Köseoğlu

Aysel Çeken

Murat Cem Özdemir

Pelin Yetkin Yazıcı

Görüntü Dökümü

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-İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray\'ın açıklaması

-İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu\'nun konuşması

-Milletvekili adaylarının tanıtılması

-İYİ Parti İzmir milletvekili aday tanıtım toplantısı salonundan detay ve genel görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN- Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

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4)HAMİLE KADINA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 7 aylık hamile Gamze Şişekıran(22), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Malkara-Hayrabolu karayolunun Gürgen Bayırı mevkiinde meydana geldi. Geçimlerini kömür toplayarak sağlayan Şişekıran ailesi, Şahin Mahallesi\'nde topladıkları kömürleri pat pat diye tabir edilen araca yükleyip eve dönerken, yol üzerinde gördükleri bir kiraz ağacı yanında durdu. 7 aylık hamile Gamze Şişekıran, biraz kiraz topladıktan sonra ailesinin yanına gitmek için yolun karşısına geçerken

Oktay Keser\'in (50) kullandığı 34 GL 449 plakalı otomobil hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın ailesi tarafından yoldan durdurdukları başka bir otomobil ile Malkara Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. İlk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi\'ne sevk edilen Şişekıran\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisi sürdüğü belirtildi.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Oktay Keser, sevk edildiği savcılıkta serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kadının kiraz bahçesine gidişi

-Kadının geri dönmesi ve otomobilin çarpması

-Kadının sürüklenmesi

-Yakınlarının olay yerine koşması

-Kadının araca alınması

-Kadının araçla hastaneye götürülmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

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5)AHIRDAKİ SAMAN BALYALARI ALEV ALEV YANDI

MUĞLA\'nın Milas ilçesindeki bir ahırda, iddiaya göre sigara izmaritinden çıkan yangında, saman balyaları yanarak kül oldu.

Milas\'a bağlı İçmeler Mahallesi\'nde yaşayan Yaşar Sırım adlı çiftçiye ait ahırdaki saman balyaları, iddiaya göre, bir işçinin söndürmeden attığı sigara izmariti yüzünden yanmaya başladı. Ahırda bulunan yaklaşık 2 bin balya saman nedeniyle yangın büyüdü. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Saman balyalarının neredeyse hepsinin kül olduğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yangından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

haber- Kamera: Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), (DHA)

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6)POZANTI\'NIN GURUR GÜNÜ

ADANA\'nın Pozantı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98\'nci yıldönümü törenlerle kutlandı.

Kutlamalara Kaymakam Taner Tengir, CHP Adana Milletvekilleri Zülfikar İnönü Tümer, Elif Doğan Türkmen, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ramazan Akyürek, Pozantı Belediye Başkanı Mahmut Sami Baysal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Durmuş, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Emniyet Müdürü vekili Fatih Uğuralp, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ile yöre halkı katıldı. Kaymakam Taner Tengir ve Belediye Başkanı Mahmut Sami Baysal\'ın Atatürk Anıtı\'na çelenk sunumuyla başladı. Daha sonra mehteran takımı eşliğinde şehitliğe kadar yürüyüş yapıldı, şehitlik anıtına çelenk bırakıldı. Tören alanında halkın kurtuluş bayramının kutlanmasının ardından günün önemi üzerine bir konuşma yapan Belediye Başkanı Mahmut Sami Baysal, Pozantı\'nın Kurtuluş Savaşı meşalesinin yakıldığı ilk yerlerden biri olduğunu söyledi.İki gün süren kutlama etkinlikleri kapsamında Belemedik mahallesinde bulunan Kasım Hoca anıtı ziyaret edildi. Adana Büyükşehir Belediye Bandosu konseri, Adana Büyükşehir Belediyesi folklor ekibi gösterisi, İlçe okul öğrencilerinin hazırladığı şiirler, halk oyunları ve dans gösterileri ile Adana Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösterisi beğeniyle izlendi. Kurtuluş Günü kutlama etkinlikleri TSK Güçlendirme Vakfı Pozantı temsilciliği tarafından düzenlenen \'Pozantı\'nın Kurtuluşu ve Mustafa Kemal\'in Pozantı Kongresi\' konulu liselerarası kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Öğrencilerin gösterileri

- Protokol üyelerinden görüntü

- Halk oyunları gösterisi

- Bando gösterisi

- Protokolün mehteran eşliğinde yürümesi

- Detay görüntüler

SÜRE: 01\'42\" BOYUT:104 mb

Haber:Malik GÖDELİNER-Onur Can BULAT-Kamera:Malik GÖDELİNER/POZANTI, (Adana), (DHA)





