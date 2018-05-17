DHA YURT BÜLTENİ-8

Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı

Erzincan\'da halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.10 sıralarında Erzincan-Erzurum karayolunun 8\'inci kilometresinde Akyazı Beldesi çıkışında meydana geldi. Adem Yeşilyurt idaresindeki 24 M 9014 plakalı, Üzümlü Belediyesi\'ne ait halk otobüsü Erzincan\'a seyir halindeyken karşı yönden iddiaya göre aşırı hız nedeniyle karşı şeride geçen Behçet Yaşkesen\'in kullandığı 34 LVP 73 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, aralarında yolcularında bulunduğu 16 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Araç parçalarının savrulduğu karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Genel ve detay

Haber:Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)

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Bakan Fakıbaba: Et ihraç eden bir ülke olacağız/EK

\'STOKÇULUK YAPTIRMAYIZ\'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, artan Antep fıstığı fiyatları için tedbir alacaklarını söyleyerek baklava üreticilerinin çeşitleri artırarak cevizli, fındıklı gibi baklava yapması gerektiğini ifade etti. Partisinin Gaziantep il başkanlığında partililer ile bir araya gelen Bakan Fakıbaba, 24 Haziran seçimlerine değinerek, seçimlerin dönüm noktası olduğunu ve çok çalışılması gerektiğini söyledi. Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Bakan Fakıbaba, artan Antep fıstığı fiyatlarına müdahale edebileceklerini dile getirdi. Ticarete karşı olmadığını fakat stokçulukla fıstık fiyatlarının artmasının önüne geçilmesi gerektiğine değinen Fakıbaba şunları söyledi:“Üretici arkadaşlarımızın para kazanmasının hep yanındayım. Üreticilerimiz hep kazansın istiyorum. Burada ben ticarete de karşı değilim ama sadece parası olup, hiç bu işle iştirak etmeyen, sadece stokçuluk yapan, sadece stokçuluktan para kazanmak isteyen insanlara karşıyım. Bu konuda hakikaten ben Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak gerekli önlemleri alacağımı değerli basın mensuplarına açıkladım. Yani insanlara öyle stokçuluk falan yaptırmayız, yapılmasına da izin vermeyiz. Hangi gıda da olursa olsun elimizde gerekli regülasyon araçları vardır. Bu ülke sahipsiz değildir. Ben üreticinin de, sanayicinin de, esnafın da, 81 milyon tüketicinin de mutlu olduğu bir bakanlığı temsil etmek zorundayım. Tek taraflı bu iş olmaz. Bu bağlamda özellikle spekülatif manada artırmak isteyen kardeşlerim şunu iyi bilsinler ki Ahmet Eşref Fakıbaba mutlaka önlem alır.\"

“ÇEŞİTLERİ ARTIRINö

Baklavacılara da önerilerde bulunan Bakan Fakıbaba, “Baklavacı arkadaşlar diyor ki insanlar bu tada alışmış. Buna da saygı duyuyorum. Ama fıstıklının kilosu 60 lira ise cevizli 50 olur, fındıklı 40 olur. Yani eğer ben çocuğuma baklava götüreceksem illa cevizli olmak zorunda mıyım? Yani bu konuda da üretici arkadaşlarım özellikle, çeşidi bir artırın yahu. Ne olur yani? Bir de bir yere gidiyorsunuz, önünüze bir tatlı geliyor, sanki 3 porsiyonluk tatlı gelmiş. Kardeşim benim yiyeceğim ya bir tane ya iki tane, ben 5-6 dilimi bu yaştan sonra nasıl yiyeceğimö diye konuştu.

Bakan Fakıbaba, daha sonra Tarımsal Destekler Hibe programına katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Programın düzenlendiği yer

- Programa katılanlar

- Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 160 MB

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)

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Çorum\'a getirdikleri 150 göçmeni köprü altına bırakıp gittiler

Çorum\'a barınmaları için Erzurum\'dan gönderilen çoğunluğu Pakistan uyruklu 150 göçmen, kendilerini getiren otobüs sürücüleri tarafından karayolunda köprü altında bırakıldı. Gruptakilerden bazıları kent merkezine doğru yürürken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri, göçmenleri durdurup, konaklayacakları yere götürdü.

Erzurum Göç İdaresi Müdürlüğü, Pakistan, Bangladeş ve Somali uyruklu 150 göçmeni, barınmaları için üç otobüsle Çorum\'a gönderdi. Otobüs sürücüleri, dün saat 23.30 sıralarında çoğunluğu Pakistanlı göçmenleri Çorum- Samsun karayolunda, Çimento kavşağı köprü altında araçlardan indirip, uzaklaştı. Nereye gideceklerini bilmeyen göçmenler, köprü altında beklemeye başladı. Gruptaki bazı kişiler ise kent merkezine doğru yürümeye başladı. Göçmenleri gören vatandaşlar, polisi arayıp ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, dağılmaya başlayan göçmenleri tek tek durdurup, kimlik ve evrak kontrolü yaptı. Polisin çalışması sonucu 150 göçmen, bölgeden alınarak konaklayacakları yere götürüldü. Göç İdaresi\'nde işlemlerini yaptırdıktan sonra göçmenlerin Çorum\'da kalabilecekleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Mültecilerin toplanması

-Polisin evrak kontrolü

-Detaylar

(SÜRE: 2 30 Dk) - (BOYUT: 170 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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Sendikalı olan 95 işçi işten çıkarıldı

Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde, bir kozmetik fabrikasında sendikalı olan 95 işçi işten çıkarıldı. Fabrikanın önünde toplanan işçiler, protestoda bulundu.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan bir kozmetik ürünleri fabrikasında Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi örgütlenme çalışması yaptı. İşçiler sendikalı olmaya başlarken, sendikalı olan 95 işçi işten çıkarıldı. İşten çıkarılan işçiler, fabrikanın önünde toplandı. Fabrikanın önündeki işçiler düdük çalarak protestoda bulunurken, halaylar çekti. Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi Başkan Yardımcısı Eyüp Akdemir, 3 gündür eylemlerini sürdürdüklerini belirterek, \"3 gündür eylemimiz devam ediyor. Bunun sebebi de 2018 Ocak ayından bu yana Kosan Kozmetik yani Flormar\'da bir örgütleme faaliyetimiz var. Bu örgütlenme faaliyeti devam ederken bakanlıktan çoğunluğumuzu aldık. Fakat işverene ulaştığında burada bir sendikal faaliyetin olduğunu düşünerek ilk önce 12 arkadaşımızı daha sonra da 4 arkadaşımız derken bu işin önüne geçemeyeceğini düşünerek sendika üyesi önünde gördüğü, selam verdiği, bu işe destek vermekle alakalı olan herkesi iş hakkını tazminatsız bir şekilde feshetti. Şu anda 95 arkadaşımızın iş hakkı İş Kanunu 25. maddeden feshedildi. İşveren burada kötü niyet sergiliyor. Ramazan ayında arkadaşlarımızı tazminatsız bir şekilde işten çıkardı. Hiç birine 5 kuruş para vermiyor. Bu insanlar işsizlik sigortasından faydalanmıyor. Haklarını gasp ediyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İşçilerin düdük çalması

-Halay çekmeleri

-Sendika yöneticisi ile röp.

-Detaylar

Haber:Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), (DHA)

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Diyarbakır’da trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Diyarbakır’da iki otomobilin bir sokağın kesişiminde çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Tekel Caddesi 176\'ıncı sokak kesişiminde meydana geldi. Güvenlik kameraları görüntülerinde plakaları okunamayan iki otomobil, sokağın kesişimine hızla girdi. Sürücülerin birbirini farketmemesi sonucu her iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin çarpışması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İki sürücünün yaralandığı kazaya ilk olarak çevredeki esnaf müdahale etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler bölgede yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

-güvenlik kamerası

-Otomobillerin çarpışması

-Esnafın koşması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)



