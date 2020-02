DHA YURT BÜLTENİ- 8

İnce, Filistin konusunda \'\'Cumhurbaşkanının sonuna kadar yanındayım\'\'

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Filistin konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yanında olduğunu belirterek, \'\'Türkiye Cumhuriyeti\'nin hükümetine ve sayın Cumhurbaşkanı\'na sesleniyorum; Mavi Marmara\'da olduğu gibi \'Giderken bana mı sordun demeyeceksen, İsrail\'e ihtiyacımız var demeyeceksen, sonuna kadar yanındayım. Dik dur. Biz buradayız, ben buradayım. Bu konuyu önümüzdeki seçimin malzemeyi yapma, istismar etme. Bu insanlık ayıbına 81 milyon birlikte karşı duralım. Şov yapmayalım 81 milyon gereğini yapalım\'\' dedi. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Aksaray\'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı\'nda düzenlenen mitingde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla meydanı dolduran halka seslendi. Başına köşeli kasket takarak çıkan İnce, konuşmasının başında alanda bulunan kalabalığı İsrail\'in Filistin\'e yönelik düzenlediği saldırıda şehit olan sivil halk için 1 dakika saygı duruşuna, ardından da dua okumaya davet etti.

ABD VE İSRAİL MÜSLÜMANLARI ZULMEDİYOR

Filistin\'de insanlık dramının yaşandığını ifade eden İnce, şöyle konuştu:\'\'ABD ve İsrail, Müslümanları zulmediyor. Ortadoğu\'ya kalıcı bir barış yerine, kalıcı bir husumete dönüşüyor. Türkiye bu duruma seyirci kalamaz, kalmamalıdır. Ben Cumhurbaşkanı adayı olarak görev başındaki sayın Cumhurbaşkanı\'na bu konuda her türlü yardıma hazır olduğumu bildiriyorum. Geçmiş 16 sayın Erdoğan ve Ak Parti\'nin yanlış İsrail politikalarını ve yanlış Ortadoğu politikalarını bir tarafa bırakıyorum. Bunu şimdi konuşmanın bir anlamı yoktur. \'\'

DİK DUR, BİZ BURADAYIZ

Böyle bir ortamda Türkiye\'nin tek ses olması gerektiğini ifade eden İnce,\'\' 81 milyon hep birlikte olmalıdır. Uluslararası vicdana aykırı ve provokatif eylemi hep birlikte kınamalıyız. ABD ve İsrail yalnız kalmaya mahkum olmalıdır. ABD dünkü katliama yardım ve yataklık etmiştir. Bu ateş herkesi yakacaktır. Bu nedenle tüm insanlık ayağa kalkmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti\'nin hükümetine ve sayın Cumhurbaşkanı\'na sesleniyorum, Mavi Marmara\'da olduğu gibi \'Giderken bana mı sordun demeyeceksen. İsrail\'e ihtiyacımız var demeyeceksen, sonuna kadar yanındayım. Dik dur, biz buradayız, ben buradayım. Bu konuyu önümüzdeki seçimin malzemeyi yapma, istismar etme. Bu insanlık ayıbına 81 milyon birlikte karşı duralım. Şov yapmayalım 81 milyon gereğini yapalım \'\'diye konuştu.

KALİTE VE GİRİŞİMCİLİK

Konuşmasına yapacakları vaatlerine anlatarak devam eden İnce, şunları söyledi:\'\'Bu süreçte benden en fazla duyacağınız sözcük \'kalite\' olacak. Yol yapıyorlar, yollar çöküyor. Hastane yapıyorlar, hemşire yok. Köprü yapıyorlar, köprüden geçmeden para ödüyoruz. Okul yapıyorlar öğretmen yok. Bir iş yapıyorlar; ama ortada kalite yok. İkinci duyacağınız kelime girişimcilik olacak Bu milletin ve bu zeki evlatların girişimcilik ruhuna inanıyorum. Ar-geye önem vereceğiz. Patent alacağız, özgür insan olacağız. Araba ve televizyon üretiyoruz; ama boşuna üretiyoruz. Fason çalışıyoruz. Çünkü patent bize ait değil. Bir otomobilden kazandığımız para 100 euro, bir televizyondan 10 euro kazanıyoruz. Türkiye televizyon üretiyor bir televizyondan 10 euro, bir otomobilinden 100 euro kazanıyor. Neden? Otomobilin markası sana ait değil, tasarımı sana ait değil, teknolojisi sana ait değil. Sen fason çalışıyorsun. Dünyada 100 marka arasında bir tane Türk markası yok. Ben bu ülkenin gençlerine tasarımı, teknolojiyi öğretmek istiyorum. Patent almalarını ve ülkemi ayağa kaldırmalarını istiyorum. Bu nasıl olacak? Bir genç özgür ortamda tasarım olur. Özgür bireyler teknolojiyi geliştirebilir. Sen daha Wikipedia\'yı bile gençlere açmıyorsun. Sözlüğü bile kapatıyorsun. Muharrem İnce\'nin Cumhurbaşkanlığı\'nda her şey serbest olacak. Cumhurbaşkanı\'nı eleştirmek bile serbest olacak.\'\'

PASSOLİG KALDIRILACAK

İnce, passoligin Cumhurbaşkanı\'nın stadyuma geldiğinde proteste edenlerin hemen tespit edilebilmesi için çıkartıldığını belirterek, cumhurbaşkanlığı döneminde passoligin kaldırılacağını söyledi. İnce, passoligin sayesinde yandaşında zengin olduğunu belirtti.

POLİS MEMURUNA MESAİ ÜCRETİ

Polis memurlarına da seslenen İnce, cumhurbaşkanı olduğunda polis memurlarına mesai ücreti ve sendikalı olma hakkının verileceğini ifade etti.

\'0-18 YAŞ SAĞLIK ÜCRETSİZ OLACAK\'

İnce, \'0-18\' yaş arası çocukların hastanelerdeki tedavilerden ücret alınmayacağını belirterek, \'\'0-18 yaşına kadar bütün herkes nüfus cüzdanıyla hastaneye gidecek. Devlet yapacak işini. \'0\' yaştan 18 yaşına kadar sağlık ücretsiz olacak\'\' dedi.

İnce, toplumun yüzde 50\'sinin kadın olduğunu; ama iş gücündeki kadın çalışma oranının yüzde 32 olduğunu ve bunu yüzde 50\'ye çıkaracaklarını söyledi.

SURİYELİYE 40 MİLYAR DOLAR PARA HARCADILAR

Yapacakları vaatlerin kaynağını da açıklayan İnce, \'\'Parayı nerden bulacaksın diyor. 4 milyon Suriyeliye 40 milyar dolar para harcadılar. Bu 40 milyar dolar ne kadar para biliyor musunuz_ TOKİ konuk yapsaydı 2 milyon konut yapardı. Sen Suriyelilere 40 milyar parayı nasıl bulduysan bende bu ülkenin kadınlarına, gençlerine, çiftçilerine o parayı bulacağım\'\' dedi.

SARAY İLE 100 BİN KONUT YAPARDIK

İnce, Cumhurbaşkanlığı külliyesine de değinerek, \'\'Bir saray var saray. Saray ne kadar biliyor musunuz? Tam 2 milyar dolar. O sarayla konut yapsaydık 100 bin konut yapardık. 4 kişi yaşasa bir konutta, 400 bin kişinin yaşadığı koca bir şehir olurdu. Saraya 2 milyar dolar parayı buluyorsun, Suriyelilere 40 milyar doları buluyorsun çiftçiye, emekliye geldiğinde parayı bulamıyorsun\'\' dedi.

HER EVE BİR BAĞIŞ

İnce, \'\'Her aileye bir ev, her eve de bir bağış, dediğimde bol keseden atıyorsun diyor. Sen Suriyelilere 2 milyon konut yapacak kadar para harcamışsın da ben niye her eve bir bağış vermeyeyim. Nasıl yapmayayım bunu, bal gibide yapılır\'\'diye konuştu. İnce, mitingin ardından Niğde\'ye hareket etti.

Bakan Eroğlu\'dan, Birleşmiş Milletler\'e İsrail tepkisi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 179 milyon lira yatırım bedelli 10 tesisin temelini atıp, 1 tesisin açılışını yapmak için geldiği Muğla\'da, Valiliği ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD\'nin büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasına ve İsrail askerlerinin yaptığı katliama tepki gösterip, \"Birleşmiş Milletler ne yapıyor? Kendilerine bunu sormak istiyorum\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir dizi açılış ve ziyaretler için Muğla\'ya geldi. Özel uçakla Milas-Bodrum Havalimanı\'na indikten sonra karayoluyla Muğla\'nın merkez ilçesi Menteşe\'ye geçen Bakan Eroğlu, Muğla Valiliği\'ni ziyaret etti. Yöresel kıyafetler giyen öğrenciler ve sporcular tarafından çiçeklerle karşılanan Eroğlu, Valilik bahçesine fidan diktikten sonra şeref defterini imzaladı. Muğla Valisi Esengül Civelek\'i makamında ziyaret ederek şehir hakkında bilgiler alan Bakan Eroğlu, basın toplantısı düzenledi. Vali Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ve genel müdürlerin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Bakan Eroğlu, \"İsrail hain ve zalim bir devlet. Şu ana kadar silahsız 59 masum Filistinli vatandaş şehit düştü. Allah rahmet eylesin. 2 bin 777 yaralı var. Kudüs, Filistin\'in başkentidir. Amerika kalktı büyükelçiliği oraya tadışı. Bütün dünyadan tepki gördü. ABD yalnız kaldı. Zulüm mutlaka kendisini yakar. İsrail, insanlara zulüm ve katliam eden bir ülkedir. İspanya\'da Yahudiler\'i kesiyorlardı 530 yıl önce, biz, \'Onlar ölmesin\' diye topraklarımızda kabul etmedik mi? Almanya\'da Naziler hepsini kesiyorlardı. Bağrımızı açmadık mı? Üç gün yas ilan ettik ve bayraklar yarıya indirildi. Dünyanın sessiz kalmasına üzülüyorum. Birleşmiş Milletler ne yapıyor? Kendilerine bunu sormak istiyorum\" dedi.

179 MİLYON LİRALIK YATIRIMIN TEMELİNİ ATTI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, toplantının ardından Muğla Atatürk Spor Salonu\'nda düzenlenen törene katıldı. Bakan Eroğlu, 179 milyon lira yatırım bedelli, DSİ tarafından inşa edilecek Yatağan Yaylaköy Barajı ve Sulaması, Ula Çıtlık Göleti ve Sulaması, Seydikemer Kayacık Göleti ve Sulaması ve Menteşe Göktepe Sulaması ile 3 gölet ve 3 taşkın koruma tesisinin temelini attı. Bakan Eroğlu, aynı törende DSİ Genel Müdürlüğü\'nce yapımı tamamlanan Seydikemer Ören Köyü Yavlak Deresi Islahı\'nın da açılışını gerçekleştirdi. Ayrıca, 5 aileye gelir getirici tür, 5 aileye de ORKÖY sertifikası veren Bakan Eroğlu, adaçayı, lavanta ve fıstıkçamı fidan türlerinden oluşan toplam 2 bin 500 fidanı da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Törenin ardından esnaf ziyareti yapan Bakan Eroğlu, helikopterle Uşak\'a hareket etti.

Çanakkale’de 31 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde jandarmanın durdurduğu minibüste 31 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvalık ilçesi Küçükkuyu beldesinde, jandarma ekipleri, şüphe üzerine B. D. yönetimindeki 35 M 9418 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan kontrollerde, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye, Irak ve Pakistan uyruklu toplam 31 kaçak göçmen yakaladı. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü B.D\'nin, göçmenleri İzmir\'den alarak Yunanistan’ın Midilli Adası\'na kaçırmak vaadiyle Küçükkuyu beldesi sahiline getirdiği belirlendi.Küçükkuyu Beldesi Jandarma Karakolu\'na götürülen kaçaklara gıda paketleri dağıtıldı. Kaçaklar, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne gönderildi.

Oruç tutarken kilo vermek isteyenlere uyarı

Diyetisyen Berna Ertuğ, Ramazan ayında oruç tutarken kilo vermek isteyenlere uyarıda bulundu. Ertuğ, \"Oruç kilo verme yöntemi değildir. Oruç tutmak metabolizmayı yavaşlatır, hatta oruç tutarken beslenmeye dikkat edilmezse kilo dahi alabilirsiniz\" dedi.

Memorial Antalya Hastanesi\'nden diyetisyen Berna Ertuğ, hem oruç tutup hem de sağlıklı kilo vermek isteyenlere tavsiyelerde bulundu. Ramazan ayında oruç tutarken dikkat edilmemesi halinde kilo vermek yerine kilo alınabildiğine dikkati çeken diyetisyen Ertuğ, \"Ramazan ayında insanların yaptığı en büyük hata orucu kilo vermek için bir yöntem olarak görüyorlar. Oruç kilo verme yöntemi değildir. Oruç tutmak metabolizmayı yavaşlatır. Hatta oruç tutarken beslenmeye dikkat edilmezse kilo almaya bile sebep olabilir\" diye konuştu. Ramazan ayının yaza denk gelmesiyle saatlerce su ve sıvıdan uzak kalan vücudun sıvı ihtiyacının artacağını anlatan Ertuğ, iftarla sahur arasında 2 ya da 3 litre sıvı tüketilmesini önerdi. Sahursuz oruç tutulmaması gerektiğini de aktaran Berna Ertuğ, sahursuz tutulan orucun metabolizmada sıkıntılara yol açtığını ifade etti.

İFTARDAN SONRA TATLI UYARISI

Uzun saatler aç ve susuz kalan midenin iftarla birlikte tıka basa doldurulmaması gerektiğini belirten Berna Ertuğ, iftara ikramlıklardan başlayarak ana menünün de 1 porsiyon olarak tüketilmesi gerektiğini söyledi. İftar masasında salatanın önemine dikkati çeken Ertuğ, tatlıyla ilgili de uyarıda bulunarak şöyle konuştu: \"Mutlaka salata tüketilmelidir. Yoğurt çok önemli hatta yaz dönemi olduğu için cacık daha iyi gelecektir. Hem sıvı ihtiyacına takviye olur. İftarın ardından tatlı yenmemeli. 2 saatlik aranın ardından sütlü tatlılar tercih edebilirler. Metabolizma yavaşladığı için hızlandırmak adına iftardan sonra mutlaka hareketi tavsiye ediyoruz.\"

81 yaşındaki Özkan Dede, eşini keserle öldürdü

Edirne\'de 3 çocuk 8 torun sahibi İsmail Özkan (81), eşi Kıymet Özkan\'ı (81) çıkan tartışmada başına keserle vurarak öldürdü.

Olay, bugün öğle saatlerinde Nişancıpaşa Mahallesi, Çokalca Sokak Özkan Apartmanı 3\'üncü katında meydana geldi. İsmail Özkan, dışarıya çıkmak isteyen eşi Kıymet Özkan\'a izin vermeyince tartışma çıktı. Tartışma sırasında İsmail Özkan, eline geçirdiği keserle eşi Kıymet\'in başına vurdu. Sesleri duyar komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kıymet Özkan\'ın yaşamını yitirdiği saptandı. Kıymet Özkan\'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Edirne Sultan 1\'inci Murat Devlet Hastanesi\'ne gönderildi. İsmail Özkan ise polis tarafından gözaltına alındı. Elinde baston, yürümekte zorlanan Özkan, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Narkotik Eğitim TIR\'ı Antalya\'da

Vatandaşları narkotik suçlar ve madde ile mücadele konusunda bilgilendirme amacıyla oluşturulan Narkotik Eğitim TIR\'ı, Antalya\'ya geldi.

Narkotik Eğitim TIR\'ı, Antalya\'da uyuşturucu madde ile adı sıkça anılan Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesi\'ne geldi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Albay Tahir Savran, Başsavcı Ramazan Solmaz, kamu kurumlarının yöneticileri TIR\'ın ilk konukları oldu. Burada konuşan Vali Karaloğlu, TIR\'ın bir hafta boyunca Antalya\'da kalacağını söyledi. Uyuşturucu ile mücadelenin zor olduğunu dile getiren Karaloğlu, bağımlılığının çok ciddi bir problem olduğunu kaydetti. Karaloğlu, “Bağımlılık terörden daha tehlikeli hale geldi. Toplumu içten içe çürüten ve toplumsal varlığı tehlikeye atıyor. Bu tehlike ile topyekun mücadele etmezsek başarılı olamayız. En büyük mücadele belaya bulaşmamaktır\" dedi. Başsavcı Ramazan Solmaz da bu projeyle amaçlarının farkındalık yaratarak, vatandaşlara uyuşturucunun ne olduğu ve nelere mal olduğunu göstermek istediğini söyledi. Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu ve beraberindekiler TIR\'ın içine gezerek yetkililerden bilgi aldı. TIR\'a özellikle mahallede yaşayan çocuklar ilgi gösterdi.

Hastanede intihara kalkışan kadını polis ikna etti

Malatya\'da, Turgut Özal Tıp Merkezi\'nin otoparkında asma kata çıkarak intihara kalkışan kadın, polisin iknasıyla eylemine son verdi.

Olay, öğle saatlerinde İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi\'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın, hastane otoparkının asma katına çıkarak intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislerin yarım saatlik çabasıyla kadın ikna edildi.

İndirilen kadın, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Eski vekil Hannan Özüberk, son yolculuğuna uğurlandı

Kilis eski belediye başkanı ve 19\'uncu dönem Gaziantep milletvekili Hannan Özüberk (87), Kilis’te düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

1984-1987 yıllarında Kilis Belediye Başkanlığı, 1991-1995 yılları arasında Doğru Yol Partisi Gaziantep milletvekilliği görevinde bulunan ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Hannan Özüberk için bugün cenaze töreni düzenlendi. Yörede \'Hannan Ağa\' olarak tanınan Özüberk için Kayabaş Camisi\'nde düzenlenen cenaze namazına Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, yerel yöneticiler, STK temsilcileri, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Özüberk\'in Türk bayrağına sarılı tabutu Asri Mezarlık\'ta defnedildi.

Engelli öğrenciler bir günlük polis oldu

Osmaniye\'de polis üniforması giyen bir grup engelli öğrenci, Emniyet Müdürlüğü\'nde haber merkezini gezdi, zırhlı araçlara bindi, polis evindeki oyun parkurlarında eğlenip unutulmaz bir gün yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından \'Engelliler Haftası\' nedeniyle düzenlenen programa, Vali Celalettin Cerrah Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Özel Ayşem Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde eğitim gören 12 öğrenci ve velileri katıldı. Polis üniforması giyen özel öğrenciler, ilk olarak Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman\'ı makamında ziyaret etti. Çocuklarla bir süre sohbet eden Müdür Gökduman velilerle yaptığı konuşmasında ise \"Sizler anne babalar olarak çocuklarınız için ellerinizden geleni yapıyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Devletimiz de bu konuda büyük çaba göstermekte ve bu çocuklarımız için her imkanı sağlamaktadır. Bizlerinde üzerine düşen her konuda göreve hazırız\" dedi. Müdür Gökduman ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren özel öğrenciler, daha sonra haber merkezini gezip, MOBESE sistemi hakkına bilgi aldı. Ardından Bölge Trafik Şube Müdürlüğü\'ne gelen öğrenciler, Zırhlı ve TOMA araçlarına binmenin heyecanını yaşadı. Resmi araçların eskortluğunda polis evine gelen öğrenciler, burada mini hayvanat bahçesini gezdi. Oyun parkurunda gönüllerince eğlenen çocuklar, öğle yemeğinin ardından, evlerine bırakıldı.

