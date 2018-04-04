DHA YURT BÜLTENİ-8

Iğdır\'daki tabura teröristlerden taciz ateşi: 1\'i ağır 2 asker yaralı

Iğdır 5\'inci Hudut Alay Komutanlığı\'na bağlı Gökay Hudut Taburu\'na yönelik PKK\'lı teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu 1\'i ağır 2 asker yaralandı.

Türkiye- İran sınırında bulunan Gökay Hudut Taburu\'na, sabah saatlerinde terör örgütü PKK mensuplarınca taciz ateşi açıldı. Teröristlerin ateş açması sonucu 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, götürüldüğü Iğdır Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Askerlerden 1\'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. Öte yandan teröristlerin taciz ateşine askerlerin karşılık vermesi üzerine kaçan PKK’lıların yakalanması için operasyon başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralı askerlerin hastaneye getirilmesi

-Ambulanslar

(1.40 dk 56 mb)

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)

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Uyuşturucu satıcılarına drone destekli operasyon: 42 gözaltı

Adana İl Jandarma Komutanlığı\'nca uyuşturucu çetesine yönelik karadan ve denizden, insansız hava aracı drone destekli operasyon düzenlendi. 20 adrese yapılan baskınlarda 42 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesinde uyuşturucu tacirlerine hem karada hem denizde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 20 adrese düzenlenen operasyon drone ile takip edildi. Evlerinde saksıda kenevir yetiştiren zehir tacirleri gözaltına alınırken bazı şüpheliler ise Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın yardımıyla denizde seyir halindeyken teknelerde yakalandı. Gözaltına alınan toplam 42 şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Araçların İl Jandarma Komutanlığı\'ndan çıkışı

- Operasyon bölgesine gidişi

- Evin kapıyı çalmısı

- Zanlıyı etkisiz hale getirilmesi

- Evde yapılan aramadan detay görüntüler

- Ele geçirilen uyuşturucudan görüntüler

- Saksılardaki kenevirler

- Denizde yapılan operasyonda göz altına alınan şahıs

- Şahsın tekneden indirilmesi

- Göz altına alınan şahısların götürülmesi

SÜRE:01\'03\"BOYUT:67MB

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)

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Ambulans helikopter Afgan bebek için havalandı

Zonguldak\'ta dünyaya gelen Afganistan uyruklu Abdullah bebek, solunum yetmezliği nedeniyle ambulans helikopterle Ankara\'ya sevk edildi.

Afganistan\'dan Türkiye\'ye göç eden Abdurrahman ve Sakine Tajik çiftinin 3\'üncü çocukları bu sabah Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'nde dünyaya geldi. Doktorlar, Abdullah ismi konulan bebeği solunum yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle başka bir hastaneye sevkine karar verdi. Sağlık Bakanlığı ile irtibat kuran hastane yönetimi hava ambulansı talep etti. Kuvöze konulan Abdullah bebek, Zonguldak Kozlu Stadı\'na inen ambulans helikopterle Ankara Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'ne sevk edildi. Baba Abdurrahman Tajik, çocuğunun helikopterle götürülüşü sırasında duygulandı. Abdurrahman Tajik, sağlık ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ambulans helikopterden görüntüler

-Bebeğin ambulansa alınması

-Babanın görüntüsü, ambulansın havalanması

Süre 2.06/boyut 387 mb

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Mersin\'de kapkaç şüphelisi yakalandı

Mersin\'de yolda yürüyen G.A. adlı kadının cep telefonunu alıp kaçtığı iddia edilen F.P., polis tarafından yakalandı.

Afetevler Mahallesi\'nde 1 Nisan\'da sokakta arkadaşlarıyla yürüyen G.A.\'nın yanına yaklaşan bir kişi, kadının elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan kapkaç olayıyla ilgili çalışma başlatan polisler, şüphelinin bir araca binerek uzaklaştığını saptadı. Yapılan incelemede plakası belirlenen aracın kiralama şirketinden M.E.D. tarafından kiralandığı tespit edildi. Gözaltına alınan M.E.D., olay günü kullandığı araçta S.Ü., O.Ç. ve F.P.\'nin bulunduğunu söyleyince diğer şüpheliler de yakalandı. Kapkaç olayını F.P.\'nin gerçekleştirdiği anlaşıldı. S.Ü., O.Ç. ve M.E.D. emniyette ifadeleri alınıp serbest bırakılırken, F.P. adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, gasp ettiği telefonu sattığı anlaşıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kadınlar yol yürürken

- F.P. kadınlara doğru yönelirken

- F.P G.A\'nın telefonunu çalarken

- F.P kaçarken

- F.P polisler eşliğinde emniyetten çıkarılırken

- Araç emniyetten çıkarken

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01\'16\" BOYUT: 95.94 MB

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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\'Sokak Hayvanları Günü\' Gaziantep\'te kutlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvan sahiplenmek isteyenlerin petshoplar yerine barınaklara gitmesi gerektiğini söyledi.

4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü\'nde öğrencilere hayvanlarını sevdirmek için Gaziantep Hayvanat Bahçesi Köpek Barınağı\'nda etkinlik düzenlendi.Hayvan sahiplenmek isteyenlerin petshoplar yerine barınaklara gitmesini öneren Celal Özsöyler, şunları söyledi: \"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü\'nü okuldan gelen öğrencilerle kutluyoruz. Özellikle sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklere, hayvan sever şehir olarak da bunlara sahip çıkıyoruz. Gaziantep\'in 9 ilçesiyle birlikte toplam 500 köyünden aylık olarak 450-500 arasında köpeği ve kediyi toparlıyoruz. Barınağımıza getiriyoruz, kısırlaştırıyoruz, aşılıyoruz, cipliyoruz, eğer bakıma muhtaç değilseler şehrin 20 noktasındaki beslenme noktalarına bırakıyoruz. Bunun yanında Nizip ilçesini barınağında da yaklaşık olarak 200 köpeğe bakıyoruz. Hayvanat bahçemiz ve köpek barınağımızda ise aylık 350-400 köpeği buralarda barındırıyoruz. Bunların yaklaşık olarak 200 tanesini aylık olarak sahiplendiriyoruz ve sahiplenen kişilerin hayvanların bakımını yeterli olarak üstlendiklerini kontrol ediyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hayvan sever şehir olarak her yıl rutin olarak yaptığımız 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü\'nü kutluyoruz. Bunun yanında petshoplarda kedi ve köpek almamalarını eğer istiyorlarsa biz kendilerine ücretsiz olarak buralardan kedi ve köpek verebileceğimizi duyurmak istiyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hayvan barınağı

- Barınaktaki çocuklar

- Çocukların hayvanları sevmesi

- Çocukların kucağındaki köpekler

- Celal Özsöyler\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 231 MB

Haber -Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP,(DHA)



