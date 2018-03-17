DHA YURT BÜLTENİ-8

1)DİYARBAKIR\'DA GİYİM MAĞAZASINDAKİ YANGIN PANİK YARATTI

DİYARBAKIR\'da, bir giyim mağazasında çıkan yangın paniğe yolaçarken, can kaybı yaşanmadı. Giyim mağazası yanındaki banka şubesine de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü. Merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler caddesi üzerindeki bir mağazada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Depodan çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede giyim mağazasını sardı. İçeride müşteri ve çalışanların olduğu sırada çıkan yangınla birlikte çalışanlar ve müşteriler panikle dışarıya koştu. Yangın kısa sürede mağaza yanında bulunan bir banka şubesinin üst katına da sıçradı. Yangının duyulmasından sonra bölgeye gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ekipleri de bu sırada, yangının meydana geldiği Ekinciler Caddesi\'ni yaya ve araç trafiğine kapattı. Yangından sızan dumanlar, onlarce metre yükselerek, kentin bir çok noktasından göründü. İtfaiye ekiplerinin kısa süren çalışmasının ardından yangın büyümeden söndürülürken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Yükselen dumanlar

-İtfayenin müdahale etmesi

-Polisin yolu kapatması

-Dumandan etkilenenler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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2)6\'INCI PARMAĞINDAN KURTULMAK İÇİN AMELİYAT OLACAK

SİVAS\'ta sağ eli 6 parmaklı olarak dünyaya gelen Mikail Darıcı(16) hayatını olumsuz etkileyen bu durumdan kurtulmak için hastaneye başvurdu. Sivas\'ın Şarkışla ilçesine bağlı Cemel köyünde yaşayan Ali Osman Darıcı\'nın (46) 4 çocuğundan 3\'ncüsü Mikail Darıcı sağ eli 6 parmaklı olarak doğdu. Bebekken aldırılmayan parmak zamanla rahatsızlık vermeye başladı. Çocukluktan itibaren çevredekilerin alay etmesi, insanların sürekli soru sormasından bıkan Mikail Darıcı, babasına durumu anlatarak, \"Baba ya ameliyat ettir ya da ben bu parmağı keseceğim\" dedi. Baba Darıcı, oğlunu ameliyat ettirmek için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümüne yatırdı. Parmağın yaşı ilerledikçe kendisini daha çok rahatsız ettiğini ifade eden Mikail Darıcı, \"Allah\'tan gelen bir şey, doğuştan gelen bir şey. Birkaç gün sonra aldıracağım. Elimi kullanırken zorlanıyordum. Arkadaşların da farklı tepkileri oluyordu. Bazen sinirleniyordum, bazen kavga ediyordum. Anneme ve babama duyduğum rahatsızlığı ilettim. Şimdi kurtulacağım için mutluyum\" dedi.

Çiftçilikle uğraşan Ali Osman Darıcı oğlunun doğumu sırasında kendisinin köyde olmadığını belirterek, \"Çocuğum ilk doğduğunda o zaman rahmetli annem çocuğun parmağında fazlalığı fark etmiş. O zaman üzerinde durulup ameliyat ettirilmemiş. Zaman içinde biz de ihmal ettik. Bugün Sivas’a getirdik yatış yaptırdık. Birkaç gün içinde ameliyat olacak. Yaşamını olumsuz etkiliyordu\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Hastaneden görüntü

-Gencin görüntüsü

-Sağ elininin ve 6 parmağının görüntüsü

-Kendisi ve babasının konuşması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)

(334 mb)

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3)ÇANAKKALE\'DE 18 MART TÖRENLERİ İÇİN BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

ÇANAKKALE Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıldönümü kutlamaları ve Şehitleri Anma Günü kapsamında, yarın trafik ve güvenlik tedbirleri nedeniyle bazı bölgeler araç trafiğine kapatılacak.

Çanakkale Belediyesi\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"17-18 Mart 2018 tarihlerinde, İlimiz Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi, Demircioğlu Caddesi, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi, Balıkesir Caddesi, Atikhisar Caddesi, Pirireis Caddesi, Troia Caddesi, Stadyum Caddesi, Şehit Gürol Caddesi, Yalı Caddesi, Gazi Bulvarı, Mehmetçik Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı, Ziveriye Sokak, Lise Caddesi ve Ordu Sokak üzerine araç parkı yapılamayacaktır. Ayrıca 18 Mart 2018 Pazar günü tören programı boyunca Atatürk Caddesi, Troia Caddesi, Pirireis Caddesi, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi, İnönü Caddesi, Ziveriye Sokak yol güzergâhları zaman zaman geçici olarak araç trafiğine kapatılacaktır. Araç trafiğine kapanacak olan cadde ve sokak üzerindeki halk otobüsü seferleri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yönlendirilen alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Kentlilerimizin mağduriyet yaşamaması için görevlilerin ikaz ve uyarı işaretlerine uymalarını, zorunlu haller dışında özel araçlarını kullanmamalarını önemle rica ederiz\" ifadelerine yer verildi.



Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)-