DHA YURT BÜLTENİ-8

1)BAKAN EROĞLU, \"AYDIN 100-150 YIL SONRA ÇÖL OLACAK\"

AYDIN\'a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, il için özel bir çalışma yaptırdığını belirterek, \"Jeolojik yapısı nedeniyle Aydın\'daki dağların tamamı erozyona müsait. Tarım Bakanlığıyla birlikte bizim bütün ekibimiz çalıştı. Aydın 100-150 yıl sonra çöl olacak. Aydın Ovası tamamen elden gidiyor. Çok ciddi bir sorun olan bu konuda dün tüm ilgililere 4 saate yakın bir sunum yapıldı. Aydın\'da çok özel bir çalışma yapıyorum. Erozyondan korunmak için teraslama ve ağaçlandırma yapacağız. Gelir getirici türleri tercih edeceğimiz alanları kurayla orman köylülerimize dağıtacağız. Kuraklığı ortadan kaldıracağız\" dedi.Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Nazilli ve Çevresi Yerleşim Yerleri İçme Suyu İsale Hattı ile Nazilli ve Çevresi Yerleşim Yerleri İçme Suyu Arıtma Tesisinin toplu temel atma törenlerine katılmak için Aydın\'a geldi. Eroğlu\'nun kentteki ilk ziyareti, AK Parti İl Başkanlığı oldu. Parti binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan, gelmeden önce Aydın için özel bir çalışma yaptırdığını ifade eden Bakan Eroğlu, \"Jeolojik yapısı nedeniyle Aydın\'daki dağların tamamı erozyona müsait. Tarım Bakanlığıyla birlikte bizim bütün ekibimiz çalıştı. Aydın 100-150 yıl sonra çöl olacak. Aydın Ovası tamamen elden gidiyor. Çok ciddi bir sorun olan bu konuda dün tüm ilgililere 4 saate yakın bir sunum yapıldı. Aydın\'da çok özel bir çalışma yapıyorum. Erozyondan korunmak için teraslama ve ağaçlandırma yapacağız. Gelir getirici türleri tercih edeceğimiz alanları kurayla orman köylülerimize dağıtacağız. Kuraklığı ortadan kaldıracağız\" dedi.

\"İSTANBUL\'DA SU SIKINTISI YAŞANMAYACAK\"

İstanbul\'da barajların yüzde 90\'ının dolu olduğunu ve burada su sıkıntısı yaşanmayacağını belirten Eroğlu, \"Bıyıklarımı kesersem, bilin ki su kesintisi var. İzmir\'de de yüzde 49.3 dolu barajlar. Gördes Barajı sayesinde İzmir\'in 59 yıllık su sorununu çözmüştük. Bursa, Aydın, Denizli ve Afyon gibi Türkiye\'nin hiçbir yerinde su sıkıntısı yok. Ben \'suyu israf etmeyin\' deyince, millet endişeleniyor. Ben \'İstediğiniz kadar kullanın, bu korku artık kalksın\' diyorum ama gene de suyumuzu israf etmeyelim. Aydın\'ın da tüm merkezine 2050 yılına kadar su yetecek ve sıkıntı yaşanmayacak. Aydın\'da doğru dürüst sulama yoktu. Şu ana kadar 426 bin 200 dekar araziyi biz suladık. Aydın\'daki bu sulama sayesinde yılda cebinize 469 milyon TL para giriyor. Sulanmayacak yer bırakmayacağız ve bu yılı Aydın\'da sulama yılı ilan edeceğiz\" dedi.

\"AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ BAŞLATACAĞIZ\"

Ağaçlandırma seferberliği başlatacaklarını belirten Eroğlu, \"Bölge Müdürümüze talimat verdim. Tüm şube müdürleri belirli köyleri alacak. Muhtarlarla görüşecek tüm bölgeyi fıstık çamı ve her türlü fidanlar dikerek ağaçlandıracağız. Arazi bizden, parası bizden, dikmesi bizden, fidanı bizden, bakımı ise vatandaşa ait. Bunu babası bile oğluna yapmaz. Kendi tarlası içinde vatandaşın parası yoksa devletten yüzde 65 hibe, gerisini artık siz yapın. Tarlası yamaçtaysa, tarlası kuraklıktan elden gidiyorsa, bize muvakkat versin biz o tarlayı ağaçlandıralım\" dedi.

İl genelinde Büyükşehir sınırlarındaki bazı göletleri belediyenin yapamadığını söyleyen ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu\'na çağrı yapan Eroğlu, \"Büyükşehir Belediye Başkanı hanımefendi, basın mensuplarının huzurunda \'Biz bunu yapamıyoruz\' desin. Cumhurbaşkanı veya Başbakan\'dan kime isterse ondan rica etsin. Desin ki \'Bizim yapacak gücümüz yok, bunu devlet yapsın\' desin. Biz onu da devlet olarak yaparız\" dedi.

Partideki konuşmaların ardından Bakan Eroğlu, \"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lk ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen fidan dikme törenine katıldı. Eroğlu\'nu öğrenciler sevgi gösterisiyle karşıladı. Eroğlu, bahçede hazırlanan fidanları, öğrencilerle birlikte dikti. İlk fidan zeytin fidanı olunca Eroğlu Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili anlamının büyük olduğunu öğrencilere anlatı. Bahçeye zeytin, incir ve benzeri yaklaşık 200 civarında fidan dikildi.

Bakan Eroğlu\'na AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Mehmet Erdem ile İl Başkanı Ömer Özmen eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Veysel Eroğlu konuşması

- Recep Tayyip Erdoğan İlk ve Ortaokulu\'nda karşılama ve fidan dikimi töreninden görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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2)KÖYÜN ELEKTRİKLERİ KESİLİNCE HASTALAR ZOR DURUMDA KALDI



HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, köylülerin elektrik sayaçlarının evlerin dışına çıkarılmasını istememesi nedeniyle yaşanan gerginlik ve ardından 4 köy ve 2 mezranın elektriklerinin kesilmesi, bazı hastaları zor durumda bıraktı. Köprücük köyünde yaşayan astım hastası Mehmet Salih Demir (61) ile KOAH hastası Güli Çelik (72), tedavi için kullandıkları makineleri elektrik kesintisi nedeniyle çalıştıramadıklarını söyledi. Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, 3 gün önce Ünlüce köyüne gelerek sayaç denetiminde bulundu. Büyükçiftlik beldesine bağlı Ünlüce köyüne gelen VEDAŞ ekipleri, evlerde bulunan sayaçları, köydeki elektrik direklerine asmak istedi. Köylülerin buna karşı çıkması üzerine de taraflar arasında gerginlik çıktı. Köylüler, ekiplerin beldeden gitmesini istedi. Gerginliğin büyümesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın müdahalesi üzerine olay sona ererken, VEDAŞ ekipleri ise sayaç probleminin devam ettiği Kadıköyü, Adaklı, Ünlüce ve Köprücük köyleri ile 2 mezranın elektriklerini kesti.

Köy ve mezralarda elektriklerin 3 gündür kesik olması nedeniyle bazı hastalar zor durumda kaldı. Yüksekova\'ya yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Köprücük köyünde yaşayan astım hastası Mehmet Salih Demir ile KOAH hastası Güli Çelik, büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Astım hastası Demir, 3 yıldır hasta olduğunu ve elektrikle çalışan makine kullandığını belirterek, \"İlaçlarımı devlet veriyor. Ancak sık sık buhar makinesine ihtiyaç duyuyorum. Elektrik olmadığı için de kullanamıyorum. Kısa zamanda elektrikler verilmezse ölürüm. Köyün bu sorununun da çözülmesini istiyoruz. 100 hanenin bulunduğu köyde bazı ailelerin yiyecek ekmeği yok\" dedi. KOAH hastası Çelik de nefes almasının makinelere bağlı olduğunu, bu nedenle köyün elektiriğinin bir an önce verilmesini istediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-

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3)KOCAM EVE GELİNCE BENİ BULAMAZ\' DİYE YANGIN ÇIKAN EVİNİ TAHLİYE ETMEK İSTEMEDİ

KARAMAN\'da çamaşır makinasından çıkan yangın nedeniyle evini duman kaplayan Adviye Dinçer (83), \"Kocam eve gelince beni bulamaz\" diyerek evinden çıkmak istemedi. Yakınları tarafından ikna edilen Dinçer, evinden çıkartılıp, hazırda bekletilen ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Olay, bugün 12.20 sıralarında Topucak Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi\'nde meydana geldi. Mevlüt Dinçer (85), rahatsızlığı nedeniyle muayene olmak için hastaneye gitti. Eşi Adviye Dinçer de evde yalnız kaldığı sırada çamaşır makinasının elektrik aksamından yangın çıktı. Yangın nedeniyle evi saran duman dışarı sızınca, durumu fark eden komşuları itfaiye ekibine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içeri girip müdahale etmek istedi. Ancak yaşlı kadın kapıyı açmak istemedi. Bunun üzerine itfaiye ekibi kapıyı zorla kırıp alevleri müdahale ederek söndürdü. Ekipler, alevleri kendi çabasıyla söndürmeye çalışırken koltuk değneğinin bir kısmı yanan Dinçer\'e evi tahliye etmesini ve sağlık kontrolünden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Dinçer ise \"Kocam eve gelince beni bulamaz\" diyerek evinden çıkmak istemedi. Yakınlarının gelmesi üzerine ikna edilen yaşlı kadın, sedye ile evinden çıkartılıp hazırda bekletilen ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

Görüntü Dökümü

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- Evden detay

-Yaşlı kadından detay

- Yaşlı kadının çıkartılması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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4)SAMSUN\'DA KAFASI, KOLLARI VE BACAKLARI OLMAYAN KADIN CESEDİ BULUNDU

SAMSUN\'da sahilde kayalıkların arasında başı, kolları ve bacakları olmayan sadece gövdesi bir kadın cesedi bulundu. Olay bugün meydana geldi. Samsun\'da sahilde spor yapan vatandaşlar deniz kenarındaki kayalıkları arasında çöp poşeti içinde bir ceset gördü. Durum hemen polise bildirildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede, kafası, kolları ve bacakları olmayan sadece gövdesi bulunan kadın cesedini görüp güvenlik önlemi aldı. Tekne ile denizden kıyıya atıldığı belirlenen cesedin kime ait olduğu ise belirlenemedi. Otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kimlik tespiti ve olayın faillerinin yakalanması için polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü :

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- Sahilden detay

- Polisin incelemesi

- Detaylar

Haber-Kamera : Hakan AKGÜN/SAMSUN,(DHA) -

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5)ANNESİ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YARDIM İSTEYEN EMİNE: TEDAVİM YAPILIYOR

TEKİRDAĞ\'ın Ergene İlçesi\'nde yaşayan Fikriye Vişne\'nin kızının hasta olduğunu ve tedavisinin yapılmadığı yönündeki sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar üzerine, kızı Emine Vural(44), \"Benim tedavi yapılıyor, annem yalan söylüyor\" dedi.

Ergene\'de yaşayan Fikriye Vişne, bir süre önce sosyal medya hesabı üzerinden görüntülü olarak paylaşımda bulunarak, kızı Emine Vural\'ın hasta olduğunu ve hiç kimsenin yardım etmediğini ileri sürerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dan yardım istedi. Üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yardım istediği yazılar bulunan yelek giyen Fikriye Vişne, paylaşımında, \"Benim kızımı doktora götürmüyor kocası. Karnında tümör var, hiç kimsemiz yok. Cumhurbaşkanım bize yardımcı ol, bir sana güveniyorum. Lütfen sesimi duy bize yardımcı ol. Ben deli değilim, kızımı korumaya çalışıyorum. Kızımı görseniz 9 aylık hamile gibi. Türkiye sesimi duysun, bütün kadınlar sesimi duysun\" diyerek yardım çağrısında bulundu.

Eşi İbrahim Vural\'ın bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalıştığını söyleyen Emine Vural, karnında ur bulunduğunu ve gerekli tedavisinin de yapıldığını belirterek, annesinin paylaşımlarının kendisinin bilgisi dışında olduğunu söyledi. Ergene Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından tedavisinin sürdürüldüğünü ifade eden Vural, \"Annem son günlerde sosyal medya üzerinden birilerini araya koyarak yayınlar yapıyor ve beni kullanıyor. Yaptığı açıklamalarda benim hasta olduğumu ve hükümet yetkililerinin bana yardımcı olmadığını öne sürerek asılsız propaganda yapıyor. Benim böyle bir talebim yok. Hastalığımın tedavisi sürüyor. Ama annem özellikle beni kullanarak anlamsız bir şekilde reklam yapıyor\" dedi.

Annesi ile aralarının iyi olmadığını anlatan, Vural, \"Annem neden beni kullanarak bu durumu buraya getirdi anlamadım. İlk eşimden ayrıldığımda ciddi bir tazminat aldım. Bu parayı annem elimden alarak harcadı. Daha sonra da beni dışarıya attı. Ancak ikinci kez evlenerek sığınacak bir evim oldu. Şu anda da bizim yanımıza yerleşerek bizim sırtımızdan geçinmek istiyor. Jandarmaya giderek kendisinden şikayetçi oldum ve evimizden uzaklaştırılmasını istedim. Annem yalan söylüyor\" şeklinde konuştu.

Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Ayça Çevikelli, Emine Vural\'ın tedavisinin belediye tarafından 2 aydır kaymakamlık tarafından Çorlu Devlet Hastanesi\'nde sürdürüldüğünü söyledi. Cevikelli, \"Gerekli tetkikler süreç içerisinde yapıldı. Şu anda sonuçları bekleniyor. Muhtemelen bir operasyon sürecine gidilecek. Bu süreçte annenin duygusallığı nedeniyle sosyal medya üzerinde yaptığı açıklama, bazı iyi niyetli insanların duygusallığıyla ya da bazı kötü niyetli insanların suistimal amaçlı bir şekilde çığırından çıkmış bir durumda. Bizler bu konuya hakimiz, Emine hanımın sağlığı da iyiye gitmekte. Tüm halkımızdan ricamız, hassasiyet göstermeleri ve tedavi sürecinde sekteye uğratacak herhangi bir negatif yorumda bulunmamalarıdır\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Emine Vural ile eşi

Belediye Başkan Yardımcısı Çevikelli\'nin açıklaması

Emine Vural\'ın konuşması

Çiftten detaylar

Anne Fikriye Vişne\'nin sosyal medya paylaşımı

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ),(DHA)-

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6)ŞÜPHELİ PAKETTEN KABLOLARLA SARILI SU MATARASI ÇIKTI

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, Adalet Sarayı ile Vergi Dairesi arasındaki yola bırakılan şüpheli paket, tedirginliğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye patlatılan paketten kablolarla sarılı su matarası çıktı.

Olay, sabah saatlerinde, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Serin Sokak\'ta meydana geldi. Adalet Sarayı ile Vergi Dairesi arasındaki yola bırakılan şüpheli paketi gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı, bomba uzmanı çağırdı. Gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyip, torbayı fünye ile kontrollü patlattı. Paketten kablolarla sarılı su matarası çıktı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri inceleme ekibinin şüpheli paketi alması

-Meraklı vatandaşlardan görüntü

-Adliye ve vergi dairesinden görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera:Samed Aydın SUN/ KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 2 Dakika 22 Saniye / 76 MB

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