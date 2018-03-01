DHA YURT BÜLTENİ-8

1)CİNDERES\'TEKİ TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFLERİ BOMBALANIYOR

Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Suriye\'nin Cinderes bölgesindeki terör örgütü hedefleri; karadan topçu bataryaları, havadan ise jetler tarafından ateş altına alındı. Ateş altına alınan hedeflerden dumanların yükseldiği görüldü.

Görüntü Dökümü

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- Cinderes bölgesi

- Bombalanan hedefler

- Bölgeden yükselen duman

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN, Yılmaz BEZGİN-HATAY-DHA)

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2)DEREDEN GEÇERKEN SUYA KAPILDI, HALA BULUNAMADI

MUĞLA\'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi\'nde sel sularına kapılan otomobilde kayıplara karışan Sinan Gümüş için başlatılan arama kurtarma çalışması sürüyor. Kaybolan Nuri Gümüş\'ün ağabeyi olan, olayı duyunca kısa sürede bögleye gelen Ali Orhan Gümüş, \"Kardeşimin \'Ağabey buradayım ağabey\' seslerini duydum. Suyun içinde belime kadar girdim. Saatlerce kardeşimi aradım. Sesleri kulağımdan gitmiyor. Ararken sürekli bana sesleniyordu. Büyük şok ve acı içindeyim\" dedi.

Olay, dün (çarşamba) akşam saatlerinde, Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi\'nde meydana geldi. Kemer Deresi\'ni otomobille geçmeye çalışan, içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, sel sularına kapıldı. Araçta bulunan 58 yaşındaki Nuri Gümüş, 54 yaşındaki Belgin Gümüş, Yunus Beytekin ile annesi Ayla Beytekin, aniden bastıran sel sularıyla sürüklenmeye başladı. Yunus Beytekin, annesi Ayla Beytekin\'i, kapıldığı selden sularından kurtarmayı başardı. Ancak Nuri Gümüş ve eşi Belgin Gümüş çifti o kadar şanslı olamadı. Sele kapılarak gözden kaybolan evli ve bir çocuk annesi Belgin Gümüş\'ün cesedi, başlatılan arama çalışmalarıyla aynı akşam bulundu. Belgin Gümüş\'ün cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

ARAMALAR SÜRÜYOR

İstanbul\'da yaşayan ve yılın bir bölümünü Ören Mahallesi\'ndeki Gökova tatil sitesindeki evlerinde geçiren Nuri Gümüş\'ü arama kurtarma çalışmalarına ise bugün de devam edildi. Deredeki çamurlu suların denizin rengini değiştirmesi nedeniyle 6 dalgıç, çalışmalara güçlükle devam ediyor. Ören Muhtarı Bekir Köse ve Örenlilerin Kemer deresi azmağına akın ettiği arama kurtarma çalışmalarına sahil güvenlik, deniz polisi dalgıçları, jandarma ve AKUT ekipleri de katılıyor.

Evli ve 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Beyhan Dalgıç, \"Bu yol site sakinlerinin kullandığı bir yol. Defalarca bu dereye köprü yapılmasını istedik. Çünkü burasını yol olarak kullanıyoruz. Dün de öyle oldu. En yakın dostlarımızı, köprü olmadığı için kaybettik. Türkiye\'de tedbir alınması için ille de birilerinin mi ölmesi gerekiyor. Tamam işte öldüler, belki şimdi tedbir alınır\" dedi.

Ören esnafından Hasan Yavaş ise, \"Yağmur nedeniyle deredeki sular birden yükselmiş, 3 kişi inmiş, Belgin abla da inmiş ancak O\'nun indiğini ve sel sularına kapılmaya başladığını gören eşi Sinan ağabey de karısını kurtarmak için yanına giderken birlikte sürüklenmişler. Sinan ağabey karısını kurtarmaya çalışırken sürüklendi. Belgin abla, belki arabadan inmeseydi bu felaket olmazdı. Ama heyecanlanmışlar, panik yapmışlar. Eşi de onu kurtarmaya çalışırken bu felaket olmuş\" dedi.

KARDEŞİM \"ABİ BEN BURADAYIM BEN BURADAYIM DİYORDU\"

Kaybolan Nuri Gümüş\'ün Ören\'de oturan ağabeyi 62 yaşındaki Ali Orhan Gümüş, olayı duyunca kısa sürede olay yerine geldiğini belirtti. Çalışmaları gözyaşlarıyla izleyen Ali Orhan Gümüş, \"Olaydan hemen sonra ben de suya girdim. Hava kararmaya başlamıştı, suyun içinde kardeşimi arıyordum. Her yerden \'ağabey ben buradayım ben buradayım\' diye sesini duyuyordum. Sesi hala kulaklarımda çınlıyor. Büyük bir şok ve acı içerisindeyim. Kardeşimin sesi kulaklarımdan çıkmıyor. Yengemi de kaybettim, inşallah iyi haber almaya çalışıyoruz\" dedi. Bölgede sahil güvenlik botu ve ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Olayın meydana geldiği dereden görüntü

- Hasan Yavaş röp

- Denizde yapılan arama kurtarma çalışmaları

- Ağabeyinin görüntüsü ve röp.

- Beyhan Dalgıç röp

- Örenlilerin beklemesi

- Genel ve Detay görüntü

Haber: Yaşar ANTER- Kamera: Hülya ELTEŞ / MİLAS (Muğla), DHA)

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3)BAKAN ARSLAN, RİZE- ARTVİN HAVALİMANI\'NI İNCELEDİ

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Rize\'nin Pazar ilçesi Yeşilköy köyünde, Türkiye\'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı\'ndaki çalışmaları inceledi. Bakan Arslan, “Havalimanın yapımında en önemli olan mendireğin yapımında dolgu da yüzde 30’u geçmiş durumdayız. Havalimanın tamamını düşünürseniz de yaklaşık yüzde 11’ini geçmiş durumdayız\" dedi. Sabah saatlerinde kente gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile ençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Türkiye\'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanının yapılacağı Pazar İlçesi Yeşilköy Köyü\'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Arslan, inşaattaki ilerleyişin memnuniyet verici olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Rize-Artvin Havalimanı’nda incelemelerde bulduk arkadaşlardan brifing aldık. Sahada inşaatın gelişini gördük. Rize-Artvin Havalimanı ülkemizin havacılığının geldiği noktayı göstermesi açısından çok önemli. 27 metre derinlikte Rize-Artvin Havalimanı’nı yapıyoruz. Bu önemli bir şey, denizin üzerine 27 metre ve Karadeniz gibi fırtınalarla mücadele eden bir bölgede bu inşaatı yapıyoruz. İnşaattaki ilerlemeler gerçekten memnuniyet verici. Kısa sürede Rize-Artvin Havalimanı’nı hizmete açmış olacağız. Havalimanımızın alt yapısının inşaat bedeli, yaklaşık 1 milyar 78 milyon Türk lirası. Bu önemli bir rakamö

85 BUÇUK MİLYON TON TAŞ DOLGUSU YAPILACAK

Bölgede 9 buçuk milyon ton taş dolgu yapıldığına dikkat çeken Bakan Arslan şöyle devam etti:

“Havalimanında mendireğimizin mendirek içi alanı, yaklaşık 2 milyon metrekare. Yani pistin de dahil olduğu dolgu yapacak olduğumuz alanın içi. Mendirek dışını da hesaba katarsanız 2 milyon 400 bin metrekarelik bir alanı doldurmuş olacağız. Bu havalimanın mendireği ve dolgusunu yaparken 18 milyon kategorik taş doldurarak mendireği yapacağız. Yine 17 buçuk milyon ton taş dolgusu kullanarak pist-apron dediğimiz sahaları yapacağız. 50 milyon ton dolgu olmak üzere 85 buçuk milyon ton taş ve malzeme dolgusu yapacağız. Bugün itibarıyla 70 ağır iş makinesi günde 20 bin ton taş dolgu yapmak üzere çalışmalara başladık ve 9 buçuk milyon ton taş şu an dolgu yapmış durumdayız. Bunun 6 milyonu kategorik taş dediğimiz direk mendireğin yapımında kullanılacak olan taş. Havalimanın yapımında en önemli olan mendireğin yapımında dolgu da yüzde 30’u geçmiş durumdayız. Havalimanın tamamını düşünürseniz de yaklaşık yüzde 11’ini geçmiş durumdayız.

HEDEF 29 EKİM 2020

Rize-Artvin Havalimanı’nı 29 Ekim 2020’de hizmete sunmayı hedeflediklerinin altını çizen Bakan Arslan, şöyle konuştu:

“Nisan ayında günde 80 bin ile 100 bin ton arasında dolgu yapar hale geleceğiz. Nisan ayından itibaren işler çok daha hızlı hale gelecek. Çünkü hedefimiz ve sözümüz var; 29 Ekim 2020’de Rize-Artvin Havalimanı’nı hizmete sunmuş olmak. Ayrıca bu havalimanında yılda 3 milyon yolcuya hizmet edecek bir terminal yapıcağız. Ki bu yıl içerisinde de terminal inşaatına da başlayacağız. Ancak ondan önce Karadeniz’in, Rize’nin, Artvin’in motif özellikleri de barındıran bu bölgeye has bir terminal yapmak adına birkaç alternatif çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalar bitmek üzereö

‘TAŞ TAŞIMA İŞLEMLERİ SÜRÜYOR’

Havalimanı inşaatında dolgu çalışmaları için yeni bir taş ocağıyla da çalışmaya başlanacağını da ifade eden Bakan Arslan, konuşmasını şöyle tamamladı: “Taş taşıma işlemleri sürüyor. Yaklaşık 85 milyon ton dolgu yapacağımız için mevcut taş ocağı bizim ihtiyacımızı görmeyecek. Tektaş ocağı dediğimiz Tektaş mevkiindeki ikinci bir taş ocağıyla ilgili de çalışmalar son aşamaya geldi. Oradaki çalışmaları da bitirdiğimizde inşallah Nisan ayında günde 80 ile 100 bin ton taş taşır hale getirip, kısa sürede bu havalimanı inşaatını tamamlayıp hizmete açmış olacağız\"

Bakanlar daha sonra Cankurtaran Tüneli’nin açılış törenine katılmak üzere Artvin’e gitti.

Görüntü Dökümü

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Bakanların inceleme görüntüleri

İnşaat drone görüntüleri

Bakan Arslan konuşma

Detaylar

HABER KAMERA: Aytekin KALENDER/DHA

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4)KAYSERİ\'YE MART KARI

Kayseri\'de mart ayı karla başladı. Geceden itibaren başlayan kar yağışı çatıları ve otomobillerin üzerini beyaza bürüdü.

Şubat ayının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle yaz döneminde yaşanması muhtemel kuraklık tehlikesi Mart ayının ilk gününde yağan kar yağışı ile çiftçileri sevindirdi. Kayseri\'de geceden sağanak yağış bir süre sonra yerini kar yağışına bıraktı. Kar sürprizi ile güne uyananlar yağışlı havanın keyfini kar yağışı altında yürüyerek çıkarırken, kar yağışı ile birlikte kent merkezinde hava sıcaklığı 3 derece kadar düştü. Kayseri\'de hafta sonu yağmurlu hava bekleniyor. Erciyes kayak merkezinde gece yağan kar ile kar kalınlığı 2 metre 30 santimi buldu

Görüntü Dökümü

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- Çatıları beyaz bürünen evlerden görüntü

- Kara bürünen otomobiller görüntü

- Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇKAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 1 dakika 06 saniye / 46 MB

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5)KÖRFEZ GEÇİŞİ PROJESİ\'NE KARŞI AÇILAN DAVADA KEŞİF YAPILDI

İZMİR’e Sahip Çık Platformu üyeleri, kentin iki yakasını otoyol ve raylı sistemle birleştirmesi öngörülen Körfez Geçişi Projesi için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunun iptali için açılan dava kapsamında bilirkişi heyetinin keşif yaptığı gün basın açıklaması yaptı. Grup yapılacak projenin bölgedeki kuş türlerinin doğal hayatına zarar vereceğini öne sürdü.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nın İzmir Körfez Geçişi Projesi\'nin yapımına olanak sağlayacak ÇED olumlu raporuna yönelik Mayıs 2017 tarihinde açılan davada oluşturulan bilirkişi heyeti, bölgede keşif yaptı. İzmir’e Sahip Çık Platformu üyesi yaklaşık 100 kişi de projenin yapılmasının planlandığı bölgede bir araya gelerek, basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklamayı okuyan Melih Yalçın, \"Bugün, adına Körfez Geçişi Projesi denilen projenin ÇED olumlu kararına karşı açılan davada bilirkişi heyeti keşif yapıyor. Ön projelerde 3.5 milyar TL’ye mal olacağı tahmin edilen, ancak aslında çok daha büyük maliyetlere mal olacak bu proje, merkezi hükümet tarafından İzmir’e dayatılmaktadır. Biz diyoruz ki; bu bir kent içi ulaşım projesi değildir. İzmir’in bu projeye ihtiyacı yoktur. Bununla birlikte kuzeyde İzmir Kuş Cenneti’nden (Gediz Deltası), güneyde İnciraltı bölgesine dek tahribata neden olacağı gibi, yüzülebilir Körfez hayalini kurduğumuz İzmir Körfezi’ne de geri dönülemez zararlar verecektir. Körfez Geçişi Projesi, kuzeyde yapım aşamasında olan İstanbul Otoyolu ile Çiğli’de sulak alanların ve Kuş Cenneti’nin olduğu bölgeden güneyde doğal sit statüsü değiştirilen İnciraltı ve Çeşme yarımadasını birbirine bağlayacaktır. Proje, İzmir’i rant çevrelerinin talan ve yağmasına açmanın, daha fazla betonlaşmaya boğmanın araçlarından biridir\" dedi.

Projenin bölgede yaşamlarını sürdüren kuş türlerine zarar vereceği iddia eden Yalçın şunları söyledi:

\"Bu projenin, kentimizin doğal ortamına zarar vereceği açıktır. Proje alanında flamingo, kılıçgaga ve tepeli pelikan gibi türlerin dünya nüfusunun önemli bir kısmının yaşadığı bilinmektedir. Söz konusu proje gerçekleştiği takdirde, köprü ayağı, geniş çaplı yüzey yapılaşması gibi faaliyetlerden, bu türlerin nüfusları olumsuz etkilenecek ve farklı statülerle korunan Gediz Deltası’nın ekolojik ve habitat bütünlüğü zarar görecektir. Proje, ülkemizin önemli su ürünleri istihsal sahalarından biri olan İzmir Körfezi\'nin bentik bölgesinde yapılması planlanan inşaat faaliyetleri, körfez ve İzmir balıkçılığına önemli darbe vuracaktır. Ama her şeyden önemlisi, İstanbul ve Ankara’ya ihanet edenler şimdi gözlerini Ege kıyılarına ve İzmir’e dikmişlerdir. İzmir’e Sahip Çık Platformu olarak bugünkü keşfin bilimsel değerler esas alınarak yapılacağına inanıyor ve bunu umuyor; tüm yurttaşları doğa, kültür ve tarih talanına karşı kentimizin geleceği için mücadele vermeye davet ediyoruz.\"

Polisin güvenlik önlemi aldığı basın açıklaması olaysız sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Basın açıklamasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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6)HİT FETHİ SEKİN İÇİN KOŞTULAR

İZMİR\'de 5 Ocak 2017 tarihinde Adliye binasına bombalı araç ile gerçekleştirilen saldırıda terör örgütü üyeleriyle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin adına Ege Üniversitesi\'nde düzenlenen koşunun startı verildi. Koşuya iki kolu olmayan Arif Özçağlayan adlı bir engelli de katıldı.

Ege Üniversitesi organizasyonu ve ev sahipliğinde yapılan Şehit Polis Fethi Sekin Yol Koşusu\'nun, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği, İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Yaşar Üniversitesi ve Ege Bölgesi Sanayi Odası\'nın desteği ile bu yıl ikincisi düzenlendi. Katılımcılar, kampüs içinde 10 kilometre koştu. Koşu öncesi kısa bir konuşma yapan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, \"Ege Üniversitesi olarak bu koşuyu kahraman şehitlerimizin anısını yaşatmak amacıyla organize ediyoruz. Koşuya, yurdun dört bir yanından çeşitli yaş gruplarından sporcularımız katılıyor. Şehit Polis Fethi Sekin Yol Koşusu ile hem o yüce ruhu yaşatacağız hem de sporun birleştirici yönüne dikkat çekeceğiz. İnanıyorum ki hepiniz Fethi Sekin ve tüm şehitlerimizin ruhuyla koşacaksınız\" diye konuştu. Organizasyonda bu yıl tekerlekli sandalye sporcularının da mücadele edeceğini söyleyen Prof. Dr. Budak, \"Yarışmaya katılarak şehitlerimiz için ter dökecek olan sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum. Bu yarışmayı kazanmaktan daha önemlisi yarışmaktır. Şimdiden tüm sporcularımızı kutluyorum\" dedi.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Sporcular, üzerinde \"Kahraman Şehitlerimiz Adına Şehit Polis Fethi Sekin Yol Koşusu\" yazılı tişört ile koştu. Yarışmada Almanya’dan, Ayvalık’tan, Trakya’dan ve İzmir’in farklı illerinden sporcular ter döktü. Sporcular, yarışmanın başlangıç çizgisinde Türk bayrağı açtı. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı coşkulu geçen yarışmada \'Erkekler\' kategorisinde birinci Bekirhan Kabadayı, ikinci Levent Ateş üçüncü Selman Deniz oldu. \'Kadınlar\' kategorisinde ise Rahime Tekin birinciliği göğüslerken Halime Karakoyun ikinci, üçüncü ise Tülin Okyay oldu. Yarışmada engelli sporcu olarak koşan 60 üstü grubunda Arif Özçağlayan ise herkese duygulu anlar yaşattı. Dereceye giren sporculara ödülleri İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, İzmir Başsavcı Vekili Muvaffak Meşe, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Saffet Gönül Ege Üniversitesi Rektör Yardımcı Mehmet Ersan, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cengiz Metin, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Volkan Unutmaz ,Yaşar Üniversitesi adına SKS Şube Müdürü Barış Şeref, Türkiye Atletizm Federasyonu Fatih Çintimar, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Ali Aksu verdi.

Görüntü Dökümü

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- Görüntü dökümü ve görüntünün indirileceği link ilk haberde geçilmişti.

- Koşunun startı

- Koşudan genel ve detay görüntüler

- Madalya töreni

- Rektör Prof. Dr. Necdet Budak\'ın konuşması

- Koşudan drone görüntüsü

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7)KÜ REKTÖRÜ AYRANCI, DÜNYAYA 6 DİLDE VİDEOLU AFRİN GERÇEĞİ MESAJI YAYINLADI

ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı\'nın dünyada doğru algılanması amacıyla 6 dilde sözlü ve altyazılı videolu bilgilendirme mesajı hazırlayarak yayınladı. Ayrıncı, ayrıca 6 dilde hazırladığı mektupları başta BM olmak üzere birçok üniversite yönetimlerine de gönderdi.

Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında PKK\'lı, PYD\'li ve bunları destekleyen çok sayıda internet sitesinin Türkiye aleyhine kara propaganda yaptığını tespit ederek harekete geçti. Türkiye ve TSK\'ya atılan iftiralar ile sivillerin öldürüldüğüne dair iddialar üzerine Rektör Ayrancı, 6 dilde mektup hazırladı. Hazırladığı mektupları, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Avrupa Birliği ve dünyadaki üniversite yöneticilerine gönderen Ayrancı, bunun yetersiz olduğunu fark edince bu kez kendi sözlü anlatımıyla Türkçe, Arapça, İngilizce ve Almanca, altyazılı olarak da Fransızca ve Rusça video hazırladı.

\'30 MİLYON İNSANA ULAŞTIK\'

Hazırladığı videoları sosyal medya üzerinden yayınladığını belirten Ayrancı, \"Bu yolla 30 milyondan fazla insana ulaştık. Bizim bu mesajımızı binlerce insan paylaştı. Yurt dışında yaşayan PKK, PYD sempatizanları da tehdit içerikli yorumlarla karşı cevap verdilerö dedi.

\'BİZİM BAŞKA BİR ÜLKENİN TOPRAKLARINDA GÖZÜMÜZ YOKTUR\'

Ayrıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin verdiği bu mücadeleye herkesin elinden geldiği kadar destek vermesi ve özellikle de uluslararası arenada sosyal medyanın iyi kullanmasının Türkiye\'ye olan bakışı ve algıyı pozitif yönde değiştireceğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Rektör Ayrancı\'nın açıklaması

-Hazırladığı video

Ethem YENİGÜRBÜZ / ÇANKIRI (DHA)

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8)OTOMOBİLİN HAVA FİLTRESİNDEN TABANCALAR ÇIKTI

KAHRAMANMARAŞ\'ın Göksun ilçesinde polisin arama yaptığı otomobilde, hava filtresinde ruhsatsız 2 tabanca ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri\'den ilçeye giriş yapan sürücüsü ve plakası açıklanmayan bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araçta detaylı arama yapan polis, hava filtresinin olduğu bölümde değişik çap ve markalarda ruhsatsız 2 tabanca ile şarjör ve kurşunlar ele geçirdi. Tabanca ve mühimmata el koyan polis, otomobildeki isimleri açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü:

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- Şüpheli otomobil

- Arama yapan polisler

- Motor bölümünde arama yapılması

- Filtre bölümünden çıkan tabancalar

- Tabancaların delil poşetine konulması

Haber: Ömer KOÇ-Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 98 MB