DHA YURT BÜLTENİ-8

1)TEĞMENİN ŞEHİT OLDUĞU KÖYDEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Zeytin Dalı Harekatı başladıktan sonra Üsteğmen Oğuz Kağan Usta\'nın şehit olduğu Ömer Uşağı Köyü geçen 23 Ocak tarihinde teröristlerin elinden alınmıştı. Köyün ve bölgenin teröristlerden temizlenmesinden sonra ÖSO unsurları ile Türk askerleri köye girdi. ÖSO güçlerinin bu sırada köyde yaşayan kişilerle, soru cevap şeklinde görüşmenin görüntüleri de ortaya çıktı.

\'KENDİLERİNE İYİ DAVRANILMIŞ\'

Köylüler, görüntülerde, teröristlerden kurtarıldıktan sonra askerin ve ÖSO güçlerinin kendilerine iyi davrandığını söyledi. Görüntülerde PKK/YPG\'li teröristlerin kendilerine kötü davrandığını da söyleyen köylülerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için \'Başımızın üzerinde\', terör örgütü PKK/YPG için ise \"Ayaklarımızın altında\" ifadelerini kullandıkları duyuluyor.

Görüntü Dökümü

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- Köylülerin görüntüleri

Haber-Kamera:Taylan YILDIRIM/KİLİS, (DHA)

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2)AFRİN ŞEHİDİ İSKENDERUN\'DA TOPRAĞA VERİLDİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentindeki PKK/KCK-PYD/YPG-DEAŞ\'lı teröristlere karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Selim Vurdal, memleketi Hatay\'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen tördenle toprağa verildi.

Şehidin cenazesi ilk olarak Karayılan Mahallesi\'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından bekar olan Uzman Çavuş Selim Vurdal için evinin yakınındaki bir cadde de uğurlama töreni düzenlendi. Törene Hatay Valisi Erdal Ata, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ile şehidin annesi Nuran Vurdal, kardeşleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin babası Ahmet Vurdal\'ın da bir süre önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Selim Vurdal\'ın cenazesi götürüldüğü Karayılan Mezarlığı\'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

İSKENDERUN/DHA

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3)SAĞLIK ÇALIŞANLARI DOKTORA YAPILAN SALDIRIYI KINADI

EDİRNE\'de Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları doktoru Tuba Çıkmaz\'a hasta yakınlarının saldırısı, aynı hastanedeki sağlık çalışanları tarafından protesto edildi. Ellerinde, \'Tuba Çıkmaz yalnız değildir\' dövizleri taşıyan sağlık çalışanları \'şiddete hayır\' sloganları attı.

Edirne Tabip Odası öncülüğünde sağlık sendikaları ve çalışanları Sultan 1\'nci Murat Devlet Hastanesi\'nde hasta yakınları tarafından saldırıya uğrayan Dr. Tuba Çıkmaz için protesto eylemi düzenledi. Hastane girişindeki protesto eylemine sağlık çalışanları, sendika temsilcileri katıldı. Edirne Tabip Odası Başkanı Ertuğrul Tanrıkulu, çok üzgün olduklarını ifade ederek, \"Her şeyden önce çok kırgınız. Sağlık çalışanları olarak bir umudu yeşertmenin mutluluğu içerisindeyiz. Sağlık örgütleri, çalışanlar bugün ne yazık ki yaşadığımız acı olayı protesto etmek ve kızgınlığımızı göstermek için buradayız. Sağlık hizmeti verirken, kendimizden, ailelerimizden ödün veriyoruz. Yaşamı savunan meslek erbabı olarak da gerçekten de çok zor durumdayız. Bu şiddet sona ersin diyoruz\" dedi.

Toplanan kalabalık adına konuşan Edirne Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Alper Eker, hasta yakınlarının Dr. Tuba Çıkmaz\'a saldırıda bulunduğunu hatırlatarak, Türkiye\'de günde 31 sağlık çalışanının şiddete maruz kaldığını söyledi. Dr. Eker, \"Sağlık çalışanlarına saldırılar, hekimler ve sağlık çalışanları açısından mesleki bir risk haline dönüşmüştür. Kendini güvende hissetmeyen bir meslek grubu haline geldik. Oysa ki hizmet verdiğimiz hastaneler, aciller, aile sağlığı merkezleri bizim en korunaklı yerlerimiz olması. Hastalara şifa dağıtırken kendi güvenliğimizden endişe etmemeliyiz. Hastanemizde yaşanan bu son olay bize göstermektedir ki artık şiddet olayları en güvenli olması gereken birimlere kadar ulaşmıştır. Beyaz kod uygulamasının yetkin kişilerce değerlendirilmesi gerekmektedir. Hastane güvenlik sistemleri bizlerinde görüşleri alınarak yeniden oluşturulmalıdır. Sağlık çalışanları problem yaşadıkları hasta yakınlarıyla bir başına karşı karşıya bırakılmamalıdır. Kendi kaderlerine terk edilmemelidir. Doktor Tuba Çıkmaz yalnız değildir. Meslektaşımız ile her zaman dayanışma içindeyiz. Şiddetin içerisinde hizmet verilemeyeceğini biliyoruz\" şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından ellerinde \'Dr. Tuba Çıkmaz yalnız değildir, şiddet varsa biz yokuz\' yazılı dövizler taşıyan sağlık çalışanları \'Sağlıkta şiddete hayır\' sloganları attı. Protesto eylemine Edirne Tabip Odası üyelerinin yanı sıra Türk Sağlık-Sen, Aile Hekimleri Derneği, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Edirne üyeleri ile sağlık sendikaları katıldı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Edirne Sultan 1\'nci Murat Devlet Hastanesi\'nde yakınlarını kaybettikten sonra Dr. Tuba Çıkmaz\'a saldırdığı belirtilen kadın şüpheliler S.Ü. ve Z.Ü. başlatılan soruşturma kapsamında aranıyor. Olayın ardından hastanede Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik tedbirleri arttırılırken, özellikle Dr. Çıkmaz\'a saldırının gerçekleştirildiği göğüs hastalıkları bölümünde 2 resmi polis ekibi devriye görevine başladı. Hasta yakınlarının saldırısına uğrayan Dr. Tuba Çıkmaz\'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan sağlık çalışanları

-Ellerindeki dövizler

-Slogan atmaları

-Ertuğrul Tanrıkulu açıklaması

-Dr. Alper Eker\'in basın açıklaması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

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4)MİDİBÜS DEĞİŞTİRİLDİKTEN 10 KİLOMETRE SONA KAZA YAŞANMIŞ

ZONGULDAK\'ta, 1 kişinin öldüğü 28 kişinin yaralandığı kazada yolcuların bindikleri midibüsün arızalanması üzerine başka midibüse bindirildikleri ortaya çıktı. Kazada ölen Karabük Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü\'nde eğitim gören Melike Aygün Aygün\'ün (19) aynı bölümde okuyan kız kardeşi Mine Aygün (18) ise aynı kazadan yaralı kurtuldu.

Kaza dün akşam, Zonguldak-Ankara Karayolu\'nun 25\'inci kilometresinde meydana gelen kazada, Ereğli\'den Karabük\'e giden S.B.(55) yönetimindeki 67 AS 262 plakalı yolcu midibüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, yakınlarının araçlarıyla hastaneye götürülen yolcularla birlikte 28 kişi yaralandı. Yaralılardan 24\'ü kaldırıldıkları hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Alaplı\'dan kalkan midibüsün Sapça tüneli mevkiinde arızalandığı, yolcuların gelen midibüse aktarılmalarının ardından yaklaşık 10 kilometre sonra kazanın meydana geldiği ortaya çıktı.

KIZ KARDEŞLERİ KAZA AYIRDI

Kazada, inşaat işçisi İlyas Aygün ile Cemile Aygün\'ün 4 çocuğundan en büyüğü olan Melike Aygün yaşamını yitirirken, kız kardeşi Mine Aygün kazadan yaralı kurtuldu. Karabük Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü öğrencisi olan iki kız kardeşten Melike\'nin ölümü aileyi yasa boğdu. Hastane morgunda kızının cenazesini teslim almak için bekleyen baba İlyas Aygün, \"Alaplı\'da oturuyoruz. Kızlarım tatilden okula dönüyordu. Kızımın geleceği vardı, hayalleri vardı. Şikayetçiyim. Başkalarının canı yanmasın. Benim canım gitti\" dedi.

Melike Aygün\'ün cenazesi ikindi namazının ardından Alaplı ilçesine bağlı Aşağıdağ köyünde toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Hastaneden detay

-Melike Aygün\'ün yakınlarıyla röp.

-Melike Aygün\'ün fotoğrafı

-Kardeşi Mine Aygün\'nün fotoğrafı

Süre: (1.29) Boyut: (90 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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5)BURDUR\'DA KAZA: 1 YARALI

BURDUR\'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Burdur- Isparta karayolu Gökçebağ köyü mevkiinde dün 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, Kamil E.\'nin kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Sürücünün yara almadığı kazada otomobilde bulunan Petek T. (36) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri gönderildi. İlk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi\'nde götürülen Petek T. daha sonra Isparta\'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Yapılan ölçümde 1.07 promil alkollü çıkan sürücü Kamil E.\'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Görüntü Dökümü

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- Kazaya karışan otomobil

- Polis ve jandarmanın inceleme yapması

- Ön koltuktaki bira şişesi

- Kurtarıcıyla çekilmesi

- Detay

109 MB /// 01.48\"

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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