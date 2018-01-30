DHA YURT BÜLTENİ-8

1)2 KİŞİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ ROKETLİ SALDIRI KAMERADA

Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen ve isabet ettiği camide 2 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan roketli saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 24 Ocak günü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen, Suriyeli Tarık Tabbak ve Muzaffer Aydemir\'in hayatını kaybettiği tarihi Çalık Camii\'ne isabet eden roketin patladığı görülüyor. Güvenlik kamerası kaydında, ayrıca akşam namazı kılınırken, kubbesine düşen roketin patlamasıyla caminin alev aldığı görülüyor.



Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası kaydı

Taylan YILDIRIM -KİLİS/DHA

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2)TSK: SİVİL VE MASUM İNSANLAR KESİNLİKLE HEDEF ALINMAMAKTADIR

Genelkurmay Başkanlığı\'nca, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 11 gündür yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin açıklama yapıldı. Planlı şekilde sürdürülen harekatta sivil ve masum insanlar ile çevrenin zarar görmemesi için özen gösterildiği belirtilen açıklamada; Hava Kuvvetleri tarafından napalm, kimyasal, biyolojik ve benzeri uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanmış mühimmat da kullanılmadığına dikkat çekildi. Genelkurmay\'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

\"?Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Bununla birlikte, bir süredir harekâtın meşruiyetinin sorgulanmasını hedefleyen dezenformasyona yönelik kasıtlı bazı yayın ve faaliyetler görülmektedir. Yalana ve iftiraya dayalı bu girişimlerin terör örgütleri ve yandaşları tarafından yapıldığı, yaptırıldığı açıktır. Bu yayınların amacı da tamamen meşru zeminlerde şeffaf bir şekilde yürütülmekte olan harekâta gölge düşürmektir. Bunlara itibar edilmemelidir. Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından her zaman olduğu gibi Zeytin Dalı Harekâtında da sadece teröristler hedef alınmaktadır. Sivil/masum insanlar kesinlikle hedef alınmamaktadır. Aynı zamanda harekâtın başlangıcından itibaren, harekât alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ateş altına alınan hedeflerin tamamı kayıt altında bulunmaktadır. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetlerince sivillere olduğu kadar çevreye de zarar verilmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz tarafından, napalm, kimyasal, biyolojik ve benzeri, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Kara ateş destek vasıtalarımız da aynı esaslarla hareket etmektedir. Zeytin Dalı Harekatı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tamamen ve sadece DEAŞ dâhil tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları esas alınarak azim ve kararlılıkla başarılı bir şekilde sürdürülmektedir.\"

ANKARA/DHA

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3)SINIR KÖYÜNDEKİ VATANDAŞLARDAN PANKARTLI DESTEK

HATAY\'ın Reyhanlı İlçesi\'nde vatandaşlar, Afrin\'de Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere moral desteği için evlerine Türk bayrağı ve pankartlar astı.

Sınıra sıfır konumda olan Davutpaşa Mahallesi\'nde yaşayan Bekar Şanverdi, evinin damına \'Gidin Amerika ve İsrail\'e söyleyin, Muhammed\'in Ordusu geri döndü\' yazılı pankart astı. Sınır karakolunun geçiş güzergahında askerin geçtiği yolun kenarındaki evine pankart asan Bekar Şanverdi, \"Operasyona destek vermek için astık. Şu anda bulunduğumuz nokta Afrin\'e sıfır durumda. Buradan geçen bütün Mehmetçiklerimize moral olması amacıyla astık. Çok doğru bir pankart olduğuna inanıyoruz. Biz bu bayrak altında doğduk ve yaşıyoruz. Bu bayrağı ben sallandırmayacaksam, kim sallandıracak? Muhammed\'in ordusu artık Filistin\'e kadar durmamalı. Oradaki kardeşlerimizi özgürlüğe kavuşturmalı\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Sınır köyündeki vatandaşlardan askere moral pankartı

- Davutpasa mahallesinin görüntüsü

- Türk Bayrağı ve evdeki pankart

- Evin sahibi Bekir Şanverdi ve oğlu bayrağın yanında

- Pankarttan yakın görüntü

- Bekir evden çıkarken

- Evden genel görüntü

- Bekir Şanverdi\'nin konuşması

- Türk bayrağı ve evden genel görüntü

- Mahalledeki evlerdeki bayraklar

- Pencereden bakan mahalleliler

- Çocuklar ve vatandaşlardan görüntü

- Çocuklar en büyük asker bizim asker derken

SÜRE: 5\'05\')(BOYUT: 162 MB)

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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4)TTB MERKEZ KONSEYİ ÜYESİ DR. GÖKALP, DİYARBAKIR\'DA GÖZALTINA ALINDI

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca Türk Tabibler Birliği\'nin 11 kişilik yönetim kurulu üyelerine yönelik gözaltı kararının ardından Diyarbakır\'da bulunan TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, bu sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı.

TSK\'nın Afrin\'e yönelik başlattığı operasyonla ilgili, TTB tarafından yapılan açıklamalar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde 11 kişilik TTB yöneticileri hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu karar kapsamında Diyarbakır\'da bulunan TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp da, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dr. Şeyhmus Gökalp, saat 08.00 sıralarında twitter hesabından evinde arama yapıldığını yazdı.

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

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5)KÜÇÜK AHSEN\'E GENÇ FENERBAHÇELİLERDEN FORMA VE ATKI

Osmaniye\'de Galatasaray taraftarı babasının kendisi ile aynı takımını tutmadığı için gözyaşı döken 5 yaşındaki Ahsen Yıldırım\'a Genç Fenerbahçeliler Grubu (GFB) üyeleri tarafından forma ve atkı hediye edildi.

Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntülerin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, küçük kızın adresine ulaşıp, Yıldırım Beyazıt Mahallesindeki evlerine konuk oldu. Baba Ahmet Yıldızım ile birlikte kapıda misafirlerini ağırlayan Ahsen, sarı lacivertli gurubu görünce büyük sevinç yaşarken, üzerinde ismi yazılı forma ile takımın atkısı hediye edildi.

AZİZ YILDIRIM\'A ÇAĞRI

Osmaniye Genç Fenerbahçeliler Gurubu Temsilcisi Ercan Yıldırım, Ahsen\'in ulusal kanallarda çıkan haberlerde konu olan Fenerbahçe aşkı kendilerini çok duygulandırdığını belirtti.

Kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve takım kaptanı Volkan Demirel\'e çağrıda bulunan Yıldırım, şunları söyledi:

\"Biz 18 Martta Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde her zaman olduğumuz yerimizde olacağız. İsteğimiz, Ahsen kızımızın da ailesi ile birlikte bu atmosferi görmesi. Umarım bu çağrımıza bir kulak verilir. Minik taraftarımız Ahsen kızımızda bu karşılaşmayı izler.\"

Mutluluktan yerinde duramayan Fenerbahçeli Ahsen Yıldırım ise \'Sarı-lacivert, en büyük Fenerbahçe\' diyerek, misafirlerine teşekkür etti. Baba Ahmet Yıldırım ise o gün videoyu çekmeden önce kızının kendisine \'Baba bizim takım olmamız gerekiyor\' demesi üzerine bunun arkasından bir şey çıkacağını düşünerek cep telefonundan kayıt yapmaya başladığını söyledi. Baba Yıldırım, \"Ahsen\'in Fenerbahçeli olması tamamen doğal bir şekilde gelişti. Okuldan mı arkadaşlarından mı etkilendi bilemiyorum. Kızımla gurur duyuyorum\" açıklamasını yaptı.

Baba Yıldırım\'ın \'Küçük oğlum Ahmet\'i Galatasaraylı yapacağım\' demesi üzerine minik Ahsen yine \'Hayır Fenerbahçeli olacak\' diyerek itirazda bulunması gülümsemelere neden oldu.

Görüntü Dökümü

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-Fenerbahçeli taraftarların eve girişleri

-Minik Ahsen ve babasının misafirleri kapıda karşılamaları

-Ahsen\'in taraftarlarla sohbeti, detay görüntüler

-Ahsen\'in kameraya parmakları ile 6 işaret yapması

-Ahsen\'e hediyelerinin verilmesi, sevincinden zıplaması

-Ahsen\'e formasının giydirilmesi

-Ahsen\'e takım atkısının takılması, yerinde duramaması

-Ahsen ve misafir taraftarlardan detay görüntüler

-Osmaniye GFB Temsilcisi Ercan Yıldırım ile röportaj

-Ahsen\'in teşekkür etmesi

-Baba Ahmet Yıldırım ile röportaj

BOYUT:169 MB SÜRE: 05\' 17\"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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6)GÖR-BİR ÜYELERİ ASKER ELBİSESİ GİYDİLER ŞUBEYE GİTTİLER.

GÖRMEYENELER kültür Birleşme derneği Asker elbisesi giyerek “Zeytin Dalı Harekatınö gönüllü asker olmak için geldiler. Askerlik şubesi Başkan vekili Astsubay kıdemli başçavuş Serkan Yalçın tarafından karşılandı.

Suriye’nin Afrin kentindeki terör hedeflerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) düzenlediği ’Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi. Nevşehir Görmeyenler Kültür Birleşme Derneği ( GÖRBİR) Şube Başkanı Erol Mutlu ve beraberindeki yaklaşık 25 kişi .Askerlik şubesi başkan vekili Astsubay kıdemli başçavuş Serkan Yalçın’a ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek için askerlik şubesine geldiklerini belirtti. GÖR-BİR, Derneği Nevşehir il başkanı Şube Başkanı Erol Mutlu “Türkiye’mizde sınır ötesinde bir savaşımız var. Mehmetçiklerimiz orda bizde görme engellileri olarak gözümüz görmüyor ama kalbimiz görüyor. Bizde askerlerimize moral vermek için bizde yanlarında olmak için askerlik şubesine geldik. Bizimde askere alınarak sınır ötesine gitmeyi sayın komutanımızdan istiyoruz.Bunuda askeri elbisemizi giyerek şubemizde bulunmaktayız. Cumhurbaşkanımıza selam, askerimize moral,Afrine devam ödedi, Askerlik şubesi Başkan vekili Astsubay kıdemli başçavuş Serkan Yalçın ise bu nazik ziyaretiniz için çok teşekkür ederim. Bizlere moral desteği sağladınız,çok teşekkür ederim taleplerinizi alacağım.İlgili birimlere ileteceklerini belirtti.

Görme engelli ve gönüllü askere gitmek isteyen 54 yaşındaki Mustafa Ertaş ise Ben daha önce askerlik yapmamıştım gözlerimden dolayı ilk defa askerlik elbisesi giyiyorum. Çok hoşuma gitti, Duygulandım, operasyona katılan askerlerimizi destekliyoruz. Allah başarılarını artırsın ben buradayım ama aklım fikrim orda kendimi zaman,zaman uçağın içerisinde zaman,zaman tankın içerisinde, obüs toplarının başında kendimi hayal ediyorum. BUSEYA dağını sanki onlarla beraber tırmanıyorum. Hayalimde PKK’lar PYD,lerle çarpışıyorum Allah ordumuzun yardımcısı olsun, şehit olmak için varız. İnşallah bizede şehitlik nasip olur dedi.

Görüntü Dökümü

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- GÖR-BİR üyeleri askerlik şubesine gelişlerinden genel ve detay görüntü

-Gör-BİR,Dernek başkanı Erol Mutlunun ve Askerlik şubesi Başkan vekili Astsubay kıdemli başçavuş Serkan Yalçın açıklamaları

-Görme engelli Mustafa Ertaş’ın açıklaması

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)

4 Saniye 263 -MB

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7)SÜMELA MANASTIRI’NIN ZİYARETE AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

TÜRKİYE’nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından biri olan ve restorasyonu nedeniyle 2.5 yıldır kapalı tutulan tarihi Sümela Manastırı\'nın ziyarete açılacağı tarih belli oldu. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, manastırın haziran ayında ziyarete açılmasının planlandığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Maçka Belediye Başkanı Koray Koray Koçhan, Sümela Manastırı’nda tarihin en büyük restorasyon çalışması ile taş düşmesinin engellenmesi için proje yürütüldüğünü belirtti. Tarihinden bu yana ilk kez böylesi bir drenaj çalışması yapılan Sümela’nın çok iyi ve güvenli hale geleceğini ifade eden Koçhan, “Sümela’da yoğun kar ve kış şartları ile beraber büyük kaya düşmeleri oldu. Allah’a şükür bir şey olmadı. Sümela Manastırı restorasyon nedeniyle kapatılmadan bir hafta önce manastırın içine yoğun şekilde kayalar düştü. Şuanda taş düşürme çalışmasının 2’inci etabı tamamlandı, 3’üncü etap kaya düşürme çalışması sürüyor. Manastır girişinde 160 tonluk büyük bir kaya var. Orada yapılacak çalışma ile o bölge kaya düşme tehlikesinden kurtarıldığı an Sümela Manastırının içine gidecek alanları ziyarete açmayı planlıyoruz. Bu yıl haziran ayında Sümela Manastırı ziyarete açılacakö dedi.

‘EN NİTELİKLİ RESTORASYON YAPILIYOR’

Ana kaya kilisesinin çalışma sırasında zarar görmemesi için tamamen çelik kafesin içine alındığını hatırlatan Koçhan, şöyle dedi.

“Üstteki taş düşmelerinden dolayı zarar oluşmaması için ana kaya kilisesi kafese alındı. İnsanların yürüdüğü merdivenlerin de üstünde çalışan işçilere zarar gelmesin diye çelik kafesler kuruldu. Sümela’da tarihin en nitelikli restorasyonu yapılıyor. Bu çalışmalar tamamlandığında güvenli hale gelecek Sümela ziyarete açılacakö

‘SÜMELA’DA BİR ÇOK YAPI OSMANLI DÖNEMİNDE YAPILDI’

Sümela Manastırındaki yapıların birçoğunun Trabzon’un Fethinden sonra Yavuz Sultan Selim döneminde yapıldığını belirten Koçhan, “Bir kez daha Osmanlı ile gurur duydum. Çok büyük bir medeniyet olduğumuz görülüyor. Hoşgörünün merkezi olduğumuzu Sümela’da bir kez daha bize gösterdilerö ifadelerini kullandı.

\'KEŞFEDİLEN ŞAPEL ZİYARETE AÇILACAK\'

Sümela Manastırı\'nda süren restorasyon çalışması sırasında kuzey çatının üst sağ yamacında tespit edilen ve bugüne kadar girilmemiş gizli bir geçitle ulaşılan Şapel alanının da ziyarete açılacağını ifade eden Koçhan, şunları dedi:

“Restorasyon sırasında kayaların üstünde yeni bir şapel bulunmuştu. Manastırın içinden çatılara küçük bir geçitle ulaşılan bir yol olduğu görüldü. Bu şapel kaya kilisesinden daha eski bir yapı. Bu restorasyonla ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı oradaki şapelin yolunu yaparak ziyarete açmak istiyor. Türkiye’nin gündemine oturan şapel turizme kazandırılmış olacakö

SÜMELA RESTORASYONU

Türkiye\'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından biri olan ve yılda 600 bin kişinin ziyaret ettiği Karadağ eteklerindeki tarihi Sümela Manastırı\'nda, 2.5 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor. Ziyarete kapatılan manastırda, ‘Yamaç ıslah çalışması’ adı altında kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekip çalışma başlattı. 3 aşamada yürütülen çalışmalarda 79 bin metre kare alanda kaya temizliği planlandı.

SÜMELA MANASTIRI

İlçede Karadağ\'ın Altındere Vadisi\'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında \'Meryem Ana\' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13\'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. Bilindiği üzere 88 yıl aranın ardından manastırda 2010 yılında ise binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.

Görüntü Dökümü

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Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan\'ın açıklamaları

Sümela Manastırı drone ve diğer detaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON-DHA



