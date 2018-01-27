DHA YURT BÜLTENİ-8

(ÖZEL)

1)60 YIL HEM AĞABEY- KARDEŞ, HEM DE USTA- ÇIRAK OLDULAR

SURİYE\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen roketin isabet ettiği camide hayatını kaybeden 84 yaşındaki Muzaffer Aydemir\'den geriye sevgisi ve hoşgörüsü kaldı. Hem ağabeyini, hem de 60 yıllık ustasını kaybeden 72 yaşındaki İzzet Aydemir, bunca yıl yanında çıraklık yaptığı Muzaffer Aydemir\'le birlikte çalıştıkları işyerinin kepenklerini açınca gözyaşlarına boğuldu.Kilisli terzi Muzaffer Aydemir, 22 yaşında dükkanını açtığı sırada o zamanlar 12 yaşında olan kardeşi İzzet Aydemir\'i de kendisine çırak yaptı. Zaman içinde mesleğini en ince ayrıntılarına kadar öğretmesine rağmen ağabey ile kardeş ilişkisinin yanında aralarındaki usta çırak ilişkisi de hiç bitmedi. Konfeksiyoncular çarşısının en eskileri olmalarının yanında Aydemir kardeşler, çarşının bilge ağabeyleri oldular. Zaman içerisinde artık yaşlandıkları içini eskisi gibi işlerini yapmamalarına karşın kardeşler, vakit geçirmek adına da olsa hiç aksatmadan her gün dükkanlarını açtı. Muzaffer Aydemir ile kardeşi İzzet Aydemir, son 4 yıldır da hiç elbise dikmedi. Muzaffer Aydemir, bundan aylar önce kardeşi İzzet\'in öğretmen oğlu için bir takım elbise dikmeye başladı. Ona yine kardeşi İzzet, yardım etti. Bu sırada geçtiğimiz çarşamba akşamı Afrin\'deki terör mevzilerinden atılan roket tarihi Çalık Camii\'ne isabet etti. Akşam namazına gelen terzi Muzaffer Aydemir ile Suriyeli 27 yaşındaki Tarık Tabbak patlamada hayatını kaybetti. Aynı zamanda terör roketi Aydemir kardeşlerinin 60 yıllık usta çırak ilişkisini de bitirdi. Konfeksiyoncular çarşısının ağabeyi olan Muzaffer Aydemir\'den geriye sevgisi ve hoşgörüsü kaldı.

ELBİSE DE YARIM KALDI

Yarım kalan takım elbise de artık İzzet Aydemir\'e emanet. 60 yıl birlikte çalıştığı dükkanı açınca gözyaşlarına boğulan İzzet Aydemir, ağabeyiyle diktiği elbiseyi eline alıp, bitirme sözü verdi. İzzet Aydemir, \"Bunu oğlum için dikiyorduk. Ceket kollarını bile yaptık ama yerine monte edemedik. Artık ben bu elbiseyi dikeceğim. Bunu yavaş yavaş tamamlayacağım. Ondan sonra da bu dükkan benim için bitti artık. Mesleğimi de bırakırım. Bana mesleğimi öğreten ağabeyimdi. 12 yaşında yanına aldı. Askerden geldim beni yine bırakmadı. 60 yıl birlikte çalıştık. Bir gün olsun aramızda sesimizi dahi yükseltmedik. Hiç kavgamız olmadı hep saygılı olduk\" dedi.

TERÖRE LANET GETİRDİ

Kardeşinin ölümüne neden olan teröre lanet okuyan İzzet Aydemir, \"Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın Türk milleti. Allah bayrağımızı eksik etmesin. Vatanıma göz dikenlerin gözünde kalsın. Bizim başkomutanımız cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan. Kardeşim şehit oldu. Hepimiz şehit olmaya hazırız. Kardeşime üzülüyorum, ağlıyorum ama olsun canı sağ olsun\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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İzzet Aydemir ile röportaj

Terzi dükkanından görüntü

Taylan YILDIRIM, Can EROK, Güven USTA-KİLİS/DHA

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2)HAVLAMA CİNAYETİ SONRASI KÖPEKLERİNİ ALARAK BİNADAN AYRILDILAR

BURSA\'nın Mudanya ilçesinde, yöneticiliğini yaptığı apartmanda, havlayan köpekten şikayetçi olan bina sakini Ali Çelik ile kayınpederi Hilmi Şen\'i tabanca ile öldürüp H.U.\'yu ise yaralayan Hacı Murat Konuk, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Cezaevine gönderilen Murat K.\'nin ailesi ise eşyalarla birlikte köpeği de alarak binadan ayrılıp Bursa\'ya geldi.

Mudanya\'nın Güzelyalı Mahallesi\'ndeki çifte cinayet, iddiaya göre, kayınpederi emekli Hilmi Şen (55) ile beraber yaşayan 1 çocuk babası, gıda sektörü çalışanı Ali Çelik\'in (33), apartman yöneticisi olan Hacı Murat Konuk\'u (38) sitenin bahçesindeki kulübede yaşayan köpeğinin sürekli havlaması nedeniyle çocuğunun uyuyamadığını söylemesi sonucu meydana geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce daha önce özel güvenlik şirketinde çalışan Hacı Murat Konuk, bulundurma ruhsatlı tabancası ile önce Ali Çelik\'i, daha sonra gürültü ve silah sesini duyunca yanına gelen Hilmi Şen\'i kurşun yağmuruna tuttu. Ali Çelik olay yerinde yaşamını yitirirken ağır yaralanan Hilmi Şen olay yerinden geçmekte olan bir diğer apartman sakini H.U. ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hilmi Şen doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken H.U.\'nun ise tedavisi sürüyor.

Olay sonrası yakalanan Hacı Murat Konuk\'un, poliste verdiği ifadesinde, \"Ali Çelik beni telefon ile arayıp, köpeğin havlamasından duyduğu rahatsızlığı sert bir dille söyledi. Aramızda tartışma çıktı. Sonra binaya gelip bana hakarete devam edince elimi kana buladım\" dediği öğrenildi.

Sorgulamasından sonra dün \'Adam öldürmek\' ve \'Adam yaralamak\' suçlarından adliyeye sevk edilen Hacı Murat Konuk tutuklanıp cezaevine gönderilirken, ailesi ise dün gece eşyalarını ve köpeği alarak binadan ayrılıp Bursa\'ya geldi.

Cinayet sonrası dün Buras\'da gözyaşları arasında toprağa verilen Hilmi Şen ve Ali Çelik\'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya Mudanya Cumhuriyet Savcılığı\'nca başlandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Tarık ARSLAN/Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) -

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3)TAKSİCİLERDEN, AFRİN\'DEKİ MEHMETÇİĞE ANLAMLI DESTEK

ANKARA\'nın Gölbaşı ilçesinde Afrin Harekatına destek olmak isteyen taksiciler bir günlük kazançlarını Mehmetçik Vakfına bağışlama kararı aldı.

Gölbaşı Toki Park Eymir Taksi Durağı şoförleri Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Türk Silahlı Kuvvetlerine destek olmak için bir günlük kazançlarını Mehmetçik Vakfı\'na bağışlayacaklarını açıkladı. Taksi şoförleri, Mehmetçiğin her zaman yanında olduklarını belirterek \"Devletimizin, milletimizin, vatanımızın ve şanlı ordumuzun sonuna kadar yanındayız. Mehmetçik sayesinde evimizde rahat uyuyoruz. Devletimizin bu ufak yardımlara ihtiyacı yok ama karınca kararınca bizde böyle bir destek verelim, katkıda bulunalım istedik.\" dediler.

Öte yandan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay taksi durağını ziyaret ederek duyarlı davranışlarından dolayı taksi şoförlerini tebrik etti.

Görüntü Dökümü

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-Taksi durağı içi

-Taksicilerle röp.

-Gölbaşı Belediye Başkanının ziyareti

-Genel

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet DEMİR / GÖLBAŞI (Ankara),(DHA)

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4)BODRUM\'DA TERÖR PROPAGANDASINA 1 GÖZALTI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen S.Ö. gözaltına alındı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yalıkavak Mahallesi\'nde inşaat işçisi S.Ö\'nün, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığını tespit ederek, dün (cuma) gözaltına aldı. S.Ö., bu sabah emniyetteki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolü için Bodrum Devlet Hastanesi\'ne götürüldü, daha sonra ise adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- S.Ö\'nün hastaneye getirilişinden ve hastaneden çıkarılışından görüntü

( Haber- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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5)ANTALYA\'DA KAR İZDİHAMI

ANTALYA\'da, çocuklar kartopu oynayabilsin diye yaylalardan kamyonlarla 200 ton kar getirildi. Dokuma Park\'a boşaltılan karı gören çocuklar önce şaşırdı ardından kartopu oynayarak bu anların keyfini çıkardı.

Kepez Belediyesi tarafından organize edilen kar şenliği renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklar kartopu oynayabilsin diye, yaylalardan kamyonlarla getirilen 200 ton kar, Dokuma Park\'taki şenlik alanına boşaltıldı. 4 metre yüksekliğindeki kar yığını üzerine çıkan çocuklar, doyasıya eğlendi. 7\'den 70\'e her yaştan Antalyalı karın tadını çıkardı. Şenlik için getirilen kızakları alan çocuklar kar tepesinden kaydı. Kimileri ise yanlarında getirdikleri plastik leğen ve poşetlerin üzerine oturarak kaydı. Çocukların yoğun ilgisinden dolayı kar tepesinde izdiham oldu. Çocuklarıyla kar şenliğine gelen Esra Uslu, çocuklarının çok eğlendiğini söyledi. Antalyalı olarak kar görmekten uzak olduklarını anlatan Uslu, \"Biz de çocuklarla kartopu oynadık. Karın tadını çıkardık. Çok eğlenceli\" dedi.

LEĞEN ÜZERİNDE KAYDI

Antalya\'da oturan 14 yaşındaki Zeliha Tunç da daha önce hiç kar görmediğini söyledi. Kar şenliğinin yapılacağını duyduğunda mutlu olduğunu anlatan Zeliha Tunç, \"Arkadaşım evinden leğen getirdi. Onun üzerine oturarak kayıyoruz. Çok eğleniyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Çocukların kar tepeceği üzerinde kar topu oynamaları

Kar tepesinden kayan çocukların görüntüsü

RÖP 1 :Zeliha Tunç

RÖP 2: Esra Uslu

Çocukların görüntüsü

Kar topu oynayanların görüntüsü

Detaylar

385 MB /// 03.30

Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)







