DHA YURT BÜLTENİ-8 

AFRİN\'DEKİ HEDEFLER BOMBALANDI

Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzileri, Kilis\'te sınır hattında konuşlu topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı. Vurulan hedeflerden siyah dumanlar yükselirken, Türk askerleri ile ÖSO mensuplarının teröristlerle karadan girdikleri sıcak çatışmanın sesleri de Kilis\'in sınır hattından duyuldu. Hatay\'ın Reyhanlı ilçesi Şarkhamamı mevkiinden de Afrin\'e yönelik top atışları yapıldı.

Görüntü Dökümü

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- Afrin\'e doğru yapılan top atışlarından görüntü

- Çıkan duman görüntüsü

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/HATAY, (DHA)

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HAKKARİ\'DEKİ KİRALAR EL YAKIYOR

HAKKARİ Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı İrfan Sarı, kentteki iş yeri kiralarının çok yüksek olduğunu, bunun da bina sayısı yetersizliğinden kaynaklandığını söyledi. Hakkari\'nin en önemli merkezleri olan Bulvar ve Cumhuriyet caddeleri üzerinde bulunan iş yeri kiraları büyük kentlerle yarışıyor. 76 bin nüfuslu kentte iş yeri kiraları 4 bin ile 10 bin lira arasında değişiyor. Kaloriferli ev kiralarının ise 700 ile 1000 lira arasında olduğu kaydedildi. Ev ve iş yeri kira olan vatandaşlar bu durumun kendilerine büyük sıkıntı yaşattığını, ücretlerin makul seviyelere çekilmesi gerektiğini, aksi takdirde iş yeri sahiplerinin kepenk kapatmak zorunda kalacağını söyledi.

Hakkari Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı İrfan Sarı ise kira ücretlerindeki yüksekliğin bina yetersizliğinden kaynaklandığını belirterek, şöyle konuştu:

\"İşletme sahibi yer bulabilmek ve kendi projesinin uygulanabileceği bir mekânı bulabilmek için feragat edip, yüksek fiyatlarla kiralık yerleri tercih ediyor. Burada bir mülk eksikliği var. Bütün bunlar bir araya gelince kira artışları görmek mümkün oluyor. Hakkari, İstanbul ile karşılaştırıldığında kiralar çok yüksek. İlimiz genelinde ilçeler dahil mekân eksikliğinden kaynaklı bir artışla karşı karşıya kalabiliyorlar. Son zamanlarda özellikle zincir marketlerin gelmesi ile birlikte kiralar yükseldi. Yasal olarak kira artışları TEFE-TÜFE artışlarına endekslenmelidir. Ancak Hakkari\'de bu uygulanmıyor. Bunun önüne geçilmesi için de bir denetim mekanizması yok.\"

Görüntü Dökümü

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Duvarlara asılan satılık iş yerlerin ilanları

-Esnaf Halife Beyter\'ın konuşması

-Esnaf Barış Yıldız\'ın konuşması

-Hakkari kent merkezi

-Emlak danışmanı Zahide İnanç\'ın konuşması

-Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İrfan Sarı konuşması

-Genel Detay

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-

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EDİRNE\'DE ROMANLAR DAVUL-ZURNA EŞLİĞİNDE GÖNÜLLÜ ASKERLİK BAŞVURUSU YAPTI

EDİRNE\'de Romanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için davul-zurna eşliğinde gittikleri Askerlik Şubesi\'nde gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Edirne\'de aralarında, Edirne Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erdem Güğümgüler, eski çeribaşı Fikri Ocak\'ın da bulunduğu 13 kişi Türk bayrakları taşıyıp, davul-zurna çalarak, Askerlik Şubesi\'ne gidip, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ\'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'na gönüllü asker olarak katılmak için dilekçe verdiler. Askerlik şubesinde dilekçeleri alınıp işlemleri tamamlanan grup, yine davul-zurna çalarak şubeden ayrıldı.

Edirne Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erdem Güğümgüler, \"Edirne\'de yaşayan Roman vatandaşı olarak, Roman vatandaşları adına, ülkemizin bölünmez bütünlüğü adına bayrağımız inmemesi, ezanımızın dinmemesi adına ve ordumuzu Afrin\'de yalnız bırakmamak adına arkadaşlarımızla karar aldık, gönüllü askerlik için Askeri Şubesi\'ne müracaatlarımızda bulunduk\" dedi. Mahalleden çok sayıda Roman vatandaşının da gönüllü asker olmak istediğini belirten Güğümgüler, şöyle dedi:

\"Aslında bugün çok kalabalık buraya gelecektik, çok gelmek isteyen oldu mahallemizden. Ama biz her mahalle temsilcileri ile katıldık. Son günlerde başkomutanımızın verdiği mücadeleyi gördük. Onu ve askerlerimizi yalnız bırakmamak adına bizde varız, biz de asker olmaya ve ülkemiz için ölmeye hazırız demek için bu kararı verdik. Atalarımız Çanakkale\'de nasıl savaşıp bu toprakları kanıyla bize bıraktılarsa bizde kanımızın son damlasına kadar vererek savaşmaya hazırız.\"

Eski çeribaşı Fikri Ocak, asker olarak Afrin\'e gitmek için başvurduklarını belirterek, \"Düşmanlarımızı PKK, olsun DEAŞ olsun, kim olursa olsun barındırmayacağız. Ve Afrin\'den çıkaracağız. Türkiye Cumhuriyeti, 80 milyon olarak askerimiz arkasındayız. Biz Romanlar olarak kanımızın son damlasına kadar hazırız\" dedi.

Askerlik şubesine müracaat edenler arasında düğünlerde zurna çalarak geçimini sağlayan Recep Örs(70), dedesinin Çanakkale\'de şehit olduğunu belirterek, \" Ben Afrin\'de savaşa gitmek istiyorum. 70 yaşındayım bende şehit olmak istiyorum\" dedi. Gazetecinin, \"Yaşınız bayağı ilerlemiş, savaşabilecekmisiniz?\" sorusu üzerine Örs, \"Çukur kazarım, yemek yaparım, temizlik yaparım. Bana ne görev verirlerse yapmaya hazırım\" dedi.

Görüntü dökümü

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-Kalabalık davul-zurna çalarak yürümesi

-Askerlik şubesine girişi

-Astsubay\'ın kalabalığı karşılaması

-Onlarla konuşması

-Kalabalığın içeri girişi

-Askerlerden detaylar

-Kalabalık dışarı çıkması

-Davul zurna çalarak ilerlemeleri

-Erdem Güğümgüler ile röp.

-Fikri Ocak ile röp.

-Recep Örs ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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HIRSIZ ÇALDIĞI BİLGİSAYARI GERİ GETİRDİ

BURDUR\'da, Ahmet İldeş\'in çalışma ofisinin pencerisini kırarak giren hırsız, masadaki bir miktar bozuk para ve dizüstü bilgisayarı çaldı. Hırsız, olaydan 20 dakika sonra çaldığı bilgisayarı tekrar işyerine bırakarak kaçtı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Burdur\'da tarım makineleri satan Ahmet İldeş\'in (69) Ateşli Sanatlar Çarşısı Mezbaha Caddesi\'ndeki ofisine 24 Ocak Çarşamba günü saat 3.45\'te pencereyi kırarak giren kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, masadaki 30- 40 lira civarında bozuk para ile dizüstü bilgisayarı aldı. Şüpheli daha sonra kırdığı pencereden dışarı çıkarak kayıplara karıştı. Yaklaşık 20 dakika sonra işyerine geri dönen hırsız, aldığı bilgisayarı poşet içerisinde camdan işyerinin içine bırakıp gözden kayboldu.

KOMLUSU HABER VERDİ

Rahatsızlandığı nedeniyle geçen pazartesiden beri bürosuna gidemeyen Ahmet İldeş\'i çarşamba günü saat 10.00 sıralarında arayan komşusu, ofisinin camının kırık olduğunu, hırsız girmiş olabileceğini söyledi. Ofisine gelen Ahmet İldeş, bilgisayarın masada olmadığını, yine çay-kahve parası diye ayırdığı bir miktar bozuk paranın da olmadığını gördü.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İldeş, ofisine hırsız girdiğini tespit etti. Olayla ilgili şikayetçi olmadığını anlatan Ahmet İldeş, \"Güvenlik kamerasını incelediğimde 40-45 yaşlarında bir kişi camı kırıp içeri giriyor. Para ve bilgisayarı alıp kırdığı camdan çıkıp gidiyor. Şahıs bir süre sonra bilgisayarı poşet içerisinde getirip bırakıyor. Normal zamanda gelse maddi olarak yardım da ederdim. Buna gerek yoktu\" dedi.

Görüntü dökümü

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- Ahmet İldeş\'in anlatımı

- Güvenlik Kamerası görüntüsü

- Detay

(HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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CHP\'Lİ BİÇER\'DEN FAKIBABA\'YA SUÇ DUYURUSU

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Bosna Hersek\'ten geçen aylarda ithal edilen, içinde koli basili bakterisi bulunduğu belirlenen etlerin 6 ay sonra imha edilmesiyle ilgili hem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba hem de Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Alım Üretim Dairesi Başkanı Mustafa Sami Cüceloğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Manisa Adliye Binası önünde CHP İl Başkanı Semih Balaban ve partili yöneticiler ile birlikte gerçekleştirdiği basın açıklamasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Alım Üretim Dairesi Başkanı Mustafa Sami Cüceloğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. CHP\'li Biçer, hem bakan hem de daire başkanı hakkında neden suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, \"Ahmet Eşref Fakıbaba ve Mustafa Sami Cüceloğlu\'nun geçtiğimiz günlerde basına ve kamuoyuna yansıyan Bosna Hersek\'ten ithal edilen 20 ton ette koli basili dediğimiz bakterinin ürediği laboratuvar testlerinde kanıtlanmıştır. Somut bir veri olarak ortaya sunulmuş olmasına rağmen bu etlerin, Kapıkule Gümrük Müdürlüğü\'nden geriye gönderilip iade edilmemesi, bütün bunlara rağmen Diyarbakır, İstanbul, Sincan ve Sakarya\'daki ilgili müdürlüklere teslim edilmesi, yaklaşık 6 ay oralarda bekletilmiş olması ve 6 ayın sonunda ocak ayı içerisinde imha edilmek üzere ilgili kurumlara direktif verilmesiyle ilgilidir\" diye konuştu.

Bosna Hersek\'ten ithal 20 ton etin Kapı Kule Gümrük Müdürlüğü\'nde yapılan testlerde bakteri çıkmasına rağmen çeşitli illere sevkiyatının sağlandığını iddia eden CHP\'li Biçer, \"20 ton etten, Kapıkule Gümrük Müdürlüğü\'nden numune alındı. Normalde 3 gün sürer, yani etlerden alınan numunelerde bakteri anlaşılması süresi 72 saattir. 72 saat boyunca bu etleri gümrükte bekletip, sonuçlarına göre eğer herhangi bir bakteri üremez ise bunları yurt içine sokup dağıtım yapmaları gerekir. Ama herhangi bir üreme olursa da patojen hastalık yapan bir bakteri ürerse, yurt içine hiç kabul etmeden diğer ülkelerin bizim ürünlerimize yaptığı gibi geri göndermeleri gerekirdi. Ona rağmen 72 saatin sonunda daha Kapı Kule\'deyken bu üreme belliyken, bunların Sincan\'a, Diyarbakır\'a, Sakarya\'ya ve İstanbul\'a tam 20 ton etin sevkiyatı sağlanıyor\" diye konuştu.

\"TBMM\'YE SORU ÖNERGESİ VERDİM\"

CHP\'li Biçer, konuyla ilgili olarak daha önce Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba tarafından cevaplanması üzere TBMM\'ye soru önergesi verdiğini belirterek, \"Bu konuyu TBMM\'de bir soru önergesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba\'ya da sordum. 20 ton etin, bu üreme olmasına rağmen neden yurt içinde dağılımına izin verdiniz? Bunları 6 ay nerede beklettiniz? Bir konteynerde mi, yoksa depolarda mı beklettiniz? Eğer depolarda beklettiyseniz, 6 ay süreyle bu depoların maliyeti nedir? Bunların Kapıkule\'den bu illere sevkiyatında bedel denir? 6 ayın sonunda imha kararı verdiğinizde bunları ilgili illerde imha edemeyip tekrar Erzincan\'a sevk etmenizdeki devletin maliyeti ve zararı nedir? İşte bu soruların kamuoyuna cevaplanması yönünde TBMM\'de soru önergesi ile araştırma önergesi verdim. Ama biliyoruz ki bu sorularımıza somut ve gerçek açıklayıcı nitelikli yanıtlar vermeyecekler. Bu nedenle de Fakıbaba ve Cüceloğlu hakkında suç duyurusunda bulunduk\" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba ve Daire Başkanı Cüceloğlu\'nun Anayası\'nın TCK\'nın bazı maddelerini ihlal ettiğini dile getiren CHP\'li Biçer, \"Anayası\'nın 56 maddesinin ihlali, Anayasanın 90\'ıncı maddesi ihlali, Hekimlik Meslek Etiği Kurullarının İhlali, Hekimlik Mesleği Anlaşına uygun olmayan fiiller sergilemesi, mesleki yeminine bağlı kalmamak, toplumda etkisi ciddi zararlara yol açacak sağlıkla ilgili bilimsellikten uzak açıklamalar yapmak, TCK 186\'ıncı madde uyarınca Bozulmuş Ve Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti, TCK 247\'nci madde uyarınca Görevi Kötüye kullanma, TCK 257/2 madde uyarınca Görevi İhmalen Kötüye Kullanma ve ilgili yasa maddeleri, TCK 309\'uncu madde uyarınca Anayasa\'yı ihlal, TCK 155\'inci madde uyarınca Güveni Kötüye Kullanma, Kamu İdaresinin Güvenirliliğine ve işleyişine karşı suçlar işlendiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundum\" dedi.

\"ET VE SÜT KURUMUNUN AÇIKLAMASI GERÇEKTEN UZAK\"

CHP\'li Biçer açıklamasında son olarak, Et ve Süt Kurumu\'ndan 23 Ocak tarihinde 20 ton etlerle ilgili yaptığı açıklamasının gerçekten uzak olduğunu dile getirerek, \"Bu açıklamada, akıllara zarar bir açıklamaydı. 23 Ocak\'ta şunu söyledi; \'Bosnahersek\'ten ithal edilen bu etlerde hastalık olduğu doğrudur. İnsan sağlığına zararlı patojen bir bakteri ürediği doğrudur. Bu yalnızca etlerin bir kısmında saplanmıştır. Dolayısıyla imha kararı ocak ayı itibariyle verilmiştir\' denildi. Şimdi burada kendi içiyle çelişkili ve suç teşkil eden bir ifade var. Çünkü kendi gönderdikleri evraklarda bu bakteri üreyen etlerin zaten 20 ton olduğu ve Diyarbakır, Sincan, Sakarya ve İstanbul\'daki bütün etlerin hastalık içeren bakteriyi taşıdığı ve derhal imha edilmesi kararı. 5 Ocak 2018 tarihinde kendileri tarafından ilgili kurumlara bildirilmiştir. Dolayısıyla olay kamuoyuna yansıdıktan ve ciddi tepkilere yol açıktan sonra \'Biz bu yazıyı astık. Ama hastalık bir kısmında vardır\' gibi açıklama gerçekten uzaktır ve suç teşkil etmektedir\" dedi.

CHP\'li Biçer açıklamasının ardından CHP İl Başkanı Balaban ile birlikte Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı\'na, Fakıbaba ve Cüceoğlu hakkında TCK\'nın 186\'ncı, 247\'nci, 257/2.\'nci, 309\'uncu, 155\'inci maddeleri ile Anayasa\'nın 56\'ncı maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle suç duyurusu dilekçesini teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Manisa Adliyesi\'nin dışarıdan detay görüntüsü

- CHP\'li Biçer\'den açıklama öncesinden ve açıklamasından görüntüler

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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