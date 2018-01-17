DHA YURT BÜLTENİ-8

(ÖZEL)

1)PYD\'DEN SİVİLLERE \'AFRİN\'İ TERK ETMEYİN\' BASKISI

TÜRKİYE\'nin operasyon yapılması sinyalini vermesiyle gözlerin çevrildiği Suriye\'nin terör örgütü PYD denetimindeki Afrin kentinde de hareketlilik başladı. Kent girişine operasyona karşı hendekler kazılarak savunma hatları oluşturan ve stratejik konumdaki hakim bölgelerde ağır silahlarla konuşlanan teröristler, endişelenerek kent terk etmeye çalışan sivillere ise izin vermiyor.Türkiye\'nin güney sınırında Gaziantep, Kilis ve Hatay ile sınırı bulunan Afrin, Suriye iç savaşının başlaması ardından terör örgütü PYD denetimine geçti. Afrin\'de yönetimi elinde bulunduran PYD, 2014 yılı başında kanton ilanında bulundu. Fırat Kalkanı Harekatı ile Türkiye\'nin sınır hattında terör örgütü PYD tarafından Cezire, Kobani ve Afrin kantonları birleştirme hayali sonlandırıldı. Fırat Kalkanı Harekatı manevrasının ardından birleştirilmek istenen kantonlar arası koridor engellenirken, Fırat\'ın batısında Cerablus-Azez hattının ÖSO\'nun hakimiyetini girmesiyle, Afrin ve çevresindeki bazı bölgelerde kalan PYD\'nin hareket alanı da kısıtlanmış oldu.

OPERASYON SİNYALİ İLE TEDİRGİNLİK BAŞLADI

Son günlerde Türkiye\'nin sınır güvenliğinin sağlanması ve terör unsurlarının tehdidinin bertaraf edilmesi amacıyla Cerablus-Azez hattında olduğu gibi Afrin\'de de operasyon yapılacağı konuşulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın da bu yöndeki açıklamalarının ardından sınırın Türkiye tarafında yaşanan askeri hareketlilik, gözlerin çevrili olduğu Afrin\'de tedirginliğe yol açtı. PYD\'li teröristler olası askeri harekat durumuna karşı Afrin ve buraya ulaşımın sağlanabileceği bölgelerde hazırlık başlattı. Teröristler, Afrin\'e ulaşımı sağlayan noktalarda siper ve hendekler kazdı, hakim noktalara ağır silahlar ve nöbetçiler yerleştirdi. Teröristlerin ayrıca olası harekatta gizlenebilmek amacıyla Afrin\'de tüneller kazıp, sığınaklar oluşturduğu bildirdi.

SİVİLLERE BASKI ARTTI

Türkiye\'nin harekat sinyali Afrin\'de yaşayan Kürt ve savaş sırasında güvenli olduğu düşüncesiyle buraya yerleşen farklı etnik gruplara mensup sivillerde de endişe ve tedirginliğe yol açtı. Birçok sivil olası harekattan zarar görmemek için kenti terk etmek için harekete geçti. Ancak, kentten ayrılmak isteyen sivillere, Afrin\'de kontrolü elinde bulunduran PYD\'nin silahlı kanadı olan YPG üyeleri izin vermiyor. Kentten ayrılmak isteyenlerden bazılarını cezaevine koyup, bazılarına para cezası kesen PYD\'liler, sivillerden kesinlikle Afrin\'den ayrılmamaları için baskı yapıyor. Bazı sivillerin ise YPG\'lilere yüksek miktarda paralar vererek kontrol noktalarını geçerek Afrin\'den ayrılabildikleri ifade ediliyor.

Siviller üzerinde baskısını artıran PYD\'nin, 500 bine yakın nüfusun yaşadığı Afrin\'deki ailelerin yetişkin çocuklarını zoraki olarak askere aldığı ve aileleri de bu yöntemle kentten ayrılmaktan alıkoyduğu belirtildi.

İLK HEDEF; MİNNAG HAVAALANI, TELRIFAT VE MARANEZ

Olası Afrin operasyonunda öncelikli olarak bu kentin çevresinde PYD denetimindeki bölgelerin ele geçirilmesinin planlandığı öğrenildi. Olası harekatta ilk olarak Afrin\'in 17 kilometre güneyinde bulunan ve kritik öneme sahip Minnag Havaalanı ile yine Afrin ile Azez arasındaki kritik bölge olarak adlandırılan Tel Rıfat Kasabası ile Maranez, Meryemeyn, Eneb, El Melkiye El Kamiye ve Der Cemal bölgelerinin PYD\'nin elinden alınması amaçlanıyor. Buraların ele geçirilmesi ardından Afrin\'in çevresindeki ikmal yollarının kesilerek bağlantılarının engellenmesi hedefleniyor.

Görüntü Dökümü

---------------------

-ARŞİV

-Afrin bölgesinden görüntüler

-Afrin kırsalındaki köylerden görüntü

-detaylar

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ-Can EROK/AZEZ(Suriye), (DHA)-

==================================================================

(ÖZEL)

2)KAYAK MERKEZLERİ SÖMESTR TATİLİNE HAZIR

TÜRKİYE\'nin dörtbir yanında bulunan kayak merkezleri cuma günü başlayacak sömestr tatili için hazırlandı. Erzurum Palandöken\'de ikisi uluslararası ve enuzunu 12 kilomletre olan 20 ayrı pistte, aynı anda 15 bin kişinin rahatlıkla kayak yapabiliyor.Bir saatlik kayak ve snhowboard dersi ise 180 ila 220 lira arasında. Isparta Davraz\'da ise En uzunu 12 kilometre olmak üzere toplam 32 kilometrelik 12 pist bulunuyor.Davraz\'da kayak takımı ve elbisesi olmayanlar kayak odasından günlük 50 TL\'ye kayak takımı ve elbise kiralama imkanı buluyor.Türkiye\'nin \'Beyaz Cenneti\' olarak adlandırılan Uludağ\'da yoğun kar yağışı başladı.Uludağ\'da günübirlik tatil için gün boyu kullanılabilecek kayak kıyafeti ve kayak takımı 70, günlük teleski ücreti 120 ve kayak bilmeyenler için saatlik bireysel kayak eğitimi 200 liraya alınabiliyor.En ekonomik kayak merkezi ise Erciyes. 34 farklı pistle sömestr tatili için hazır olan Erciyes\'te 102 kilometreyi bulan, kayak pistleri bulunoyar.Jetski,snowboard,paraşüt kayağı(Snow-kite) ücretleri ise pazarlığa tabi.THY\'de Erciyes\'e gidenlerin kayaklarını ücretsiz olarak taşıyor.Kayak öğretici ücreti saati 180 TL, 5 kişiden fazla gruplarda ise saati 80 TL,atlı kızak turu ise 60 TL olarak saptanmış.Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi\'nde ise kar kalınlığı 52 santimetreye ulaşınca 17 pistinin tamamı açıldı.Bolu Kartalkaya kayak merkezi ise toplam 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle tatilcileri bekliyor.

PALANDÖKEN 20 AYRI PİST VAR, 120 İLE 220 LİRAYA DERS ALINABİLİYOR

Avrupa\'nın en uzun pistlerine sahip Palandöken Kayak Merkezi yarı yıl tatiline hazır. 2011\'de Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ve 2017 yılında ise Türkiye\'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 13\'ncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali\'nin yapıldığı Palandöken son model tesislerle donatılmış durumda. Her keseye uygun fiyatların yer aldığı Palandöken\'de ikisi Uluslararası olmak üzüre en uzunu 12 kilomletre olmak üzere 20 ayrı pistte, aynı anda 15 bin kişinin rahatlıkla kayak yapabiliyor. Yakıcı güneşi, toz karı, gece kayağı için ışıklandırılmış pistleri ve mahteşem doğası ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Palandöken\'de yarı yıl fiyatları da belirlendi. Buna göre iki kişi tam pansiyon 650 liradan başlayıp 1520 liraya kadar yükseliyor. Bir saatlik kayak ve snhowboard dersi ise 180 ila 220 lira arasında. Her otelin kendine ait mekanik tesislerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesine ait Gondol-liftt de bulunuyor. Otellerdeki tesisler ile gondol-liftin günlük fiyatı ise 60 lira.

DAVRAZ SEZONA HIZLI GİRDİ,KAR KALINLIĞI 70 CM, 32 KM\'LİK 12 PİST VAR

ISPARTA\'daki Davraz Kayak Merkezi\'nde sezon başladı. Aralık ayında beklenen kar yağışı gecikince sezon da gecikti. Ancak, geçen hafta başlayan kar yağışı Davraz\'a ziyaretçi sayısını artırdı. Sömestir tatiliyle Davraz\'daki yoğunluğun artması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi\'nin göller yöresinde Eğirdir ve Kovada gölleri arasında bulunan, 2 bin 635 metre yüksekliğindeki Davraz Kayak Merkezi\'nde yoğunluk başladı. Aralık ayında kar yağışı olmayınca sezon açılışı geçen hafta yağan karla yapılan Davraz, kayak severlerin akınına uğradı. Özellikle hafta sonu kayak severlerin tercih ettiği Davraz\'da saatte 1000 kişi taşıyabilen 1211 metre, saatte 800 kişi taşıyabilen 936 metre uzunluğunda telesiyej bulunuyor. Saatte 800 kişi kapasiteli 624 metre uzunluğunda teleski (T-Bar) ile 300\'er metrelik 2 adet babylift bulunan kayak merkezinde kış sporları aktiviteleri gerçekleşiyor.

12 PİST BULUNUYOR

Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığı kayak merkezinde 3 dağ kafeteryasının yanında 1\'i 4 yıldızlı toplam 419 yatak kapasiteli 3 otel bulunuyor. Yurt içi ve dışından gelen misafirlerle turlarla gelen ziyaretçiler de bu otellerde konaklıyor. En uzunu 12 kilometre olmak üzere toplam 32 kilometrelik 12 pist bulunuyor. Özellikle hafta sonları yoğunlaşan Davraz\'ın ziyaretçi sayısının sömestir tatiliyle daha da artması bekleniyor.

\'ÇOK KEYİFLİ BİR SPORDUR\'

Kayak hocası Cem Tüter, Davraz\'ın bölgenin en büyük kayak merkezi olduğunu belirterek, aralıktan marta kadar kayak yapılabildiğini söyledi. Üst bölümde kar kalitesinin daha yüksek olduğunu aktaran Tüter, \"Hem bireysel olarak hem gruplara kayağı öğretmek için çalışıyoruz. Çok keyifli bir spordur. Sakatlanma oranı daha düşük bir spordur\" dedi.

\'KIŞIN YAPILACAK EN GÜZEL HOBİLERDEN BİRİ\'

Davraz\'a ilginin iyi olduğunu vurgulayan Cem Tüter, özellikle hafta sonu ve sömestir tatilinde yoğunluğun artacağını kaydetti. Kayak yapmak isteyenlere uyarıda bulunan Tüter, \"Öncelikle bu sporu yapmak için karar vermeliler. 1 saatlik temel eğitimden sonra hoca eşliğinde pistten inebilecek seviyeye gelebiliyor. Kışın yapılacak en güzel hobilerden biridir kayak. Bu sene sezon önceki yıllara göre biraz daha geç başladı. Ocak ayının ortalarına doğru kayak başladı. Ama sezondan çok iddialıyız\" diye konuştu.

\'DOĞA İLE ŞAKA OLMAZ\'

Kayak hocası Nazım Kırıcı, kayak yapmak isteyenleri Davraz\'a beklediklerini anlattı. Kırıcı, şöyle dedi: \"Kayak kursu verirken misafirlerimize doğa sporlarının tamamında doğa ile şaka olmadığını anlatıyoruz. Güvenlik için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Basit bir temel eğitim aldıktan kayak yapmalarını öneriyoruz. Kendilerine uygun ekipman ve pistlerde kaymaları uyarısında bulunuyoruz.\"

TELESİYEJ FİYAT TARİFESİ

Davraz Kayak Merkezi\'nde telesiyej fiyatları ise hafta içi ve hafta sonu günlerine göre değişiklik gösteriyor. Hafta içi bir çıkış 8 TL olarak belirlenirken, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ise 12 TL olarak belirlendi. 5 çıkış hafta içi 28 TL, hafta sonu 40 TL, 10 çıkış hafta içi 40 TL, hafta sonu 56 TL, 1 gün limitsiz hafta içi 40 TL, hafta sonu 75 TL, 2 gün limitsiz hafta içi 65 TL, hafta sonu 115 TL, limitsiz hafta için 3 gün 90 TL, 4 gün 105 TL, 5 gün 125 TL. Resmi/sömestir tatilinde ise limitsiz 1 gün 75 TL, 2 gün 115 TL, 3 gün 135 TL, 4 gün 160 TL, 5 gün 180 TL.

Kayak merkezinde öğrenci gruplarına indirim yapılıyor. Yetkili makamlardan onaylı öğrenci grupları için 48 saat önceden bildirmek kaydıyla tek çıkışlarda hafta içi 5 TL, hafta sonu/ sömestir tatilinde 8 TL ücret uygulanıyor. Turizm acenteleri gruplar için 48 saat önceden bildirmek kaydıyla yine tek çıkışlarda hafta içi 7 TL, hafta sonu 10 TL ücret alınıyor. Kayak Spor Kulüpleri için ise günlük sınırsız çıkışlarda yüzde 25 indirim uygulanıyor.

50 TL \'YE KAYAK TAKIMI VE ELBİSE KİRALANIYOR

Merkezde kayak takımı ve kayak elbisesi de kiralanıyor. Kayak takımı ve elbisesi olmayanlar kayak odasından günlük 50 TL\'ye kayak takımı ve elbise kiralama imkanı buluyor.

ULUDAĞ SÖMESTİR TATİLİNE HAZIR

ULUDAĞ\'da sömestir tatili için otellerde hazırlık tamamlandı. Sömestir tatiline günler kala başlayan kar yağışı da işletmecileri ve tatilcileri sevindirdi. Türkiye\'nin \'Beyaz Cenneti\' olarak adlandırılan Uludağ\'da yoğun kar yağışı, sömestir tatili için hazırlık yapan otelcileri sevindirdi. Uludağ\'daki meteoroloji istasyonu tarafından yapılan ölçümlerde kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı belirlendi. Hava sıcaklığının gündüz saatlerinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Uludağ\'da kar yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Sömestir tatiline günler kala otel rezarvasyonlarında ilk hafta için doluluk yüzde 100\'e ulaştı. Sömestir programları hakkında bilgiler veren Ağaoğlu My Mountain Hotel Satış Sorumlusu Ayşegül Aka, şöyle dedi: \"Sömestir; Uludağ\'da çok yoğun geçen bir periyot. Biz 1 ve 2\'nci dönem olarak programlarımızı ayırdık. Bu programlarda da pazardan perşembeye hafta içi; perşembeden pazara hafta sonu şeklinde 2 paket program hazırladık. İlk hafta için şu an rezervasyonlarımız tamamen doldu. 2\'nci hafta içinde yüzde 80 civarı doluluk oranına ulaştık.\"

ULUDAĞ\'A ARAP TURİSTLERDE YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Türk konukların ağırlıklı olduğunu belirten Aka, Arap turistlerden de yoğun ilgi gördüklerini belirterek, \"Rezervasyonlar daha çok Türk misafir ağırlıklı oluyor. Tabii yabancı misafirlerimiz de geliyor. Özellikle on-line kanallardan Arap misafirlerimizden çok fazla talep alıyoruz. Sömestir süresince fiyatlarımız kişi başı gecelik 500- 550 lira arasında. Bu fiyatlar hafta sonu ve hafta içi değişiklik gösterebiliyor. Sömestir için etkinlikler daha çok kayak ağırlıklı olarak planlandı. Hafta sonları ekstradan canlı müzik programlarımız var. Özellikle Uludağ çocukların kayak öğrenmeleri açısından çok önemli bir tatil merkezi; çocuklar kayak derslerini grup halinde ya da bireysel olarak alabiliyorlar\" dedi.

Uludağ\'da günübirlik tatil için gün boyu kullanılabilecek kayak kıyafeti ve kayak takımı 70, günlük teleski ücreti 120 ve kayak bilmeyenler için saatlik bireysel kayak eğitimi 200 liraya alınabiliyor. Uludağ\'ın yüksek noktalarına telesiyej kullanarak çıkmak isteyenler gidiş dönüş 20 TL ücret ödüyor. Ayrıca 2018 yılında gidiş- dönüş teleferik biletler tam 38, öğrenci 27 liradan satışa sunuldu. Uludağ\'da konaklama maliyetleri ise sömestir tatilini kapsayan günlerde gecelik kişi başı hafta içi ortalama 600, hafta sonu ortalama 1200 lira oldu. Bazı otellerdeki hafta içi ve sonunu kapsayan 5-7 günlük paket programlarda ise gecelik ortalama kişi başı 1000 liradan rezervasyon yapılabiliyor. Uludağ\'da bu sene geçen seneye oranla talebin arttığını belirten Aka, şunları ekledi: \"Geçen seneye kıyasla bu sene ciddi talep artışı var. Örneğin geçen sene bu tarihlerde Şubat ayı için yüzde 70\'lerde olan doluluk bu sene yüzde 80\'lere kadar ulaştı. Sömestir için hava durumu beklentimiz gayet iyi. Şu anda zaten kuvvetli bir kar yağışı devam ediyor. Tüm pisler açık. Sömestir tatilinde kar durumunun da çok iyi olacağını düşünüyoruz.\"

ERCİYES, KIŞ SPORLARININ YÜKSELEN YILDIZI

TÜRKİYE\'nin en uzun ve en yüksek pistlerine sahip, toz karıyla bilinen Erciyes dağı sömestr tatilinin de gözdesi oldu. Erciyes dağının 2 bin 150 metresindeki Tekir yaylasında bulunan oteller ve kent merkezindeki oteller tatil öncesi şimdiden doldu. Kar garantili ve ülkemizde 30 Kasım\'da pistlerini kayakçılara açan tek kış sporları merkezi olan, yapılan yatırımlarla yıldızı parlayan Erciyes, ekonomik yönüyle de sömestr tatili için paket programlarla da dikkati çekiyor. Dağın yönetimini üstlenen Erciyes A.Ş yönetim kurulu başkanı Murat Cahit Cıngı, Erciyes dağının şu anda 1 metre 60 santime ulaşan kar kalınlığı, 36 suni karlama cihazı ile Türkiye\'nin kar garantili önemli bir kayak merkezi olduğunu söylüyor. Rus turist gruplarını bu sezon ilk kez ağırlayan Erciyes dağının 34 farklı pistle sömestr tatili için son derece ideal merkez olduğunu, 102 kilometreyi bulan, engelsiz kayak pistleriyle kayak öğretmen isteyenlerin Erciyes\'te aradıklarını bulduklarını dile getiriyor. Cıngı \" Şu anda dağdaki otellerimizin yatak kapasitesi bin 500 dolayında. Kentteki otellerle birlikte kapasite 6 bine ulaşıyor. Erciyes dağı, hava alanında indikten yarım saat sonra otoban gibi yollarla ulaşılabilinen tek kayak merkezi. Avrupa\'da benzeri merkezlere insanlar gidebilmek için 2-3 saatini yolda geçiriyor. Çok iddialı olarak söylüyorum, 3 bin 916 metrelik zirveye sahip Erciyes\'te 3 bin 400 yükseklikteki pistiyle, Türkiye\'de en yüksekte pisti bulunan kış sporları merkezidir. 18 adet telesiyej, teleski ve gondol ve taşıyıcılarla 18 mekanik tesisimiz her an hizmettedir. Pistlerde sürekli Erciyes A.Ş\'ye ait güvenlik timleri, jandarma timleri de dolaşmaktadır. Tekir, Hisarcık,Hacılar ve Develi kapılarındaki pistlerimiz sömestri tatilinde karne telaşını atlatan çocuklarımızı ve velilerini bekliyor..

ERCİYES KAYAK MERKEZLERİNİN EN EKONOMİK OLANI

Erciyes dağına ulaşmak için vatandaşlar, kayakseverler ve sporcular Büyükşehir Belediyesine ait Belediye otobüslerinden tek biletle yetişkinler için 2.5 TL, öğrenciler ise 1.60 TL ödüyor. Develi ilçesine giden dolmuşlardan kişi başı 6 TL\'ye veya taksiyle 60-70 TL\'yle Erciyes\'teki oteller bölgesi olarak bilinen Tekir yaylasına gidiyor.THY\'de Erciyes\'e gidenlerin kayaklarını ücretsiz olarak taşıyor. Mekanik tesislerden sezonluk yetişkinler 500 TL,öğrenciler 400 TL\'ye yararlanıyor. Yetişkinler günlük çıkışlar için 70 TL,öğrenciler 55 TL, 7 çıkış için yetişkinler 45 TL,öğrenciler 35 TL ödüyor. Kayak takımı kirası günlük 40 TL,kıyafetler de 30-40 TL arasında değişiyor. Kayak Federasyonunda belirlenen kayak öğretici ücreti saati 180 TL, 5 kişiden fazla gruplarda ise saati 80 TL. Atlı kızak turu 60 TL, Büyükşehir Belyediyesi Spor A.Ş Kayak okulunda ise kayak ögretmenin saati 50-60 TL arasında. Erciyes dağında Jetski,snowboard,paraşüt kayağı(Snow-kite) ücretleri ise pazarlığa tabi.



KARTEPEDE 17 PİST TATİLCİLERİ BEKLİYOR,SÖMESTRDE KAR 1 METREYİ AŞACAK

Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi\'nde kar kalınlığı 52 santimetreye ulaşınca 17 pistinin tamamı açıldı.Sömestr tatili için otelin yüzde 100 doluluk oranını bulacak. Samanlı Dağlarının zirvesindeki 21 kilometre uzunluğuyla 17 kayak pisti bulunan Kartepe Kayak Merkezi\'nde kar kalınlığı 52 santimetreye ulaştı. Otele gelen tatilciler, kayak ve snowboard yaparak, kar yağışının keyfini çıkarıyor. Günübirlik tatilciler kayak pistlerinden hafta içi 60 TL\'ye, hafta sonu ise 100 TL\'ye yararlanabiliyor. Kartepe\'de bulunan otelde sömestr tatilinde konaklayacak 2 kişi günlük 880 TL ücret ödeyecek.

Kartepe Green Park Resort Spa Otel Misafir İlişkileri Yetkilisi Gizem Erenoğlu, \"Kartepe kayak bölgemizde 17 adet kayak pisti var. Şuan itibariyle tüm pistlerimiz açık. Yarın itibariyle yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. Kar kalınlığının 1 metreyi aşmasını tahmin ediyoruz. Buraya gelen misafirlerimiz snowboard, kayak, kar motoru ile safari, kar bisikleti, zipline, kızak ile keyifli vakit geçirme imkanı bulunuyorlar. Otelimizde doluluk oranı şuan itibariyle yüzde 80 dolayında ve sömestr döneminde yüzde yüz doluluk oranına ulaşmayı tahmin ediyoruz\" diye konuştu.

KARTALKAYA\'DA PİSTLER ŞİMDİDEN DOLDU, 25 PİST FAAL DURUMDA

Bolu\'nun kayak merkezi Kartalkaya\'da tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Kayak merkezinde faaliyet gösteren tur şirketi yetkilileri ve otel sahipleri yoğunluktan memnun olduklarını söyledi.

Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kartalkaya kayak merkezi, toplam 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle, 2 bin 200 metre yükseklikte Köroğlu Dağları\'nın zirvesinde, ziyaretçilerine doğayla iç içe kayak keyfi sunuyor. Bu yıl 10 Aralık\'ta tatilcilere kapılarını açan Kartalkaya geçen ay 50 bin kişiyi ağırladı. Hafta içi olmasına rağmen kayak merkezindeki otellerin doluluk oranı yüzde 80\'e ulaştı. Kayak tutkunları, kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı Kartalkaya\'da pistleri doldurdu. Telesiyejlerle pistlerin zirvesine çıkan tatilciler, zirveden aşağılara doğru kayak ve snowboard yaparak inmenin heyecanını yaşadı.

Kartalkaya\'ya turlar düzenleyen bir şirketin yetkisi, \"Uludağ, Kartepe gibi diğer kayak tesislerine göre Kartalkaya daha iyi durumda. İlgi çok diyemeyiz şu anda ama önümüzdeki hafta büyük bir yoğunluk bekliyoruz\" dedi.

OTEL İŞLETMECİLERİ MEMNUN

Grand Kartal ve Gazelle Oteli Genel Müdürü Emir Aras ise son 5 yılın en güzel sezonu olmasını beklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu: \"Bu sezon geçtiğimiz yıllara göre çok yoğun geçiyor. Tesislerde kar sıkıntısı olduğu söyleniyor. Kartalkaya\'da böyle bir sıkıntı yok. Şu an hala kar yağıyor. Son 5 yılın en güzel sezonu olacak diye düşünüyorum. Misafirler açısından da yerli misafirlerin kayak tatillerine çok büyük rağbet gösterdiğini düşünüyorum. Geçen seneye göre doluluklar yüzde 20 daha fazla. Hafta içi olmasına rağmen otelimiz neredeyse dolu. Sömeste kadar da bu yoğunlukta devam edecek\"

Otellerdeki konaklama ücretleri ile ilgili de bilgiler veren Aras, şöyle devam etti: \"Sömestrde fiyatlar 2 gece konaklamak şartıyla gecelik kişi başı 750 TL olacak. Sömestr tatili bitince fiyatlar hafta içi yarı yarıya düşüyor. Hafta sonu ise 400-500 TL bandında tek kişi gecelik ücretlerimiz oluyor. Bu fiyatlarda 2 gece konaklama şartı var. Mart ayında ise fiyatlar 290 TL\'ye kadar düşüyor. Bu sene Mart ayında da Kartalkaya\'da kar olacak. Sezon kapanmayacak\"

Aras, günü birlik ziyaretçilerin de Kartalkaya\'yı tercih ettiğini ifade ederek, \"Otellerde günü birlik hizmetler yok. Dışarıda kafelerde günü birlik gelen misafirler için hizmetler veriliyor. Piste girerek, Skipasslerden faydalanmak için gereken ücret 150-200 TL arasında değişiyor. Günü birlik gelenler kayak malzemelerini aldıktan sonra gün boyu bütün pistlerde kayabiliyorlar. Otel müşterileri ise pistlere giriş için herhangi bir ücret ödemiyor. Kayak dersi almak isteyenler için de fiyatlar ders başı 200 ile 300 TL arasında değişiyor\" dedi.

TİME CODE\' A GÖRE GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

00:00------00.23 ERCİYES(KAYSERİ)

-Erciyes dağında kayak yapanların drone ile çekilmiş görüntüleri

-Erciyes dağından çeşitli görüntüler

-Genel detay

Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜNKAYSERİ,DHA)

00.23..........02.12 PALANDÖKEN

-Palandöken de kayak yapanlar

-Otel yönetici Ömer Akça ile röp

(Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

02:12...........03.52 DAVRAZ

- Kayak merkezinden görüntü

- Teleferikle çıkan

- Kayanlardan detay

- Kartopu oynayanlar

- Kayak eğitimi alanlar

- Röp: Kayak hocası Nazım Kırıcı,

Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)

03.52............04.34 ULUDAĞ

-Uludağ\'dan genel görüntüler,

-Kayak pistlerinden detaylar,

-Ağaoğlu My Mountain Hotel Satış Sorumlusu Ayşegül Aka ile röp

Fatih Emrah TIKIR-BURSA/DHA

04.34............05.25 KARTALKAYA(BOLU)

-Kartalkaya manzaraları

-Kayak yapanlar

-Telesiyej sırası bekleyenler

-Grand Kartal ve Gazelle Oteli Genel Müdürü Emir Aras ile röp

-Kask kamerasıyla kayak görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

05.25..............06.14 KARTEPE

-Kartopu oynayan çocuklar

-Telesiyejlerden görüntüler

-Kayak ve snowboard yapanlar

-Kartepe Green Park Resort Spa Otel Misafir İlişkileri Yetkilisi Gizem Erenoğlu,

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker(kırmızı kıyafetli)

(Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-KARTEPE(KOCAELİ)DHA)

====================================================

(ÖZEL HABER)

3)PROF.DR. DEMİR: TARIMSAL KURAKLIK RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof.Dr. Yusuf Demir, \"Samsun başta olmak üzere ülkemiz çok ciddi kuraklık yaşamakta. Mevcut veriler 2018 yılı içinde sıkıntının devam edeceğini göstermektedir, şu an ülkemizin önemli bölümünde meteorolojik ve hidrolojik kuraklık evresini yaşamaktayız. Bu sürecin devam etmesi halinde bahar aylarında tarımsal kuraklık riski ile karşı karşıyayız\" dedi.

OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, bu yıl görülebilecek tarımsal kuraklığa karşı halka, çiftçilere ve ilgili kurumlara uyarılarda bulundu. 2017\'nin meteorolojik açıdan sıkıntılı yıl olduğunu belirten Prof.Dr. Demir, şöyle dedi: \"Samsun başta olmak üzere ülkemiz çok ciddi kuraklık yaşamakta, mevcut veriler 2018 yılı içinde sıkıntının devam edeceğini göstermektedir, şu an ülkemizin önemli bölümünde meteorolojik ve hidrolojik kuraklık evresini yaşamaktayız. Bu sürecin devam etmesi halinde bahar aylarında tarımsal kuraklık riski ile karşı karşıyayız. Kuraklığın üçüncü evresi olan bu süreç ülkemiz tarımı açısından oldukça önemli ve sıkıntılı geçebilir. Hem yağış rejiminin değişmesi, düşen yağış miktarının azalması, hem de hidrolojik kuraklık dediğimiz su seviyesinin azalmasıyla beraber toprak içindeki toprak suyu miktarı yani bitkinin kullanacağı su miktarının azalması ki eğer süreç böyle devam ederse bahar aylarındaki bu riskin Türkiye\'de ve dünyanın belirli bölgelerinde bulunduğunu ifade etmek gerekir. Tabii önümüzdeki 2-3 ay içinde düşecek yağış, kar miktarı çok önemli. Ama şu anda ki veriler ister istemez bu noktada halkımızı ve ilgilileri uyarma noktasında bize bir sorumluluk yüklüyor.\"

\'İLKBAHAR AYLARI KRİTİK\'

Prof.Dr.Yusuf Demir, şöyle devam etti:

\"İlkbahar aylarının kritik olduğunu ifade etmek istiyorum tarımsal açısından. Özellikle İç Anadolu Bölgesinde buğday gibi tahıl ürünleri açısından, meyveler açısından ciddi anlamda risk unsurlarının bulunduğunu ifade etmekte yarar var. \'Bu şu anlamada gelmemeli illa bu olacak\' diye bir anlam taşımamalı, sadece şu anki veriler bize bu konuda uyarı yapmayı, tedbir almanın zorunluluğunu ifade etme gereğini ortaya koyuyor. Önümüzdeki süreçte alınacak tedbirler var. Hükümetimizin önderliğinde ulusal bir bilinci geliştirmeli, bir damla suyun bur hayat olduğunun bilinci ile bir bilgilendirme ve tedbirler programı uygulamalıyız. Tarımsal kuraklığa karşı, kısa orta ve uzun vadede tedbirler alınabilir. Öncelikle kısa vadede bu konuda hızlı bir toplumsal duyarlılığı oluşturmamız lazım ve buna bağlı olarak da Türkiye\'nin 2018 yılındaki ihtiyaç olan tarım ürünlerinin hem Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından şimdiden sağlanması ve depolanması hem de tarımsal arazilerin kullanımı noktasında da çiftçilerin ve o bölgedeki ilgili kurumların uyarılarak gerekli tedbirin alınması sağlanmalıdır. Suyun bilinçli kullanılmasıyla yaz aylarına daha yararlı su miktarının taşınmasını sağlayabiliriz.\"

KONYA KAPALI HAVZA\'DA KURAKLIK ALARMI

Öte yandan Türkiye\'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası ile komşu illeri Karaman, Aksaray ve Niğde\'yi kapsayan Konya Kapalı Havza\'da yağışların bu yıl mevsim normalinin altında olduğu görülüyor. Yağış yetersizliği nedeniyle kuraklık sorunun başlayacağına dikkat çeken Prof. Dr. Fetullah Arık, Konya Kapalı Havza\'da bu yıl yağışlarda yüzde 20\'lik bir düşüşün olduğunu kaydetti. Arık, şunları söyledi:

\"Bütün ülkede olduğu Konya Kapalı Havzası\'nda da yağışlar düşük. Son 3 aylık döneme baktığımızda, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 20\'lik azalma söz konusu. Bu yıl metrekareye 101 milimetre yağış düştü. Geçtiğimiz yıllarda ise metrekareye 130 milimetre yağış düşüyordu. Buna göre yüzde 20\'lik civarında düşüş söz konusudur. Konya Kapalı Havzası, Türkiye ortalamasının altında yağış alan bir bölgedir.\"

YERALTI SU SEVİYESİNDE 1.5 METRE DÜŞÜŞ VAR

Prof.Dr. Arık, yeraltı su seviyesinde de düşüş olduğunu ifade ederek, \"Konya Kapalı Havza\'da kuraklığa ilave, aşırı yeraltı suyu kullanımı söz konusudur. Bu yıl çeşitli gözlem kuyularından alınan verilere göre, 1.5 metre seviyesinde düşüş var. Geçen yıl ciddi bir kar yağışı meydana geldi. Kar yağışının bir süre yüzey sulama için pozitif bir durum oluşturduğunu gördük. Ancak, yaz dönemindeki sulamalarla geriye dönmüş oldu. Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde, son gözlemlere göre en kurak bölge olarak görünüyor\" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Samsun\'da akarsudan ve baraj göllünden detay

-Konya\'da tarlalardan detay

-OMÜ Ziraat Fakültesi\'nden detay

-Prof.Dr. Yusuf Demir\'den detay

-OMÜ Zİraat Fakültesi tanıtım filminden alınan drone ile çekilmiş tarla ve tarımsal ürün görünteleri

-Röportajlar

(SÜRE:6.33 Dk) (BOYUT:735.03 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER- İsmail AKKAYA- Tolga YANIK/SAMSUN, KONYA, (DHA)

=========================================================

(ÖZEL HABER)

4)KEDİ KASABASINDA NÜFUS ARTTI



SAMSUN\'da Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 dönüm alan üzerine kurulu Kedi Kasabası\'nda ilk yıl 200 olan nüfus bu yıl itibarıyla 455\'e yükseldi. Sokak kedileri kısırlaştırılıp rehabilite edilerek Kedi Kasabası\'ndaki doğal yaşam alanlarında barınıyor. Ayrıca rehabilite kapsamında kedilerin klasik müzikle eğitilmesi için de çalışma yapıldığı belirtildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’nin içinde 10 dönümlük bir alan, 2 yıl süren çalışmanın ardından 2015 \'de \'Kedi Kasabası\' yapıldı. Alan içerisine kedilerin tekli ya da çoklu halde kalabilecekleri ahşap barınaklar yerleştirildi. Alana kediler için ahşap köprü, salıncak gibi oyun alanları da yapıldı. Geçen yıl alan genişletilerek 20 dönüme çıkarıldı. Sokak kedileri tesise getirilerek önce kısırlaştırılıp ardından alışma dönemini geçirecekleri bölüme yerleştirildiği belirtildi. Daha sonra ise kedi kasabasının nüfusuna dahil edildiği ifade edildi. Yapılan çalışmalar ile kedi kasabasındaki nüfusun her geçen ay arttı. İlk yıl kasabada 200 kedi bulunurken bu yıl itibariyle nüfus 455\'e yükseldi. Sokak kedilerinin yanında bazı vatandaşların evcil hayvanlarının bakımını gerçekleştirememeleri halinde kedilerini buraya getirdikleri belirtildi. Ayrıca kedi kasabasında bulunan kedilerin de hayvan severler tarafından sahiplenildiği ifade edildi.

SOKAK KEDİLERİ İÇİN YAPILDI

Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Nurhan İşler, kedi kasabasındaki nüfusun her geçen gün arttığını söyleyerek \"Kedi kasabamızda, kedilerimiz için çeşitli oyun alanları barınma noktaları oluşturduk. Burası sokak hayvanları için oluşturduğumuz bir hizmet alanı. Sokak kedileri buraya getiriliyor, kısırlaştırıyor. Daha sonra bu hayvanların geriye dönmesi ilkesinde kanuni karşılığı ancak geri döndüklerinde yaşam mutluluğunu çok yakalayamadıklarını gördük.Onlara burada bir alan tahsis ettik. Onların arzu ettiği yaşam fırsatını burada verdik. Geçen süre içinde şunu gördük ki hayvanların doğal yaşam alanı içinde burada istekleri yerine getirildikten sonra kimseye zarar vermeden yaşamlarını devam ettirebiliyorlar. Bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi kısırlaştırılmış rehabilite edilmiş hayvanlarımızı sahiplendirerek bir aileye kavuşmalarını sağlamak. Bu amaçla da çeşitli çalışmalar yapıyoruz\" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

KEDİLERE KLASİK MÜZİKLİ REHABİLİTASYON\'

\"Hayvanları müzikle eğitmeye çalışıyoruz. Bir müzik melodisinde yemek zamanı, diğer müzik melodisinde ise gezme saati olarak oluşturmaya çalışıyoruz. Kediler de buna uyum sağlamaya başladı. Şuan klasik müzikle bunu yapmaya çalışıyoruz. Klasik müzikle daha uyum sağladıklarını gördük. Farklı farklı müzikler de deniyoruz ama klasik müzikle hayvanlarımızın daha mutlu huzurlu olduklarını gördük. Kediler için müzikli bir sistem kurmaya çalışıyoruz\"

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Kedi kasabasının içi ve dışından detay

-Kedilere yiyeceklerinin verilmesi

-Müzik çalınması

-Detaylar

-Röportaj

(SÜRE:3.23 Ok) (BOYUT:379 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

=====================================================

5)AK PARTİLİ KAN, \"ADALETİN TECELLİ EDECEĞİ GÜNÜ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ\"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, İzmir’in Aliağa ilçesinde devam eden, 280 sanığın yargılandığı darbe girişimi davasına katıldı. Burada açıklama yapan Kan, 80 milyonluk Türkiye adına bu sürecin takipçiyiz. Adaletin tecelli edeceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz\" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz\'daki darbe girişiminin ardından, haklarında dava açılan 280 kişinin yargılandığı, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü\'ndeki salonundaki davanın bugün yapılan duruşmasına katıldı. Genel Başkan Yardımcısı Kan’a AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican ve çok sayıda partili eşlik etti. Bir süre duruşmayı takip eden Kan, çıkışta dava sürecine yönelik açıklamalarda bulundu. AK Parti olarak Türkiye’deki darbe girişimi davalarını takip ettiklerini belirten Kan, \"Biz AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve teşkilatlarımızla beraber tüm Türkiye’de darbe girişimi davalarını takip ediyoruz. Bu süreci takip ediyoruz. Amacımız hem şehit ve gazi yakınlarımızın katıldığı duruşmalarda onlara destek vermek hem de bu hukuki sürecin takipçisi olmak\" dedi.

\"BU TOPRAKLARA ÜMİT BAĞLAYANLARA DARBE YAPILDI\"

Darbe girişimi davalarının sonuçlanmasını beklediklerini ifade eden Kan şunları söyledi:

\"Malumunuz 15 Temmuz hain darbe girişimi, 80 milyon vatandaşımızın yaşama hakkına karşı yapılmış bir darbe girişimiydi. Bu topraklara ümit bağlayan insanlara yönelik yapılmış bir darbe girişimiydi. Milletimiz adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekliyorlar. Biz de bunun takipçiyiz. Mahkeme süreçlerini takip ediyoruz. Ailelerimize destek veriyoruz. Sivil toplum kuruluşları ile takip ediyoruz. İzmir darbe davası aralıksız devam ediyor. Bugün davanın 161’inci oturumu. 280 sanık var, savunmalar tamamlanmış, tanıklar dinlenmeye devam ediyor. Ümit ediyoruz ki tamamlanır ve savcının mütalaasının akabinde savunmalarda alındıktan sonra mahkeme karar verir. Biz inşallah bütün 15 Temmuz şehit ailelerimiz adına bütün 250 şehidimiz, 2194 gazimiz ve ailelerimiz adına, 80 milyon Türkiye adına bu sürecin takipçiyiz. Adaletin tecelli edeceği günün sabırsızlıkla bekliyoruz.\"

Açıklamanın ardından Kan, davanın duruşmasının görüldüğü Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü\'nden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Ravza Kavakçı Kan\'ın açıklaması

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)



======================================================

(ÖZEL

6)YARDIMI KABUL ETMEDİ, PARKTA YAĞMUR ALTINDA UYUDU

ŞANLIURFA\'da evsiz olduğu öğrenilen Eyyüp A.\'nın (38) soğuk ve yağışlı havada parkta yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Polisin çay ve simitle uzun süre ikna etmeye çalıştığı Eyyüp A., yardım tekliflerini kabul etmeyerek bankın üzerinde battaniyeye sarılarak uyumaya devam etti.

Olay, sabah saatlerinde Veysel Karani Mahallesi\'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Evi olmadığı öğrenilen Eyyüp A., bulduğu bir battaniyeye sarılarak parktaki bankın üzerinde uyudu. Parkta battaniyeye sarılı kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine geçen ekipler, Eyyüp A.\'yı uyandırarak, kendisine yardım edeceklerini söyledi. Ancak Eyyüp A., kendisinin rahatsız edilmemesini istedi. Eyyüp A., polislerin, \"Yağmur yağıyor; iyice ıslandığının farkında mısın? Seni hastaneye götürelim. Şu simidi ye, çayı iç, için ısınsın. Seni bir otele götürelim\" tekliflerini de geri çevirdi. Çevredekilerin para yardımını da kabul etmeyen Eyyüp A., yağmur altında parkta uyumaya devam etti.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Parkta bank üzerinde uyuyan genç

- Polis battaniyeye sarılı genci uyandırmaya çalışması

- Polisin ikramda bulunduğu çay ve simitti geri çeviren genç

- Sağlık görevlileri iknada bulunması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 198 MB

======================================================

7)KAMYONETİN YAYAYA ÇARPTIĞI AN KAMERADA

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 64 yaşındaki Halil Alıcı, kamyonetin çarpmasıyla yaralandı. Bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen kaza anında, Alıcı\'nın metrelerce yerde sürüklendiği görüldü.

Kaza, dün (salı) saat 07.30 sıralarında, Deliktaş Mahallesi Şehir Eryılmaz Zeren Caddesi\'nde meydana geldi. 34 yaşındaki Önder Tezcan\'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyonet, iddiaya göre, aniden yola çıkarak karşıya geçmek isteyen Halil Alıcı\'ya çarptı. Kamyonetin çarpmasıyla birlikte Alıcı, yaklaşık 10 metre yerde sürüklendi. Vatandaşlar kazayı görünce sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine caddeye gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Alıcı\'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen kaza anında, Alıcı\'nın metrelerce yerde sürüklendiği görüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü

----------------------

- Güvenlik kamerası görüntüleri

- Yayanın yola atlaması

- Kamyonetin çarpması

- Yayanın yerde sürüklenmesi

(Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

====================================================

8)FİDANLARA ZARAR VEREN İNEKLERİN SAHİPLERİNE CEZA

BARTIN\'a bağlı Ellibaş Köyü\'nde, Orman Bölge Müdürlüğü\'nün ağaçlandırma sahasına ektiği akasya fidanlarına zarar veren büyükbaş hayvanların sahibi olan 18 kişi hakkında dava açıldı. 18 kişiye toplam 227 bin TL\'lik haciz gelirken, mallarına el konuldu.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü\'nün sorumluluk alanındaki 190 dönümlük Karaevli mevkiindeki ağaçlandırma sahasına 8 bin adet akasya fidanı dikildi. 2002 yılında Ellibaş Köyü\'nde bulanan 18 vatandaşa ait büyükbaş hayvanlar ağaçlandırma sahasına girerek akasya fidanlarına zarar verdi. Çaycuma Orman İşletme Şefliği\'ne bağlı orman muhafaza memurları, büyükbaş hayvanların kulak küpesi numaralarını aldı. 21 Aralık 2004 yılında Orman Genel Müdürlüğü, Ellibaş Köyü\'ndeki 18 kişiye büyükbaş hayvanlarının ağaçlandırma sahasındaki 8 bin adet akasya fidanına zarar verdiği gerekçesiyle Orman Kanunu\'nun 95. maddesine istinaden Çaycuma Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde dava açtı. 2016 yılında dava sonuçlanarak, 18 kişiye toplamda 80 bin 650 TL\'lik ceza geldi. Köylüler karara itiraz ederken, Orman Genel Müdürlüğü davayı kazandı. Geçen süreçte 8 kişiye yasal faizleriyle birlikte toplamda 227 bin 326 TL\'lik haciz geldi. Bazı köylülerin maaşından kesinti yapılırken, arsa ve mallarına da el konuldu.

Ceza alan 18 kişi içinde bulunan 63 yaşındaki Rafet Karakabak, \"2002 yılında bu ağaçlandırma sahasının telleri kopuktu. Bizim de hayvanlarımız buraya girmiş dediler. Ve ormancılar bizim hayvanların kulak küpelerini almış, sonrasında bize 2004 yılında dava açıldı. Ve şimdi geldiğimiz noktada 18 kişiye haciz geldi. Her şeyimize el konuldu. Bazı arkadaşlarımızın maaşlarından bile kesinti yapıldı. Biz bu parayı nasıl ödeyeceğiz. Zaten emekli insanız. Devletimizden, cumhurbaşkanımızdan, başbakanımızdan, orman bakanımızdan yardım bekliyoruz\" dedi.

Haciz gelen 55 yaşındaki Şeref Ölçek ise, \"Kasım ayında bize haciz geldi. 2002 yılında olan bir olay bizim başımıza dert açtı. Benim maaşıma, traktöre, arsalarıma hep haciz geldi. Artık gece uykusu uyuyamaz hale geldik. Yalvarıyorum, bizim bunu ödeyecek gücümüz yok, yardım bekliyoruz\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

-------------------------

-Köylülerin kahvede toplanması

-Vatandaşların haciz kağıtlarına bakması

-Ağaçlandırma sahası

-Detay görüntüler

-Haciz gelen vatandaşlarla röp.

(6.03 -193 MB)

Haber-Kamera:Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

=============================================================

9)FETÖ ŞÜPHELİSİ 22 ÖĞRETMEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SAMSUN\'da polisin Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 22 öğretmen adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri 5 gün önce il merkezinde FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 20\'si meslekten ihraç edilmiş, 2\'si halen görevde olan 22 öğretmen gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramada ele geçen delillere el konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü\'nde 5 gün süresince sorgulanan 22 şüpheli bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-İl Emniyet Müdürlüğü dışından detay

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

Haber-Kamera:Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)

(1.34 Dk-176 MB)

===============================================================