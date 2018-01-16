DHA YURT BÜLTENİ-8

1)İNCİRLİK ÜSSÜ\'NDE ABD KARGO UÇAĞI YOĞUNLUĞU

SURİYE\'deki gerginliğin ardından gözlerin çevrildiği İncirlik Üssü\'nde, 11 kargo uçağı, apronda park halinde görüldü. ABD 39\'uncu Kanat Komutanlığı\'nın da bulunduğu İncirlik Üssü\'nde, gün içinde uçuş hareketliliği olmadı. Merkez Sarıçam ilçesinde bulunan üste, askeri ve sivil taşıtlarla rutin görevler yürütüldü. ABD Hava Kuvvetleri\'ne ait 11 kargo uçağının, apronda ve park yerlerinde olduğu gözlendi. ABD\'li bazı askeri görevlilerin, kargo uçaklarının etrafında çalışması da dikkat çekti. Üs bölgesinde savaş uçağı ve insansız hava aracı ise görülmedi.

Görüntü Dökümü

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- İncirlik Üssü\'nden genel görüntüler

SÜRE:47\" BOYUT:48 mb

Haber-Kamera:Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)

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2)ZONGULDAK\'TAKİ KAZADA 11 AYLIK BEBEK ÖLDÜ

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilde bulunan 11 aylık bebek öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında Zonguldak-İstanbul Karayolu\'nun Kandilli yol ayrımında meydana geldi. Tali yoldan, ana yola çıkan Abdulgani G. yönetimindeki 34 FL 6343 plakalı kamyon, Ereğli istikametine giden Ayhan Turhan idaresindeki 67 EE 970 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Ayhan Turhan ile birlikte aynı araçta bulunan Yaşar Turhan(37), Sevim Turhan(31), Rukiye Turhan(71) ve İlayda Turhan(10) yaralandı. Yaşar ile Sevim çiftinin 11 aylık bebekleri Baran Turhan ise hayatını kaybetti. Yaralılar, ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Doktorlar, aileye Baran bebeğin öldüğünü söyleyemediği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatan jandarma, kamyon sürücüsü Abdulgani G.\'yi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Jandarma aracındaki kamyon sürücüsü Abdulgani Gegez

-Sağlık ekiplerinin beklemesi

Süre: (2.15) Boyut: (135 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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3)BİR HAFTALIK BEBEK, OTOPARKA TERK EDİLDİ

MERSİN\'in Erdemli ilçesinde, bir haftalık erkek bebek otoparka bırakıldı. Sağlık durumu iyi olan bebek koruma altına alındı. Merkez Mahallesi\'nde Erdemli Belediyesine ait otopark görevlisi Yasin Doğan, bank üzerinde battaniyeye sarılı halde bir bebek buldu. Doğan, bir süre bekledikten sonra durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri bebeği alarak ilçe devlet hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Seray Zöhre, küçük bebeğin durumunun iyi olduğunu söyledi. Zöhre, \"Elindeki damar yolu izlerinden anlaşılacağı üzere hastanede doğum yapılmış olabilir. Bebeğimiz 2,5 kilo ağırlığında ve 47 santim boyunda olup, sağlık durumu gayet iyi durumda. Bebeğimizi takip amaçlı hastanemize yatırdık ve gerekli bakımlarını yaptık. Bebeğin bulunduğunda battaniyenin içerisinde doğum tarihinin ve isminin yazılı olduğu bir not da bırakmışlar. Durumu Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü\'ne haber verdik ve gerekli işlemler tamamlandıktan sonra bebeğimizi taburcu edeceğiz\" dedi.Bebeği bulan otopark görevlisi Doğan ise \"Ben araçlarla ilgilenirken bebeği gördüm. Bebek bekleme bankının yanında battaniye içerisine sarılı halde duruyordu. Çevrede kimse yoktu. Bende hemen polise haber verdim ve bebeği götürdüler\" diye konuştu.

Bu arada üzerinden çıkan notta 10 Ocak 2018 tarihinde dünyaya gelen Muhammed Dellah\'ın Suriye uyruklu olduğu tahmin edilirken, ailesi ise aranıyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Bebeğin görüntüsü

-Hemşire bebekle ilgilenirken

-Bebeğin kuvezde görüntüsü

-Doktor bebeği muayene ederken

-Çocuk doktoru Seray Zöhre ile röpörtaj

-Çocuğu bulan otopark görevlisi Yasin Doğan ile röpörtaj

Boyut: 211 MB Süre:2\'40\"

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)

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4)HAKKARİ VALİLİĞİNDEN GENÇLERE MÜZİK ALETİ VE YÖRESEL KIYAFET DESTEĞİ

HAKKARİ Valiliği, Belediye bünyesinde faaliyet gösteren ve 960 kursiyeri olan Kültür Sanat Merkezine yöresel kıyafet ve müzik aletleri hediye etti. Vali Cüneyit Orhan Toprak, sanat merkezine olan desteklerinin süreceğini söyledi.

Hakkari Belediyesi\'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yaklaşık 6 ay önce kurulan, yaptıkları gösteri ve programlarla da dikkat çeken Kültür Sanat Merkezi, talep ettiği müzik aletleri ve yöresel kıyafetlere kavuştu. Hakkari Valisi Cüneyt Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ile birlikte ziyaret etiği kültür sanat merkezine, içerisinde müzik aletleri, ses sistemleri, mikrofonlar, gitar, org, saz, davul, bateri gibi müzik aletleri ile yöresel kıyafetlerin bulunduğu malzemeleri belediye yetkililerine teslim etti. 34 eğitmen ve 960 kursiyeri bulunan kültür sanat merkezinden büyük memnunluk duyduklarını belirten Vali toprak şöyle konuştu:

\"Müzik malzemeleri konusundaki sözümüzü yerine getirdik. Bugüne kadarki programlarla güzel işler yaptılar ve onları zevkle izledik. İnşallah bu verdiğimiz yeni müzik malzemeleri ile daha iyi konserler verecekler. Bunun yanında asılına uygun yöresel kıyafetlerin bulunması için de büyük çaba gösterdik. İran ve Irak\'ta da araştırmalarda bulunarak erkek ve bayanlarımız için \'Cemadani\', \'Şel-şepik\', \'şal\', \'reşik\', \'kesveren\', \'kiraz fistan\', \'gerdanlık\' gibi kıyafetleri de temin etti. Her zaman keyifle izlediğimiz bu gösterileri İnşallah bundan sonra da keyifle izleyeceğiz. Hakkarimize özgü, bölgemize özgü, birbirinden renkli ve kıymetli eserleri İnşallah bu enstrümanlar ve kıyafetler eşliğinde tekrar izleyeceğiz ve Türkiye’mize de izlettireceğiz. Hakkarili gençler çok yetenekli başarıların devamını dilerim.\"

Görüntü Dökümü

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-Vali Toprak\'ın malzemeleri incelemesi

-Vali Toprak\'ın öğrencilerle tokalaşması

-Vali Toprak\'ın konuşması

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-

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5)TOBB BAŞKAN YARDIMCISI ÖZTÜRK: \"BİTCOİN UZAK DURULMASI GEREKEN BİR SAADET ZİNCİRİDİR\"

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, elektronik para birimi \'Bitcoin\' ile ilgili \"Ben uzak durulması gereken bir saadet zinciri şeklinde bir algılamam mevcut.\" dedi.

Konya Ticaret Odası\'nda düzenlenen 2017 yılı değerlendirme toplantısında konuşan TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, Konya\'nın sahil kenti olmamasına rağmen ihracatta Mersin\'i geride bıraktığını söyledi. Öztürk şöyle konuştu: \"2017 yılında Konya ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmış ve en yüksek ihracat rakamına ulaşma başarısını göstermiştir. Konya\'nın 2017 yılında ihracatı geçen yıla göre yüzde 17.4\'lük bir artışla 1 milyar 564 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde ülkemizin ihracatı yüzde 10.4 artış gösterdi. Konya\'nın yüzde 17.4\'lük artışı Türkiye ihracatının daha üzerinde bir performans göstermiş oldu. Türkiye\'nin Aralık ayı ihracatının yüzde1.09\'unu Konya gerçekleştirdi. Konya\'nın potansiyeline baktığımızda Türkiye\'nin ihracatının yüzde 3\'ünü yapabilecek potansiyele sahip. 2018\'de de Konya\'nın 1.8 milyar dolar ihracat hedefi var. Konya ilk defa bu yıl 13\'üncü sıraya geldi. Mersin\'i de geçmiş oldu. Bir sahil kenti olmamasına rağmen bu rakamların gayet iyi olduğunu değerlendirebiliriz. \"

BİTCOİN UZAK DURULMASI GEREKEN BİR SAADET ZİNCİRİ

Sanal para birimi \'Bitcoin\' ile ilgili de açıklama yapan Selçuk Öztürk, şunları söyledi: \"Sanal bir para birimi çıktı Bitcoin diye. Aslında uzun yıllardır vardı. Ancak, ilk defa Türkiye\'de de tartışılmaya başlandı. Kimilerine göre Amerikan dolarının alternatifi, kimilerine göre ise bir saadet zinciri kuruldu. İşin içerisine diyanet girdi, maliye girdi. Maliye ve hazine de bir taraftan çalışıyor. Hukuki statü kazanılmasına yönelik olarak bir çalışma da var. Bununla ilgili birçok çalışma da yaptım ve okudum. Ben uzak durulması gereken bir saadet zinciri şeklinde bir algılamam mevcut.\"

(Görüntü Dökümü

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-Selçuk Öztürk\'ün konuşması

- Solandan detay

(KJ:Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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6)MAĞAZADAN PARA ÇALMA ANI KAMERALARA YANSIDI

SAKARYA\'nın Sapanca ilçesinde bir giyim mağazasının kasasından para çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

4 gün önce Sapanca Rüstempaşa Mahallesi Lise Sokak\'ta bulunan bir kadın giyim mağazasında meydana gelen olayda, mağazanın önünden geçmekte olan kişi içeride kimsenin olmadığını görerek iş yerine girdi. Kasaya yönelen hırsız, kasayı açarak bir miktar para çalıp iş yerinden çıktı. Olay sonrası kasada bir miktar paranın eksik olduğunu gören mağaza çalışanı, güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde hırsızlık olayını fark ederek polise haber verdi. İş yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Mağazanın önünde sigara içerek etrafa bakan kişinin içeride kimsenin olmadığına emin olduktan sonra içeri girip kasadan para çalmasının güvenlik kameralarına yansıdığı görülürken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası kayıtları, mağazanın önünde sigara içmesi, mağazaya girmesi, kasadan para çalması, iş yerinden ayrılması

İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), (DHA

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7)DÖNER BIÇAKLI GASP ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

MERSİN\'de döner bıçakları ve demir çubuklarla bir petrol istasyonunu basarak, çalışanı etkisiz hale getirip 13 bin 300 lirayı alarak kaçan 4 şüpheliden 3’ü, polis tarafından yakalandı. Gasp anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Olay, 13 Ocak saat 03.15 sıralarında merkez Akdeniz ilçesine bağlı Güneş Mahallesi Okan Merzeci Bulvarı’ndaki bir petrol istasyonunda meydana geldi. Ellerinde döner bıçağı ve demir çubuk bulunan 4 kişi geldikleri petrol istasyonunda çalışan M.D.’yi etkisiz hale getirerek kasada bulunan 13 bin 300 lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine soruşturma başlatan polis, gaspı Ö.D., UÇ., H.E ve Y.V.\'nin yaptığını belirledi. Şüphelilerin evlerine operasyon yapan polis, Y.V., U.Ç. ile H.E’yi (17) gözaltına aldı. Sorguya alınan 3 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Polis, diğer şüpheli Ö.D.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

GASP ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde, ellerinde döner bıçağı ve demir çubuklarla petrol istasyonuna gelen zanlılar, istasyon çalışanını etkisiz hale getiriyor. Görevliden aldıkları anahtarla kasayı açan zanlılar, aldıkları paralarla olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü

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-Zanlılar emniyetten çıkartılırken

-Zanlılar elleri kelepçeli olarak götürülürken

-Zanlılar polis otosuna bindirilirken

-Polis otosu giderken

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Zanlılar petrol istasyonuna giderken

-Çalışanı etkisiz hale getirirken

-Zanlılar ellerinde döner bıçağı

-Zanlılar kasadan parayı alırken

-Zanlılar kaçarken

SÜRE: 02. 51 BOYUT: 176.00

Haber - Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN (DHA)

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