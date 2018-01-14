DHA YURT BÜLTENİ -8

Sınıra askeri sevkiyat (3)

OĞULPINAR\'DA SESSİZLİK HAKİM

Hatay\'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolu\'nda sessiz bekleyiş gün boyu sürdü. Karakola lojistik ihtiyaçlar için araçların girip çıktığı gözlendi. Karakolun bulunduğu Oğulpınar Mahallesi\'nde ise operasyon beklentisi merak uyandırdı. Köylüler zaman zaman sınır karakolunun olduğu bölgeye gelip sınırı çıplak gözle izleyip döndü. Öte yandan askerler de Oğulpınar Mahallesi\'nde önlem alarak karakol bölgesine yabancı araç ve gazetecilerin geçişine izin vermedi. Bu arada Oğulpınar Hudut Karakolu\'nda çok sayıda askeri aracın beklediği görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Oğulpınar karakolu detay

-Karakol önünde bekleyen askeri araçlar

-Askeri araçlardan detaylar

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY (DHA)

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Trabzon’da pistten çıkan uçak, denize 25 metre kala durdu (5)

KTÜ’LÜ PROFESÖR HAVALİMANINDAKİ TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Atakan Aksoy, Trabzon Havalimanı’ndaki uçak kazası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu tür kazaların önlem alınmaması halinde yaşanabileceği öngörüsünde bulunan Aksoy, “Havaalanı kaplamasının kuzey kesiminde yer alan zemin sathının darlığından ve şeve olan komşuluğundan dolayı bu tür kazalar yine yaşanabilir. Bu nedenle acil önlem alınmalıdır. Bölgenin yağışlı bir bölge olması dolayısıyla dolguda olan alanların dolgu mekanik analizlerinin yapılması, havaalanı kaplamasını da içine alabilecek şev kaymalarının olmaması için gerekli çalışmalar yürütülmelidirö dedi.

‘İKİNCİ PİST YAPILMALI’

Trabzon Havalimanının şu aşamada bir pist ile hizmet verdiğini ifade Aksoy, şunları dedi: \"Uzun zamandan bu yana hizmet veren Trabzon Havaalanı asfalt kaplamasının mühendislik bozucu gerilmeleri olan su hasarı, tekerlek izi, düşük sıcaklık çatlaması, yorulma gibi bakımlardan irdelenmesi gerekmektedir. Eğer Trabzon havaalanı asfalt kaplamasının yeniden yenilikçi bir asfalt kaplama ile kaplanmaması durumunda Trabzon havaalanı önemli bir süre hizmet veremez duruma dönüşür ki bu durum son derece önemli görülmektedir. İkinci pistin yapımı hızlanmalı. Trabzon\'un gelişme trendi ve açılım noktaları düşünüldüğünde ikinci pistin inşası ve alan modernizasyonu ivedi ele alınmalıdır. İkinci pistin, asfalt kaplamaların kenarlarındaki geometrik genişlik kriterleri de dikkate alınarak daha büyük açıklıklarda olmak üzere dolgu çalışmaları yürütülmelidir.İkinci pistin varlığı birinci pistin bakım ve onarım noktalarında önemli bir avantaj sağlayacağı ileriki süreç için önemlidir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

KTÜ\'lü Prof. Dr. Atakan Aksoy\'un açıklamaları

Haber: Kamera: TRABZON- (DHA)

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Festivalde 5 ton hamsi dağıtıldı

MANİSA Trabzonlular Derneği tarafından bu yıl 2\'incisi düzenlenen Trabzon Hamsi Festivali\'nde ekmek arası dağıtılan 5 ton hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Soğuk havaya rağmen ekmek arası hamsi almak isteyen vatandaşlar izdiham oluşturdu.

Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen 2\'nci Trabzon Hamsi Festivali\'ne, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve çevre illerin Karadeniz dernekleri başkanları katıldı. Festivalde İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Nihal Akçura Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencileri bir taraftan hamsileri tavada pişirdi, bir taraftandan yoğun ilgi gösteren vatandaşlara ekmek arası hamsi dağıttı. Bu lezzeti kaçırmak istemeyenler, izdihama neden oldu. Festivalde, kurulun standlar da Karadeniz yöresine ait tereyağı, peynir ve yoğurt gibi çeşitli ürünler ile Tarbzonspor Kulübü\'nün formaları ile çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

5 TON HAMSİ DAĞITILDI

Manisa Trabzonlular Derneği Başkanı Mustafa Kazaz, festivali düzenlemekteki amaçlarının toplumun herkesimini bir araya getirerek birlik ve beraberliği pekiştirmek olduğunu söyledi. Kazaz, \"Dernek olarak geçtiğimiz yıl Manisa\'da ilk defa Trabzon Hamsi Festivali düzenlemiştik. Aldığımız olumlu dönüşler sonucunda bu yıl ikincisini yapma kararını aldık. Bu aslında, Manisa\'da yaşayan Trabzonlular\'a ya da Karadenizliler\'e yönelik bir etkinlik değil aslında. Tamamen Manisalı vatandaşlarımıza ve çevre illere yönelik düzenlediğimiz bir etkinlik. Bizim bu etkinlikteki amacımız hamsi ikramı yapmak da değil. Hamsi etkinliği adı altında birbirimiz ile kaynaşmak, kültür farklılıklarını yaşabilmek ve Karadeniz kültürünü bir nebzede olsa tanıtabilmeyi hedefledik\" dedi.

Kazaz, festival kapsamında 5 ton hamsi dağıttıklarını söyleyip, \"Trabzon için hamsinin yeri çok farklıdır. Dünya sıralamasına baktığınız zaman belki Türkiye en çok hamsi tüketen ülkeler arasında sıralamaya girmiyordur ama şehirler arası sıralama yapılmış olsaydı Trabzon birinci sırada yer alacak pozisyondadır. Hamsi ile Trabzon artık birbiriyle özleşmiş ve bütünlenmiş bir durumdadır\" diye konuştu.

Festivale soğuk havaya rağmen katılan vatandaşlar, Karadeniz yöresini daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Festivalde hamsilerin pisirilip, dağıtılmasından görüntü

-Festivale katılanlardan görüntü

-Manisa Trabzonlular Derneği Başkanı Mustafa Kazaz\'ın konuşması

-Festivale katılanar ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA ,(DHA)

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Develer, Germencik\'te güreşti

AYDIN\'ın Germencik ilçesinde bu yıl 70\'incisi düzenlenen deve güreşi festivalinde,70 deve kıyasıya mücadale etti. Güreşlere soğuk havaya rağmen ilgi büyük oldu.

Germencik 70\'inci Deve Güreşleri Alangüllü Arenası\'nda yapıldı. Germencik Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez Cumartesi-Pazar olmak üzere iki güne yayılan festivale Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgeri\'nden namlı 70 deve katıldı. Dün (Cumartesi) havanın yağmurlu olması nedeniyle yapılamayan güreşler, bugün kurban kesilip, gökyüzüne kırmızı-beyaz balonların bırakılıp, dualar edilmesiyle başladı. Çekişmeli geçen mücadelelerde zaman zaman develeri ayırmakta güçlük çekildi. Heyacanlı anların yaşandığı güreşleri kimileri piknik yaparak izledi. Giriş ücreti 20 TL olan güreşleri MHP\'li Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, MHP Aydın İl Başkanı Levent İlter\'in de aralarında olduğu yaklaşık 5 bin kişi izledi.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın ise, 2 asırlık tarihi olan örf , adet ve geleneklerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirdikleri belirtip, \"Pehlivan develer 10\'ar dakika güreşti. Heyecan her zamanki gibi yine en üst seviyedeydi\" dedi.

Festival, develedrin mücadelesiyle sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Güreşlerden görüntü

-Dua edilip, blonların gökyüzüne bırakılmasından görüntü

-Güreşleri izleyenlerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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