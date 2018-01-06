DHA YURT BÜLTENİ-8

MÜTEAHHİTLİK OFİSİNDE SİLAHLI KAVGA: 3 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI (2)

1 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRÜP TESLİM OLDU

Ereğli ilçesindeki müteahhitlik bürosunda 3 kişiyi öldürüp kaçan cinayet zanlısı, bir kişiyi daha öldürüp cesedini boş sulama kanalına attığı ortaya çıktı. Şüphelinin son cinayetten sonra jandarmayı arayarak \"Birini daha öldürdüm. Gelin teslim olacağım\" dediği ifade edildi. Verilen adrese sevk edilen jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. İsmi henüz açıklanmayan şüphelinin otomobilinde, 2 pompalı tüfek ile 1 adet de av tüfeği bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Öldürülen 4\'üncü kişinin su kuyusundaki görüntüsü

(Haber-Kamera:Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya)(DHA))

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2)ŞİMŞEK: TÜRKİYE\'NİN VAR OLAN İMKÂNLARINI HAREKETE GEÇİRDİK

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye\'nin potansiyeli yüksek bir ülke olduğunu belirterek, \"Biz performansını yükselttik, biz Türkiye\'nin var olan imkânlarını harekete geçirdik. İşte bunu devam ettirmemiz, Türkiye\'nin ve bu coğrafyanın ve dünyanın lehinedir\" dedi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep\'te AK Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı 6\'ncı Olağan Kongresi\'ne katıldı. Onat Kutlar Kültür Merkezi\'nde düzenlenen ve milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları ile partililerin de katıldığı kongrede konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye\'nin bölgesindeki iç kargaşaya rağmen büyümeye devam ettiğini söyledi. Türkiye\'nin potansiyeli yüksek bir ülke olduğunu belirten Şimşek, AK Parti\'nin mevcut potansiyelin performansını yükselttiğini ifade etti. Türkiye\'nin var olan imkânlarını harekete geçirdiklerini kaydeden Şimşek, şunları söyledi:

\"Türkiye çok zor bir dönemi geride bıraktı. Yakın coğrafyamızda büyük bir kargaşa var, savaş var, kaos var. Ama Türkiye, eğer siyasi istikrarı, Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir liderle girmeseydi bu döneme bugün Türkiye\'nin durumu çok zordu. Ama bugün biz ne yapıyoruz? 3,5 milyona yakın muhacire, savaştan kaçan garibana biz evimizi, kapımızı açmışız. Bugün insani yardımda dünyada milli gelire oranla birinci sıraya çıkmışız. Bunlar az buz şeyler değil. Evet eksiklerimiz var, ekonomide, başka alanlarda bazı sıkıntılarımız var. İşte bunları da aşmak için, bütün diğer alanlarda başarı için daha bizim çok çalışmamız, daha çok çabalamamız ve bu kutlu davaya hizmete devam etmemiz gerekiyor. Türkiye\'nin potansiyeli yüksek. Biz performansını yükselttik, Türkiye\'nin var olan imkânlarını harekete geçirdik. İşte bunu devam ettirmemiz, Türkiye\'nin ve bu coğrafyanın ve dünyanın lehinedir. Çünkü biz bölgemizde istikrar, refah ve barış istiyoruz. Bunun sayesindedir ki Türkiye, yapıcı önemli bir aktördür. Biz kadınlarımızın haklarını, özellikle iş gücüne katılımını, kadın girişimcilerimizi en güçlü şekilde destekledik ve gerçekten de bu alanda da hükümetimiz, partimiz başarılı olmuştur.\"

BAKAN GÜL: İCRA GELİRSE, ŞİKÂYET EDENLER MEMNUN MU OLACAK?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Türkiye\'nin daha güçlü ve hukuk özgürlüğünü genişleten bir ülke olmaya devam edeceğini söyledi. Türkiye\'de AK Parti\'nin kaderiyle, ülke kaderinin iç içe geçtiğini, ülke bekasının sürmesi yolunda AK Parti mücadelesinin devam edeceğini ifade eden Gül, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle de mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Darbe girişiminde sivillere yönelik yargı muafiyetini getiren KHK\'ya yönelik eleştirilere tepki gösteren Gül, şöyle konuştu:

\"Dünyadaki aç ve açıkta olan herkesin gözü Türkiye\'dedir. Bunun en önemli nedeni de Recep Tayyip Erdoğan\'ın kararlı duruşudur. İçeride ve dışarıda adımlarımızı kararlı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. FETÖ ile mücadelemiz de kararlıkla sürdürülecek. Türkiye\'ye kimse diz çöktüremez. Hukuk çerçevesinde tüm gayret ve mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir düzenleme yaptık. 15 Temmuz\'da darbeye karşı canıyla, malıyla mücadele eden vatandaşlarımızın hukuki ve idari olarak sorumsuz olmasına yönelik. Yarın öbür gün bu kardeşlerimize bir icra gelirse, bugün şikâyet edenler memnun mu olacak? 1,5 yıl sonra bu düzenlemeye karşı çıkacaksınız? Olur mu öyle şey. Bugün kalkıp eleştiri yapanların tutumu, 15 Temmuz\'a canı ve malıyla karşı çıkanlara saygısızlıktır. Ne demek istiyorsunuz, bu insanları ödüllendirmek yerine cezalandırsa mıydık? Bu ülke, bu mücadeleye katkı sağlayan herkesi hiçbir zaman unutmayacaktır. Türkiye bir hukuk devletidir. İnsan hakları temelinde bu düzenleme yapılmıştır. Temel yaklaşımımız, o gün devletin yanında duran milletin bugün milletinin yanında duran devletinin yansımasıdır.\"

Bakan Abdulhamit Gül, Gaziantep\'e son 15 yılda çok büyük yatırımlar yaptıklarını ve sürekli göç alıp büyüyen kente ikinci bir devlet üniversitesi yapılması için çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, mevcut AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hakan Kurt\'un aday olmadığı kongrede, Hasan Teke\'nin adaylığında tek liste halinde seçime gidildi.

Görüntü Dökümü

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- Kongreye katılanlar

- Bakanların gelişi

- Saygı duruşunda bulunulması

- İstiklal Marşı\'nın okunması

- Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın görüntülü mesajı

- Mehmet Şimşek\'in konuşması

- Abdulhamit Gül\'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-(DHA))

(505 MB)

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3)BAKAN FAKIBABA, ŞANLIURFA\'DA

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bir yakının taziyesine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa\'ya geldi.Sabah saatlerinde kente gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'yı, GAP Havaalanı\'nda Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Milletvekili Kasım Gülpınar, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ve bürokratlar karşıladı. Bakan Fakıbaba, kendisini karşılayanlarla tokalaştıktan sonra konvoy eşliğinde Birecik\'e gitti. Fakıbaba\'nın burada vefat eden yakını Ali Fakıbaba’nın taziyesine katılacağı bildirildi.

TAZİYEYE KATILDI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Birecik ilçesinde geçen Çarşamba günü kalp krizi geçerek hayatını kaybeden amcasının oğlu Ali Fakıbaba\'nın taziyesine katıldı. Burada akrabalarıyla sohbet eden Fakıbaba, taziye dileklerini kabul etti.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Fakıbaba\'nın taziye evine gelmesi

- Taziyeye gelen vatandaşlar

- Meydan mahallesi \'de bulunan taziye evi

- Bakan Fakıbaba taziyeleri kabul etmesi

- Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Fakıbaba

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

(310 MB)

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4)ŞEHİT MEHMETÇİKLERİN KARDAN HEYKELLERİNE YOĞUN İLGİ

KARS’ın Sarıkamış ilçesinde 103 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harakatı sırasında Allahuekber Dağları’nda donarak şehit düşen Mehmetçikler anısına yapılan kardan heykeller, yoğun ilgi gördü.

Kardan heykeller, Cıbıltepe Kayak Merkezi’nin oteller bölgesine 100 kamyon kar getirilerek, Kars Kafkas, Erzurum Atatürk, Ağrı İbrahim Çeçen, Bayburt ve Muş Alparslan Üniversitelerinden bir grup öğretim görevlisinin 10 günlük çalışması ile tamamlandı. Dev Türk Bayrağı’nın üzerine örtüldüğü heykeller vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar dev Türk Bayrağıyla kaplı heykeller önünde askerlerle birlikte açılış öncesi bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kardan heykeller için her yıl farklı temalar işlendiğini söyleyen Kafkas Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Heykeltıraş Muhammet Hanifi Zengin, şöyle dedi:

\"Bu sene Mehmetçiklerin Sarıkamış Dağları\'nda yürüyüşlerini biraz da hayal gücünü kullanarak şekillendirdik. Burası Sarıkamış, burada hava belli olmuyor. Eksi 5’ten eksi 15 derece hava ısısında çalıştık. Şehitlerimize bir nebze olsun vefa borcumuzu ödemeye çalıştık. Onları bir kez daha rahmetle anıyoruz, Allah, bir daha böyle savaşlar göstermesin. Bizler Sarıkamış’taki destanı anlatmak adına her yıl daha büyük heykeller yapıyoruz, seneye daha büyüğünü yapmayı planlıyoruz.\"

Askerlerin kardan heykelleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ın katılımı ile bugün açılacak.

Görüntü Dökümü

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-Heykeltıraş çalışma genel detay

-Heykeller ve iş makineleri detay

-Heykeller önünde fotoğraf çekilen vatandaşlar

-Askerler detay

-Muhammet Hanifi Zengin röportaj

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

155 MB - 2 DK 31 SN)

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5)KENDİSİNİ TELEFONDA EMNİYET MÜDÜRÜ OLARAK TANITAN DOLANDIRICIYI POLİS YAKALADI

BURSA\'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesinde oturan N.D.\'yi (53) cep telefonuyla arayan ve kendisini Emniyet müdürü Necdet olarak tanıtan şüpheli, N.D.\'ye, kimlik belgelerinin başkalarının eline geçtiğini, bu kişilerin kendisini dolandıracaklarını söyleyerek, evde ve bankada bulunan altın ve paralarını buluşacakları polise teslim etmesini istedi. Telefon konuşmasına tanık olan N.D.\'nin eşi Ş.D. ise Polis 155 imdat telefonunu arayıp durumu anlattı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri özel bir bankanın önünde önlem aldıktan sonra N.D. ve eşi Ş.D. de bankaya girerek bir süre sonra ellerinde sözde para dolu poşetle dışarı çıktı. Şüpheli İ.Ö. de D. çiftinin yanına gelerek kendisini polis olarak tanıtıp ellerindeki poşeti aldı. Bu sırada polisler İ.Ö.\'yü ve gözcülük yapan arkadaşı M.K.\'yi yakaladı.

İki şüphelinin yapılan sorgulamalarında, M.K.\'nin daha önce de merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi\'nde 50 yaşındaki emekli G.V.\'nin 24 bin 541 lira ile 3 bin 239 euro parasını aynı yöntemle dolandırdığı belirlendi. İki şüpheli, emniyetteki sorgularından sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şahısların emniyetten çıkışı

Haber-Kamera:Halil ÖZÇOBAN/BURSA-(DHA)

(42 MB 41 SN)

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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

6)ANTALYA\'YA GELEN TURİST SAYISI, 2017\'DE RUSLAR\'LA 10 MİLYONU AŞTI

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, 2017 yılında Antalya ve Gazipaşa havalimanları ile İstanbul\'dan transit olmak üzere kente gelen turist sayısını 10 milyon 486 bin 191 kişi olduğunu açıkladı. Rus turistler ise tüm zamanların rekorunu kırdı ve 2017\'de yüzde 671 artışla 3 milyon 796 bin turist sayısına ulaştı.

Vali Münir Karaloğlu, \'Turizmin başkenti\' Antalya\'nın büyük sıkıntıların görüldüğü 2016 yılı ardından yeniden 10 milyon barajının aşıldığı 2017 yılına ilişkin toplam turist rakamlarını Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) açıkladı. 2017 yılında Antalya ve Gazipaşa havalimanları ile İstanbul\'dan transit olmak üzere kente havayoluyla 184 ülkeden turist geldi.

2017 İLAÇ OLDU

2017 yılının, 2016 gibi sıkıntılı bir yıldan sonra gerçekten ilaç gibi olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, \"2016 yılını çok iyi rakamlarla kapatamamıştık. Hain darbe girişimi, bölgede yaşanan sıkıntılar, savaşlar, 2016 sıkıntılıydı. Dünyada başka bir destinasyonda var mıdır iki yıl arasında bu kadar sıçrama? 2016 yılını 6 milyon 400 bin turistle kapamıştık, 2017 yılını ise 10 milyon 486 bin turistle kapadık\" dedi.

YÜZDE 57\'LİK ARTIŞ

İki yıl arasındaki artışın yüzde 57 gibi büyük bir oran olduğuna işaret eden Vali Karaloğlu, şöyle dedi:

\"Bunu bu şehir başardı, bu şehrin potansiyeli vardı. Bu başarıda şehirdeki kamu yönetimi, yerel yönetimler, özel sektör, sektörün sivil toplumu, kentteki basın-yayın organları olmak üzere herkes üzerine düşeni yaptı. Sektörde çalışan arkadaşlar çok büyük fedakarlıklar gösterdi ve biz 2017\'yi iyi bir sonuçla kapadık. Şimdi bu moral ve motivasyonla 2018\'e girdik.\"

2018 HEDEFİ 14 MİLYON TURİST

Bu yılın 2017\'den çok daha iyi olacağını öngördüklerine işaret eden Vali Karaloğlu, şöyle konuştu:

\"Sektörle bir toplantı yaptık. Hem 2017\'yi tartıştık hem de 2018 projeksiyonlarımıza baktık. Ortak kanaatimiz, 2017\'ye göre Antalya için en az yüzde 35- 40 bir artışı öngörüyoruz. Bu, ön rezervasyonlara, uçak slotlarına ve hedef pazarlarımızdaki hareketliliğe bakarak çıkardığımız sonuç. İnşallah herhangi bir sorun, sıkıntı yaşamazsak 2018\'in sonunda 14 milyonları konuşuruz diye temenni ediyoruz.\"

RUSLAR BÜTÜN ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

Bu yıl Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde yaşanan rekor artışları da değerlendiren Vali Karaloğlu, Rusya pazarında 2017\'de bütün zamanların rekorunun kırıldığını kaydetti. 3 milyon 800 bine yakın sadece Rusya\'dan misafir geldiğine değinen Vali Münir Karaloğlu, \"Toplantıda bu pazarın 2018\'de daha da büyüyeceğini öngördük. Tabi Rusya\'nın etkili olduğu hinterlandı var. BDT bölgesi ve o bölgede de geçen sene ciddi bir sıçramamız oldu. Şu anda Antalya\'ya en çok turist gönderen ülke Rusya oldu. Antalya\'ya gelen toplam turist sayımızın yüzde 40\'ını Ruslar oluşturdu, Rusya\'dan geldi\" dedi.

YENİ PAZAR HEDEFLERİ

Vali Karaloğlu, Rusya-BDT pazarındaki büyümenin iyi olduğunu ama tek pazara bağlı olmayı da çok arzu etmediklerini belirtti. Pazar çeşitliliği konusunda çok ciddi çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Karaloğlu, \"Ortadoğu pazarı çok büyüyor. Rakamlar Avrupa ve Rusya kadar büyük olmasa da oransal olarak 2016 ile 2017 rakamlarına bakıldığında çok büyüyor. Bugün hedef ülkeler belirledik. Irak, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan gibi. 2018\'de ve devamındaki yıllarda pazarı çeşitlendirme ve Antalya\'daki tek pazarın ağırlığını azaltma noktasında bir gayretimiz olacak. Bunu yaparken rakamı büyüteceğiz. Farklı ve yeni pazarlardan turist getirerek bu sağlamaya çalışacağız\" diye konuştu.

DENİZ-KUM-GÜNEŞ ANTALYA\'NIN EN BÜYÜK AVANTAJI

Antalya\'da birincisi pazar, ikincisi ürünün çeşitlendirilmesi gerektiğini hep söylediklerini de anlatan Vali Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Antalya bugüne kadar en büyük avantajı olan sahil turizmiyle buralara geldi. Bundan sonra da sahil turizmine Antalya devam edecek. Sahil turizmindeki deniz, kum ve güneşi kullanarak bu başarıyı elde ettik. Buna Antalya devam etmeli. Antalya\'nın en büyük avantajıdır bu. Ama Antalya\'yı sadece deniz, kum ve güneşten ibaret sanmak da kente yapılacak en büyük haksızlık olur. Bunu baştan beri söylüyorum. Antalya\'da mutlaka turizmi çeşitlendirmemiz, tüm imkanlarını turizme seferber etmemiz lazım.\"

RUSLAR REKORLARI ALT ÜST ETTİ

Antalya\'ya, Antalya ve Gazipaşa havalimanları başta olmak üzere İstanbul ile diğer havalimanlarından transfer şeklinde 2017 yılında ağırladığı 10 milyon 486 bin turistin milliyetlerine göre dağılımında Ruslar ilk sırayı aldı. 2016\'ya göre yüzde 671 artışla 3 milyon 796 bin 374 turist sayısıyla Ruslar tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu sayı toplam turistin de yüzde 40\'ını oluşturdu. Turizmin altın yılı olarak kabul edilen 2014 yılında Antalya\'ya 3 milyon 489 bin Rus turist gelirken, bu ülkeden 2015 yılında 2 milyon 838 bin, 2016\'da ise 492 bin 349 tatilci geldi. İkinci sırada ise Almanya geldi. Almanya pazarında yüzde 15 azalma ile 1 milyon 694 bin 956 turist geldi. Üçüncü sırayı alan Ukrayna\'dan yüzde 24 artışla 715 bin kişi geldi. Dördüncü İngiltere\'den yüzde 8.5 artışla 375 bin, beşinci Hollanda\'dan yüzde 21 düşüşle 275 bin turist geldi.

184 ÜLKEDEN TURİST

Antalya\'ya en çok turist gönderen ilk 5\'teki bu ülkelerin dışında toplam 184 ülkeden turistin geldiği kente, diğer ülkelerden gelen turist sayıları ise şöyle gerçekleşti:

\"Kazakistan yüzde 88 artış, 237 bin kişi, İsrail yüzde 3 artış, 174 bin kişi, Polonya yüzde 67 artış, 169 bin kişi, Beyaz Rusya yüzde 132 artış, 165 bin kişi, Danimarka yüzde 24 düşüş, 140 bin kişi, Belçika yüzde 6 düşüş, 137 bin kişi, Romanya yüzde 28 artış 116 bin kişi, İran yüzde 18 artış, 103 bin kişi, İsveç yüzde 33 düşüş, 98 bin kişi, Litvanya yüzde 33 artış, 98 bin kişi, Çekya yüzde 77 artış, 83 bin kişi, Slovakya yüzde 83 artış, 77 bin kişi, İsviçre yüzde 8 düşüş, 72 bin kişi, Moldova yüzde 46 artış, 67 bin kişi, Fransa yüzde 16 artış, 63 bin kişi, Finlandiya yüzde 23 düşüş, 57 bin kişi, Norveç yüzde 43 düşüş, 57 bin kişi, Azerbaycan yüzde 13 artış, 51 bin kişi, Avusturya yüzde 37 düşüş, 50 bin kişi, Ürdün yüzde 30 artış, 50 bin kişi.\"

Antalya\'ya 50 bin ile 10 bin kişi arasında turist gelen ülkeler ise sırasıyla şöyle:

\"Kosova ve Irak 47\'şer bin, Macaristan 40 bin, Estonya 32 bin, Arnavutluk 30 bin, Lübnan 29 bin, Sırbistan 28 bin, Letonya 28 bin, Makedonya 25 bin, Bosna Hersek 25 bin, KKTC 21 bin, Bulgaristan 16 bin, Gürcistan 15 bin, Özbekistan 14 bin, İtalya 12 bin, Haymatlos 11 bin.\"

Görüntü Dökümü

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-Havalimanı dış plan görüntü

-Gelen turist yolcuların görüntüsü

-RÖP: Münir Karaloğlu ( Antalya Valisi )

-Su parkından turist görüntüsü

-Denizde yüzenlerden görüntü

-Güneşlenen turist görüntüsü

-Konyaaltı sahili genel görüntü

-Detaylar

(445 MB ///03.58)

(Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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7)AK PARTİ\'Lİ DAĞ\'DAN KINIK ZİYARETİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir\'in Kınık ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bugün saat 07.30\'da, Kınık\'a geldi. Kınık Kaymakamlığı, Kınık Belediye Başkanlığı, Kınık Müftülüğü, Kınık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kınık Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü\'nce ortaklaşa düzenlenen \'Sabah Namazında Buluşuyoruz\' etkinliğine katıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi\'nin (DEÜ) Rektör Vekili Erdal Çelik de ziyarette yer aldı. AK Partili Dağ, başta gençler olmak üzere 30 kişilik grupla Çarşı Camii\'nde sabah namazı kıldı. Sonrasında, Kınık Belediyesi Sakız Adası Sosyal Tesislerinde düzenlenen kahvaltı organizasyonuna katıldı.

Etkinlikte konuşan Dağ, \"Çok güzel bir söz vardır. \'Eğer camilerde arka saflarda çocuk sesi duymuyorsanız, o zaman gelecek konusunda endişelenmeye başlayabilirsiniz.\' Onun için, nasıl bizden önceki nesiller bizlere dinimizi ve diyanetimizi öğretme noktasında uğraş vermişlerse, biz de bizden sonraki nesillere bunu en iyi şekilde aktarmak ve iletmekle mükellefiz. Kendi evlatlarımıza, kendi evladımız yoksa milletin bütün ferdi evlatlarını kendi evladımız görerek hepsine bu davayı bu şuuru anlatmamız gerekiyor. İnşallah bu noktada bu faaliyetlerin devamını arzuluyoruz. Bu faaliyetlerin devamı hem milletimizi hem de bizleri fazlasıyla mutlu edecektir. Bu faaliyetlerde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kahvaltıya katılan siz genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum\" dedi.

Kınık Müftüsü Muammer Uslu ise, \"Camilerimizde gençlerin olmasına çok önem veriyoruz. Bu yıl da ilçemizde gençlerimize yönelik sabah namazında buluşuyoruz etkinlikleriyle değişik camilerde gençlerimizle sabah namazını kılıp, ardından caminin bulunduğu mahallenin kahvehanesinde birlikte kahvaltı yaparak gençlerimizle sohbet ediyoruz. Bizleri sabahın erken saatinde yalnız bırakmadıkları için AK Parti İzmir Milletvekilimiz Hamza Dağ, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekilimiz Erdal Çelik\'e, Kınık Kaymakamımız Mustafa Ergün\'e Kınık Belediye Başkanımız Sadık Doğruer ve protokol üyelerine teşekkür ediyorum\" dedi

Belediye Başkanı Doğruer de etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Hamza Dağ; kahvaltının ardından Kınık ilçesinde yapımı tamamlanıp, çevre düzenleme yapımı devam eden Kınık TOKİ şantiyesini de ziyaret etti; yetkililerden bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

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- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ konuşma

- Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer konuşma

- Kınık TOKİ Camisi inceleme

- Kınık TOKİ sahasında inceleme

(Haber- Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA)

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8)KADAVRA ÜZERİNDE SİNÜZİT AMELİYATI EĞİTİMİ

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalı tarafından düzenlenen toplantıda, Hacattepe Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Metin Önerci kadavra üzerinde sinüzit ameliyatı eğitimi verildi.

Cumhuriyet Üniversitesi ,Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı 2018 yılının açılış toplantısı gerçekleştirildi. Tıp Fakültesi ek binasında düzenlenen toplantıda Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Önerci tarafından \"Taze Donmuş Kadavrada Endoskopik Sinüs Cerrahisi Diseksiyonu\" yapıldı. Toplantıya Cumhuriyet Üniversitesi ve çevre illerden çok sayıda KBB uzmanı katıldı.

Toplantı öncesi açıklama yapan KBB Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emine Elif Altuntaş, bölgede ilk kez böyle bir kursun verildiğini ifade ederek \"Cerrahi branşlar için çok önemli kadavra diseksiyonu yapılıyor. Canlı, taze kadavrada sinüslere yönelik bir ameliyatın eğitimi yapıyor. Gelen hocamız dünya çapında duayen bir hoca. Hacettepe\'nin öğretim üyesi. Çevre illerden de öğretim üyeleri geldi ve uzman hekim arkadaşlarımız. Kadavra diseksiyonu eğitimleri cerrahi branşlar için de son derece önemlidir. Bölgede ilk kez yapılması ve üniversitemizde de ilk kez böyle bir diseksiyon kursunun yapılmasının haklı gururunu yaşıyoruz\" dedi.

Bölüm öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Kasım Durmuş ise \"Günlük rutinde yaptığımız sürekli bir ameliyattı sinüzit ameliyatı. Ama ehil ellerde yapıldığı zaman komplikasyon riski minimuma inmekte. Halk arasında sinüzit ameliyatı olarak bilinmekte burada yapılan. Taze donmuş kadavra üzerinde yapılan bir ameliyat. Çevre illerden KBB doktorları da geldi. Bu hem bizim için, hem de Sivas\'ı tanıtmak için iyi bir aşama oldu. Amacımız KBB doktorlarına bundan sonraki süreçte katkı sağlamak\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Toplantıdan görnütüler

-Kadavra üzerinde sinüzit ameliyatı yapılması

-Katılımcılar

-Konuşmalar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(248 mb)

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9)HIRSIZLAR ALARMI DUYUNCA KAÇTI

DÜZCE\'de, bir kafeteryaya giren hırsızlar, iş yerindeki alarmın çalması ile kaçtı. Hırsızların içeri girmesi ve panik halinde kaçmaları kameralara yansıdı.

Olay, Kültür Mahallesi Namık Kemal Sokak üzerinde bulunan bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryanın çevresinde bulunan kişiler gözcülük yaparken, 2 kişi kapıyı açıp içeri girerek kasaya doğru yanaştı. Bir kişi kasaya uzanmak üzereyken iş yerinde bulunan alarm devreye girdi. Alarmın sesini duyan hırsızlar panik halinde kaçtı. 2 hırsızın içeri girmesi ve panik halinde kaçması iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Hırsızların iş yerine girmesi

-Hırsızların iş yerinden kaçması var

-Dosya adı dzc alarm

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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10)KOCAELİ BİLİM MERKEZİ\'NDE HEM EĞLENDİLER, HEM ÖĞRENDİLER

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi ve bir özel okul ortaklığında gerçekleştirilen STEM & MakersFest Expo etkinliğine öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Öğrenciler, 35 atölyede bilim ve teknolojinin eğlenceli yüzüyle tanıştı.

Bilime meraklı her yaştan binlerce insanı bir araya getiren ve her yıl başka bir şehirde düzenlenen STEM & MakersFest Expo, bu yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi ve bir özel okul ortaklığında Kocaeli Bilim Merkezi\'nde gerçekleştirildi. Öğrenciler başta olmak üzere bilime ilgi duyan herkesin yoğun ilgi gösterdiği fuarın açılışına Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Hilmi Çolakoğlu, Kocaeli Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özay, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Hilmi Çolakoğlu, \"Bilim merkezleri gerçekten Milli Eğitim\'in faaliyetlerinin büyük bir destekçisi oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 6. sınıf öğrencilerine toplam yaklaşık 270 bin bilgisayar dağıtılması önemli. Bakanlığın yapamadığını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yapmış\" dedi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Kocaeli Bilim Merkezi\'ni dolduran öğrenciler, STEM & MakersFest Expo etkinliği kapsamında kurulan 35 atölyede bilim ve teknolojinin eğlenceli yüzüyle tanıştı. Katıldıkları atölyelerde bilim insanları, mühendisler, alanında uzman kişilerle de tanışma ve etkileşime geçme imkanı bulan katılımcılar, gün boyu hem eğlendi hem de öğrendi.

Görüntü Dökümü

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- Açılış töreninden görüntü

- Müsteşar Yardımcısı Çolakoğlu\'nun konuşması

- Atölyelerden görüntü

- Katılımcılarla röp.

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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11)PAZARCILARDAN \'KAPANAN PAZAR\' EYLEMİ

İZMİR\'in Bayraklı ilçesindeki Özkanlar Pazaryeri\'nin, çevrede oturan vatandaşların açtığı davada, Danıştay tarafından kaldırılmasına karar verilmesinin ardından, kendilerine yeni bir pazar yeri tahsis edilmesini isteyen pazarcılar, Bayraklı Belediyesi\'ne yürüyerek eylem yaptı.

Çevrede oturan vatandaşlardan bazılarının açtığı davada, Danıştay 8\'inci Daire tarafından kapatılması yönünde karar verilen Özkanlar Pazaryeri\'nde sabah saatlerinde toplanan yaklaşık 750 pazarcı, kendilerine yeni bir pazar yeri tahsis edilmediği için eylem yaptı. Bölgede, TOMA araçlarının yanı sıra çok sayıda çevik kuvvet polisiyle güvenlik önlemi alındı. \"Esnaf burada başkan nerede\", \"Ekmeğime dokunma\", \"Hak hukuk nerede\" sloganları atan kalabalık, Bayraklı Belediyesi\'ne yürümek istedi. Emniyet güçlerinin izin vermemesi üzerine yaşanan kısa süreli arbedenin ardından, pazarcıların belediye binasına yürümesine izin verildi. Yürüyüş sırasında evlerinin balkonuna çıkan bazı vatandaşlar da pazarcılara alkışlarıyla destek verdi.

Bayraklı Belediyesi\'nin önüne gelen kalabalık, CHP\'li Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ\'ın buraya gelmesini istedi. Yapılan görüşmeler sonrasında kalabalığa seslenen İzmir Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Hamdin Erişen, önümüzdeki pazartesi günü saat 10.00\'da Başkan Karabağ ile görüşecekleri sözünü aldıklarını belirterek, \"Bizler bozguncu değiliz. Bizim tek bir derdimiz var, ekmek derdi. Sayın Başkan ile görüşme sözü aldık, önümüzdeki pazartesi günü 4-5 kişilik bir ekip kurup Başkan\'la görüşeceğiz. İnşallah sorunlarımızı çözeceğiz\" dedi.

Erişen\'in konuşmasının ardından pazarcılar Bayraklı Belediyesi önünden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Emniyet güçlerinden görüntü

- Yürüyüşten görüntü

- Slogan atılmasından görüntü

- İzmir Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Hamdin Erişen\'in açıklamasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

(Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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12)ACEMİ ERE, DEAŞ TUTUKLAMASI



MANİSA 1\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı\'na bağlı Albay Arif Seyhun Kışlası\'na 1 ay önce temel eğitimini almak üzere teslim olan ve kimliği açıklanmayan asker, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen asker, tutuklandı.

Manisa 1\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı\'na bağlı Arif Seyhun Kışlası\'na 1 ay önce katılan, ismi açıklanmayan bir askerin DEAŞ üyesi olduğu anlaşıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü\'nce, acemi erlere yönelik kimlik sorgulanmasında, Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesinden gelen asker hakkında, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Acemi asker, geçen yıl 16 Aralık\'ta gözaltına alındı ve sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İsmi açıklanmayan askerin, DEAŞ\'ın canlı bombacısı olduğu şüphesiyle hakkında yakalama çıkarıldığı öğrenildi.

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) -

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13)ADD GENEL BAŞKANI ÇÖLAŞAN: SEÇİMLERDE UMARIM CUMHURİYET KAZANIR

ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı emekli Danıştay Başsavcısı Tansel Çölaşan, Trabzon’da düzenledikleri Bölge Toplantısına katıldı. 2019 seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çölaşan, “Umarım doğruyu buluruz ve Cumhuriyet kazanır\" dedi. ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan beraberinde ADD Genel Başkan Yardımcısı Uluç Gürkan, ADD Genel Sekreteri Öner Tanık, Trabzon’da bir otelde bölge temsilcilerinin katılımı ile toplantı düzenledi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çölaşan, 2019 seçimlerini hatırlattı, meclis salt çoğunluğuna ulaşabilmek için AK Parti iktidarının her yolu deneyeceğini öne sürdü. Çölaşan, “Mevcut iktidar ülkenin ayrışması için etnik milliyetçiliği, cemaatçiliği körüklemektedir. Bu ortamdan çıkmak için bugünkü koşullardan rahatsız olan tüm siyasi parti, demokratik kitle örgütleri ve tüm vatanseverleri hiçbir ön koşul öne sürmeksizin birlikte hareket etmeye, şer cephesine karşı \'Vatan, Cumhuriyet ve Emek\' cephesinde saf tutmaya çağırıyoruz. Bugün iktidar, geldiği noktada Cumhuriyetin kurucu ilkelerine aykırı bir ideolojisi var. Kemalizm sorgulanarak, Türkiye siyasi İslam’a gitme evresindedir. Buna karşı mücadele vermeliyiz. Seçimlerde ‘Cumhuriyeti mi, karşı devrim mi, Kemalizm ve Cumhuriyetin ilkeleri mi yoksa siyasi İslam mı?’ Buna karar vereceğiz. Genel seçimde partilere oy vermeyeceğiz. Verdiğimiz oylar Cumhuriyet mi, karşı devrim mi, Kemalizm mi şeriat mı olacak? Bu bilinçle önümüzdeki seçimin Türkiye’ye ve tüm yurttaşlara hayırlı olmasını diliyorum. Umarım doğruyu buluruz ve Cumhuriyet kazanır\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Toplantı detayları

Tansel Çölaşan\'ın konuşması

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO TRABZON-DHA)