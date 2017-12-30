DHA YURT BÜLTENİ-8

(ÖZEL) Kılıçdaroğlu\'ndan yeni yıl mesajı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütü PKK\'ya karşı düzenlenen operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil\'in Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'nde tedavi gören babası Adnan Çil\'i ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sonrasında DHA\'ya özel açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

\"2018 yılını hangi partiden olursa olsun bütün vatandaşlarımızın huzur içerisinde geçirmesini isterim. Huzur içinde 2018 yılını yaşamak isteriz. Türkiye\'de kavganın ve gerginliğin olmadığı, barışın ve huzurun egemen olduğu bir Türkiye istiyorum. Bu sadece benim talebim değil, 80 milyon için istiyorum. Emin olun eğer biz 2018\'de huzur içerisinde yaşayabilirsek bu sadece bizim kazancımız değil, Ortadoğu\'nun kazancı, Türkiye\'nin kazancı, dünyanın kazancı olacak. Güzel şeyler olacak. Onun için de asıl görev siyasetçilere düşüyor. Yani bana da düşüyor, benim dışımdaki siyasetçilere de düşüyor. Vatandaşı gergin söylemlerden uzak, daha sıcak, daha sevecen, herkesi kucaklayan söylemlerle vatandaşa yaklaşmamız ve onlarla konuşmamız gerekiyor. Şuna inanıyorum, CHP varsa herkes için var.\"

Görüntü Dökümü

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- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroglu Hastaneye girerken

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroglu ile röportaj



Haber-Kamera:Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)

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Yaya kadının öldüğü kaza anı kamerada



BİLECİK\'te bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis midibüsü yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki Ümmühan Kara\'ya çarptı. Ağır yaralanan Kara, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi\'ndeki Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde meydana geldi. Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan 55 yaşındaki Hüseyin İpek yönetimindeki 11 S 0009 plakalı midibüs, trafik ışıklarının olduğu yerde yolun karşısına geçmek isteyen Ümmühan Kara\'ya çarptı. Bir işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedilen kazada, midibüsün metrelerce sürüklediği Ümmühan Kara ağır yaralandı. Çağrılan ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Kara, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Servis midibüsü şoförü Hüseyin İpek, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Güvenlik kameraları ile kaydedilen, kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(Görüntü dökümü:

-Cep telefonuyla çekilen görüntüde;

-Yaralı kadının yerde yatarken ve sağlık görüvlileri tarafından ambulansa götürülürken;

-Güvenlik kamerası görüntüsünde,

-Elinde beyaz bir poşetle yolun karşısına geçmeye çalışan kadına midibüsün çarma görüntüsü bulununuyor.)

Haber:Cafer ELMAS-Kamera:BİLECİK/DHA

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)-

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Kartalkaya tatilcilerle doldu

BOLU\'nun kayak merkezi Kartalkaya\'da oteller, yılbaşı gecesi için doldu.

Köroğlu Dağları\'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya\'da yılbaşı tatili nedeniyle doldu. Müşterilerine yılbaşını da kapsayan paketler sunan otellerin doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı kayak merkezinde yılbaşını geçirecek tatilciler için oteller özel programlar hazırladı. Otellerin restoranlarında canlı müzik eşliğinde geç saatlere kadar eğlenecek olan tatilciler, yeni yıla kar üzerinde yakılacak ateşin etrafında dans ederek girecek. Yılbaşını Kartalkaya\'da geçirmek isteyenler için kayak merkezindeki otellerdeki 2 kişilik oda ücretleri 900 TL ile 3500 TL arasında değişiyor.

Yılbaşı tatilini hafta sonu tatiliyle birleştirmek isteyenler Kartalkaya\'ya akın etti. Tatilciler pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı. Kartalkaya yolunda ise bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar güzergah üzerinde zincir satan vatandaşlardan aldıkları zincirleri taktıktan sonra yollarına devam etti.

Grand Kartal ve Gazelle Otel Genel Müdürü Emir Aras, yılbaşı rezervasyonlarının yüzde 95 oranında dolduğunu belirterek, \"Yılbaşıyla birlikte yeni sezona tam olarak girmiş bulunmaktayız. Otelimiz yaklaşık 3 hafta önce doldu. İnsanların bu sene kış turizmine ciddi bir ilgisi var. Sömestr için de şimdiden otelimiz yüzde 70 oranında doldu\" dedi.

Aras, yılbaşı gecesi tatilciler için özel olarak yaptıkları hazırlıklarla unutulmaz bir gece geçirmelerini sağlayacaklarını ifade ederek, \"Yılbaşı gecesi hem otel içerisinde hem otel dışında etkinlikler olacak. Dışarıda büyük bir ateş yakacağız ve çok güzel bir sahne kuracağız. Havai fişek gösterileri eşliğinde kestane ikramlarımız olacak. Misafirlerimiz yeni yıla kar altında girecekler\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yolda kalanlar

-Kayak yapanlar

-Tatilcilerle röportaj

-Otel müdürü ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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CHP\'li Yılmaz: Türkiye İran ile ilişkilerinde daha yakın olmalı



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz İran\'da ekonomik isteklerle başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterileri değerlendirirken, \"Bu gösterilerin esasen sadece ülke içerisindeki olaylardan veya hayat pahalılığından kaynaklanmadığını anlamamız lazım. Türkiye\'nin bu dönemde İran ile ilişkilerinde daha yakın konumda olması gerekir. Çünkü; bölgede, başlayacak bu çalkantı bizim içimize de yansıyabilir\" dedi.

Partisinin il başkanlığı seçimi için Ardahan’a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İran\'da görülen protesto gösterileriyle ilgili konuşan Öztürk Yılmaz, ABD\'nin İran\'a yönelik ambargo hazırlığında olduğunu söyledi. Bölgenin karışmasını istemediklerini aktaran CHP\'li Yılmaz şunları söyledi:

\"ABD yönetiminin son dönemde özellikle İran’da, İran’ın nükleer konusunu gündeme getirdiğini ve İsrail ile bu konuda esasen görüşmelerinde de bu ülkeye dönük ambargo hazırlığında olunduğunu biliyoruz. Nükleer anlaşmanın iptal edilmesi gibi risk de mevcut. Böyle bir ortamda İran’da pahalılık gerekçesiyle bir anda gösteriler başladı. Bu gösterilerin esasen sadece ülke içerisindeki olaylardan veya hayat pahalılığından kaynaklanmadığını anlamamız lazım. Çünkü kentlere yayılmaya başladı. İran ile ilgili bir dış tasarruf olduğu belli. Tabii İran’ın kendi iç sorunlarının olduğunu da biliyoruz. Bölgemizin bu şekilde karışmasını istemiyoruz. Özellikle Türkiye’nin bu dönemde İran ile ilişkilerinde daha yakın bir konumda olması gerekir. Çünkü; bölgede, başlayacak bu çalkantı bizim içimize de yansıyabilir. Bunun küresel bir boyutunun olduğunu bilmeliyiz. Bu sadece İran kompleksinde bir konu değildir. İran’ın Ortadoğu\'da özellikle varlığından rahatsız olan çevrelerin olduğunu biliyoruz ve İran’a karşı bir problemin oluştuğunu da biliyoruz. Ama bizim için önemli olan şudur; Türkiye olarak biz bölgemizde tekrar bir savaş tekrar bir iç savaş tekrar bir iç karışıklık istemiyoruz. Bu olayları da çok yakından takip ediyoruz. Ama bilmeliyiz ki özellikle İran’a dönük özellikle Trump yönetiminin bir yaklaşımı var. Bu olan olaylar da bundan bağımsız cereyan etmiyor diye düşünüyorum. Suriye konusu ve Irak’taki gelişmeler Yemen, keza en son Kudüs konusu ortamı iyice germişti. Böyle bir ortamda İran’ın iç bünyesinin ne kadar güçlü olduğunu bilemiyoruz. Ama bildiğimiz şu; onun da Irak’laşması yönünde bir eğilim olursa biz bundan ciddi bir rahatsızlık duyarız. Çünkü komşumuz ve yansımaları Irak’dan daha fazla olur diye düşünüyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın konuşması

Haber-Kamera –Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

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Bedensel engellilerin dansı alkışlandı

I.W.A.B Uluslararası Kadınlar Çiçek Açıyor Hareketi Yeni Yıl Festivali kapsamında bu yıl 2\'ncisi düzenlenen Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Türkiye Şampiyonası, renkli dans gösterileriyle büyük ilgi gördü.

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenen Kadınlar Çiçek Açıyor Hareketi Yeni Yıl Festivali kapsamında düzenlenen Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Türkiye Şampiyonası\'na 10 sporcu katıldı. Şampiyona, bireysel ve çiftler olmak üzere iki kategoride düzenlendi. Engelli ve engelsiz bireylerin birlikte yarıştığı tek spor dalı özelliği taşıyan yarışmada, dansçıların performansları ayakta alkışlandı.

PARALİMPİK OLİMPİYATLARA KATILAMADI

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, federasyon bünyesinde 18 aktif spor dalı olduğunu, bunlardan birinin de tekerlekli sandalye dans branşı olduğunu söyledi. Uztürk, \"Bu yıl şampiyonanın ikincisini düzenliyoruz. Bu spor dalını yeni bünyemize kattık. Ancak henüz paralimpik olimpiyatlarda yarışma şansı bulamadık. 2024\'e kadar da yarışma şansımız görünmüyor\" dedi. Arif Ümit Uztürk, bu dalın gelişmekte olan spor dallarından biri olduğunu aktardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yarışmacıların sahnedeki dans görüntüsü

- Jüri üyelerinden detay görüntü

- İzleyicilerden detay görüntü

- Kupalardan detay görüntü

- Röp: Arif Ümit Öztürk

- Yarışmacılardan detay görüntü

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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