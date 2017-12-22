DHA YURT BÜLTENİ-8

1)PİZZA USTASI, KOMŞU EVE DÜZENLENEN POLİS OPERASYONUNDA ÖLDÜ(HABERİNE EK)



Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detay

- Ölen Mikail Celik\'in yakını olay yerini gösteriyor

- Cenaze evinden detay

- Cenaze aracının evin önüne gelmesi

- Ailenin sinir krizi geçirmesi ve feryatlar

- Cenaze aracı giderken yakınlarının arkasından koşması

SÜRE : 01\'13\" BOYUT : 55 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK- Ceyhun ÖZER-Kamera:Ceyhun ÖZER / CEYHAN (Adana), (DHA)

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POLİSİN ATTIĞI PLASTİK MERMİYLE BİR GÖZÜNÜ KAYBEDEN TARAFTARA 376 BİN LİRA TAZMİNAT (2)

2)\'HAKKIM OLAN PARAYI ALDIM\'

Bursaspor\'un Galatasaray\'a yenildiği olaylı maç sonrası gözünü kaybeden ve plastik mermi atan ve açtığı davada 376 bin lira tazminat ödenmesine karar verilen Osman Yılmaz Akarsu, olay sonrasında çok sıkıntı çektiğini söyledi. Gözünü kaybettiği için psikolojik tedavi gördüğünü ve 3 yıldır çalışamadığını anlatan Akarsu, \"Süreç sonunda hakkım olan parayı almayı hak kazandım. Ama bedenimin yarısını kaybettim\" dedi.

PARA POLİS MEMURUNDAN ALINACAK

Bu arada Osman Yılmaz Akarsu\'nun avukatı Serkan Sıracı, müvekkilinin kazandığı maddi ve manevi tazminat parasını Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bursa Valiliği\'nden alacaklarını, bu kurumların da ödedikleri parayı polis memuru Nedim K.\'den geri alacaklarını söyledi.

Görüntü dökümü

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Osman Yılmaz Akarsu ile röp

BURSA/DHA

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ANTALYA\'DA İŞTEN ÇIKARILAN GARSON 3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ (EK)

3)\'HEPSİNİ ÖLDÜRECEĞİM\' DEMİŞ

Antalya Konyaaltı\'nda, eski patronu Gani Kocabaş ile restoran çalışanı Şenol Öztaş ve gıda mühendisi Gizem Ege\'yi pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son veren Saddam Korkmaz\'ın, trafik cezası yüzünden patronuyla tartıştığı ortaya çıktı. Paket servis yapan Saddam Korkmaz\'a servis sırasında trafik cezası kesildiği, cezanın ödenmesi konusunda patronu Gani Kocabaş\'la 3 gün önce tartıştığı ve işten çıkarıldığı kaydedildi. Trafik cezası işletme sahibi tarafından ödenirken, Saddam Korkmaz\'ın \"Bu işyerindeki herkesi öldüreceğim\" diye tehditte bulunduğu belirtildi.

SİLAHI İNTERNETTEN ALMIŞ

Olayla ilgili incelemeyi sürdüren polis, Saddam Korkmaz\'ın kullandığı pompalı tüfeği internet üzerinden aldığını tespit etti. Daha önce iki kez işten çıkarıldığı kaydedilen Korkmaz\'ın silahı montunun içine gizleyerek işyerine geldiği ifade edildi.

Diğer yandan Saddam Korkmaz\'ın terör suçlarından değil, çeşitli asayiş suçlarından kaydı bulunduğu açıklandı.

ANTALYA/DHA

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4)DİKİLİ\'DEKİ O YURT MÜHÜRLENDİ

İZMİR\'in Dikili ilçesindeki bir özel ortaöğretim erkek öğrenci yurdunda, temizlik görevlisi Ö.F.E.\'nin 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmasının ardından, olayın yaşandığı yurt ekipler tarafından mühürlendi.

Dikili\'nin İsmetpaşa Mahallesi\'nde bulunan özel ortaöğretim yurdunda kalan bazı öğrencilerin ailelerinin, çocuklarının cinsel istismara uğradığıyla ilgili şikayeti üzerine, polis çalışma başlattı. Yurtta kalan öğrencilerden 11 yaşındaki İ.Ö.\'nün emniyetteki ifadesinin ardından yurttaki 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yurdun temizlik görevlisi Ö.F.E. gözaltına alındı. Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Cinsel istismar olayının ortaya çıkmasının ardından aileler çocuklarını yurttan aldı. Olayın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafıdan başlatılan soruşturma kapsamında, yurt için kapatma kararı verildi. Ekipler binaya gelerek yurdun kapısını mühürledi. Olayla ilgili olarak mahkeme tarafından, soruşturmayla ilgili hakkında gizlilik kararı alındı.

Mühürlenen yurdun karşısındaki inşaatta çalışan işçi Ayhan Gülmez, olayı televizyondan duyduğunu belirterek, \"Daha önceden bir şey fark etmedik. Ben şahsen çocuğumu böyle bir yurda yatılı olarak göndermem. İnsanlar çocuklarını göndereceği yurdu bilmeli, güvenmeli. Bu olaylardan sonra insanların güveni kalmıyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yurttan görüntü

- Mühürlenen kapıdan görüntü

- Haberle ilgili anons

- Ayhan Gülmez ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / DİKİLİ (İzmir), (DHA)

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5)LİSELİLERİN KEMERLİ KAVGASI: 3 YARALI



ŞANLIURFA\'da lise öğrencileri arasında bilinmeyen nedenle çıkan ve öğrencilerin birbirine kemerle vurduğu kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Karaköprü ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Topçu Meydanı\'nda oldu. Meydanda toplanan ve lise öğrencilerinden oluşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Öğrenciler, pantolonlarına taktıkları kemerleri çıkarıp, birbirine vurmaya başladı. Kavgada 3 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekibi, öğrencileri ayırırken, sağlık ekibi de yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Polis, kavga karışıp, olay yerinden kaçan öğrencilerin yakalanması çalışması başlattı.

Grüntü Dökümü

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- Topçu Meydanı

- Öğrencilerin kavgası

- Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi

- Toplanan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 173 MB

ŞANLIURFA, (DHA) -

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6)BANKADAN ÇIKANLARI TAKİP EDEN KAPKAÇÇILAR YAKALANDI

KOCAELİ\'de, banka ve tapu müdürlüğünden çıkanları takip ederek kapkaç yapan iki şüpheli Ankara ve Kırıkkale\'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

27 Ekim tarihinde Dilovası\'nda yaşanan olayda, bankadan çıkan 49 yaşındaki A.U.\'yu 2 şüpheli takibe aldı. A.U.\'nun aracını yol kenarında durdurmasını fırsat bilen 19 yaşındaki Ş.M. ve 18 yaşındaki S.M. içerisinde 300 bin TL bulunan çantayı çaldı. Ş.M. ve S.M., 14 Kasım tarihinde Darıca\'da Tapu Müdürlüğü\'nden çıkan B.E.\'yi takip etti. B.E. otomobilini bir dükkanın önüne park ederken, para dolu çantayı araçta bırakarak arkadaşının yanına gitti. Otomobilin camını kıran 2 kişi içerisinde 65 bin TL para bulunan çantayı çaldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayların gerçekleştiği yerlerdeki güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelilerin kapkaç olaylarının ardından başka illere gittiklerini belirleyen polis, Ş.M.\'yi Ankara\'da, S.M.\'yi ise Kırıkkale\'de düzenlediği operasyonla yakaladı. İki zanlının aynı suçlardan 20\'den fazla sabıkası bulunduğu öğrenilirken, Kocaeli\'ye getirilen 2 şüpheli Gebze Adliyesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Asayiş Şube Müdürlüğü\'nden çıkarılışı

- Detay görüntüler

(Haber-Kamera: Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN-KOCAELİ-DHA)

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7)\'ASKERİ CASUSLUK KUMPAS\' DAVASI SÜRÜYOR

İZMİR’de, \'askeri casusluk soruşturması’ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik açılan, 43’ü tutuklu 23\'ü firari toplam 102 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, ‘İzmir\'deki askeri casusluk soruşturması’ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin polisin FETÖ/PDY’ye yönelik farklı zamanlarda düzenlediği operasyonlarda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 43\'ü tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, emekli albay Gürsel Yüce, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, Roma Büyükelçiliği Askeri eski Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, FETÖ/PDY\'nin \'üst düzey yöneticileri\' Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen ve Naci Tosun’nun da bulunduğu 43’ü tutuklu 23\'ü firari toplam 102 sanığın ‘silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği, üyeliği’ suçlarından cezalandırılmaları istendi. Davada, \'askeri gizli bilgi ve belge bulundurma\' suçlamasıyla açılan kumpas davasında yargılanıp, hepsi beraat eden 357 kişiden bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel\'in de aralarında bulunduğu 98 müşteki yer aldı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, 29 Kasım günü başlayan ve haftada iki gün olmak üzere 12 Ocak’a kadar sürecek duruşmanın bugünkü bölümene tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları katıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanıklardan Özgür Gün, ablasının eski kocasının iftiraları nedeniyle tutuklu bulunduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Gün, \"Deniz Kuvvetleri\'nde mühendis olarak görev yaptım. Darbe girişiminin öncesinde tutuklandım. Kendisini 17 yıldır görmediğim ablamın boşandığı kocasının asılsız iddiaları sonucunda tutuklandım. Kendisi nitelikli dolandırıcıdır. Annemi dahi FETÖ’nün kara parasını aklamakla suçlamıştır. Benim de Deniz Kuvvetleri\'nde ‘Alevi sorumlusu’ olduğum ve bazı albayları tasfiye ettiğimi iddia etmiştir. Hakkımdaki bütün iftiralar gerçekdışıdır. \'ByLock\' kullanıcısı da değilim\" diye konuştu.

Ardından Gün’ün ablası Özlem Gül Eryılmaz, savunma yaptı. Boşandığı eski kocası yüzünden ailesinin mağdur olduğunu, hatta ikinci kocasının da tutuklandığını söyleyen Eryılmaz, \"Eski kocam H.K. ile kısa bir evliliğim oldu ve husumetli bir şekilde boşandık. Bu husumetten dolayı ailemi ve beni bitirmek için iftira attı. Örgütle bir bağlantım yok. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum\" dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya öğle arası verdi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) -