DHA YURT BÜLTENİ-8

KILIÇDAROĞLU, TOPLU AÇILIŞ VE ÇALIŞTAY İÇİN MUĞLA\'DA

1)BELEDİYE BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nin hizmetlerinin toplu açılışlarının yanı sıra Ulaşım Çalıştayı ve muhtarlar toplantısı için Muğla\'ya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirilecek toplu açılış öncesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ve ülke genelinden birçok belediyenin katılacağı Ulaşım Çalıştayı\'na katıldı. Çalıştaydan sonra muhtarlarla bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu, ayrıca CHP\'li Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nin hizmetlerinin toplu açılışını da yapacak.

Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)

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2)HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNU GENÇ, SOKAKTA CANLI TABELACILIK YAPIYOR

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü mezunu 25 yaşındaki Uğur Biber, günde 50 lira karşılığında sokakta üzerinde \'WC- Şadırvan\' yazılı yön tabelasını gösteriyor. Kentin en işlek merkezlerinden olan Arifiye Mahallesi Yalbı Sokak\'ta durup, yoldan gelip geçenlere elinde tuttuğu tabelayla Tekiz Sokak\'taki tuvalet ve şadırvanı gösterip canlı tabelacık yapan Uğur Biber, vatandaşların da ilgisiyle karşılaşıyor.

SEVDİĞİ KIZ İÇİN BU İŞİ YAPIYOR

Hemşirelik bölümünden mezun olduktan sonra memleketi Adana\'ya dönmeyip Eskişehir\'de kaldığını anlatan Biber şöyle konuştu:

\"Hemşirelik Bölümünü bitirdikten sonra aynı üniversitede Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü\'nü kazandım. Ancak maddi yetersizliklerden dolayı bu bölümü bırakmak zorunda kaldım. Geçici olarak bir iş arıyordum. Bu işi buldum. Eskişehir\'de kalma amacım da sevdiğim bir kız var. 8 aydır beraberiz. Onunla beraber zaman geçirebilmek istedim. İnsan sevdiği olmadan nasıl yapar ki. Beraber zaman geçirebilmek için böyle geçici bir iş olarak burada işe başladım.\"

\'ARKADAŞLARLA GÜLÜP EĞLENİYORUZ İŞİME\'

Günde yaklaşık 10 saat süreyle seyyar tabelayı tutup vatandaşlara tuvalet ve şadırvanın bulunduğu yeri gösterdiğini belirten Uğur Biber bunun karşılığından da günde 50 lira para aldığını söyledi. Biber, yaptığı iş ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı:

\"Tam olarak ne yaptığımı ben de çözemedim aslında. Bir burada duruyorum, bir orada duruyorum. Sadece insanların dikkatlerini çekerek yön gösteriyorum. Tabelaya bakmaktan ziyade bana soruyorlar tuvaletin nerede olduğunu. Dikkat çekmesi için böyle bir kampanya başlatmışlar. Ben de dahil oldum. Günde 10 saat dikiliyorum ve 50 lira ücret alıyorum. Arkadaşlarıma böyle bir işte çalıştığımı söyledim. Güldüler, eğlendiler. Arkadaşlarla gülüp eğleniyoruz işime. İlk başlarda yadırgadım. Yadırgamamın sebebi sanırım insanların bakışlarıydı. Ne yapıyor bu çocuk? ne geziyor burada? der gibilerdi. Sonradan umursamadım. Sanki burası benim evimmiş gibi davranıyorum. Bir süre daha çalışmayı düşünüyorum.\"

\'BEN HEMŞİREYİM\' DİYEREK YARDIMA KOŞTU

Uğur Biber, sokakta rahatsızlanan yaşlı bir kadının yanına gidip \'Ben hemşireyim\' diyerek nabzını ölçtü ve durumunun iyi olduğunu söyledi. Biber, hemşirelik mesleğini yapmak istediğini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Sokakta tabela tutan Uğur Biber\'in görüntüsü,

-Yoldan geçen vatandaşların,

-Uğur Biber\'in konuşması,

-Rahatsızlanan yaşlı bir kadının yanına giden Uğur Biber\'in \'Ben hemşireyim\' diyerek nabzını ölçmesi,

-Uğur Biber\'in sokakta yürümesi,

-Tuvalet ve şadırvanın dışından çekilen görüntü bulunuyor.)

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

Süre 4.46 dakika

Boyut: 291.78 MB

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3)AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ, ÇATIDAN KARI TEMİZLEDİ

ARTVİN’in Yanıklı köyünde oturan 35 yaşındaki Mevlüt Demir, bölgede etkili olan yoğun kar nedeniyle evinin çatısında biriken kar kütlelerini av tüfeğiyle ateş ederek \'temizledi.\' Evinin çatısına zarar vermemek için bu yöntemi uygulayan Demir’in ilginç kar küreme anına ait görüntüler de soysal medyada ilgiyle izlendi. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bölgede bulunan evlerin çatıları karla doldu. Yaşamı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle yöre sakinleri evleri ve çevrelerinde biriken karı kendi olanakları ile temizlemek için çaba harcıyor.

TEK KURŞUNLA KAR KÜRÜYOR

Bölgede özellikle kar yağışının etkisini gösterdiği merkeze bağlı Yanıklı köyü sakinlerinden Mevlüt Demir de kar temizleme çalışmalarında ilginç bir yöntem geliştirdi. Evi ve samanlığının çatısında biriken kara av tüfeğiyle nişan alarak ateş eden Demir bu sayede karın çatıdan temizlenmesini sağladı. Kendine özgü kar küreme yöntemini anlatan Demir bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Arkadaşları arasında sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgiyle izlendi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde tüfekten çıkan saçmanın kara isabet alması üzerine kısa süre sonra birbirinden ayrılan kar bloğunun çatıdan kayarak düştüğü dikkat çekti.

Evinin çatısına zarar vermemek için bu yöntemi uyguladığını belirten Demir, bu yöntemi izlediği bir filmden esinlenerek uyguladığını söyledi. Demir, bu yöntemi kimsenin denememesi uyarsında da bulundu.

Görüntü Dökümü:

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Av tüfeğiyle ateş edilerek kar temizlenmesi görüntüleri

HABER: Adem GÜNGÖR KAMERA: DHA

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4)TURİST SEVGİLİLER, OTOBÜS TERMİNALİNDE CEP TELEFONU ÇALDI

ANTALYA\'ya sevgilisi Jana Kolinova ile tatile gelen İngiliz Donalt Anthony Stoddart, otobüs terminalinde, standın üzerinde duran cep telefonunu çaldı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen çifti, ilçe otobüsünde yakalayarak, gözaltına aldı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Kepez ilçesinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde meydana geldi. İngiltere\'den sevgilisi Jana Kolinova ile tatile gelen Donalt Anthony Stoddart, Manavgat ilçesine gitmek üzere terminale geldi. İlçeler terminali bölümüne geçen çift, standın üzerine bırakılan cep telefonunu gördü. Soru sorma bahanesiyle standa yaklaşan çiftten Stoddart, görevliye soru yöneltirken sağ koluyla da telefonu kapattı. Bu sırada telefonu almak için iki kez girişimde bulunan Jana Kolinova başarılı olamayınca devreye giren Stoddart, cep telefonunu aldıktan sonra stanttan hızla uzaklaştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları ile görüntülendi.

Şikayet üzerine harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, standı gören güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelileri güvenlik kamerası kayıtlarından tespit eden ekipler, Manavgat\'a giden otobüsü yolda durdurdu. İlçe otobüsünde bulunan Jana Kolinova ile Donalt Anthony Stoddart, gözaltına alındı. Cep telefonu ise sahibine teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------(güvenlik kamerası)

- Stantaki telefondan

- Telefonun koluyla gizlemesi

- Kadının telefonu almaya çalışması

- Adamın telefonu alıp gitmesi

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: ANTALYA, (DHA)