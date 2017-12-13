DHA YURT BÜLTENİ-8

1)SU ALAN SÜRAT TEKNESİNDEKİ KAÇAKLARI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI



BODRUM\'dan 5 metrelik sürat teknesiyle Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na (Kos Adası) geçmeye çalışan 1\'i organizatör diğerleri kaçak 21 kişinin bulunduğu sürat teknesi su almaya başlayınca, batma tehlikesi geçirdi. Hız kesmek zorunda kalan teknedeki kaçakları, sahil güvenlik kurtardı.

Bodrum\'un Akyarlar Mahallesi yakınlarından bindikleri 5 metrelik fiber sürat teknesiyle Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na geçmeye çalışan 10\'u çocuk, 6\'sı kadın 5\'i erkek toplam 21 kişi, Görecek Adası açıklarına gelindiğinde su almaya başladı. Batmamak için hız kesmek zorunda kalan teknedekiler, bölgede devriye görevi yapan 302 borda numaralı sahil güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Suriyeli oldukları tespit edilen kaçakların arasında bulunan ve tekneyi kullanan bir kişinin Moldovalı organizatör olduğu saptandı. Kaçaklar, sahil güvenlik botuna alınarak Bodrum\'a getirildi. Moldovalı organizatör ise ifadesi alınmak üzere Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)-

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ANTALYA MERKEZLİ 24 İLDE FETÖ OPERASYONU: 65 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI (EK

2)DEŞİFRE OLMAMAK İÇİN ARDIŞIK ARAMA YÖNTEMİ KULLANMIŞLAR

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY\'nin \'mahrem askeri yapılanmasına\' yönelik soruşturma kapsamında Antalya merkezli düzenlenen operasyonun 30 ilde yapıldığı belirtildi. 30 ilde 99 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkartılan 36\'sı memur, 25\'i subay ve astsubaylardan oluşan muvazzaf asker, 4\'ü sivil toplam 65 kişiden 50 şüpheli gözaltına alındı. Örgütle bağlantısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin memur, öğretmen, doktor ve doçent olduğu, örgütün üst düzey sorumluları arasında yer aldıkları kaydedildi. Şüphelilerin, mahrem yapılanma içerisinde oldukları için örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olmadıkları, \'ardışık arama yöntemini\' kullandıkları iddia edildi. Örgüt sorumlularının örgüt üyesi memur, subay ve astsubaylarla haberleşmek için kendilerine ait olmayan kontörlü ya da ücretli sabit hatlı telefonlarla aradığı, her aramadan sonra da farklı numaralar çevirerek arama yapıp kapattığı iddia edildi. Örgüt üyelerinin bu yöntemle gizli şekilde birbiriyle haberleşmeyi sürdürmeyi amaçladığı kaydedildi.

ANTALYA/DHA

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3)KAMYONET İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI, ARACIN KASASINDA BULUNAN ÖĞRENCİ ÇATININ ÜSTÜNE DÜŞTÜ

KARABÜK\'te, sürücüsünün alkollü olduğu eşya yüklü kamyonet istinat duvarına çarparken, aracın kasasında bulunan üniversite öğrencisi yolun altında bulunan binanın çatısına düştü. Yaralanan öğrenci tedavi altına alındı. Kaza, 100\'üncü Yıl Mahallesi 1006 Nolu Caddede meydana geldi. Bir apartmana eşya taşıyan 67 yaşındaki Ramis A. idaresindeki 78 BC 468 plakalı kamyonetle yokuş aşağı yolda geri manevra yaptığı sırada kız öğrenci yurdunun istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarın bir bölümü yıkılırken, aracın kasasında bulunan üniversite öğrencisi Oğulcan Kara ve bazı eşyalar yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıda bulunan yurdun mutfak çatısına düştü. Hafif yaralanan Oğulcan Kara, sağlık ekibince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin alkolmetre cihazına üflemesini istediği sürücü, \"Bende KOAH var. Ben öyle şey yapmam\" diyerek kabul etmedi. Hastaneye götürülen sürücünün kan testi sonuçlarına göre 40 promil alkollü olduğu belirlendi. Eşyaların bir bölümü kullanılamaz hale gelirken, yurdun mutfak çatısında hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Sürücüden görüntü

-Kaza yapan araç ve düşen eşyalar

Süre:(01.50) Boyutu:(58 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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YURDUN BATISINDA BAHARDAN KALMA GÜNLER

4)EDİRNE\'DE BAHAR GÜNLERİ YAŞANIYOR

EDİRNE\'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu kentte sıcaklığı fırsat bilenler parklara ve çay bahçelerine giderek güneşli havanın tadını çıkarıyor.

Türkiye\'nin doğusunda kar ve soğuk hava etkili olurken Edirne\'de sıcak hava etkili oluyor. Hava sıcaklığının 20 dereceye kadar yükseldiği kentte yazdan kalma günler yaşanıyor. Geçen yıl bu zamanlarda sıfırın altında 5 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bunu fırsat bilenler parkları ve çay bahçelerini doldurdu. Kentin en işlek ve trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi ile Selimiye Meydanı\'nda oturanlar sıcak havanın keyfini çıkardı. Güneşli havayı görenler Meriç ve Tunca nehirleri kenarında vakit geçirirken, çay bahçelerinde manzaranın tadını çıkardı. Meteoroloji yetkileri, güneyden gelen sıcak havanın hafta sonuna kadar 1-2 derece artış göstererek devam edeceğini söyledi.

ÇANAKKALELİLER KIŞ MEVSİMİNDE BAHARI YAŞIYOR

ÇANAKKALE\'de aralık ayının ortalarında adeta bahar havası yaşanıyor. Güneşin yüzünü bolca gösterdiği, hava sıcaklığının 18 dereceyi bulduğu kentte, vatandaşlar bu fırsatı kordon boyunda yürüyüşe çıkarak en iyi şekilde değerlendiriyor.

Aralık ayının ortasına yaklaşılmasına karşın Çanakkale\'de halen bahardan kalma havalar yaşanıyor. Yüzünü gösteren güneş, 18 dereceyi bulan hava sıcaklığı kentte sonbahar mevsimini yaşatmaya devam ediyor. Güzel havaları fırsat bilen vatandaşlar, özellikle kordon boyunda yürüyüş yaparak fırsatı değerlendiriyor. Kordondaki banklara oturarak güzel havanın keyfini eşsiz boğaz manzarasıyla birlikte yaşayan vatandaşlar, güzel havalardan oldukça memnun gözüktü.

Üç yaşındaki çocukları Yusuf Ziya Şengöz ile birlikte kordon boyuna yürüyüşe çıkarak bir bankta güzel havanın keyfini simit yiyip çıkaran aile bireylerinden 40 yaşındaki Aynur Şengöz, \"Güzel havayı görünce hemen dışarıya çıkıp hava alalım\' dedik. Artık mevsimler de değişti, ama bu durumdan memnunuz\" dedi. Şengöz\'ün eşi 46 yaşındaki Mecnun Şengöz ise, \"Sonbahardan çaldığımız bir gün. Tabi böyle gitmeyecek, muhakkak soğuyacak. Ama, fırsatı da değerlendirmek lazım. Ege\'nin bir özelliği de, kış ortasında böyle baharı yaşayabiliyoruz. Onun için zaten gelip Ege\'ye yerleştik\" diye konuştu.

Kordon boyunda yürüyüşe çıkanlardan Uğur Damar ise, \"Bu aylarda havanın sıcak olması ilgi çekici. Biz de havaları güzel buldukça eşimle birlikte gezmeye çıkıyoruz. Düşüncem Çanakkale\'ye kış daha gelmedi, inşallah da böyle gider, çünkü memnunuz. İş çıkışlarında eşimle birlikte yürüyüş yaparak stres atıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------EDİRNE

-Nehir kıyısında cay içenler

-Sıcak hadan genel detay

-Vatandaş ile röp

-Çocuklardan genel detay

-Çay bahçesinde oturanlar

-Banklarda oturanlar

-Sıcak hava, ters ışık detay

-Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

Görüntü Dökümü

--------------------------ÇANAKKALE/DHA

- Kordon boyunda yürüyüş yapan ve banklarda oturanlardan görüntü.

- Aynur Şengöz ve Mecnun Şengöz ile röp.

- Uğur Damar ile röp.

- Güneşin batışı sırasında kordonda yürüyenlerden görüntü.

- Kordondaki balıkçı teknelerinden görüntü.

Haber- Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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5)RESTORANI BIKTIRAN HIRSIZLIK KAMERADA

DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesindeki balık restorana birer gün arayla dadadan iki farklı kadın hırsız, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı\'ndaki balık restoranında yaşanan hırsızlıklar, işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Geçen pazar günü işyerinin yanındaki bahçeye gelen yüzü kapalı bir kadın, mutfakta kullanılan malzemeleri alıp, gitti. Ardından ertesi gün başka bir kadın da aynı yerden buzdolabı soğutucusunun motorunu söküp, çuvala koyarak götürdü. Eşyalarının yerinde olmadığını gören işyeri sahibi Can Yaylalı, kamera kayıtlarını incelediğinde hırsızlığı anladı. Bunun üzerine polisi arayarak ihbarda bulundu. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yapıp, güvenlik kamera kayıtlarından hırsızlık yapan kadınları tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İşyeri sahibi Yaylalı, hırsızlık olaylarının sabaha karşı meydana geldiğini belirterek, \"Yüzünü peçeyle kapatan iki kadın, iki gün arayla hırsızlık yapıyor. Sabah saatlerinde işyeri açılmadan önce eşyalarımızı çalıyorlar. Kadınlar muhtemelen hurdacı, etrafta buldukları ne var ne yoksa toplayıp, gidiyorlar. Bazen geceleri hırsızlık nöbeti tutuyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Hırsızlık olaylarından görüntü

- Kadınların hırsızlık yapmasından görüntü

- Can Yaylalı\'nın olayı anlatması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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