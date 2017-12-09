DHA YURT BÜLTENİ-8

1)AÇILAN ATEŞ SONUCU 15 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU VURULDU

KARAMAN\'da yaşları 15- 17 yaşlarındaki 4 çocuğun üzerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişilerce açılan ateş sonucu 15 yaşındaki kız çocuğu D.K. yaralandı. Olay, bu sabah Zembilli Ali Efendi Mahallesi 768 Sokak\'ta bulunan kullanılmayan tek katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre evde bir süre oturduktan sonda dışarı çıkan 15 yaşındaki Z.Y., 17 yaşındaki Ş.A. ile Y.B. ve D.K.\'nın üzerine kimilği henüz tespit edilemeyen kişi yada kişilerce tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu D.K. göz ve vücudunun çeşitli yerlerine saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Diğer 3 çocuk ise, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan D.K. buradaki tedavin ardından Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Genç kızın sol gözünde görme kaybı olduğu belirtildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Olay yeri detay

- Polisin incelemeleri

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

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2)CHP MİLLETVEKİLİ SERTEL, HATİCE NİNENİN DRAMINA TANIK OLDU

İZMİR\'in Kiraz ilçesine bağlı Çömlekçi Mahallesi\'nde yaşayan 77 yaşındaki Hatice Şen, evine giden yol olmadığından, diyaliz merkezine gitmek için kaburgası kırık olmasına rağmen hasta nakil aracına traktörle taşınıyor. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Şen ailesini evlerinde ziyaret etti. Hatice ninenin dramına tanık olan Atila Sertel de Şen ailesinin yaşadığı eve traktörle gitmek zorunda kaldı.Araç geçişine uygun yol olmadığı için evinden çıktıktan sonra diyaliz tedavisine traktörle gitmek zorunda kalan Hatice Şen\'in dramının basından öğrenen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Şen ailesini evlerinde ziyaret etti. Hatice ninenin dramına tanık olan Atila Sertel, özel aracıyla ilerleyemediği için Şen ailesinin yaşadığı eve traktörle gitmek zorunda kaldı. Traktörün sürücü koltuğuna oturan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, son derece bozuk olan yolda kısa bir yolculuk yaptıktan sonra Hatice ninenin evine ulaştı. Sertel, Hatice Şen\'in yanı sıra oğlu Akif Şen ve gelini Ümmü Şen\'le de görüştü, bilgi aldı. Bu çağda bu görüntülerin İzmir\'e ve Türkiye\'ye yakışmadığını belirten CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Hatice ninenin yaşadığı dramın bir an önce sonlandırılması gerektiğini söyledi. Hatice Şen\'in üç kaburgasının kırık olduğunu öğrenen Atila Sertel, yollar bozuk olduğu için traktörle yolculuk yapmak zorunda kalan yaşlı kadının kaburgalarının bu yüzden iyileşemediğini dile getirdi. Sertel, Ödemiş Devlet Hastanesi ile de bağlantıya geçerek, Hatice Şen\'in yatarak tedavi olması için girişimde bulunacağını belirtti. Geçen yıl İzmir Valiliğine ulaşıp sorunlarını aktardıklarını belirten Hatice Şen\'in gelini Ümmü Şen, belediye ekiplerinin tarlaların içinden bir yol açtığını, ancak bir tarla sahibinin izin vermemesi nedeniyle yolun yarım kaldığını söyledi. Kullandıkları toprak yolun yağmurlu günlerde çayın taşması nedeniyle sular altında kaldığını belirten Ümmü Şen, \"Yağmur yağınca hasta nakil aracının sürücüsü suyun içine girmek istemiyor. Haftada üç gün diyalize girmesi gerekirken yağmurlu günlerde kayınvalidemi hastaneye gönderemiyoruz\" dedi.

Hatice Şen\'in oğlu Akif Şen de, \"Annem iki yıldır haftada üç gün Ödemiş\'e diyalize gidiyor. Evimize giden yol bozuk olduğu için diyaliz nakil aracı giremiyor. Mecburen belli bir yere kadar traktörle taşıyoruz. Şu an kaburga kemikleri de kırık olduğu için traktörün arkasında bağıra bağıra gidiyor, bağıra bağıra geliyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Hatice Şen\'in traktör ile diyaliz merkezi aracına götürülmesi

- Milletvekili Atilla Sertel\'in traktörü kendisi kullanarak ailenin evine gitmesi

- Hatice Şen\'in oğlu Akif Şen\'in yaşadıklarını anlatması

- Hatice Şen\'in gelini ümmü Şen ile röp

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

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3)DOĞU\'DA BUZ TUTTU

DOĞU Anadolu Bölgesi\'nde kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Posof ilçesinde yaklaşık 80 santime ulaşan kar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Doğu Anadolu Bölgesinde dondurucu soğuklar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dondurucu soğuklar nedeniyle şadırvanlar, süz havuzları, dereler, araçlar buz tuttu. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde araçları çalıştırmakta güçlük çekti. Erzurum\'un Oltu ilçesindeki canlı hayvan pazarında besiciler, ısınmak için araba lastiği ve tenekelerde ateş yakarak ısınmaya çalıştılar. Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17.7 derece ile Ağrı\'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yayladüzü köyünde yaşandı. Termometreler Erzurum\'un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer Köyünde sıfırın atlında 17.3, Ağrı\'da 16.8, Kars\'ta 10.8, Ardahan\'da 6.6, Muş ve Erzincan\'da 5.5, Iğdır\'da 5.2, dereceyi gösterdi. Ardahan\'ın Posof ilçesinde duran kar yağışının ardından vatandaşlar işyerlerinin ve yollarını, araç ve çatılarda biriken karları temizlemek için kolları sıvadı. Şehir merkezinde kara saplanan birçok araç vatandaşların yardımıyla kurtarılmaya çalışındı. Vatandaşların yetersiz kaldığı anda ise traktörler devreye girdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle şehir içerisindeki trafiği rahatlatmak için belediye ekipleri de bir taraftan kar küreme ve temizleme çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Yaklaşık 80 santime ulaşan kar hayatı felçe uğrattı. Posoflu esnaf, \"Posof\'ta hayat felç. Yollar kapalı olduğu için köylerden gelen yok. Dükkanlarımızın önünü açmak için çalışıyoruz\" dedi. Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının kesilmesiyle hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirdi. Bölgede önümüzdeki günlerde kar yağışı beklenmiyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------: ERZURUM

-Şadırvanda abdest alan vatandaşlar

-Şadırvandan detay

-Caddelerde yürüyen vatandaşlar

-Vatandaşlar ile röp.

-Buzlu suda yıkanan serçeler

-Hümeyra Pardelinin anonsu

-Hayvan Pazarından detay

-Besicilerden detay

Haber-Kamera : Zafer KUMRU-Murat AYDIN / ERZURUM,(DHA)

erzurumsoguk:SÜRE: 02.55 BOYUT: 176 MB

hayvanpazari: SÜRE: 3,29 BOYUT:381 MB

Görüntü Dökümü

-----------------------: POSOF

İş makinelerinin yol açma çalışması

Vatandaşların kar temizliği

Vatandaşın konuşması

Araç üzerindeki karın tahta cetvelle ölçülmesi ve vatandaşın konuşması

Araç üzerindeki karlar

Araçların vatandaşlar tarafından itilmesi ve traktörlerin devreye girmesi

Araçların karının temizlenmesi

Kara saplanan aracın vatandaşlar tarafından itilmesi

Belediye ekiplerinin kar temizliği

Çatı üzerindeki karı temizleyen vatandaş

Detaylar

( Haber-Kamera: Alper TURGUT/ POSOF, (ARDAHAN), (DHA)

(SÜRE: 7,30 DK) (SÜRE: 434 MB)

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4)4 YIL ÖNCE ÖLÜ BULUNAN MADENCİNİN KATİLİ EŞİNİN SEVGİLİSİ ÇIKTI

KARAMAN\'ın Ermenek ilçesinde, 4 yıl önce dere yatağında kendisine ait çapa motorunun yanında ölü olarak bulunan madenci, 32 yaşındaki Ali Benli\'nin, eşinin sevgilisi tarafından başına taşla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay, 17 Eylül 2013 günü ilçeye bağlı Aşağı Çağlar köyü, Tilkideresi mevkiinde meydana geldi. 3 çocuk babası Ali Benli\'den haber alamayan aile bireyleri, yaptıkları arama ardından dere yatağında devrilen çapa motorunun yanında ölü olarak buldu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilk olarak olayı kaza olarak değerlendirdi. Ekipler, yaptıkları incelemede Benli\'nin ayakkabısının tekini olay yerinden yaklaşık 200 metre ileride buldu. Bunun üzerine jandarma olayın cinayet olabileceği olasılığını göz önüne alarak soruşturmayı genişletti. Jandarma, çok sayıda kişinin ifadesine başvurmasına rağmen somut kanıt olmaması nedeniyle soruşturmada ilerleme kaydedilemedi.

EKİM AYINDA DOSYA YENİDEN AÇILDI

Yaklaşık 4 yıl sonra sonra geçen Ekim ayında Ermenek Cumhuriyet Savcısı Emine Meydan Künzü\'nün talimatıyla dosya yeniden açıldı. Savcı Künzü\'nün talimatıyla İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Kemal Özbey tarafından özel ekip kuruldu. Özel ekip, aile bireyleri başta olmak üzere yeni tanıklarla birlikte yaklaşık 40 kişinin ifadesine başvurdu. Jandarma, alınan yeni ifadelerde çelişkili bilgilere ulaştı. Ayakkabının yanında bulunan içki şişeleri ve yenmiş elma ise yeniden incelenmek üzere Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı\'na gönderildi. Delillerden alınan örneklerde elmanın üzerinde Ali Benli\'nin, içki şişelerinin üzerinde ise yakın arkadaşı, 42 yaşındaki Bayar B.\'nin DNA\'sına rastlandı. Çalışmalarını Bayar B. üzerinde yoğunlaştıran özel ekip, Bayar B.\'nin Ali Benli\'nin eşi, 34 yaşındaki Fadime B. ile 2012 yılında başlayıp, süren ilişkisinin olduğunu tespit etti.

KAFASINA TAŞLA VURARAK ÖLDÜRMÜŞ

Bunun üzerine jandarma Fadime B.\'yi gözaltına aldı. Fadime B.\'nin eşini Bayar B.\'nin öldürdüğünü itiraf etmesi üzeri 4 çocuk babası Bayar B. de yakalanarak gözaltına alındı. Fadime B. ile gönül ilişkilerinin olduğunu ve ilişkilerinin halen devam ettiğini belirten Bayar B., jandarmadaki ifadesinde. \'Ali Benli\'nin eşi ile ilişkim olduğu doğrudur. Fadime B., eşini öldürmem için beni azmettirdi. Kocası ölürse maaşı ve mal varlığının kendisine kalacağını söyledi. Bunun üzerine ilişkimize engel olacağını düşünerek Ali Benli\'yi öldürme kararı aldık. Olay günü yalnız kalmayı fırsat bilerek, otururken Ali\'nin kafasına defalarca taşla vurarak öldürdüm. Daha sonra Ali\'yi kendisine ait çapa motoruna koyarak motoru uçurumdan aşağıya yuvarladım. Cinayete kaza süsü vermek istedim\" dedi.

\"GELİNİM \'BANA OTOPSİ YAPTIRMAYALIM\' DEDİ\"

Baba, 64 yaşındaki Hasan Benli, oğlunun bir karıncayı dahi incitmediğini savunarak, \"Oğlum Aşağı Çağlar da yaşıyordu. Uslu, ağır, kumarı yok, içkisi yok. Ocaktan gelir bahçe işlerine giderdi. Karıncayı dahi incitmezdi. Oğlum kasabayı gidiyor akşam, sabaha kadar gelmiyor. Gelinim sabaha karşı bize haber verdi. Aramaya başladığımzda Tilkideresi Mevkii\'nde motorun yanında oğlumu ölü bulduk. Olay yerinde inceleme yaparken gelinim, \'Bunu otopsiye göndermeyelim, kesilmesin\' dedi. Oğlumu defnettikten 1 gün sonra gelinin kardeşleri tarafından oğlumun ayakkabısı olay yerinden 150-200 metre ileride bulundu\" dedi.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan Bayar B. ve Fadime B., \'Tasarlayarak, kasten adam öldürmek\' suçundan tutuklandı.

Görüntü dökümü:

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- Baba Hasan Benli röportaj

- Anne, abla, kızkardeş röportaj

- Olay yeri ve köyden detay

- Ailenin mezar ziyareti

Haber-Kamera: İlhami ETCİ ERMENEK DHA))

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5)EŞİNİ BIÇAKLAYAN KOCAYA TAHLİYE SONRASI \'YANINA BİLE YAKLAŞMA\' UYARISI

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, uzaklaştırma cezası almasına rağmen evine gittiği eşi Naciye B.\'yi bıçakla yaralayan Birol B., tahliye edildi. Mahkeme başkanı, Birol B.\'yi eşine karşı bir daha eylemde bulunması halinde anında tutuklanacağını anlatırken, \"Yanına bile yaklaşırsan, şikayet anında hemen tutuklanırsın. Bir daha bu suçtan karşımıza çıkarsan dışarıyı unut\" diyerek uyardı. Olay, Ocak ayında Ereğli Elma Tepe Mahallesi\'nde meydana geldi. Naciye B. şiddetli geçimsizlik ve eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla karakola giderek şikayette bulundu. Evden uzaklaştırma cezası alan Birol B. eşinin yaşadığı eve gitti. Apartmanda karşılaşan çift tartışmaya başladı. Birol B., \"Beni evden uzaklaştırdın, hem de evde kalmıyorsun. Benim nikahlı eşimsin\" diye tepki gösterirken, Naciye B. ise, \"Sen bana karışamazsın. İstediğim yerde kalırım, bana karışamazsın\" dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine Birol B. üzerinde taşıdığı bıçakla Naciye B.\'yi göğsünden ve kollarından birkaç defa bıçakladıktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan Naciye B. hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Birol B. tutuklandı. Bir süre hastanede tedavi gören Naciye B. ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Birol B. hakkında, \'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya Birol B. ve avukatı katıldı. Birol B.\'nin avukatı mahkemeye Naciye B.\'nin başka erkeklerle ilişkisi olduğuna dair fotoğrafları mahkemeye sundu. Mahkeme heyeti, Birol B.\'ye isnat olunan suçun niteliğinin lehe değişme ihtimali, mağdurun raporunun aldırılması için sürenin uzayabileceği ihtimali, tutuklamanın tedbir niteliği, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, bu aşamada karartılma şüphesi bulunan delil bulunmamasını birlikte değerlendirerek tahliyesine karar verdi.

MAHKEME BAŞKANI TAHLİYE KARARI SONRASI UYARDI

Mahkeme başkanı tahliye kararını açıklamasının ardından Birol B.\'ye eşine karşı bir daha böyle bir eylemde bulunması halinde anında tutuklanacağını söyledi. Eşinin yanına bile yaklaşmamasını söyleyen mahkeme başkanı, \"Yanına bile yaklaşırsan, şikayet anında hemen tutuklanırsın. Bir daha bu suçtan karşımıza çıkarsan dışarıyı unut. Televizyonları izliyorsun değil mi? Kadına şiddet haberlerini görüyorsun. Bizi haber yapma. Mahkeme bıraktı işte filan. O zaman dışarıyı unut. Anladın mı?\" dedi. Birol B., salondan çıkarıldığı anda yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Görüntü Dökümü:

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-Adliyeden detaylar

-Cezaevi aracının gelmesi

-Jandarmalardan görüntü

-Hastaneden görüntü

-Birol B.\'nin fotoğrafı

Süre: (1.57) Boyut: (119 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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6)SARAYKÖY\'DEKİ TARİHİ EVDE YANGIN ÇIKTI

DENİZLİ\'nin Sarayköy ilçesinde, CHP eski ilçe başkanı Rıfat Kapancıoğlu\'na ait koruma altındaki 120 yılık tarihi evde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 2007\'de ilçeyi ziyaret eden dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi evin restore edilmesi talimatı vermiş, ancak bina sahibiyle anlaşılamaması sonucu restore edilememişti.

Sarayköy ilçesi Bala Mahallesi İstasyon Caddesi\'ndeki tarihi Kapancıoğlu Konağında, dün (cuma) saat 22.00\'de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 120 yılık olduğu öğrenilen ve koruma altındaki iki katlı tarihi evden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise tarihi konaktaki yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle başka bir eve sıçramadan söndürüldü. Tarihi tamamen yanarak büyük hasar gördü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

MADDE BAĞIMLILARI MI ÇIKARDI

CHP Sarayköy eski İlçe başkanı ve geçtiğimiz dönem belediye başkan adayı olan Başkanı Rıfat Kapancıoğlu\'na ait olan tarihi ev için 2007 yılında ilçeyi ziyaret eden dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, koruma altına alınmasını ve restore edilmesi talimatını vermişti. Ancak binanın sehibiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma yapılamadığı için restore edilemedi. Madde bağımlıların yuvası haline gelen tarihi evde elektrik bağlantısı da olmadığı için yangının madde bağımlıları tarafından çıkarılmış olabileceği sanılıyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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- Alevlerden görüntü

- Çevreden görüntü

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü

Haber- Kamera: Hasan ASLAN / SARAYKÖY (Denizli), (DHA)

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7)BOLU\'DA YABANCI UYRUKLULARIN KİMLİKLERİ KONTROL EDİLDİ

BOLU\'da, polis tarafından yabancı uyrukluların kimlik ve pasaportları kontrol edilirken, kimliği olmayanlar İl Göç İdaresi\'ne götürüldü.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaşayan sığınmacı ve mültecilere yönelik olarak uygulama gerçekleştirdi. Kentin işlek cadde ve sokakları ile kafe, restoran ve oyun salonlarına giren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, buralarda gördükleri yabancı uyruklu vatandaşların kimlik ve pasaportlarını kontrol etti. Pasaportu ve kimliği olmayan yabancı uyruklular İl Göç İdaresi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Uygulamadan görüntüler

-Yabancı uyruklu vatandaşların polis tarafından uyarılması

-Detaylar

Süre: (01.25) Boyut: (86.7 MB)

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)



