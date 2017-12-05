DHA YURT BÜLTENİ-8

1)IĞDIR\'DA SINIRDA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLEN İRANLI ASKERE TÖREN

TÜRKİYE-İran sınırının İran tarafında silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren Astsubay Başçavuş Tovhid Melikzade için Iğdır\'da tören düzenlendi. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Iğdır\'daki Gökay Hudut Taburu\'na yakın Küçük Ağrı Dağı mevkindeki Türkiye İran sınırında meydana geldi. İran tarafında suyla ilgili çalışma yapan İranlı mühendis ve askerlerden oluşan gruba, ateş açıldı. Saldırıda 2\'si asker 2\'si mühendis 4 kişi yaralandı. İranlılar, İran güvenlik güçlerinin karakollarının bölgeye uzak olması sebebiyle yaralıların hastaneye kaldırılması için sınırda nöbet tutan Türk askerlerinden yardım istedi. Bunun üzerine Türk tarafına taşınan yaralılara ilk müdahale Gökay Hudut Taburu doktorları tarafından yapıldı. Yaralı mühendisler helikopterle Kars Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, durumu ağır olan askerlerden 1\'i Iğdır\'daki Aralık Devlet Hastanesi\'ne, diğeri ise Iğdır Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Aralık Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınan askerin duran kalbi, doktorların çabasına rağmen 2 kez çalıştırıldı. Ancak asker kurtarılamadı.Diğer askerin ise yapılan ameliyat sonrası tedavisi sürüyor. Hastanede yaralıları ziyaret eden Iğdır Valisi Enver Ünlü, \"İranlı mühendis ve askerler teröristlerin saldırısına uğramış. Beşinci Hudut Alay Komutanı arayıp haber verdi. Hemen yardıma gitmelerini istedim. Silahlı saldırıya uğrayanlar Türk askerleri tarafından Iğdır ve Kars\'a getirildi. Maalesef askerlerden birinin duran kalbi iki kez çalıştırılmasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ameliyat edildi ve sağlık dururmları iyi. Bu kesinlikle PKK terör örgütünün işi. Teröristlerin yakalanması için çalışmalarımızı başlattık. İran İslam Cumhuriyeti\'ne başsağlığı dileklerimi iletiyorum\" dedi.

Hayatını kaybeden Astsubay Başçavuş Tovhid Melikzade\'nin cenazesi bugün Iğdır Devlet Hastanesi morgundan askerlerce alınan ambulansla 5\'inci Hudut Alay Komutanlığı\'na götürüldü. Burada düzenlenen askeri törene Iğdır Valisi Enver Ünlü, komutanlar ve İran\'dan gelen askeri yetkililer ile İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Hossein Ghasemi katıldı. Cenaze töreninden sonra Tovhid Melikzade\'nin cenazesi İranlı yetkililere teslim edilerek Gürbulak Sınır Kapısı\'ndan İran\'a götürüldü.

MÜHENDİSLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Öte yandan Kars Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde getirilen 2 İranlı mühendisin tedavisi sürüyor.

Kars Valisi Rahmi Doğan, 14\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlı Tuğgeneral Turan İnan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, İran askeri heyeti mühendisleri ziyaret etti. Yaralı mühendislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü IĞDIR

---------------------------

-İranlı askerin fotoğrafı

-Cenazenin ambulansa konulması

-Detay

(Haber-Kamera: Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)

(93 mb- 2.45 dk)

Görüntü Dökümü

-------------------------- KARS

-Mühendislerin ziyaret edilmesi

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)

=======================================================

19 yaşındaki Ayşe, işe giderken sokak ortasında öldürüldü(EK)

2)CİNAYET ZANLISI YAKALANDI

Tekirdağ\'ın Muratlı ilçesinde Ayşe Öztürk\'ü sokak ortasında tabanca ile başına bir el ateş ederek öldürülmesinin ardından Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katil zanlısını yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Genç kızını ailesinin de ifadesine başvuran polis, katil zanlısının Alparslan İşcan olduğunu belirledi. Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde oturduğu belirlenen 24 yaşındaki Alparslan İşcan\'ın olaydan babası 52 yaşındaki Hamdi İşcan ile birlikte kaçtığı belirlendi. Alarma geçen polis, zanlıları Ergene İlçesi\'nin Karamehmet Mahallesi mevkiinde çamura saplanmış otomobillerinin yanlarında yakaladı. Alparslan İşcan\'ın cinayette kullandığı tabanca da üzerinde ele geçirildi. Zanlı polise verdiği ilk ifadesinde Ayşe Öztürk\'e aşık olduğunu ve aşkına karşılık vermediği için öldürdüğünü söyledi. Polis gözaltına aldığı Alparslan İşcan ile babası Hamdi İşcan\'ı soruşturmanın yürütüleceği İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü.

Görüntü Dökümü

------------------------

Zanlıların yakalanması

Polisin zanlıları yere yatırması

Üst aramaları

Detaylar

Haber:Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

========================================================

3)AĞRI\'DA CEZAEVİ BAHÇESİNDE ZEHİRLENEN 2 ASKER YOĞUN BAKIMDA

AĞRI M Tipi Cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenerek Erzurum\'a getirilen uzman çavuş ile sözleşmeli erin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Gaz sızıntısınden etkilenen 43\'ü asker, 6\'sı kamu görevlisi toplam 49 kişi ise taburcu edildi. Erzurum AFAD ekipleri cezaevi bahçesinde gaz ölçümü yapıyor.

Olay, dün sabah saatlerinde, Van yolu üzerindeki Yüzüncüyıl Mahallesi\'nde bulunan M Tipi Cezaevi\'nde meydana geldi. Cezaevi bahçesindeki gaz sızıntısı nedeniyle, önce nöbet tutan 2 er fenalaştı. Yapılan çağrı üzerine bölgeye çok sayıda asker geldi. Fenalaşan askerlere müdahale ve olayın nedenini araştırma çalışmaları sırasında 43 asker ile 6 kamu görevlisi daha gazdan etkilendi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gazdan etkilenenler, Ağrı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan bir uzman çavuş ile sözleşmeli er, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. 2 asker, hastaneye alınmadan önce, AFAD\'ın Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif Nükleer (KBRN) ekibi tarafından taramadan geçirildi. Üzerlerinde çevreyi tehdit edici, zararlı madde bulunmayınca askerler hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ağrı\'da tedavileri tamamlanan 43\'ü asker toplam 49 kişi taburcu edildi.

2 ASKERİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Erzurum\'a sevk edilen uzman çavuş ile sözleşmeli erin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Durumu ağırlaşan askerlerden biri bugün Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi\'ne alındı. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki diğer askerin de yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

CEZAEVİ BAHÇESİNDE SAAT SAAT ÖLÇÜM YAPILIYOR

Öte yandan, Erzurum AFAD Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, Ağrı M Tipi Cezaevi\'nde gaz ölçümü yapıyor. Bölgede tespit edilen metan gazı ve hidrojen sülfürün yoğunluğunu saat saat ölçen özel giysili ekipler, zehirlenmenin nedenini araştırıyor. AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, 5 kişilik ekibin, cezaevi bahçesinde bir süre görev yapacağını belirtti. Zehirlenmeye neden olan gazın belirlenmesiyle askerlerin tedavisinin de buna göre yapılacağını kaydeden AFAD Müdürü Karslı, ölçüm sonuçlarına göre de cezaevi bahçesinde ne tür tedbir alınacağına karar verileceğini bildirdi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Cezaevi bahçesinde gaz ölçümü yapılması

Haber-Kamera: ERZURUM, (DHA)

=========================================================

4)ÇARPTIĞI KADINI HASTANEYE \'YOLDA BULDUM\' DİYE GETİRDİ

ADANA\'da 67 yaşındaki Cumali Adil, otomobille çarptığı 50 yaşındaki Berin Polat\'ı \'Yolda yaralı halde buldum\' diyerek hastaneye getirdi. Müdahele ale edilen kadın ölünce yapılan araştırmada Polat\'a Adil\'in çarptığı ortaya çıktı, Olay, 11 Kasım\'da merkez Seyhan İlçesi Yeşilevler Mahallesi\'nde meydana geldi. Cumali Adil, otomobiliyle yolda yürüyen Berin Polat\'a çarptı. Kazananın ardından yaralıyı yakındaki özel bir hastaneye götüren Adil, \"Bu kadını yolda buldum, getirdim\" dedi. Bir süre sonra hastane görevlileri, Adil\'e \"Burada beklemene gerek yok\" dedi. Bunun üzerine Adil, hastaneden ayrıldı. Kısa süre sonra, Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırılan Berin Polat, yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden kazayı yapan kişinin kadını hastaneye getiren Cumali Adil olduğu saptandı.

Yakalanan Adil, çıkartıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Zanlının Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Adli Tıp Birimi genel görüntüsü ve tabelası

SÜRE:53\" BOYUT:54 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

======================================================

5)ÇANAKKALE\'DE 32 KAÇAK YAKALANDI

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen 32 kaçak yakalandı.

Yasa dışı geçişlere karşı kontrollerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün saat 11.00\'de, Ayvacık\'ın Ahmetçe Köyü sahilinde bulunan zeytinlikler arasında, Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek için hazırlık yapan bir grup kaçağı tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 31\'i Afganistan ve 1\'i İran uyruklu 32 kaçak yakalandı. Yakalanan kaçaklar, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndaki işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edilecek.



Görüntü Dökümü

------------------------

- Kaçaklardan görüntü

Haber-Kamera: İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

======================================================

6)ATM\'DE BULDUĞU PARAYI SAHİBİNE VERDİ

ADIYAMAN\'ın Gölbaşı ilçesinde, Zeynal Mortaş ATM\'de unutulan bin beş yüz lirayı sahibine teslim etti.

Hafta sonu para çekmek amacıyla PTT’nin ATM bölümüne giden Zeynal Mortaş, burada 1500 lira para buldu. Çevrede kimse olmadığı için paranın sahibine ulaşamayan Mortaş, Emniyet Müdürlüğü‘ne giderek durumu anlattı. Polis ekipleri de güvenlik kameralarından parayı çektikten sonra almayı unutan kişinin Fatma Aç olduğu tespit etti. Emniyet Müdürlüğü\'ne çağırılan kadına parası, Zeynel Mortaş tarafından verildi. Parasını alan Fatma Aç, duyarlılığından dolayı Mortaş\'a teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- Güvenlik kamerası görüntüleri

- Polislerin kadını araması

- Kadına parayı teslim etmesi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber:Ahmet KORKMAZ-Kamera-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

======================================================

7)TÜRKİYE\'DE İLK KEZ BİR FAYIN YIRTILMA BOYUTU GPS İLE BELİRLENDİ



YEDİ üniversiteden Türk 11 bilim insanının katılımıyla oluşturulan araştırma ekibi, geçen 21 Temmuz\'da, 6.6 büyüklüğündeki Bodrum-Kos depremine neden olan denizaltındaki kırılmanın boyutunu GPS aracılığıyla belirledi. Deprem sırasında, denizaltında gelişen yırtılma ölçüsü ve şekli, GPS yöntemiyle Türkiye\'de ilk kez tespit edildi. Çalışmalara katılan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Bölgesi\'nde GPS istasyonları kurularak, bölgenin izlenmesi gerektiğini söyledi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi\'ne bağlı Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi\'nce, \'Geomatik, Jeoloji, Jeofizik ve Jeodezi Mühendisliği\' bölümlerinden öğretim elemanlarının yaptığı ortak çalışmayla 21 Temmuz\'da 6.6 büyüklüğündeki depreme neden olan fayın uzunluğu ve kayma miktarı saptandı. Çalışmada, deprem öncesinde o bölgede kurulan 20 GPS istasyonundan deprem anında alınan kayıtlar kullanıldı. Deprem sırasında Bodrum\'un güneyindeki Kara Ada ile Kos Adası arasındaki bölgede, 65 kilometre uzunluğunda ve 25 kilometre genişliğinde bir zon boyunca deniz tabanının yırtıldığı ortaya çıktı. 11 saniye süren deprem sırasında gelişen yırtılmanın, asimetrik şekilde meydana geldiği ve ana şokun batısı ile doğusundaki fay parçalarının farklı oranlarda kayma hızına sahip olduğunun ortaya çıktığı açıklandı.

\'EN BÜYÜK SARSINTI, BODRUM\'UN GÜNEYİ VE KOS\'UN DOĞUSUNDA\'

Çalışmanın sonucunda yazılan makale, \'Geodinamica Acta\' isimli uluslararası dergide yayımlandı. Kırılmanın, 3 fay parçası şeklinde geliştiği açıklanan makalede, 11 saniyede 25 kilometre uzunluğunda olan batıdaki fay parçasında 13 santim, 16 kilometre uzunluğundaki orta fay parçasında 26 santim ve 18 kilometre doğudaki fay parçasında ise 5 santim kayma gerçekleştiği belirtildi. Buna göre, ana şokun batı ve ortadaki fay parçası geçişinde meydana geldiği, asimetrik bir kayma dağılımının gerçekleştiği, deprem sırasında batı ve orta sektörde gerçekleşen yüksek kayma miktarı nedeniyle en yüksek sarsıntının, Bodrum\'un güneyi ile Kos Adası\'nın doğusunda gerçekleştiği açıklandı.

\'EGE BÖLGESİ, GPS İSTASYONLARI İLE İZLENMELİ\'

Çalışmalara katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sözbilir, deprem sırasında gelişen yırtılma şekli ve kayma hızı oranı ile yerleşim yerlerindeki deprem şiddeti arasında bir ilişkinin olduğunu belirlediklerini söyledi. Prof. Dr. Sözbilir, \"Bu nedenle Muğla, Aydın, Denizli, Manisa, İzmir ve Balıkesir çevresinde yerel GPS istasyonlarının kurulması ve bunların sürekli izlenmesi gerekiyor\" dedi.

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA) -

====================================================

8)RİZE\'DE TÜRKSAT\'A BORCUNU ÖDEYEMEYEN TELEVİZYONUN YAYINI DURDURULDU



RİZE\'den uydu aracılığı ile yayın yapan Kaçkar Televizyonu, Türksat\'a olan borcunu ödeyemeyince yayını durduruldu.

1990 yılında karasal olarak yayın hayatına başlayan Kaçkar Televizyonu, yakın bir dönemde frekans kiralayıp, Türksat uydusu aracılığı ile ulusal yayına geçti. Karadeniz kültürünü ulusalda tanıtmaya çalışan televizyon kanalı, Türksat\'a borcunu ödeyemeyince yayını durduruldu.

Televizyon sahiplerinden Osman Delihasan, düşük reklam gelirlerinin yanında yüksek maliyetlerle yayıncılık yapmaya çalıştıklarını belirterek bu durumu sürdüremediklerini söyledi. Delihasan, \"Her ay Türksat\'a 100 bin lira kapasite ücreti ödeyen bir yerel kuruluş bu maliyetleri hangi gelirle karşılayabilir? Ayladır Türksat\'a olan borçlarımızı ödemekte güçlük çekiyoruz. Binbir emekle maliyetimizin yarısı kadar geliri bile elde edemiyoruz. Türksat\'a olan borçlarımız arttı. Üstüne üstlük RTÜK de idari para cezalarıyla adeta yayınlarımızı sonlandırmamızı istiyor\" dedi.

Rize ziyareti sırasında yerel televizyonların yaşadıkları sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a da ilettiklerini belirten Delihasan, şöyle konuştu:

\"Cumhurbaşkanımız bu konuda bir komisyon kurulması talimatını verdi. Şu ana kadar bir gelişme olmadı. Bu arada da Türksat, borçlarımızı ödeyemediğimiz için yayınlarımızı kapattı. Hacizlerle boğuştuğumuz gibi çalışanların maaşlarını dahi ödeyemeyecek durumdayız. 27 yıldır ilimize, bölgeye hizmet eden, katkıda bulunan kuruluşumuza yerel kurumlardan hiçbir destek yok. Kuruluşumuzu yayın amaçlı kullanıyorlar ama destekten uzaklar. Oysa birçok ilde bize benzer kuruşlar belediye, özel idare ve devlet kuruluşlarının desteğiyle ayakta duruyor. Başka türlü ayakta durmak imkansız.\"

Osman Delihasan, sorunlarının çözümü için destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)

=====================================================

9)SİVAS\'TA STK\'LARDAN \'KADIN HAKLARI GÜNÜ\' AÇIKLAMASI

SİVAS\'ta 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla, CHP Sivas Merkez İlçe Basın Sözcüsü Nilgün Korkmaz, Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Selma Kuşkuş, ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Sivas Şube Başkanı Şükran Küçet basın toplantısı düzenledi.

CHP Merkez İlçe Başkanlığı Basın Sözcüsü Nilgün Korkmaz parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet devrimiyle söz hakkı olmayan kadınlara geniş haklar tanındığını söyledi. Korkmaz, şöyle konuştu:

\"1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasayla önce kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı, sonrasında muhtar olma hakkı ve 5 Aralık 1934\'te de milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. O tarihlerde en medeni sayılan ülkelerde bile henüz kadınlara bu haklar tanınmamışken Ulu Önderimizin geniş ufku ve kadınlara verdiği önem burada son derece aşikardır. Nüfus sayımında bile sayılmayan kadın, yok sayılan bir konumdan en ileri seviyeye taşınmış. Mustafa Kemal Atatürk sayesinde birçok ülkeden daha önce elde ettiğimiz seçme seçilme hakkıyla siyasal alanda etkinliğimizi artırarak daha güçlü ve aydınlık yarınlar için öncü olmaya devam etmeliyiz.\"

Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Selma Kuşkuş ise dernek binasında düzenlediği toplantıda kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren Mustafa Kemal Atatürk\'ü sevgi ve minnetle andıklarını belirtti. Cumhuriyet devriminin özünde bir kadın devrimi olduğunu olduğunu aktaran Kuşkuş, \"Atatürk, Türk kadınına siyasal haklarını verirken kadını ve erkeğiyle eşit çağdaş ve gerçekten demokratik bir ülke hedeflemişti. Türk kadını olarak artık şunu çok iyi biliyoruz ki haklara sahip olmak yeterli değildir, önemli olan o hakları kullanabilmektir.\" dedi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Sivas Şube Başkanı Şükran Küçet ise, şube binasında \"Çıkarılan bu yasayla kadınlarımızın asırlardır yok sayılmaları, ezilmeleri, horlanmalarına, son verilmiştir.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

-CHP Merkez İlçe Basın Sözcüsü Nilgün Korkmaz açıklama

-Cumhuriyet Kadınları Derneği üyesi Selma Kuşkuş açıklama

-ÇYDD Şube Başkanı Küçet\'in açıklaması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

(216 mb)

=========================================================

10)KUŞADASI\'NA YENİ TANITIM FİLMİ

KUŞADASI Ticaret Odası\'nca (KUTO) hazırlanan kentin yeni tanıtım filmi, Kuşadası Güvercin Facebook sayfasında yayına girdi.

KUTO\'nun hazırladığı yeni \'Kuşadası Tanıtım filmi\' beğenildi. Yeni film, bugüne kadar KUTO\'ya ait Kuşadası Güvercin isimli Facebook sayfasında yayınlanan ve tanıtıma yönelik 30 farklı konudaki filmlerin birleşiminden oluştu. Takipçi sayısı 720 bin olan sayfada kentin denizinden muhteşem doğasına, limanından marinasına, tarihinden kültürüne, yakın çevresinden aktivitelere, kafelerinden restoranlara ve eğlence hayatına kadar Kuşadası anlatıldı. Video, yayınlandığı ilk 24 saat içinde 230 bin kişiye erişerek binlerce kez görüntülendi.

FİLMLER KULLANIMA AÇIK

2005 ve 2015\'den sonra 2017 yılında Kuşadası\'nı anlatan üçüncü genel tanıtım filmini hazırlatarak yayınladıklarını belirten Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, yerli ve yabancı milyonlarca kişiye Kuşadası\'nın sosyal medya üzerinden tanıtımını yaptıklarını belirtti. 2016 yılı başından itibaren hazırlatılan 30 farklı konudaki tematik tanıtım filmlerinin bir bütünü olarak 2017 Kuşadası Tanıtım filminin ortaya çıktığını söyledi. Akdoğan, \"Tanıtım filmleri bu kadarla da kalmayacak, farklı konularla devam edecek. Hazırlanan filmlerimizin tamamı üyelerimizin kullanımına açıktır\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

- Hazırlanan yeni Kuşadası tanıtım filmi

Haber- Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)