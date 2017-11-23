DHA YURT BÜLTENİ-8

1)PKK\'NIN \'İNFAZ TİMİ\' YAKALANDI

ADANA\'da, terör örgütü DEAŞ militanlarına benzettikleri ve sakalını kesmesi için uyardıkları Ethem Türkben\'i (33) öldürdüğü belirlenen ve terör örgütü PKK\'nın \'infaz timi\' oldukları açıklanan Sedat Gönen (22), Ferdin Alp (21) ve Rubar Emen (20) yakalandı.

Olay, 22 Temmuz 2015 tarihinde, merkez Seyhan ilçesinin Gülbahçe Mahallesi\'nde meydana geldi. Hamile eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yemek yiyen Ethem Türkben, iddiaya göre, maskeli kişiler tarafından öldürüldü. Üç kişi olduğu belirlenen silahlı saldırganlar, olayın ardından kaçtı. Polis, oturduğu mahallede, sakal bıraktığı için DEAŞ militanlarına benzetilerek, tehdit edildiğini belirlediği Türkben\'i öldüren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen dosyayı kapatmayan polis, Türkben\'in, terör örgütü PKK\'nın \'infaz timi\' tarafından öldürüldüğünü belirledi. Bunun üzerinden çalışma yürüten polis, Sedat Gönen, Ferdin Alp ve Rubar Emen\'i yakaladı. Şüphelilerin kırsalda eğitim gördükleri ve yasa dışı eylemlere katılmaktan emniyette kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Sorguları tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polisin, şüphelilerin başka cinayete karışıp, karışmadığını belirlemek için soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların adli tıp birimine getirilşi

- Zanlıların adli tıp biriminden çıkışı

- Adli tıp dış görüntüsü

SÜRE: 01\'02\" BOYUT:63.6 MB

Haber- Kamera: Çağlar ÖZTÜRK ADANA,(DHA)

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2)DEAŞ\'LI CANLI BOMBANIN EŞİ: KOCAMIN ÖLDÜĞÜNE ÜZÜLMEDİM



TERÖR örgütü DEAŞ\'ın, 1 Mayıs 2016 tarihinde düzenlediği ve 3 polisin şehit olduğu Gaziantep Emniyet Müdürlüğü\'ne yönelik saldırının sanıkları 2\'nci kez hakim karşısına çıktı. Sanıklardan canlı bomba eylemini gerçekleştiren İsmail Güneş\'in eşi Fadile Güneş, öldüğünü emniyette öğrendiğini savunduğu eşinin, ölümüne üzülmediğini söyledi.

DEAŞ terör örgütü üyesi İsmail Güneş, 1 Mayıs 2016 tarihinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü\'ne yönelik bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenledi. Bomba yüklü minibüsün infilak ettiği saldırıda 3 polis memuru şehit oldu, çoğunluğu polis memuru 34 kişi yaralandı. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis, onlarca kişiyi gözaltına aldı ve sanıklardan 60\'ı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İlk duruşmada 3 sanık serbest bırakılırken bugün 57\'si tutuklu 110 sanığın yargılandığı davanın 2\'nci duruşması başladı.

\'EŞİMİN ÖLDÜĞÜNÜ EMNİYETTE ÖĞRENDİM\'

Duruşmada ilk olarak savunma yapan İsmail Güneş\'in tutuksuz yargılanan eşi Fadile Güneş, eşiyle arasının bozuk olduğunu ayrılma aşamasında olduklarını ve eşinin ölümüne üzülmediğini ifade etti. Güneş savunmasında, \"İsmail ile 2007 yılında evlendik. 2 çocuğum var, patlama olayı olduğu zaman 9 yıllık evliydik. Eşimin ne zamandır bu örgütün içinde olduğunu bilmiyorum. Bana hiçbir şey anlatmazdı\" diye konuştu. Mahkeme başkanın sorusu üzerine eşinin öldüğünü üzülmediğini söyleyen Fadile Güneş şöyle devam etti:

\"Eşimin öldüğünü emniyette öğrendim, öldüğüne üzülmedim. Çünkü şu anda içinde bulunduğum durumda olduğum için, beni bu hale düşürdüğü için. Zaten evliliğimizde sorunlar vardı, kendisi çalışmıyordu, anlaşamıyorduk. 2 defa da ayrılmaya kalkıştım ama beni çocuklarımı göstermeme tehdidi ile bırakmadı.Duruşma, diğer sanıkların dinlenmesi ile devam ediyor.

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)

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ÖZEL)

3)VAN\'IN KARABET GEÇİDİ\'NDE KAR ÇİLESİ

VAN ve çevresinde etkili olan yağmur, dün akşam satlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. 56 mahalle yolunun ulaşıma kapanmasına neden olan kar, özellikle Van-Bahçesaray yolunda çileye dönüştü. Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu 2985 rakımlı Karabet Geçidi\'nde birçok araç yolda kara saplandı. Araçlar vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, karla mücadele ekipleri ise yolun kapanmaması için sürekli çalışma yaptı.

Doğu Anadolu Bölgesi\'nde kış kendini hissettirmeye başladı. Van\'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte hafta boyunca etkili olan yağmur yerini kent merkezi ve yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray karayolunun 2985 rakımlı Karabet Geçidi\'nde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Sisle birlikte etkili olan yağış, araç trafiğini zaman zaman olumsuz yönde etkiledi. Hazırlıksız oldukları için birçok araç yolda kardan çıkamadı. Sürücüler, dondurucu havada zincir takarken, kayıp kardan çıkamayan araçlar ise vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Karın etkisini artırması ve görüş mesafesinin düşmesi üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Karayolları 11\'inci Van Bölge Müdürlüğü 111\'inci Şube Şefliği\'ne bağlı Görentaş Şantiyesi ile Van Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Başkanlığı ekipleri, yolun kapanmaması için sürekli çalışma yaparken, buzlanmaya karşı da tuzlama yapıldı. Bu arada kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 56 mahalle yolunun açılması için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Bahçesaray yolundaki kar yağışı

-Karabet Geçidi\'ndeki araçlar

-Tipi ve sis

-Muhabir anonsu

-Yolda kalan araçlar

-Karla mücadele yapan ekipten biri ile ropörtaj

-Bir sürücü ile ropörtaj

-Kar mücadelesi yapan araçlar

-Zincir bağlayan sürücüler

-Yolda kalan araçlar ve çıkarmaya çalışan vatandaşlar

-Yoldan, çalışmalardan ve araçlardan detay görüntüler

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

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4)MAHSUR KALAN KEÇİLERİN YERİ DRONE İLE TESPİT EDİLDİ

IĞDIR\'ın Tuzluca ilçesine bağlı Sarabdal Köyü\'nde mahsur kalan 12 keçinin yeri, dronle tespit edildi. Jandarmanın koordinatlarını verdiği bölgede mahsur kalan geçiler AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından 3 gün sonra kurtarılabildi. Sarabdal Köyü kırsal kesiminde küçükbaş hayvanlarını otlatan Abdullah Gelturan ve Zahir Bağış\'a ait 12 keçi, geçen 20 Kasım\'da dağlık alanda mahsur kaldı. Hayvan sahipleri jandarmayı arayarak durumu bildirince keçi kurtarma operasyonu başlatıldı. Kayalıklarda mahsur kalan keçilerin yerini belirlemek için drone ile çekim yapan jandarma, koordinatları AFAD ekiplerine verdi. Ekipler, hava koşullarının olumsuz olması, tipi ve görüş uzaklığının 2 metreye düştüğü alana bir türlü inemedi. Havanın bugün düzelmesiyle birlikte jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması ile 3 gün sonra keçiler halatlar yardımı ile kurtadıldı. Hayvan sahipleri, ekiplere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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Hayvan sahipleri ile Afad ekiplerinin tartışması

Hayvan sahibi ile rop

Drone görüntüsü

Kurtarma kodu ile link geçilecek

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)

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5)YIKTIĞI BİNANIN BACASI ÜZERİNE DÜŞÜNCE ÖLDÜ

DENİZLİ\'de Üçgen Çarşısı yıkımında çalışan ekskavatör operatörü 21 yaşındaki Fatih Çoban, kolonlarını yıktığı bloğun devrilip, dev bacanın iş makinesinin kabininin üzerine düşmesiyle öldü.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında, Deliktaş Mahallesi\'ndeki Üçgen Çarşısı\'nda meydana geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım ihalesi yapılan 600 işyerinin bulunduğu üç katlı Üçgen Çarşısı\'nda yıkım çalışmaları, geçtiğimiz günlerde başladı. İhaleyi alan firma tarafından çarşının yarısının yıkım işlemi yapıldı. Bugünkü çalışmada Fatih Çoban, operatörlüğünü yaptığı ekskavatörle, Üçgen Çarşısı\'nın 6. bloğunun kolanlarını yıktı. Bloğun bir anda devrilmesi sonucu, üzerindeki dev beton baca, Çoban\'ın bulunduğu iş makinesi kabininin üzerine düştü. Bacanın düşmesiyle kabinin içinde ezilen Çoban, olay yerinde öldü. Diğer işçiler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ve itfaiye ekipleri yıkım yapılan bölgede güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısı\'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çoban\'ın cesedi itfaiye ekipleri tarafından ezilen kabinin içinden çıkarıldı. Çoban\'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Yıkım yapılan çarşıdan görüntü

- Polislerden ve itfaiye ekiplerinden görüntü

- Yıkılan bloktan ve ekskavatörden görüntü

- Cesedin çıkarılıp, taşınmasından görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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6)İŞ MERKEZİNİ SOYAN HIRSIZLAR YAKALANDI

İZMİT\'te, Cumartesi günü kapanan iş merkezinden çıkmayarak 2 gün boyunca 15 iş yerinden hırsızlık yapan, gece iş merkezinden sarkıttıkları halatla aşağı inerek kaçan 2 kişi yakalandı.

11 Kasım Cumartesi günü İzmit Ömerağa Mahallesi\'nde bulunan iş merkezine giren hırsızlar, hafta sonu nedeniyle kapanacak olan iş merkezinde gizlenerek dışarı çıkmadı. İş merkezinin kapanmasıyla birlikte hırsızlar 15\'e yakın iş yerinin kapılarını açarak içeri girdi. Hırsızlar açtıkları 2 çelik kasadan 50 bin TL para, 1 adet 20 bin TL değerinde saat, 2 adet çeyrek altın ve 1 adet hançer çaldı. Bir iş yerinde kahvaltı yaptıkları belirlenen hırsızların, 12 Kasım Pazar gecesi binadan sarkıttıkları halatla aşağı inerek kaçtıkları tespit edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mobese görüntüleri ve Plaka Takip Sistemi kayıtlarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarına hırsızların iş merkezinden halatla aşağı inerken çekilen görüntüleri yansıdı. Polisin, Ankara\'da düzenlediği operasyon ile 51 yaşındaki H.D. ve 29 yaşındaki C.B. yakalandı. 4 kez hırsızlık suçundan sabıkası bulunan H.D. ve 17 kez hırsızlık suçundan sabıkası bulunan C.B. İzmit\'e getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-İş merkezinden halatla sarkarak kaçma anı, güvenlik kamera görüntüsü

-Adliyeye sevk edilmeleri

-İş merkezinden görüntüler

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT/Kocaeli(DHA)