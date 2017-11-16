DHA YURT BÜLTENİ-8

1)NEVŞEHİR’DE SOBADAN SIZAN GAZ ÖLDÜRDÜ



NEVŞEHİR’de gece sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 30 yaşındaki Şahin Kaya öldü. İbrahimpaşa Mahallisi Garaj Sokak\'taki evde tek başına oturan Şahin Kaya, gece yaktığı kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Eve gelen yakınları tarafından ölü bulunan Kaya\'nın cesedi, devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Şahin Kaya\'nın öldüğünü duyan yakınları şoke oldu.



Görüntü Dökümü

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-Şahin Kayanın oturduğu evden genel ve detay görüntü

-Evin önünde toplanan yakınlarından genel görüntü

-Amcası Fahrittin Kaya’nın açıklaması

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)

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2)DENİZLİ\'DE 4 MAHALLEDE \'ŞARBON\' KARANTİNASI



DENİZLİ\'nin Çivril ilçesinde görülen şarbon hastalığı nedeniyle Emirhisar, Haydan, Ömerli ve İnceköy mahalleleri karantina altına alındı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Kocakaplan, şarbon nedeniyle 2 büyükbaş hayvanın telef olduğunu, karantinaya alınan mahallelerde 21 gün boyunca büyükbaş, küçükbaş ve tek tırnaklı hayvan alım satımlarının yasaklandığını bildirdi. Emirhisar Mahallesi\'nde bir çiftçiye ait iki büyükbaş hayvan aniden rahatsızlaşarak telef oldu. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından büyükbaş hayvanlardan örnekler alarak laboratuarda incelendi. İneklerin şarbon hastalığından öldüğünün tespit edilmesinin ardından, Emircik ve çevresindeki Haydan, Ömerli ve İnceköy Mahalleleri karantina altına alındı.

Karantina uygulaması başlatılan mahallelerde büyükbaş, küçükbaş ve tek tırnaklı hayvanların alım ve satım işlemleri durduruldu. Çivril İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Kocakaplan, 4 mahallede şarbon hastalığına karşı aşılama çalışmalarına başlayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

\"Emircik Mahallesi\'nde büyükbaş iki hayvan ölmüş. Şarbon hastalığından şüphelendik. Aldığımız örnekleri laboratuara gönderdik. Kesin olarak şarbon hastalığı olduğu tespit edildi. Emirhisar, Haydan, Ömerli, İnceköy mahalleleri karantinaya alındı. En az 21 gün süreyle küçük baş büyükbaş ve tek tırnaklı hayvanların alım satımı yasaklandı. Hastalığa rastlanmazsa karantina 21 gün sonra kaldırılacak. Emirhisar\'da şarbon hastalığına rastlanan iki büyükbaş hayvan telef oldu. Hayvanların sütleri ve peynirleri imha edildi. Karantinaya alınan köylerde aşılama çalışmalarına başlayacağız.\"

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)-

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3)DENİZLİ\'DE 2018\'DE SUYA ZAM YOK

DENİZLİ\'de Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı\'nda, büyükşehir belediyesinin 2018 yılı bütçesi 1 milyar 132 milyon 107 bin lira olarak belirlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2018\'de su ücretlerinde herhangi bir artışa gidilmeyeceğini açıkladı. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı ve Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Kasım Ayı Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ\'nin 2018 yılı performans programları, 2018 yılı ücret ve tarifeleri ile bütçeleri görüşüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, 2018 yılı ücret ve tarife listeleri konusunda Denizlilileri sevindirecek açıklama yaptı. Vatandaşların ev ekonomilerine katkıda bulunmak için 2018\'de su ücretlerinde artış yapmadıklarını vurgulayan Zolan ayrıca su abonelik, su açma kapama ve depozito ücretleri ile Büyükşehir DESKİ tarafından alınan diğer ücretlerde de artışa gidilmediğini belirtti.

BÜYÜKŞEHİR\'E DEV BÜTÇE

Toplantıda ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi ile DESKİ Genel Müdürlüğü\'nün 2018 yılı toplam bütçeleri ile performans programları da kabul edildi. Meclis üyelerinin yatırımlar ve hizmetler konusunda görüş ve önerilerini dile getirdiği toplantıda, Büyükşehir Belediyesi\'nin bütçesi 1milyar 132 milyon 107 bin lira, Büyükşehir DESKİ\'nin bütçesi ise 405 milyon lira olarak belirlendi.

YATIRIMLAR ARTARAK DEVAM EDECEK

2018 yılı bütçesinin yatırım bütçesi olduğunu vurgulayan Zolan, \"Sermaye giderlerine bakıldığında bütçenin yüzde 57\'si yatırımlara ayrılıyor. Bu da bir kurum için oldukça önemli bir orandır. 2018 yılında da yatırımlar hızla artarak devam edecek. Vatandaşların ev ekonomilerine katkıda bulunmak için 2018 yılında su ücretleri ile Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin 2018 yılı ücret tarifelerinin tamamına yakının da artış yapmadık. Vatandaşlarımızın rahat ve huzuru için gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz bu makamda bir gün fazla kalalım diye değil kaldığımız sürede bir fazla ne icraat yapabiliriz anlayışına sahibiz. Denizli\'nin geleceği için elimizi taşın altına koyduk. Önemli olan eser bırakmaktır. Bunun gayreti içinde olmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın\" dedi.

Görüntü Dökümü-

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- Meclis toplantısından detaylar

- Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan\'ın açıklamaları

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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4)MAGANDA KURŞUNU, HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİLİN CAMINA İSABET ETTİ

OSMANİYE\'de rastgele ateşlenen bir tabancadan çıkan kurşun, hareket halindeki otomobile isabet etti. Merminin aracın arka camından girip diğer tarafından çıktığı olayda ölen veya yaralanan olmazken, polis bölgede araştırma başlattı.

Yaveriye\'de oturan ve inşaatlarda boyacı Muhittin Söylemez, 80 FP 925 plakalı otomobili ile çarşı merkezine doğru seyir haindeyken aracına kurşun isabet etti. Sağ arka camını delip sol kapı camından çıkan mermi, aracın yolcu koltuklarında kimsenin bulunmaması nedeniyle hiç kimse zarar görmedi. Büyük korku ve panik içerisinde otomobilinden inen sürücü Söylemez, polisi arayarak şikayetçi oldu. Sevk edilen polisler, bölgede ve o sırada yapılan düğünlerde inceleme başlattı.



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)-

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5)BURSA\'DA OKUL ÇIKIŞLARI POLİSLERE EMANET

BURSA\'da polis ekipleri okul çevreleri, çocuk parkları ve bu alanlardaki işyerlerinde huzur uygulaması yaptı. Polis ekipleri özellikle okul çevrelerinde dolaşan şüpheli kişi ve otomobilleri durdurarak kontrol etti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, il genelinde çocuklara ve gençlere yönelik huzur uygulaması gerçekleştirdi. Okul önleri ve çevresi, çocuk parkları ve çevredeki işyerlerine giren polis ekipleri, şüpheli kişiler üzerine arama ve GBT sorgulaması yaptı. Özellikle okul çevresinde okulla bağlantısı olmadan dolaşan kişiler, polis tarafından uzaklaştırıldı. Şüpheli görülen araçlar durduruldu. Otomobillerde detaylı arama yapılırken GBT, ehliyet, ruhsat ve alkol kontrolü yapıldı.

Tüm şehirde eş zamanlı olarak yapılan ve 4 saat süren uygulamanın, çocukların olumsuz durumlardan uzak tutulabilmesi ve ailelerin rahat olabilmesi için artarak devam edeceği bildirildi.

Ekipler yedi okul çevresinde yaptığı uygulamalarda 128 kişiyi sorgularken 1 adet ruhsatsız tüfek ve 5 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet mermi ele geçirdi. Ayrıca 35 araç sorgusu yapılırken 2 internet kafe ve 1 tekel bayii hakkında açıktan alkol sattığı gerekçesiyle işlem yapıldı.

Görüntü Dökümü

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-Üzerleri aranan şahıslardan, aranan araçlardan detaylar, kimlik ve ehliyet sorgulamaları, uygulama bölgesinden ve çocuklardan detaylar

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) -

SÜRE: 1 dk 39 sn

BOYUT: 52 mb

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6)BAYRAMİÇ\'TE ACİL KURTARMA EKİBİ KURULDU

ÇANAKKALE\'nin Bayramiç İlçesi\'nde kurulan Mahalli Afet Gönüllüleri Acil Kurtarma ekibine uygulamalı eğitim veriliyor.

Bayramiç Kaymakamlığı ve Bayramiç Belediyesi\'nin desteğiyle Mahalli Afet Gönüllüleri Acil Kurtarma ekibi kuruldu. Başkanlığını Emre Çiğdem\'in (27) yaptığı proje kapsamında ev kadını, işçi ve esnaftan oluşan 30 kursiyere afet durumunda yapacakları konusunda uygulamalı eğitim veriliyor. Bayramiç Belediyesi Düğün Salonu\'nda yapılan uygulamalı eğitimde afet durumunda arama kurtarma ile ilgili bilgiler verilirken arama kurtarma faaliyetinden sonra ulaşılan yaralıya yaralanma derecesine göre yapılacak medikal yardım da gösterildi. 112 Acil Servis görevlisi Selçuk Evren tarafından gönüllü olarak kursiyerlere 268 saat eğitim verilecek.

Mahalli Afet Gönüllüleri Acil Kurtarma Ekibi Başkanı Emre Çiğdem \"Her yaştan kursiyerlerimiz var. 112 Acil Servis görevlisi Selçuk Evren, boş zamanlarında geceleri medikal yardım konusunda bizleri uygulamalı olarak bilgilendiriyor\" dedi.

112 Acil Servis çalışanı Selçuk Evren ise Türkiye\'de deprem olmayacağının garantisi bulunmadığını söyleyerek, \"Maalesef bu gibi durumlarda bir an önce afet bölgesine ulaşıp enkazın altında kalan yaralılara ulaşmak ve onlara medikal yardım yapabilmek büyük bir öneme sahip. Buradaki kursiyer arkadaşlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Liseli öğrenci de emekli olmuş işçi ve memur ağabeylerimiz de var. Bu bir sorumluluk projesi. Ben de elimden geleni yapıyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Uygulamalı eğitimden görüntü,

-Kursiyerlerden genel görüntü,

-Emre Çiğdem ile röp,

-Selçuk Evren ile röp.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)

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