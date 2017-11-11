DHA YURT BÜLTENİ-8 

Derik\'te eğitime katkı, şehit Kaymakam Safitürk\'e vefa

MARDİN\'in Derik İlçesi\'nde şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk\'ün anısına yaptırılan iki okul, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ın katıldığı bir törenle hizmete açıldı.

Özel uçakla geldikleri Mardin Havalimanı\'ndan helikopterle Derik İlçesi\'ne geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk olarak Tacirler Camisi\'nde şehit kaymakam için okutulan mevlit programına katıldı. Cami çıkışında dağıtılan irmik helva tatlısından yiyen 3 bakan, daha sonra birlikte yaya olarak esnafı selamlayarak tamamlanan okulların olduğu mahalleye geçti.

AYAYDIN: ŞEHİT KAYMAKAMIN İSTEĞİ ÜZERİNE BU OKULU YAPTIK

İlk olarak şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk\'ün isteği üzerine Aydın Ayaydın\'ın babası adına yaptırdığı Mehmet Ayaydın Okulu\'nun açılış töreni yapıldı. Açılın öncesi Kuran\'ı Kerim okutuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başlayan törenin açılış konuşmasını Ayaydın ailesi adına, İstanbul eski Milletvekili Prof. Dr.Aydın Ayaydın yaparak, \"Bugün açılışını yapacağımız 24 derslik bu okulun yerinde yıllar önce 6 derslik küçücük bir İlkokul vardı. Biz 6 kardeş te bu İlk okulda eğitim gördük. Ancak nüfusu ve dolayısıyla öğrencisi artan Derik\'jn bu mahallesinin ihtiyacını karşılayamıyordu, Derik Kaymakamlığı, bu okulun yerine 24 derslik bir okul yaptırmamızı teklif edince, Ayaydın Ailesi olarak hemen kabul ettik. 4 ay gibi kısa bir sürede de bitirip, Milli Eğitim Bakanlığına devrettik. Prof Dr. Aydın Ayaydın, ancak bu okulun yapımında en büyük emeği geçen kişi Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Şafitürk\'tür. İnşaatın ilk gününden bitimine kadar geçen sürede şehit Kaymakam Safitürk, hemen hemen hergün inşaatın başında proje sorumlusu gibi mesai harcayıp, inşaatın gidişatı hakkında beni bilgilendiriyordu. Çok büyük emeği geçti. Kendisini burada rahmetle anıyorum. Bu okulda ilk görev yapan öğretmenlerden biri de Şehit Kaymakam Safitürk\'ün eşi Ayşegül Safitürk\'tü. Sevgili öğrenciler. Yıllar önce ben de sizin gibi Derik\'te doğdum ve bu okulda okudum. Türkiye\'nin en önemli kurumlarının başına geldim. Türkiye\'nın en büyük üniversitelerin birinde doçent ve profesör oldum. Türkiye\'nin ilk Bankalar Birliği Başkanı ve ilk Rekabet Kurulu Başkanı oldum. İki dönem TBMM\'de milletvekili olarak ülkeme hizmet ettim. Bu görevlere gelirken hiçbir engel görmedim ve ayırımcılığa uğramadım. Bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olarak her türlü görevlerde bulundum. İnanıyor ve umuyorum ki, yarın da sizler benim gibi Türkiye Cumhuriyeti\'nde çok önemli görevler üstlenecek ve Onurla taşıyacağınız bu ülkenin bir ferdi olarak önemli görevlerde bulunacaksınız\" dedi

BAKAN BAK: BU BAHÇEDEN MİLLİ ŞAMPİYONLAR ÇIKSIN İSTİYORUZ

Gençlik ve Spora Bakanı Osman Aşkın Bak da burada yaptığı konuşmada, Ayaydın Ailesi\'ne teşekkür ederek, \"Buralarda yetişen güzel insanlar, bakın burada okuyan değerli hocamız Aydın Ayaydın bey bu okulda okumuş. Kendisinin dediği gibi devlette önemli kademelerde görevler almış. Gelmiş kendi ilçesine bu güzel okulu yaptırmış. Çok güzel bir olay. Bizim bu tip yatırımlara bu tip heyecanlara desteklere ihtiyacımız var. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bölgemize ve Türkiyemiz\'in her yanına spor alanları yapıyoruz. Salonlar yapıyoruz, yüzme havuzları, gençlik merkezleri yapıyoruz. Ve gençlerimizin spor sahalarında salonlarda olmalarını istiyoruz. Gençlerimizin içerisinden bu bahçeden koşan buradaki salonda spor yapan havuzda yüzen gençlerimizin de Avrupa dünya ve olimpiyat şampiyonu olmasını istiyoruz. Ülkemizin bayrağını göklere çıkarmasını istiyoruz. İstiklal Marşımızın okunmasını istiyoruz\" diye konuştu.

\"BURAYA YAS TUTMAYA GELMEDİK\"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı konuşmada, şehit Kaymakam Safitürk\'ün taziyenin yıldönümüne denk geldiğini ancak buraya yas tutmaya gelmediklerini belirterek, şöyle konuştu:

\"Belki bir taziyenin yıl dönümü için buradayız ama biz buraya yas tutmaya gelmedik. Tam da ülkemizi hain eylemleri ile hedeflerinden uzaklaştırmaya çalışanlara karşı verilebilecek en güzel bir cevapla eğitimle, okulla, kardeşlikle, birlikle ve beraberlikle biz buraya geldik. Buraya kayyum atanması ile beraber, buraya yapılan hizmetlerin bedeli 150 milyon liradır. Çok net ve açık söylüyorum. eğer bu 150 milyon lira ocuklarımızın parklarına gitmemiş olsaydı, eğer bu 150 milyon lira voleybol, futbol, basketbol sahalarına gitmemiş olsaydı, eğer bu 150 milyon lira 210 kilometre yola, 110 bin metrekare parke taşına gitmemiş olsaydı, eğer bu 150 milyon lira kadın geliştirme merkezlerine gitmemiş olsaydı, hizmetlere dönüşmemiş olsaydı, sizlere söylemek istiyorum ki bu 150 milyon lira, teröre kurşun olarak gidecek ve bu ülkemin insanlığının, birliğinin, beraberliğinin ortadan kalkmasına sebebiyet teşkil etmiş olacaktı. Allah sizden razı olsun. Sizlere müteşekkiriz. sizlere minnetarız ki böyle bir anlayışı kucaklayıp destek verdiniz.\"

\"EĞİTİM KALİTESİNİ YÜKSELTYORUZ\"

Son olarak konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Aydın Ayaydın ve ailesine teşekkür ederek, \"Aydın Ayaydın ve kardeşlerine; babalarının adını yaşattıkları için, içlerinden çıktıkları topluma eğitim alanında yapılabilecek en büyük hizmeti yerine getirdikleri için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Mehmet Ayaydın adı Derik\'te ilelebet yaşayacaktır. Ve nice Aydın Ayaydınlar bu okuldan mezun olacak. Türkiye\'nin yarınlarına imza atacak idareciler çıkacak bu okuldan. Bu nedir bu Türkiye\'de fırsat eşitliliğinin olduğunun en büyük göstergelerinden birdir. Derik\'ten çıkıp Milletvekili olursunuz Derik\'ten çıkıp bankalar birliği başkanı olursunuz Derik\'ten çıkıp rekabet kurulu başkanı olursunuz, Cenabı Allah\'a hamd olsun Türkiye iyi bir yolda gidiyor. Türkiye\'nin yarının aydınlık kılmanın yolu eğitimi daha iyi kılmaktan geçiyor. Türkye\'nin eğitimi bugün çok iyi bir yolda ilerliyor, eğitim kalitesini artırıyoruz. eğitimde fırsat eşitliliğini de sağlıyoruz\" şeklinde konuştu.

3 BAKAN BİRLİKTE KURDELA KESTİ

Daha sonra programda AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile Mardin Valisi Mustafa Yaman da birer kısa konuşma yaptı. Konuşmalardan sonra Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından hayırsever Prof.Dr. Aydın Ayaydın\'a okulun fotoğrafının olduğu bir tablo hediye etti. Törenden sonra 3 bakan beraberindekiler ile birlikte okulun açılış kurdelesini kesti.

ŞEHİT KAYMAKAMIN ADINI TAŞIYAN OKUL DA AÇILDI

Okulda öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfıları gezen bakanlar, öğrencilerle sohbet etti. Bakanlar, daha sonra öğretmenler odasına geçerek buradaki öğretmenlerle bir süre görüştü. Öğretmenlerle toplu fotoğraf çektiren 3 bakan ve beraberindekiler, daha sonra hayırsever işadamı 22\'inci dönem Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez tarafından yaptırılan Şehit Kaymakam Fatih Safitürk Anadolu Lisesi\'nin açılış törenine katıldı.

Burada düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan ve Şehit Kaymakamı\'n babası Asim Safitürk de video konferans ile bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlardan Derik\'in ihtiyaçlarını gidermesini isteyerek Derikliler\'e şehid kaymakamın mirasına sahip çıktıkları için teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

Camiden görüntü

Alınan güvenlik önlemleri

Törenlerden görüntü

Yapılan konuşmalar

Kurdele kesimleri

Sınıflardan görüntü

Bakanların öğrencilerle sohbet etmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ-Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)-

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Şehit kaymakam birinci yılında dualarla anıldı

MARDİN\'de hain saldırıda şehit olan kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, şehitliğinin birinci yılında memleketi Sakarya\'nın Arifiye İlçesi\'nde mezarı başında dualarla anıldı.

Mardin\'in Derik İlçesi\'nde makamında hain saldırıda şehit olan kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, şehitliğinin 1. yıl dönümünde Arifiye Neviye Mahallesi\'ndeki kabri başında anıldı. Şehit kaymakamın babası Asım, annesi Fatma, eşi Ayşegül ve çocuğu Asım Eren Safitürk ile birlikte Ak Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Vali Yardımcısı Bekir Dıngırcı, Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, birçok ilden gelen çok sayıda öğrenci ve vatandaş şehit kaymakamın kabri başında buluştu. İmam hatipler, Kuran-ı Kerim kaymakamın mezarı başında dualar okudu.

Şehidin eşi Ayşegül oğluyla birlikte şehit kaymakamın kabri başında gözyaşları arasında dua okudu. Safitürk\'ün annesi Fatma ve babası Asım da anma sırasında duygulu anlar yaşadı. Dualar okunduğu sırada Safitürk\'ün yakınlarının yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit kaymakamın oğlu dualar okunduğu sırada annesinin kucağında oyuncaklarıyla oynadı.

Yaşadıklarının zor olduğunu ancak dik durduklarını kaydeden şehidin eşi Ayşegül Safitürk, \"Nasıl bir duygu olabilir ki bir yıl geçti elhamdülillah, her geçen gün ona yaklaşıyoruz inşallah. Çok zor ama başımız dimdik elhamdülillah. Oğlunu, emanetini en iyi şekilde yetiştirmeye gayret edeceğiz. Onun istediği tek şey bu olurdu\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Dualar edilmesi

Törenden görüntüler

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) -

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Bakan Özlü: Cam filminde kriter belirleyeceğiz (3)



\"SENDELERSEK, TÜRKİYE DÜŞER\"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Adıyaman\'da, Besni İlçesi\'nin ardından AK Parti Gölbaşı ilçe kongresine katıldı. Gölbaşı Belediyesi konferans salonunda düzenlenen kongrede konuşan Bakan Özlü, 15 yıllık AK Parti iktidarının, görkemli başarılar dönemi olduğu kadar, büyük kavgaların da dönemi olduğunu belirtti. Bakan Özlü, AK Parti\'nin ülkeyi hak ettiği konuma getirme kavgası verirken, muhalefetin de ayak bağı olma kavgasında olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: \"Yorulmayacağız, yılmayacağız, asla pes etmeyeceğiz. Biz sendelersek, Türkiye düşer. 15 yıllık AK Parti iktidarı, görkemli başarılar dönemi olduğu kadar büyük kavgaların da dönemi oldu. Biz \'Bu ülke başarır, bu millet başarır\' dedikçe, muhalefet \'Olmaz\' diye bağırdı. Biz bu ülkeyi hak ettiği konuma getirme kavgası verirken, muhalefet ayak bağı olmanın kavgasındaydı. Onların olmaz seslerini, gerçekleştirdiğimiz projelerle kestik. Nasıl yapıldığını gösterdik. Ama onca derse rağmen, ezberlerini asla bozmadılar. Her projemiz için aynı nakaratı tekrarlamayı sürdürdüler. Muhalefetin bir diğer bölümü de, biz \'Bu millet kardeştir\' dedikçe, kardeşlik bağlarımıza nifak tohumu ekmeye çalıştılar. Biz tüm bölgelerimizi kalkındırmaya çalışırken, onlar, özellikle bu bölgeyi geri bırakmak için insanlıktan nasibini almamış piyonlarını devreye sokup şehirleri yakıp yıktılar. Biz her yeri birbirine bağlayacak yollar döşerken, onlar, şehirlere hendekler kazıp bu bölgenin umutlarını gömmeye çalıştı. Ama bu ülke ile ilgili tek hayalleri bölmek olanlara da, geçit vermedik. Ayrım gözetmeksizin; Türkiye’nin en doğusu da, en batısı da aynı huzur, aynı refah, aynı gelişmişlik düzeyinde olsun istedik. Bölgesel dezavantajları avantaja çevirecek özel teşvikleri, projeleri bunun için geliştirdik. Bundan sonra da yolumuz aynı olacak. İşte asıl korkuları bu. Çünkü biliyorlar ki, biz bunu yapacak güçteyiz. Tüm bunlar güçlü bir siyasi irade, ileriyi gören bir vizyon, akıllı politikalarla olacaktır. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak ben diyorum ki; bilimin, teknolojinin ve bunlarla desteklenmiş sanayinin coğrafyası olmaz. Dezavantajı avantaja çevirmek akıl ve irade işidir. Bizim onu yapacak aklımız da var, altyapımız da var, irademiz de var. Yeter ki siz kendinize güvenin, bize güvenin, devletinize güvenin.\"

Konuşmaların ardından yapılan kongrede Yaşar Gül, ilçe başkanlığına seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gölbaşı Belediyesi Konferans Salonu

- Bakan Faruk Özlü\'nün gelişi

- Bakan Faruk Özlü\'nün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)

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Bakan Demircan: Suriye tarafında da sağlık hizmetleri veriyoruz

SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, Suriye\'de terör örgütü DEAŞ\'tan arındırılan bölgelerde yaşayanlara Türkiye\'deki gibi sağlık hizmeti verdiklerini belirterek, \"Azez’de, El Bab’ta, Cerablus’taki kardeşlerimize, sınırın bu tarafında verdiğimiz sağlık hizmetinin aynısının verilmesi için çalışıyoruz\" dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kilis\'e geldi. Bakan Demircan ilk olarak belediye konukevinde; Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat, Mustafa Hilmi Dülger ve bürokratlar ile bir araya geldi. Bakan Demircan daha sonra Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile Belediye Başkanı Hasan Kara’yı ziyaret etti.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ziyarette kentte nüfuslarından daha fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptıklarını ve barış içerisinde yaşadıklarını dile getirdi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise Kilis’in sığınmacılara ev sahipliği ile tarihe altın harflerle geçtiğini belirterek, \"Bunun unutulması mümkün değil. İnsanlığın da bundan gerekli dersi almasını bekliyoruz\" dedi.

Sağlık Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana sağlıkta getirdikleri yüksek performansın artarak devam ettiğini anlatan Bakan Demircan, sınırın Suriye tarafına da hizmet verdiklerini belirterek şöyle dedi:

\"Sadece sınırın bu tarafında değil, öteki tarafında da sağlık hizmetleri veriyoruz. Azez’de, El Bab’ta, Carabulus’ta sınırın ötesindeki kardeşlerimize, sınırın bu tarafında verdiğimiz sağlık hizmetinin aynısının verilmesi için çalışıyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Yakın bir tarihte bölgeyi ziyaret etmek için tekrar geleceğim. Oradaki faaliyetleri de denetleriz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakanın karşılanması

- Bakanın Valilik şeref defterini imzalaması

- Bakanın belediye ziyareti

- Bakanın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Bakan Demircan: Suriye tarafında da sağlık hizmetleri veriyoruz (2)

10 YIL İÇİNDE UZMAN HEKİM AÇIĞI KAPANACAK

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Kilis Merkez ilçe Başkanlığı kongresine katıldı. Kongrede partililere hitap eden Bakan Demircan, sağlık alanında hükümet olarak devrim yaptıklarını söyledi.

Doktor olduğunu ve 2002 öncesi hastanelerin koğuş gibi olduğunu, tek ya da iki yataklı odalar bulunmadığını, özel odalarda yatmak için özel torpiller bulmak gerektiğini belirterek, \"Şimdi bakıyoruz bütün odalarımız, özel oda, tek yataklı veya en fazla iki yataklıdır. Geçmişte yoğun bakım yatağı bulunamazdı, ameliyattan çıkan hasta 6-8 yatağın olduğu odaya götürülürdü. Şimdi bunların hepsi kalktı. Hastanelerimiz 5 yıldızlı otel gibi ve daha da gelişecek\" dedi.

Vatandaşa daha kaliteli sağlık hizmeti vermek için çalışıldığını, doktor ve hemşire sayısının artırıldığını anlatan Bakan Demircan şöyle konuştu:

\"Doktor sayımız arttı. Hemşire sayımız arttı. Yeterlimi? Daha da artacak. İhtiyacımız var mı? Elbette var. Şu anda hekim sayısı açığı pratisyen hekim noktasın da 5 yılda kapanacak görünüyor. Giderek hekimlerimizin sayısı artıyor. Uzman hekimde açığımız devam ediyor. Ama şimdiden tedbirini almaya başladık. Öngörümüz önümüzdeki 10 yılın sonuna doğruda uzman hekim açığını da çözmüş olacağız.\"

Bakan Demircan\'ın konuşmasının ardından tek liste ile gidilen kongrede Neşat Yıldırım, yeniden başkan seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakanın kongre salonuna gelişi

- Bakanın kongrede konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Kamu-Sen Genel Başkanı Koncuk, Memur-Sen\'i eleştirdi

TÜRKİYE Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Memur-Sen\'in hazırlamış olduğu \'Eğitim Yönetiminde Liyakat ve Kariyer Sistemi\' raporunu eleştirerek, \"Bugün niye feryat etmeye başladılar liyakat diye biliyor musunuz? Çünkü artık hedef haline gelecekler.\" dedi.

Türkiye Kamu-Sen Kastamonu Şubesi\'nin olağan genel kurulu Şerife Bacı Öğretmenevi\'nde gerçekleştirildi. Kongrede konuşma yapan Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Memur-Sen\'in hazırlamış olduğu “Eğitim Yönetiminde Liyakat ve Kariyer Sistemiö raporunu eleştirdi. Kamunun liyakatsiz bir anlayış ile tepeden doldurulmak istendiğini ifade eden Koncuk, şöyle dedi: \"Bu hırsızın Ahlaktan bahsetmesi gibi bir durumdur. Kamuyu siz liyakatsız bir anlayış ile tepeden dolduracaksınız. Liyakatı, bilgisi, becerisi olmayan olanları tenzil ediyorum. Hazırlanmış listeleri mülakat komisyonlarının önüne vereceksiniz. Mülakat komisyonlarına dayatma yapacaksınız bütün bunların sorumlusu sizler olduğunuz halde bugün diyeceksiniz. Yav kardeşim Genel Müdürde öğretmende memurda liyakatlı insanlardan seçilmelidir diyeceksiniz. Bugün niye feryat etmeye başladılar liyakat diye biliyor musunuz ? Çünkü artık hedef haline gelecekler. Türkiye bu yolla, torpille, yandaşlık anlayışıyla yönetici seçtiği sürece birileri gidemeyecek.\"

Kamuda işlerin iyi gitmediğini ifade eden Koncuk, \"Okullarımızda işler iyi gitmiyor, hastanede, postanede işler yürümüyor ve bugün bunun herkes farkında. Bu ülkeyi yönetenlerde farkında. Şimdi soracak birileri kim yaptı bunu? Sorumlu kim? Sorumlu Memur-Sen değerli arkadaşlar. İlçe müftüsüne kadar adam atattıran Memur-Sen. Böyle yönetici atama sistemi olur mu? Bir ülkenin iyi yönetilmesi için bütün kurumların bir kere sağlam gerçekten dirayetli işini bilen insan ilişkileri üst düzeyde yöneticilerle bunun yapılacağını bilmemiz lazım. Şimdi bütün bunları yapanlar çıkmış liyakat diyorlar. Emin olun Kamuda bunu söyleyen bu sorumluluğu taşıması gereken insanlar bunlar olduğu halde, bunu söyleyen bu insanların yüzüne memurlarımızın hep beraber yüzüne tükürmesi lazım. Siz bizimle dalgamı geçiyorsunuz, alay mı ediyorsunuz diye tükürmesi lazım. Bu yüzden tüm memurlarımızın da kendilerini özeleştiriye çekmeleri lazım.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Salon genel görünüm

-Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk konuşması

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,(DHA)

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Şanlıurfa\'da kaçak sigaraya tutuklama

ŞANLIURFA\'da, bir kamyonun kasasında 10 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan kamyon sürücüsü, mahkemece tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphe üzerine plakası açıklanmayan bir kamyonu durdurdu. Yapılan aramada, kamyonun kasasındaki gizli bölmede 10 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polisin gözaltına aldığı ismi açıklanmayan sürücü, sorgulamasının ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kamyonda arama yapan ekipler

- Ele geçirilen kaçak sigaralar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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Edirne\'de \'şüpheli ölüm\' cinayet çıktı, zanlıyı çaldığı cep telefonu yakalattı

EDİRNE\'nin İpsala İlçesi\'nde evinde ölü bulunan 86 yaşındaki Hasan Bağçe\'nin, evine hırsızlık amacıyla giren 25 yaşındaki Ufuk Gülmez tarafından yastık ve havluyla boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın polis kayıtlarına \'şüpheli ölüm\' olarak geçmesi üzerine aranmadığını düşünen cinayet zanlısı Gülmez, maktulden çaldığı cep telefonunu kullanması üzerine polis tarafından yakalandı.

Olay, 20 Eylül 2017 tarihinde Saray İlyas Mahallesi Değirmen Sokak üzerindeki evde meydana geldi. Yalnız Hasan Bağçe, kendisinden haber alamayan yakınlarının polise ihbarı üzerine evinde ölü olarak bulundu. Evin kapısının açık bulunması üzerine olay kayıtlara \'şüpheli ölüm\' olarak geçti. Yaklaşık 3-4 gün önce öldüğü belirlenen Bağçe\'nin cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evinde ölü bulunan Hasan Bağçe\'nin cep telefonunun kayıp olduğunu belirledi. Teknik takibe alınan cep telefonunun Ufuk Gülmez ve 63 yaşındaki R.D. tarafından kullanıldığını tespit etti. Polis, savcılıktan alınan izinle Ufuk Gülmez ve R.D.\'yi İpsala\'daki Kapucu Mahallesi\'nde bulunan eve düzenlenen operasyonla yakalayarak, gözaltına aldı.

Ufuk Gülmez, polis sorgusunda kilitli olmayan kapısından evine girdiği Hasan Bağçe\'nin kendisini fark etmesi üzerine kanepeden kalkarak boğuşmaya başladıklarını, bunun üzerine yaşlı adamı havlu ve yastıkla boğduktan sonra sehpa üzerindeki cep telefonunu alarak, evden kaçtığını itiraf etti. Geceyi arkadaşı R.D.\'ye ait evde geçiren Gülmez, daha sonra yakalanacağı endişesiyle Keşan İlçesi\'nde yaşayan kardeşinin evine gitti. Olaydan yaklaşık 1 hafta sonra aranmadığını öğrenerek İpsala\'ya geri dönen Ufuk Gülmez, R.D.\'ye ait evde kalmaya devam etti. Gülmez, Hasan Bağçe\'nin cep telefonunu ise 70 lira karşılığı R.D.\'ye sattı. R.D. ise ifadesinde cinayetten ve telefonun çalıntı olduğundan haberi olmadığını iddia etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ufuk Gülmez ve R.D., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İpsala Adliyesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların emniyetten çıkarılması

-Ekip otolarına bindirilmeleri

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/İPSALA(Edirne),(DHA)-

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Tüfekle korkutmak istediği arkadaşını öldürdü

KAHRAMANMARAŞ\'ta, 22 yaşındaki Ahmet Okan Demirci, 26 yaşındaki Veysel Kara\'yı av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınan Demirci, arkadaşını korkutmak için ateş ettiğini söyledi.

Dün gece Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'ne omzundan tüfekle vurulmuş olarak gelen Veysel Kara, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak öldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın Çamlık Mahallesi\'ndeki mesire alanında meydana geldiğini belirledi. Kara\'nın arkadaşlarının ifadesine başvuran ekipler, birçok adrese operasyon düzenledi. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, olayda kullanılan tüfek de ele geçirildi. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda cinayeti işlediği belirlenen Ahmet Okan Demirci, sabah saatlerinde Türkoğlu ilçesinde saklandığı adreste gözaltına aldı.

Sorgusunda suçunu itiraf eden Ahmet Okan Demirci, Veysel Kara\'yı korkutmak amacıyla ateş ettiğini ve yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Demirci, sorgusunun ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ahmet Okan Demirci\'nin hastaneye getirilişi

- Şüphelinin sağlık kontrolünden geçirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Kadınları taciz iddiasıyla tutuklandı

AYDIN\'ın Efeler İlçesi\'nde, kadınları elle ve sözle taciz ettiği şikayetiyle aranan H.A., polisin operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen H.A., tutuklandı.

İddiaya göre 25 yaşındaki H.A., geçen 14 Ekim\'de saat 21.30 sıralarında, Güzelhisar Mahallesi 71 Sokak\'ta, yolda yürüyen N.F. isimli kadını elle ve sözle taciz etti. N.F\'nin bağırmasıyla H.A. olay yerinden kaçtı. N.F. ise polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayı araştıran İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, kamera kayıtlarını inceledi. Uzun süren çalışmalar sonucu şüpheli H.A., tespit edildi. Polis ekipleri H.A.\'yı dün (cuma) yapılan operasyonla yakaladı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, H.A.\'nın, 26 Haziran\'da da Adnan Menderes Mahallesinde bir kadını daha minibüsten indiği sırada taciz ettiğini belirledi. Her iki kadının da teşhis ettiği belirtilen H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- H.A.\'nın adliyeye çıkarılırken görüntüsü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Spil Milli Parkı\'nda yürek burkan manzara

MANİSA\'da öğrenci, asker ve bürokratlardan oluşan yaklaşık 800 kişi, Spil Dağı Milli Parkı\'nda çöp topladı. Vali Mustafa Hakan Güvençer, Milli Park\'taki pek çok alanın çöplüğe dönüştüğünü görünce üzüldüğünü belirterek, insanların doğayı kirletmesine anlam veremediğini söyledi.

Spil Dağı Milli Parkı\'nda Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ve Şehzadeler ilçe belediyeleri ve Kredi Yurtlar Kurumu işbirliği ile çevre temizliği yapıldı. Sporcular, Kredi Yurtlar Kurumu\'nda kalan öğrenciler ve askerlerden oluşan yaklaşık 800 kişilik grup, çöp torbalarını alıp, Spil Dağı Milli Parkı\'nı temizledi. Yol kenarlarında atılan içki şişeleri, poşetler ve birçok çöp tek tek toplandı. Milli Park\'ın birçok yerinin çöp yığınlarıyla dolması öğrencilerin de tepkisini çekti. Öğrenciler, doğanın korunması gerektiğini belirterek, herkesi duyarlı olmaya davet etti.

\"MAZERETİ OLAMAZ\"

Spil Dağı Milli Parkı\'nda piknik yapan kişilerin bıraktıkları çöplerden oluşan manzara da yürekleri burktu. Vali Mustafa Hakan Güvençer ise öğrencilerle birlikte çöp topladı. İnsanların doğaya daha saygılı olması gerektiğine dikkat çeken Güvençer, çöpleri görünce üzüldüğünü belirtti. Güvençer, \"Karşılaştığım manzara sürpriz olmadı. Hem çevre duyarlılığını artırmak hem de Manisalıları da harekete geçirmek için böyle bir kampanyanın ilk adımını attık. Aslında bu iş kirletmemekten geçiyor. Bu tür kirlenmeler meydana geldiğinde Manisa\'daki sivil toplum kuruluşları ilk adımı atmalıdır. Ama Türkiye\'de pek çok hususta devlet ilk adımı atıyor. Biz bugün bu öncülüğü yaptık. Bu manzara beni üzdü. Ama bu Türkiye gerçeği maalesef. Ama bu bize asla yakışmıyor. Meslek hayatımın başından beri Türkiye\'de karşılaştığımız pek çok olumsuzluğa yorum getirebiliyorum. Ama bu çevreye karşı duyarsızlık, çevre kirliliği konusunda bu işin bir mazereti yok, anlaşılabilirliği yok. Keşke biz bugün bir piknik yapsaydık. Kendi insanlarımızın attıkları çöpleri toplamak gibi bir kampanyaya 2017 yılında hiç ihtiyacımız olmasaydı. Ama kayıtsız kalamıyoruz\" diye konuştu.

Etkinlikte toplanan çöpler, çöp torbalarına koyularak traktörlere yüklendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Askerlerin ve öğrencilerin çöp toplaması

- Spil Dağı\'ndaki çöplerden genel görüntü

- Toplanan çöp poşetlerinden görüntü

- Öğrencilerin konuşması

- Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer\'in konuşması

- Çöplerin traktörlere yüklenmesi

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

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\'Mutluluk Zamanı\' oyuncuları hayranlarıyla buluştu

DÜN vizyona giren Mutluluk Zamanı\'nın oyuncuları barış Arduç ile Elçin Sangu Kahramanmaraş\'ta sinemada düzenlenen bir galada hayranlarıyla bir araya geldi.

Kiralık Aşk dizisinde yakaladıkları uyumu romantik komedi filmi olan Mutluluk Zamanı ile beyaz perdeye taşıyan genç oyunlar Barış Arduç ve Elçin Sangu\'ya filmin yönetmeni Şenol Sönmez de eşlik etti. Kahramanmaraş\'ta büyük bir ilgiyle karşılaşan Arduç ve Sangu\'nun hayranları onlar gelmeden saatler öncesinden sinema salonları önünde kuyruklar oluşturdu. Filmin gösterileceği salonları tek tek gezen oyunculardan Barış Arduç özellikle genç kızların ilgi odağı oldu.

Film ve karşılaştıkları ilgiyle ilgili derlendirmelerde bulunan oyunculardan Barış Arduç, filmle beraber çok fazla şehir gezdiklerini, bunun kendilerini yorsa da çok mutlu olduklarını söyledi. Elçin Sangu ise filmin çok başarılı olması ve ilgi görmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtirken, başarının nedenini de şöyle açıkladı:

\"Hiçbir şet tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bütüne baktığın zaman ne kadar uyumlu ise ekibinden arkada çalışan arkadaşlarımıza o kadar iş başarılı oluyor.\"

Barış Arduç ise, \"Beraber olmamız, Şenol Sönmez\'in çekmesi, yapımcımızın iyi prodüksiyon yapması senaryo ve hikayenin iyi olması, bunları hepsi bir araya gelince tabiî ki güzel ve kaliteli bir şey çıkıyor ortaya\" diye konuştu.

Soruları da yanıtlayan oyunculardan Barış Arduç, ilerleyen zamanlarda Elçin Sangu ile başka projelerde kamera karşısına geçip geçmeyecekleri sorusu üzerine, \"Öyle bir planlamamız yok ama bu geçen sene hayal ettiğimiz , hep beraber istediğimiz bir şeydi, öyle oldu. Çok öyle planlar yapmıyoruz geleceğe dair birkaç iş ya da dizi mi yapsak diye. Zaman ne gösterir bilinmez. Çok keyifliyiz, çalışırken çok iyi anlaşıyoruz. Şenol\'la da öyle. Zaten diziyi çektiğimiz ekiple çektik neredeyse. Onun tadını çıkarıyoruz şu an\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sinema önünde bekleyen kalabalık

- Görevlilerin kalabalığı uyarması

- Barış Arduç\'un hayranlarına el sallaması

- Barış Arduç ve Elçin Sangu ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Kilosu 25 bin liradan satılan safranın heykeli yapıldı

KARABÜK\'ün Safranbolu İlçesi\'nde yetiştirilen, gıda, tıp ve giyim sektöründe farklı özellikleri kullanılan ve kilosu 25 bin TL\'den satılan safran bitkisinin heykeli törenle açıldı.

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı katkılarıyla Safranbolu Güzel Sanatlar Lisesi tarafından yapımına 4 ay önce başlanan, 2 metre 20 santimetre yüksekliğindeki safran heykelinin açılışı için tören düzenlendi. Eski çarşı bölgesindeki Kazdağlı Meydanı\'nda düzenlenen törene Vali Kemal Çeber, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar, davetliler, yerli ve yabancı turistler ile Batman\'ın Kozluk İlçesi\'nde geçen yıl 9 Haziran\'da PKK\'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın\'ın babası Sadık Yalçın katıldı.

Vali Kemal Çeber, Safranbolu\'nun her kesin farkını ifade ettiği bir değer olduğunu söyledi. Safranın da önemine değinen Vali Çeber, şöyle dedi:

\"Onun için biz bu değerin içinde olarak anlayamayabiliyoruz ama bunu anlamamız lazım. Anlamak içinde belki bir şeylere başta ben olmak üzere gayret etmek lazım. Eksikliği bir şekilde bugüne kadar tamamlanamamış ama bugün giderdiğimiz safran heykelimizin de ilçemizin güzel simgelerinden biri olarak katkılar sunmasını ümit ediyorum. Sanatçılarımıza ve maddi anlamda bunu karşılayanlara ve emeği geçenlere bu anlamda teşekkür ediyorum.\"

Diğer konuşmaların ardından heykelin çalışı yapıldı. Tören, halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Görüntü Dökümü:

-Vali Kemal çeber\'in konuşması

-Açılış

-Halkoyunları gösterisi ve heykelden detay görüntü

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA)

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