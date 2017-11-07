DHA  YURT BÜLTENİ-8

LİSENİN KALORİFER KAZANI PATLADI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI (EK)

1)VALİ ÇINAR, OKULDA İNCELEME YAPTI

Vali Ahmet Çınar, patlamanın meydana geldiği okulda inceleme yaptı. Vali Çınar, kazada 1 kişinin öldüğünü, 7 kişinin hafif yaralandığını söyledi. Vali Çınar, kazanın teknik bir sorun mu yoksa insan hatasından mı kaynaklandığının tespiti için çalışma başlatıldığını, adli soruşturmanın da sürdüğünü söyleyerek şöyle konuştu:

\"İncelemeden sonra hatanın nerede olduğu ortaya çıkacak. Sistem yeni bir sistem. 3 yıllık kalorifer sistemi. Yaşananlar üzücü. Takip ediyoruz. Gerekeni yasal anlamda yapacağız. Bu ortamda eğitimin devam etmesinin doğru olmayacağını düşündük ve eğitime ara verdik. Bugün enkazı kaldıracağız. Okulun da doğalgaza geçiş sistemine başladık. Öğrencilerimizin eğitimlerinde aksama olmayacak. Eğitim devam edecek. Onun tedbirini alıyoruz.\"

BİLİRKİŞİ HEYETİ OKULDA

Ölen 45 yaşındaki Selahattin Köse\'nin cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi\'ne morguna kaldırıldı. Köse\'nin, kazanda basınç yükselmesi sonucu buharlar çıkmaya başladığında içeriye girdiği sırada patlamanın meydana geldiği belirtildi. Patlamada yaralanan okul müdürü Ali Gücük, müdür yardımcısı Durmuş Uçar, kalorifer sorumlusu Süleyman Karadayı, öğrenciler Gürkan Taşçı, Ergün Uzun ve Ümit Yağcı\'nın, tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildikleri öğrenildi. Savcılık talimatıyla belirlenen bilirkişi heyeti de okula gelerek çalışmasına başladı.

Görüntü Dökümü:

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-Okuldan detaylar,

-Patlamada zarar gören servisin şoförü ile röp.

-Vali Ahmet Çınar\'ın inceleme yapması

-Vali Ahmet Çınar ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA)

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2)BAŞSAVCININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ŞOFÖRE 12 YIL HAPİS CEZASI

DENİZLİ Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli\'nin öldüğü kazayla ilgili davada tutuklu yargılanan kamyon şoförü Uğur Tufan, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz olan diğer 3 sanık ise beraat etti.

Geçen 10 Mayıs\'ta meydana gelen trafik kazasında; Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper\'in (48) içinde bulunduğu, makam şoförü Muzaffer Akşehirli yönetimindeki 20 AB 548 plakalı otomobil, Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'na giderken, Uğur Tufan (53) yönetimindeki 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada Başsavcı Mustafa Alper ile makam şoförü Muzaffer Akşehirli öldü, koruma polisi Ramazan Uğur ise yaralandı.

Kazanın ardından Denizli Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen hazırlık soruşturması tamamlandı, kamyon şoförü Uğur Tufan ve kamyonun sahibi Zeki Akyol ile şantiye şefi İbrahim Yağız ile şirketin şantiyelerinin sorumlusu Ali Ünlüer hakkında \'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep\' olmak suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın sonunda mahkeme heyeti tutuklu sanık Uğur Tufan\'ı 12 yıl hapis cezasına mahkum etti. Tutuksuz yargılanan diğer üç sanığın ise beraatlerine karar verildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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3)MANİSA\'DA MHP İLÇE BAŞKANI\'NIN İŞYERİNE SALDIRI

MANİSA\'da, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten\'in DVD film satışı yapılan işyerinin camına, kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle gece ateş açıldı. İşyerinin camı kırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

MHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı görevini yaklaşık 2 yıldır yürüten Şener Özten\'in, Utku Mahallesi İbrahim Gökçen Bulvarı\'ndaki DVD film satışı yapılan işyerine, gece kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle 2 el ateş açıldı. Sabah camdaki deliği gören komşu esnaftan saldırıyı öğrenen Özten, işyerine geldi. Özten\'in ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, inceleme yaptı. Saldırıyı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

\"KİMSEYLE BİR HUSUMETİMİZ YOK\"

Saldırıyı komşu esnaflardan telefonla öğrendiğini dile getiren Özten, \"Camda bir delik olduğunu söylediler. Ben de işyerime geldikten sonra durumu polise bildirdim. Hemen polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekibi gelerek gerekli incelemeleri yaptı. Sanırım pompalı tüfekle iki el cama ateş edilmiş. Gece saat 01.30\'da bir ses duyulmuş. Görgü tanıklarına göre, bir kişi işyerinin önüne geliyor iki el ateş ediyor ve ileride kendisini bekleyen bir araçla kaçıyor. Polis, gerekli incelemeye başlattı. İnşallah en kısa sürede fail veya failleri yakalanır. Kimseyle bir husumetimiz yok. 25 senedir esnafım. Kimseyle bir sürtüşmem bile olmadı. Kimin yaptığı bulunduğunda sebebini biz de öğreneceğiz\" diye konuştu.

Yaşanan saldırın ardından MHP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Özten\'in işyerine geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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- MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten\'in işyerinde ateş edilen camdan ve işyerinden detay görüntü

- MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten\'in açıklaması

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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4)TACİZLE SUÇLANAN ESNAFIN DÜKKANINA KURŞUN YAĞDIRDILAR



KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, engelli genç kızı taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan, mahkemece denetimli serbestlik uygulaması kapsamında serbest bırakılan B.K.\'nin (40) kuruyemişçi dükkanı kurşun yağmuruna tutuldu.

Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde kuruyemişçilik yapan ve yaklaşık 3 ay önce dükkanına gelen engelli genç kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan B.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından denetimli serbestlik uygulaması kapsamında serbest bırakıldı.

Yaşanan olayın ardından işyerini açmayan B.K.\'nin dükkanına dün gece tabancayla kurşun yağdırıldı. 7 kurşunun B.K.\'nin dükkanın camlarına isabet ettiği tespit edildi.

Polis, konuyla ilgili B.K.\'nin ifadesine başvururken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Kurşunlanan dükkanın genel görüntüsü

Kurşun izlerinin olduğu camlardan görüntü

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)

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BEBEĞİNİ POŞETE KOYUP 5. KATTAN ATTI

ÇORUM’da 18 yaşındaki M.M.B., doğurduğu bebeğini banyosunun penceresinden poşetleyip boşluğa attı.

Olay, Çorum’un Çöplü Mahallesinde önceki gece meydana geldi. İddialara göre, M.M.B. isimli genç kız, ikamet ettiği apartmanın 5. katındaki dairesinin banyosunda doğum yaptı. Doğurduğu 2 kilo ağırlığında kız bebeğini banyo penceresinden apartman boşluğa attı.

Bir süre sonra rahatsızlanan M.M.B., yakınları tarafından çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kanaması olduğu belirlenen M.M.B’nin hareketlerinden şüphelenen doktorlar, genç kızın doğum yaptığını söylemesi üzerine durumu hastane polisine bildirdi.

Genç kız polise, birkaç saat önce evin banyosunda doğum yaptığını ve bebeğini poşetleyip banyo penceresinden boşluğa attığını itiraf etti.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, M.M.B’nin oturduğu apartmanın banyo penceresinin baktığı boşlukta 6 aylık bir cenin bulundu. Bulunan cenin olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından atıldığı yerden alındı. Yaklaşık 6 aylık ve 2 kilogram ağırlığında cansız kız bebek, doğumdan önce mi yoksa sonra mı öldüğünün belirlenmesi için Ankara Adli Kurumuna gönderildi.

M.M.B, hastanede gözetim altında tutulurken Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturması sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Evden ve sokaktan görüntü

- Hastane acil görüntü

- Detaylar

(SÜRE: 1.40 -BOYUT 93MB)

Haber : Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA

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4)TOKİ, ADANA\'DA EMEKLİLERİ EV SAHİBİ YAPTI



TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Adana\'da 265 emekliyi ev sahibi yaptı. TOKİ\'nin merkez Sarıçam İlçesi Buruk Mahallesi\'nde hayata geçirdiği 825 adet konut projesi içinde yer alan 265 adet 2+1 konut için hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla kura çekimi yapıldı. Sıraçam Asım Savaş Spor Salonu\'nda düzenlenen törene, emekliler büyük ilgi gösterdi. Toplam 8 bin 133 kişinin başvuru yaptığı proje için yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı.

\'EMEKLİLERE YÜZDE 25 KONTENJAN AYRILDI\'

Hak sahiplerinin heyecanla izlediği kura çekiminde konuşan TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik, bugüne kadar Türkiye genelinde alt geliri grubu için yeterince konut yapamadıklarını söyledi. Adana\'nın büyük bir kent olduğunu vurgulayıp konut ihtiyacının da arttığını anlatan Çelik, şöyle dedi: \"TOKİ\'nin yaptığı projelerde artık emeklilere yüzde 25 kontenjan ayrıldı. Yapılacak her 4 konuttan 1\'ini emekliler alacak. Aynı şekilde engelli vatandaşlarımıza da yüzde 5 kontenjan ayrıldı. Bugüne dek çalışıp ev sahibi olamayan emeklilerimizin içi rahat olsun. Şartları yerine getiremeyen başvuruları takip ediyor ve iptal ediyoruz. TOKİ olarak sadece konut değil sosyal yaşam alanları da yaratıyoruz.\"

Yapılan konuşmaların ardından hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekildi. Kurada ismi çıkan emekliler ve yakınları, büyük mutluluk yaşadı.

Görüntü Dökümü

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- İstiklal Marşı ve saygı duruşu

- Salondan genel görüntüler

- TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik\'in salonda konuşması

- Kura çekiminden görüntüler

- Kurada adı çıkan vatandaşlar

- Hasan Hüseyin Çelik\'in konutların özelliğini anlatması

SÜRE:04\'37\" BOYUT:282 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:ADANA,(DHA)

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